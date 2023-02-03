Определение термина "Справка об ограничениях"

Справка об ограничениях содержит информацию, имеются ли на дату формирования справки действующие ограничения по счёту со стороны федеральной налоговой службы, службы судебных приставов, федеральной таможенной службы или других гос.органов.

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АГЛОМЕРАЦИЯ

(от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только...

АГЛОМЕРАЦИЯ

(от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только...

УЧЕТНАЯ СТАВКА

1) ставка процента, под который центральный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем выше У.С. централ...

ДЕТЕРМИНАНТ

"(от лат. determinaus, determinautis — определяющий) — фактор, способный оказывать влияние на экономические процессы, от...

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

налоги и сборы, ставки которых устанавливаются представительными органами государственной власти, а налоговые суммы пост...

БАНКОВСКИЙ ДЕНЬ

часы рабочего дня банка, в течение которых производятся платежные операции, датируемые этим числом, обычно с 10 до 16 ча...