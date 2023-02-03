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Определение термина "Совместное предприятие (сп)"

Совместное предприятие (сп) -
форма хозяйственной организации, учрежденной двумя или большим числом юридических лиц. СП создаются национальными предприятиями или с зарубежными партнерами. Одним из учредителей СП может выступать физическое лицо. Особенностью СП является наличие совместной собственности, которая функционирует на территории одной из стран (областей, регионов) учредителей СП. СП может иметь форму полного товарищества, общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества. Наиболее типична форма общества с ограниченной ответственностью.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Совместное предприятие (сп): понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка