Определение термина "Срок кредитования"

Срок кредитования

период использования организациями банковских ссуд. Полный срок банковского кредита — период времени с начала использования до окончательного погашения всей суммы кредита. Он включает в себя срок использования, льготный период и срок погашения. Срок использования банковского кредита — это срок, в течение которого заемщик использует ссуду банка для оплаты своих обязательств; по фирменному кредиту — срок поставки товара и признания покупателем задолженности по кредиту путем акцепта тратт поставщика. Льготный период — период времени с момента окончания использования до начала погашения кредита. Срок погашения —срок, в течение которого происходит полная выплата основного долга, процентов и комиссий, начисленных по кредиту.