Оборудование для приёма платежей
Поможем выбрать терминал или кассу
Привезём и настроим от двух рабочих дней
Будем на связи 24/7 — без ботов и скриптов
Поможем выбрать терминал или кассу
Привезём и настроим от двух рабочих дней
Будем на связи 24/7 — без ботов и скриптов
Кассовое оборудование (ККТ) для магазинов
Переносная онлайн-касса
Подходит для сферы услуг и магазинов с небольшой проходимостью
23 000 ₽
Или 2 200 ₽ × 12 месяцев
Стационарный терминал
Подходит для торговли в помещениях: магазинах, аптеках, офисах продаж
16 000 ₽
Или 1 600 ₽ × 12 месяцев
Аренда за 1 ₽
С оборотом от 500 000 ₽ в месяц
Стационарный терминал
Подходит для тех, кому важен эстетичный дизайн: салонов красоты, бьюти-студий, клиник
17 000 ₽
Или 1 700 ₽ × 12 месяцев
Аренда за 1 ₽
С оборотом от 650 000 ₽ в месяц
Стационарный терминал
Подходит для торговли в помещениях: магазинах, аптеках, офисах продаж
13 000 ₽
Или 1 300 ₽ × 12 месяцев
Аренда за 1 ₽
С оборотом от 500 000 ₽ в месяц
Переносная онлайн-касса
Подходит для сферы общественного питания: небольших кафе,
фастфуда, пекарен, мини-баров.
Указанная цена доступна клиентам Точка Банка.
24 000 ₽
Или 2 250 ₽ × 12 месяцев
Что вы получите
Гибкие условия
Предложим аренду за 1 ₽ в месяц для терминалов, рассрочку на год — для терминалов и онлайн-касс
Комиссию от 0,4%
Принимайте платежи через СБП — ставка ниже, чем у классического эквайринга
Гарантию на год
Производитель заменит устройство, если поломка произошла не по вашей вине
Частые вопросы
В какие регионы вы доставляете кассовое оборудование (ККТ) для магазинов?
Мы доставляем оборудование в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфу, Самару, Ростов-на-Дону, Омск и другие города России.
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