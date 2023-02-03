Определение термина "Спонсор"

Спонсор

юридическое или физическое лицо, содействующее реализации какого-либо мероприятия или учреждению новой организации. С. безвозмездно выделяет финансовый (имущественный) взнос в организацию определенных мероприятий или уставный фонд вновь создаваемого предприятия. С. не имеет никаких юридических преимущественных прав в отношении мероприятия или организации, которой он помогает.