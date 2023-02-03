Определение термина "Выручка от ликвидации основных средств"

Выручка от ликвидации основных средств

денежные средства, поступившие от ликвидации основных средств. Материальные ценности, полученные при демонтаже основных средств, оцениваются по ценам их возможного использования и приходуются по дебету счета 10 «Материалы», субсчет 10-6 «Прочие материалы», субсчет 10-5 «Запасные части», при этом их списывают с кредита счета 47.