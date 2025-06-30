Что означают аббревиатуры в кассовом чеке

Продавец почти всегда обязан предоставить бумажный или электронный чек. И неважно, что вы продаёте: хлеб в булочной или ноутбук в интернет-магазине. В чеке покупатели обычно смотрят на цену и скидку, остальные аббревиатуры их мало интересуют. Зато они важны для предпринимателя и налоговой.

Какие реквизиты обязательно должны быть в кассовом чеке

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ указывает основные и дополнительные реквизиты, которые должны быть в чеке. Вот некоторые обязательные реквизиты:

название документа;

номер;

наименование организации или ИП;

ИНН;

система налогообложения;

дата, время и место расчёта.

К дополнительным относятся номер маркировки, если товар маркированный, ставка НДС, если компания работает по ОСН, и т.д.

Основные сокращения реквизитов

ККТ (Кассовый аппарат)

ККТ — контрольно-кассовая техника. ККМ — контрольно-кассовая машина. Суть одна и та же: с помощью ККТ/ККМ продавец рассчитывается с покупателями и выдаёт чеки. К кассовым аппаратам относятся:

Автономные кассы. Работают отдельно от другой техники, есть собственный доступ в интернет для печати чека.

Фискальные регистраторы. Подключаются к устройству, имеющему выход в интернет.

Смарт-терминалы. Онлайн-касса с эквайрингом имеет собственное ПО, фискальный регистратор и память. Управляется через сенсор.

Облачные кассы. Цифровой сервис, который заменяет кассовую технику. Принимает только онлайн-оплату. Подходит для интернет-магазинов, сервисов такси, служб доставки и т.п.

ФН (Фискальный накопитель)

Понятие «фискальный накопитель» сокращают до ФН. Это электронное устройство, которое хранит и шифрует данные о денежных расчётах. Информацию об операциях передаёт оператору данных. ФН может работать 13, 15 или 36 месяцев.

Для работы с маркированными товарами используется накопитель ФН-М.

ОФД (Оператор фискальных данных)

Оператор фискальных данных — компания-посредник, которая получает от продавца информацию об операциях, хранит на серверах и передаёт в налоговую в режиме реального времени.

Все кассовые аппараты подключаются к ОФД, который гарантирует прозрачность денежных операций. Это регламентируется № 54-ФЗ. Исключение: предприниматель в труднодоступных районах, где нет интернета, либо в местностях, отдалённых от сотовой связи.

РН ККТ

РН ККТ расшифровывается как регистрационный номер кассового аппарата. Его выдаёт налоговая, когда регистрирует устройство. Наличие регистрационного номера официально разрешает использовать кассовый аппарат для расчётов.

РН ККТ есть на каждом чеке, его расположение зависит от производителя устройства. Иногда РН ККТ обозначают № ККТ.

ЗН ККТ

В кассовом чеке встречается аббревиатура ЗН ККТ. Это заводской номер кассового устройства. Его присваивают аппарату во время производства. Заводской номер — основное средство идентификации контрольно-кассовой техники. Его наносят на корпус, отображают в сопроводительных документах и чеках. На чеке он находится рядом с ИНН организации.

ФД

ФД — это аббревиатура фискальных документов. К ним относятся все бумажные или электронные отчёты и чеки, формирующиеся в онлайн-кассе. Среди них: отчёт о регистрации ККТ, отчёт о закрытии ФН, кассовый чек и т.д.

ФФД

ФФД — формат фискального документа. Их всего три, согласно Приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@, и каждый из них отличается набором обязательных реквизитов.

СНО

СНО — система налогообложения, по которой работает организация или индивидуальный предприниматель.

ИНН

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика. Продавец может указать его в своём чеке.

Отличается ли бумажный чек от электронного

Юридическая сила электронного и бумажного чеков одинаковая. По электронному документу тоже можно вернуть товар или получить налоговый вычет. И у него больше плюсов, чем у бумажного, что показано в таблице.