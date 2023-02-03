Определение термина "Выписки из счетов предприятий в банках"

Выписки из счетов предприятий в банках

документы, выдаваемые учреждениями банков предприятиям и отражающие движение денежных средств на расчетных (текущих) счетах. В

выписке указываются дата, номера документов и суммы записей по дебету и кредиту счета, а также остаток средств. Выписки с оправдательными документами передаются клиенту банком в установленные сроки.