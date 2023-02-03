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Определение термина "Заем"

Заем -
договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает в собственность или оперативное управление другой стороне (заемщику) деньги или материальные ценности, а заемщик обязуется возвратить полученные суммы и ценности на условиях, оговоренных в договоре, т. е. 3. — денежная операция, заключающаяся в получении известной суммы в долг на определенных условиях возврата. Договор 3., как правило, безвозмездный. Взимание процентов по нему допускается в предусмотренных законом случаях, например по заемным операциям кредитных учреждений, ломбардов. Различают следующие виды 3.: безоблигационный — государственный 3., выпускаемый без продажи облигаций; беспроигрышный — выигрышный 3., по которому на протяжении его срока выигрывают все облигации; беспроцентный ~ 3., при котором владельцам облигаций ежегодные проценты не выплачиваются, например принудительные государственные 3.; бессрочный — внутренний государственный 3., выпускаемый без обязательства возврата капитальной суммы в определенный срок; внешний - предоставленный иностранным заемщикам или полученный от иностранных кредиторов; внутренний - размещаемый внутри страны в национальной валюте; выигрышный - по которому доход выплачивается в виде выигрыша; гарантийный — погашение которого гарантируется определенными ценностями; государственный — объявленный государством для покрытия государственных расходов или проведения целевых мероприятий, на которые у государства нет средств (целевой 3.); золотой — обеспеченный некоторым золотым запасом, как правило, государственный; компенсационный — 3. в форме соглашения о предоставлении 3. в иностранной валюте в обмен на 3. в отечественной валюте, применяется в целях предотвращения и нейтрализации валютного риска и валютных ограничений; межправительственный — международный кредит в форме предоставления одной стране со стороны другой страны товаров или денежных средств на условиях срочности и возвратности за определенную плату; облигационный — осуществляемый путем выпуска заемщиком облигаций; опционный — 3. с опционом в форме долгового обязательства, при котором кредитору в определенных пределах и при определенных условиях предоставляется право выбора условий погашения 3., например, возможность потребовать от заемщика погасить 3. или его часть в валюте, отличной от той, в которой он был предоставлен; открытый —  3., подписка на который еще не закончена; процентный — 3., по которому доход выплачивается в размере процентов от величины капитала 3.; рентный - государственный 3., который гарантирует держателям облигаций регулярный твердый доход, но не берет на себя обязательств вернуть в обусловленный срок капитальную сумму долга; стриженый — 3., предоставленный на сумму, меньшую полной стоимости его обеспечения: субординационный — специальный бессрочный 3., по которому ресурсы привлекаются с рынка ссудных капиталов и по условиям 3. приравниваются к собственным средствам заемщика; целевой — государственный 3., размещаемый с условием, что поступающие по нему средства будут использованы строго по целевому назначению, на заранее намеченные цели.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Заем -
"одна из форм кредита, оформляемых в виде договора, соглашения между двумя договаривающимися сторонами: заимодавцем и заемщиком. Согласно такому договору заемщик получает от заимодавца в собственность или в оперативное управление деньги либо товары, а через определенный срок обязан вернуть равную сумму денег или товары эквивалентной значимости и ценности. Договор займа, как правило, безвозмездный. Взимание процентов по нему допускается в предусмотренных законом случаях, например по заемным операциям кредитных учреждений, ломбардов. Различают следующие виды займов: безоблигационный — государственный заем, выпускаемый без продажи облигаций; беспроигрышный — выигрышный заем, по которому на протяжении срока займа выигрывают все облигации; беспроцентный — заем, при котором владельцам облигаций ежегодные проценты не выплачиваются, например принудительные государственные займы; бессрочный — внутренний государственный заем, выпускаемый без обязательства возврата капитальной суммы в определенный срок; внешний — предоставленный иностранным заемщикам или полученный от иностранных кредиторов; внутренний — размещаемый внутри страны в национальной валюте; выигрышный — по которому доход выплачивается в виде выигрыша; гарантийный — погашение которого гарантируется определенными ценностями; государственный — объявленный государством для покрытия государственных расходов или проведения целевых мероприятий (целевой заем), на которые у государства нет средств; золотой — заем, обеспеченный некоторым золотым запасом, как правило, государственный; компенсационный — заем в форме соглашения о предоставлении займа в иностранной валюте в обмен на заем в отечественной валюте, применяется в целях предотвращения и нейтрализации валютного риска и валютных ограничений; межправительственный — международный кредит в форме предоставления одной стране со стороны другой страны товаров или денежных средств на условиях срочности и возвратности за определенную плату; облигационный — осуществляемый путем выпуска заемщиком облигаций; опционный — заем с опционом в форме долгового обязательства, согласно которому кредитору в определенных пределах и при определенных условиях предоставляется право выбора условий погашения займа, например возможность потребовать от заемщика погасить заем или его часть в валюте, отличной от той, в которой он был предоставлен; открытый — заем, подписка на который еще не закончена; процентный — заем, по которому доход выплачивается в размере процентов от величины капитала займа; рентный — государственный заем, который гарантирует держателям облигаций регулярный твердый доход, но не содержит обязательств вернуть в обусловленный срок капитальную сумму долга; ""стриженый"" — заем, предоставленный на сумму, меньшую полной стоимости его обеспечения; субординационный — специальный бессрочный заем, по которому ресурсы привлекаются с рынка ссудных капиталов и по условиям займа приравниваются к собственным средствам заемщика; целевой — государственный заем, размещаемый с условием, что поступающие по нему средства будут использованы строго по целевому назначению, на заранее намеченные цели."
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Узнать больше

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Заем: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка