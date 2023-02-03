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Определение термина "Жизненный цикл нововведения"

Жизненный цикл нововведения -
период времени от зарождения новой идеи, ее практического воплощения в новых изделиях до морального старения этих изделий и их снятия с производства, значительного уменьшения их практического применения. Жизненный цикл нововведений принято делить на отдельные стадии: 1) зарождение идеи, появление изобретения; 2) научные исследования и разработки, экспериментальная проверка возможности воплощения замысла; 3)
появление нового изделия на рынке, формирование спроса (рост); 4) широкое изготовление новых изделий (зрелость); 5) насыщение рынка; 6) затухание продажи и вытеснение изделия новым, более совершенным. Иногда жизненный цикл нововведения характеризуется формулой: «наука — техника — производство *- применение».

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Жизненный цикл нововведения: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка