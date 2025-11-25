Кому выгодно применять АУСН

Режим АУСН особенно удобен для небольших компаний с несколькими сотрудниками и ограниченными доходами. Точка Банк расскажет: кто может использовать АУСН, какие условия нужно соблюдать, какие налоги она заменяет и как посчитать её выгоду для бизнеса.

Коротко АУСН заменяет НДС и налог на прибыль. Также она исключает страховые взносы за ИП и с доходов работников, кроме взносов на травматизм. НДФЛ за работников тоже входит в систему. Отчётность сводится к отправке ЕФС-1 по кадровым событиям и стажу сотрудников. А также к предоставлению данных банку о выплатах зарплаты и получению уведомлений о необходимости уплатить налог. АвтоУСН действует в регионах, где введена законом.

АУСН упрощает ведение бизнеса: банк передаёт данные в налоговую, ФНС рассчитывает налог; отчёты и страховые взносы почти не нужны. Режим подходит для небольших компаний и ИП с доходом до 60 млн ₽, лимитом средней численности сотрудников до пяти человек и стоимостью основных средств, не превышающей 150 млн ₽.

Отличие АУСН от УСН

Главное отличие АУСН от УСН — более высокие налоговые ставки. При этом сдавать отчёты, включая декларации и большинство кадровых форм, не требуется. Налог рассчитывает ФНС, а не сам налогоплательщик.

Налог считают с тех же объектов, что и на УСН: «Доходы» облагаются по ставке 8%, а «Доходы минус расходы» — по ставке 20%.

На АУСН не нужно платить страховые взносы ни за себя, ни за сотрудников, за исключением взносов на травматизм — они уплачиваются в фиксированном размере независимо от количества сотрудников. Это делает новый режим выгодным для малого бизнеса.

Не каждый предприниматель может перейти на АУСН. В законе №17-ФЗ указаны исключения. В целом ограничения похожи на те, что действуют для обычной УСН.

Есть и другие отличия. Например, АУСН нельзя совмещать с патентом. Лимит по годовой выручке для АУСН значительно ниже, чем на УСН.

Особую роль в системе играют банки. Чтобы работать на АУСН, предприниматели могут открывать счета только в банках из официального списка. Среди них Точка Банк, Сбербанк, Альфа-Банк и другие.

Кому выгодно применять АУСН

Условия применения АвтоУСН

Чтобы работать на АУСН, нужно соблюдать ряд условий. Компания или ИП должны быть зарегистрированы в регионе, где действует АУСН. Филиалов и обособленных подразделений быть не должно.

Доход бизнеса за год не должен превышать 60 млн ₽. Остаточная стоимость всех основных средств не может быть больше 150 млн ₽.

Среднемесячное число сотрудников не больше пяти человек. Все работники должны быть резидентами России.

Работники не должны работать в тяжёлых или опасных условиях. Зарплату им платят только безналично. Доход в натуральной форме, матвыгоды и доходы по ставке 35% НДФЛ недопустимы.

У компании должен быть счёт в банке из специального реестра. Доля участников-юрлиц не превышает 25%.

Нельзя заниматься подакцизными товарами, ювелирными изделиями из драгоценных металлов, добычей полезных ископаемых. Также нельзя проводить азартные игры, оказывать финансовые услуги, быть посредником или работать с ценными бумагами.

Почему выгоден автоматизированный налоговый режим

Невозможно сразу сказать, выгодна ли АУСН. Всё зависит от особенностей бизнеса и конкретных показателей.

Чтобы выбрать оптимальный режим, нужно посчитать налоговую нагрузку. Это поможет понять, сколько действительно придётся платить.

УСН «Доходы» будет выгоднее, чем АУСН, для небольшого бизнеса без сотрудников и с низкими расходами. Например, для частного специалиста с доходом 1–1,5 млн ₽ в год и расходами до 50 000–150 000 ₽.

ПРИМЕР Рассмотрим пример расчёта налоговой нагрузки за 2025 год в сравнении. 1. УСН «Доходы» 6% — Фиксированные взносы за ИП — 53 658 ₽. — Налог: 1 млн ₽ × 6% = 60 000 ₽ – 53 658 ₽ = 6 342 ₽. — Итого: 53 658 ₽ + 6 342 ₽ = 60 000 ₽. 2. АУСН «Доходы» 8% — Доход — 1 млн ₽. — Налог: 1 млн ₽ × 8% = 80 000 ₽. — Итого: 80 000 ₽. 3. АУСН «Доходы минус расходы» 20% — Доход — 1 млн ₽. — Расход — 100 000 ₽. — Налог: (1 млн ₽ – 100 000 ₽) × 20% = 180 000 ₽. — Итого: 180 000 ₽. Из предложенного сравнительного расчёта можно сделать вывод: для ИП с доходом 1 млн ₽ выгоднее УСН «Доходы». При условии, что у ИП небольшие расходы.



Если у предпринимателя есть сотрудники и бизнес подходит под АУСН, важно рассчитать налоги заранее. Для этого возьмите данные за прошлый налоговый период.

Какие налоги заменяет АУСН

При работе на АУСН организации и ИП освобождаются от ряда налогов и взносов. Например, не нужно платить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование с доходов работников. Освобождение не распространяется на взносы по травматизму.

ИП также не платят страховые взносы за себя.

Хоть страховые взносы не уплачиваются, пенсионные баллы и страховой стаж продолжают учитываться как для ИП, так и для сотрудников.

Кроме того, на АУСН нет необходимости платить НДС, кроме случаев, связанных с импортом товаров.

Организации и ИП не платят налог на прибыль, если они не являются налоговым агентом. Налог на имущество организаций по среднегодовой стоимости основных средств тоже не платится, а по кадастровой стоимости — как обычно.

ИП освобождены от уплаты НДФЛ за доходы от предпринимательской деятельности . За исключением дивидендов и доходов, облагаемых НДФЛ по ставкам 9 и 35%.

Отчётность при АУСН

На автоматизированной упрощёнке нет декларации. Налоговая сама считает налог и присылает уведомление с суммой к оплате.

Поскольку бизнес освобождён от страховых взносов за сотрудников, сдавать расчёт по взносам (РСВ) каждый квартал не нужно.

От НДФЛ с доходов работников АУСН полностью не освобождает, но считать его самостоятельно не требуется. За это отвечает обслуживающий банк, поэтому сдавать 6-НДФЛ не нужно.

Из отчётов остаётся только ЕФС‑1. В СФР сдаются некоторые его разделы в зависимости от кадровой ситуации: сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 подраздела 1) и сведения о страховом стаже (подраздел 1.2 подраздела 1 формы ЕФС‑1).

ИП могут сэкономить на бухгалтере, потому что легко разобраться с заполнением ЕФС-1 самому. Для организаций сложнее, ведь АУСН не освобождает от ведения бухгалтерского учёта и сдачи бухгалтерского баланса.

В отдельных случаях всё же придётся сдавать привычные отчёты. Например, нужно сдавать декларацию по НДС при импорте товаров из ЕАЭС. Также декларацию по налогу на прибыль сдают, если бизнес становится налоговым агентом. Это происходит при выплате дивидендов российским организациям или определённых доходов иностранным компаниям.

Расчёт выгоды АУСН

Рассмотрим небольшой бизнес на АУСН. ИП Иванова Марина Сергеевна производит и продаёт свечи ручной работы. Работает сама, в цехе три сотрудника, бухгалтерия на аутсорсинге. Сейчас применяет УСН «Доходы минус расходы».

Доходы и расходы за 2025 год:

Доход — 7 500 000 ₽.

Расход — 5 100 000 ₽.

Налог на УСН «Доходы минус расходы»: (7 500 000 – 5 100 000) × 15% = 360 000 ₽.

Если перейти на АУСН, расходы уменьшатся за счёт отсутствия взносов за сотрудников и себя, а также сокращения затрат на бухгалтера:

Доходы — 7 500 000 ₽.

Расходы — 4 200 000 ₽.

Налог на АУСН «Доходы минус расходы»:

(7 500 000 – 4 200 000) × 20% = 660 000 ₽.

Видно, что для бизнеса Марины Сергеевны переход на АУСН невыгоден.

АУСН больше подходит компаниям, где основная статья расходов — зарплаты сотрудников и страховые взносы. В этом случае освобождение от взносов действительно снижает налоговую нагрузку.

В каких регионах действует автоматизированная УСН

Изначально АУСН действовала только в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. С 1 января 2025 года эксперимент расширили. Теперь участвовать могут регионы, которые приняли свои законы о введении АУСН.

ИП, зарегистрированный в одном из этих регионов, может применять АУСН. При этом вести деятельность он может в любом другом регионе.

НДФЛ за работников

Отчёты по сотрудникам в ФНС сдавать не нужно. Но платить НДФЛ за работников всё равно придётся.

Рассчитывать НДФЛ за сотрудников помогает уполномоченный банк. Предприниматель передаёт банку данные о каждом работнике: кто это, какие доходы и какие вычеты уменьшают налог.

После этого банк самостоятельно рассчитывает НДФЛ и передаёт данные в ФНС. Таким образом заменяется форма 6‑НДФЛ, которую на других СНО обязаны сдавать налоговые агенты.