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Банк для ИП

Откройте счёт и управляйте финансами онлайн в интернет‑банке
Банк для ИП

Зарегистрируем ИП и откроем счёт бесплатно

Оформим документы без бумажных заявлений

Поможем вести бухгалтерию и ЭДО без штрафов

Расчёт налогов и шаблоны документов прямо в интернет‑банке

Проверим операции контрагентов по 115‑ФЗ

Убережём от блокировок, проанализируем операции и оценим риски по ним

Какие возможности открывает
банк для ИП

Проводить платежи и переводы

Отправлять переводы контрагентам и партнёрам с одного счёта. С подсказками, кому вы платили раньше, чтобы не вбивать реквизиты заново.

Проводить платежи и переводы
Считать налоги в срок

Встроенная онлайн‑бухгалтерия всё сделает за вас. Система рассчитает налоги и взносы и пришлёт напоминание о сроках уплаты.

Считать налоги в срок
Пользоваться бизнес‑картой 

Картой удобно оплатить завтрак с деловым партнёром или мебель для офиса. Такие траты проще учесть как расходы для бизнеса.

Пользоваться бизнес‑картой
Легко обмениваться документами  

Отправлять счета, акты, договоры прямо из интернет‑банка. Подписывать электронной подписью, работать с маркировкой.

Легко обмениваться документами
Контролировать операции по 115‑ФЗ 

Получать подсказки, какие операции выглядят подозрительно, ещё до их отправки. Узнавать о будущих проверках и получать пояснения, как к ним подготовиться.

Контролировать операции по 115‑ФЗ
Управлять счётом в интернет‑банке

В браузере или в мобильном приложении. Всегда, когда есть интернет, проверять остаток, выгружать выписки для бухгалтера и подписывать платёжки даже в командировке.

Управлять счётом в интернет‑банке

Как выбрать банк для ИП

Список того, что нужно проверить, зависит от этапа развития

Начинающим ИП

Если вы только открываете дело или недавно зарегистрировали ИП, ваша главная задача — минимизировать лишние расходы и не зарыться в бюрократии. Проверьте:

  • Лимит на бесплатные переводы физлицам в месяц.
  • Стоимость тарифа и количество платежей контрагентам.
  • Качество и скорость поддержки. Выбирайте банк, где в чате или по телефону отвечают 24/7 реальные люди, а не боты по скриптам.

Действующим ИП

Если бизнес уже работает, объёмы растут, а в штате появились сотрудники, на первый план выходит автоматизация процессов и интеграция сервисов. Убедитесь, что банк предлагает:

  • Приём оплаты картами. Узнайте тарифы и условия по эквайрингу.
  • ЭДО для обмена документами с контрагентами.
  • Комплаенс и сервисы управления рисками по 115-ФЗ.
  • Сервисы для планирования расходов.

Сервисы для индивидуальных предпринимателей в Точка Банк

Онлайн‑бухгалтерияКонтроль рисков по 115‑ФЗЭквайрингВЭД ЭДОБизнес‑картыФонды

Доверьте учёт Онлайн‑бухгалтерии

  • Загружайте первичку в ЭДО — остальное сделает сервис. Система рассчитает НДС, сформирует декларации и вовремя отправит отчётность в налоговую.
  • Автоматизируйте бухгалтерию маркетплейса через API: забудьте про ручной учёт комиссий и легко сводите баланс.
  • Получайте безлимитные консультации бесплатно: задавайте вопросы опытным бухгалтерам 24/7.
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Лучший интернет-банк для малого бизнеса

Высокая лояльность пользователей интернет-банка для малого бизнеса

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Победитель Премии Сравни как компании, решившей больше всего проблем клиентов

Топ-3 в «Народном рейтинге банков» от Банки.ру в 2022 году

В списке банков с лучшими кредитными продуктами для бизнеса от SME Banking Club

Самый эффективный интернет-банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2020 году

Лучший клиентский опыт при открытии счёта для малого бизнеса по версии Markswebb в 2020 году

Самый эффективный интернет-банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2019 году

Самый эффективный интернет-банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2018 году

Самый эффективный интернет-банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2017 году

Самый эффективный мобильный банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2016 году

Самый эффективный интернет-банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2015 году

Тарифы для ИП

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Кому подходит

Без ограничений.

Обслуживание счёта

Платить за обслуживание счёта не нужно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции

Общие условия

Всё самое важное — бесплатно на любом тарифе

Регистрация ИП и ООО

Открытие расчётных и валютных счетов

Интернет-банк и мобильное приложение

Базовый документооборот: счета, акты, накладные и онлайн-подписание даже с мобильного

Рассчитать выгоду


Налоговые и бюджетные платежи

Email-уведомления об операциях и пуш-уведомления для устройств на Android

Выпуск виртуальных карт

Входящие переводы и платежи по реквизитам от юридических и физических лиц

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет

Бесплатно

Платежи ИП и юрлицам

60 платежей в месяц бесплатно

Далее 50 ₽ за каждый

Переводы через зарплатный проект на карты банков МТС Банк, Совкомбанк

Бесплатно

Переводы через зарплатный проект физлицам на карты других банков

Бесплатно

Выплаты дивидендов, возврат займов

Бесплатно

Снятие наличных

До 300 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 600 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 600 ₽ за каждые 100 000 ₽

Выпуск и доставка пластиковых карт

Бесплатно

одна пластиковая карта на одну организацию

700 ₽

за каждую следующую карту

Баллы за поступления с маркетплейсов

0,01%  от суммы поступлений

Смс-уведомления об операциях

400 ₽ в месяц

За один номер

Доставка документов на бумаге

Бесплатно

2 доставки по России

5 000 ₽

За границу

Как открыть бизнес со счётом в Точка Банк

Зарегистрировать ИП и открыть  счёт
Открыть расчётный счёт
Оставьте заявку

Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы, поможет подобрать CHO и коды ОКВЭД.

Передайте нам подготовку документов
  • От вас нужны только паспорт, ИНН и СНИЛС
  • Мы подготовим заявление по форме Р21001 и уведомление о применяемом режиме налогообложения
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Выберите время для встречи с менеджером

Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.

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Дождитесь регистрации —
это займёт 3–5 дней

Как только ИП зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.

Откроем расчётный счёт

И поможем выбрать подходящий тариф. Пользуйтесь сразу после регистрации.

Откроем расчётный счёт
Оставьте заявку

Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы, подберёт тариф и посоветует подходящие сервисы

Передайте нам подготовку документов

От вас нужны только паспорт и свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП

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Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

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Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

Поддержка, на которую можно положиться

Всегда рядом. Слышим и решаем, а не отписываемся.

Без ботов и скриптов

Живое общение вместо шаблонных ответов

На связи 24/7

Обращайтесь, когда удобно вам

Отвечаем в среднем за 3,5 минуты

Ценим ваше время, решаем вопросы быстро

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Как выбрать банк для ИП?

Ищите банк с максимальным лимитом бесплатных переводов на свои карты физлица. У Точка Банка лимиты могут быть от 400 000 до 10 000 000 ₽ в месяц в зависимости от тарифа.

Проверьте стоимость платёжных поручений. Это комиссия за отправку денег юрлицам или другим ИП, например, за аренду или товар. В Точка Банке с 1 октября 2026 года на тарифе «Начало» бесплатно первые 30 платежей, а на тарифе «Развитие» — первые 60, дальше 50–75 ₽ за каждый в зависимости от тарифа.

Если у вас много мелких поставщиков, ищите банк, где есть тариф с фиксированной абонентской платой, но большим пакетом включённых платежей.

Если вы принимаете оплату от людей, оцените проценты. В Точка Банке торговый эквайринг от 1,14%, интернет‑эквайринг — от 1,5%. Дешевле всего принимать оплату по QR‑кодам через Систему быстрых платежей — всего от 0,4%.

Кроме того, сейчас критически важно обезопасить себя от рисков блокировок по 115‑ФЗ. Выбирайте банки с продвинутыми комплаенс‑ассистентами. Например, в Точка Банке они «подсвечивают» ваш уровень риска в личном кабинете и предупреждают, если вы снимаете слишком много наличных или платите мало налогов.

Какой банк подойдёт начинающему ИП?

Начинающему ИП лучше всего подходят банки с бесплатными базовыми тарифами расчётно‑кассового обслуживания.

В Точка Банке для ИП, которые зарегистрировали бизнес менее 90 дней назад, действует тариф «Ноль» с абонентской платой 0 ₽ в месяц, быстрым онлайн‑открытием и удобными лимитами для старта.

Подходит ли Точка Банк для ИП и малого бизнеса?

Да, Точка Банк отлично подходит для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, так как специализируется именно на обслуживании небольших компаний.

Главные плюсы для ИП и малого бизнеса:

  • Бесплатный старт: тариф «Ноль» подходит для новых ИП с абонентской платой 0 ₽.
  • Встроенная Онлайн‑бухгалтерия самостоятельно рассчитывает НДС и формирует налоговые декларации, минимизируя риск ошибок из‑за человеческого фактора. От предпринимателя требуется лишь минимальное участие — достаточно просто оформлять первичные документы в ЭДО. Платформа отлично адаптирована под актуальные потребности e‑commerce, так как корректно учитывает комиссию маркетплейсов при расчёте налогооблагаемой базы.

А ещё в банке круглосуточно работает чуткая поддержка, которая отвечает без шаблонных ботов за несколько минут.

Кроме того, есть отдельные тарифы для селлеров на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

Нужен ли ИП расчётный счёт?

Расчётный счёт нужен ИП для того, чтобы работать с контрагентами: отправлять платежи, совершать переводы. 

Закон не запрещает вести бизнес без расчётного счёта, но в таком случае нужно рассчитываться наличными. Это не самый выгодный способ, так как на работу с наличными есть ограничения. Например, сделки от 100 000 ₽ можно проводить только по безналичному расчёту. Налоги также намного удобнее уплачивать именно с расчётного счёта.

Но его обслуживание часто не бесплатное: в каждом банке свои тарифы и лучше изучить их заранее. В Точка Банке есть разные варианты обслуживания счёта ИП. Например, есть тариф, который позволяет новым ИП пользоваться счётом бесплатно, а также специальный тариф для взрослого бизнеса.

Какие документы нужны ИП для открытия счёта?

Понадобятся паспорт и свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если индивидуального предпринимателя ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой. Этих документов достаточно, чтобы открыть счёт.

Можно ли открыть счёт онлайн?

Да, расчётный счёт в Точка Банке можно открыть онлайн, но для завершения и активации потребуется короткая личная встреча с менеджером.

Сколько стоит обслуживание счёта ИП?

Выбор тарифа для ИП и ООО зависит от того, как именно вы ведёте бизнес. Если только начинаете и операций немного, подойдёт базовый тариф с простым обслуживанием. Если активно работаете с подрядчиками, часто переводите деньги или используете наличные, стоит взять более расширенный пакет. Главное, оцените, что для вас важнее: частые платежи, работа с физлицами или удобное внесение и снятие наличных.

Какие сервисы нужны ИП кроме счёта?

ИП чаще всего требуются онлайн‑бухгалтерия, сервисы для приёма платежей, например, эквайринг и кассы, электронный документооборот и проверка контрагентов. Информацию о других сервисах смотрите на странице.

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Банк для ИП: сервисы для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса — Точка Банк