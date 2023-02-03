Определение термина "Жизненный цикл нововведения"

Жизненный цикл нововведения

период времени от зарождения новой идеи, ее практического воплощения в новых изделиях до морального старения этих изделий и их снятия с производства, значительного уменьшения их практического применения. Жизненный цикл нововведений принято делить на отдельные стадии: 1) зарождение идеи, появление изобретения; 2) научные исследования и разработки, экспериментальная проверка возможности воплощения замысла; 3)

появление нового изделия на рынке, формирование спроса (рост); 4) широкое изготовление новых изделий (зрелость); 5) насыщение рынка; 6) затухание продажи и вытеснение изделия новым, более совершенным. Иногда жизненный цикл нововведения характеризуется формулой: «наука — техника — производство *- применение».