Определение термина "Правление акционерного общества"

Правление акционерного общества

исполнительный орган акционерного общества, осуществляющий текущее, оперативное управление делами и представляющий интересы общества в его отношениях с разными организациями. Правление подотчетно совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров. Полномочия правления по решению общего собрания могут быть переданы по договору привлеченным лицам.