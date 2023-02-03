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Определение термина "Закон убывания предельной полезности"

Закон убывания предельной полезности -
экономический закон, согласно которому каждая дополнительная единица потребляемого блага приносит меньше полезности (удовлетворенности, удовольствия), чем предыдущая единица того же уже потребленного блага.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Закон убывания предельной полезности: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка