Определение термина "Открытый рынок"

Открытый рынок

продажа и покупка центральным банком ценных бумаг с целью воздействия на денежную массу в обращении и объем кредитов. Операции проводятся в основном с краткосрочными правительственными ценными бумагами, но иногда и со средне— и долгосрочными бумагами. Посредством покупки увеличивается вложение средств в экономическую систему, вследствие чего повышается объем кредитов; эффект от продажи — противоположный.