Определение термина "Реабилитация"

(от лат. deponentus — откладывать) — 1) физическое или юридическое лицо, которое передало на хранение в кредитное учрежд...

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

человек, участвующий в экономической деятельности, выступающий в качестве полноправного субъекта этой деятельности. К Ф....