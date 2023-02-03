Определение термина "Закрытое акционерное общество"

Закрытое акционерное общество

акционерная компания, акции которой могут переходить от одного лица в собственность другого только с согласия большинства акционеров, если иное не указано в уставе; акции распределяются, как правило, среди заранее определенного круга лиц, в первую очередь — учредителей. За рубежом под закрытой компанией понимают фирму, контролируемую ограниченным, установленным законодательством страны числом лиц.