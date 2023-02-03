банк для ИП

Ищите банк с максимальным лимитом бесплатных переводов на свои карты физлица. У Точка Банка лимиты могут быть от 400 000 до 10 000 000 ₽ в месяц в зависимости от тарифа.

Проверьте стоимость платёжных поручений. Это комиссия за отправку денег юрлицам или другим ИП, например, за аренду или товар. В Точка Банке с 1 октября 2026 года на тарифе «Начало» бесплатно первые 30 платежей, а на тарифе «Развитие» — первые 60, дальше 50–75 ₽ за каждый в зависимости от тарифа.

Если у вас много мелких поставщиков, ищите банк, где есть тариф с фиксированной абонентской платой, но большим пакетом включённых платежей.

Если вы принимаете оплату от людей, оцените проценты. В Точка Банке торговый эквайринг от 1,14%, интернет‑эквайринг — от 1,5%. Дешевле всего принимать оплату по QR‑кодам через Систему быстрых платежей — всего от 0,4%.

Кроме того, сейчас критически важно обезопасить себя от рисков блокировок по 115‑ФЗ. Выбирайте банки с продвинутыми комплаенс‑ассистентами. Например, в Точка Банке они «подсвечивают» ваш уровень риска в личном кабинете и предупреждают, если вы снимаете слишком много наличных или платите мало налогов.