Определение термина "Условия платежа"

Условия платежа

договорно-правовые реквизиты контракта, определяющие условия продажи товара: объем, сроки, место платежа, формы (за наличный расчет или в кредит). Условия платежа определяют не только форму расчетов, но и различного рода гарантии, защитные меры против необоснованной задержки платежа, неплатежа, других нарушений условий контракта.