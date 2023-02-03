Определение термина "Посредническая фирма"

Посредническая фирма

организация, задачей которой является выполнение заказа предприятий по установлению связей с партнерами, налаживание материально-технического снабжения и сбыта готовой продукции, оказанию финансово-кредитных услуг и т.п. Является одной из разновидностей консультационных фирм. В условиях рыночной экономики П.Ф. играют важную роль в рационализации хозяйственных связей и ускорении оборачиваемости ресурсов в народном хозяйстве. Услугами, предоставляемыми П.Ф., являются: поиск партнеров для установления устойчивых кооперированных связей и создания совместных производств, на территории страны и за рубежом; установление связей для организации поставки необходимых материалов, сырья, оборудования, отходов, неликвидов и т.д.; подбор специалистов для производственно-хозяйственных организаций разного профиля; установление контактов предприятий с научно-исследовательскими, проектно-конструкторскими и внедренческими организациями для разработки и реализации инноваций. За установление контактов П.Ф, получает вознаграждение, размер которого определяется в процентах к размеру заключаемой сделки или к получаемой в результате сделки премии.