банк для ИП

Зарегистрируем ИП и откроем счёт бесплатно
Оформим документы без бумажных заявлений
Поможем вести бухгалтерию и ЭДО без штрафов
Расчёт налогов и шаблоны документов прямо в интернет‑банке
Проверим операции контрагентов по 115‑ФЗ
Убережём от блокировок, проанализируем операции и оценим риски по ним
Отправлять переводы контрагентам и партнёрам с одного счёта. С подсказками, кому вы платили раньше, чтобы не вбивать реквизиты заново.
Встроенная онлайн‑бухгалтерия всё сделает за вас. Система рассчитает налоги и взносы и пришлёт напоминание о сроках уплаты.
Картой удобно оплатить завтрак с деловым партнёром или мебель для офиса. Такие траты проще учесть как расходы для бизнеса.
Отправлять счета, акты, договоры прямо из интернет‑банка. Подписывать электронной подписью, работать с маркировкой.
Получать подсказки, какие операции выглядят подозрительно, ещё до их отправки. Узнавать о будущих проверках и получать пояснения, как к ним подготовиться.
В браузере или в мобильном приложении. Всегда, когда есть интернет, проверять остаток, выгружать выписки для бухгалтера и подписывать платёжки даже в командировке.
Если вы только открываете дело или недавно зарегистрировали ИП, ваша главная задача — минимизировать лишние расходы и не зарыться в бюрократии. Проверьте:
Если бизнес уже работает, объёмы растут, а в штате появились сотрудники, на первый план выходит автоматизация процессов и интеграция сервисов. Убедитесь, что банк предлагает:
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Самый эффективный интернет-банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2020 году
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Самый эффективный мобильный банк для малого и среднего бизнеса по версии Markswebb в 2016 году
Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы, поможет подобрать CHO и коды ОКВЭД.
Он поможет получить электронную подпись и отправить документы в ФНС прямо со смартфона. Госпошлина при электронной подаче не нужна.
Как только ИП зарегистрируют, вам придёт смс от Точка Банка. Все документы пришлём на электронную почту и загрузим в интернет‑банк.
И поможем выбрать подходящий тариф. Пользуйтесь сразу после регистрации.
Менеджер перезвонит в течение 30 минут и ответит на вопросы, подберёт тариф и посоветует подходящие сервисы
От вас нужны только паспорт и свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Если у вас есть счёт в другом банке
Без ботов и скриптов
Живое общение вместо шаблонных ответов
На связи 24/7
Обращайтесь, когда удобно вам
Отвечаем в среднем за 3,5 минуты
Ценим ваше время, решаем вопросы быстро
Ищите банк с максимальным лимитом бесплатных переводов на свои карты физлица. У Точка Банка лимиты могут быть от 400 000 до 10 000 000 ₽ в месяц в зависимости от тарифа.
Проверьте стоимость платёжных поручений. Это комиссия за отправку денег юрлицам или другим ИП, например, за аренду или товар. В Точка Банке с 1 октября 2026 года на тарифе «Начало» бесплатно первые 30 платежей, а на тарифе «Развитие» — первые 60, дальше 50–75 ₽ за каждый в зависимости от тарифа.
Если у вас много мелких поставщиков, ищите банк, где есть тариф с фиксированной абонентской платой, но большим пакетом включённых платежей.
Если вы принимаете оплату от людей, оцените проценты. В Точка Банке торговый эквайринг от 1,14%, интернет‑эквайринг — от 1,5%. Дешевле всего принимать оплату по QR‑кодам через Систему быстрых платежей — всего от 0,4%.
Кроме того, сейчас критически важно обезопасить себя от рисков блокировок по 115‑ФЗ. Выбирайте банки с продвинутыми комплаенс‑ассистентами. Например, в Точка Банке они «подсвечивают» ваш уровень риска в личном кабинете и предупреждают, если вы снимаете слишком много наличных или платите мало налогов.
Начинающему ИП лучше всего подходят банки с бесплатными базовыми тарифами расчётно‑кассового обслуживания.
В Точка Банке для ИП, которые зарегистрировали бизнес менее 90 дней назад, действует тариф «Ноль» с абонентской платой 0 ₽ в месяц, быстрым онлайн‑открытием и удобными лимитами для старта.
Да, Точка Банк отлично подходит для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса, так как специализируется именно на обслуживании небольших компаний.
Главные плюсы для ИП и малого бизнеса:
А ещё в банке круглосуточно работает чуткая поддержка, которая отвечает без шаблонных ботов за несколько минут.
Кроме того, есть отдельные тарифы для селлеров на маркетплейсах Wildberries и Ozon.
Расчётный счёт нужен ИП для того, чтобы работать с контрагентами: отправлять платежи, совершать переводы.
Закон не запрещает вести бизнес без расчётного счёта, но в таком случае нужно рассчитываться наличными. Это не самый выгодный способ, так как на работу с наличными есть ограничения. Например, сделки от 100 000 ₽ можно проводить только по безналичному расчёту. Налоги также намного удобнее уплачивать именно с расчётного счёта.
Но его обслуживание часто не бесплатное: в каждом банке свои тарифы и лучше изучить их заранее. В Точка Банке есть разные варианты обслуживания счёта ИП. Например, есть тариф, который позволяет новым ИП пользоваться счётом бесплатно, а также специальный тариф для взрослого бизнеса.
Понадобятся паспорт и свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если индивидуального предпринимателя ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой. Этих документов достаточно, чтобы открыть счёт.
Да, расчётный счёт в Точка Банке можно открыть онлайн, но для завершения и активации потребуется короткая личная встреча с менеджером.
Выбор тарифа для ИП и ООО зависит от того, как именно вы ведёте бизнес. Если только начинаете и операций немного, подойдёт базовый тариф с простым обслуживанием. Если активно работаете с подрядчиками, часто переводите деньги или используете наличные, стоит взять более расширенный пакет. Главное, оцените, что для вас важнее: частые платежи, работа с физлицами или удобное внесение и снятие наличных.
ИП чаще всего требуются онлайн‑бухгалтерия, сервисы для приёма платежей, например, эквайринг и кассы, электронный документооборот и проверка контрагентов. Информацию о других сервисах смотрите на странице.