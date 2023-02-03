Определение термина "Три условия успеха продукта на рынке"

Три условия успеха продукта на рынке

а) продукт должен отвечать нуждам потребителя лучше, чем любой другой, должен предлагаться по более низкой цене и быть выше качеством; б) продающая фирма должна квалифицированно осуществлять маркетинг; в) продающая фирма обязана опираться на профессионалов, все затраты должны контролироваться.