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Безопасный бизнес
Безопасный бизнес

Что такое комплаенс: всё, что нужно знать бизнесу простыми словами

Рассказываем, что такое комплаенс, зачем он нужен бизнесу и как его внедрить в работу компании. Всё это простым языком и с примерами.

05.02.2025
35 813
35 813

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Банковский комплаенс в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Успешный бизнес — это не только прибыль, но и ответственность. Компании важно соблюдать законы, с этим и помогает комплаенс. Давайте разберёмся, как работает комплаенс, зачем он нужен и как его правильно внедрить.

Что такое комплаенс

Комплаенс (от англ. compliance — соответствие) — это система, которая помогает компаниям соблюдать законы и предотвращать риски, связанные с нарушением законодательства. Он включает в себя набор мер, проверок и процедур, которые помогают выполнять все требования регуляторов, избегать юридических и репутационных проблем.

Например, комплаенс в банке помогает следить за тем, чтобы все операции соответствовали требованиям законов. Один из основных законов в банковском комплаенсе — 115-ФЗ по предотвращению финансирования терроризма и борьбе с отмыванием денег. Им руководствуются при внутренней проверке банка, которая позволяет работать прозрачно и безопасно для клиентов.

Пример

Владелец швейного цеха переводит деньги контрагентам, которые не сдают отчётность и не платят налоги. Банк запросил у предпринимателя документы, чтобы удостовериться: бизнес работает по закону и не связан с отмыванием денег. 

Это и есть часть банковского комплаенса. Если владелец цеха предоставит все необходимые документы и будет соблюдать требования, банк сможет продолжить работать с ним без проблем.

Зачем нужен комплаенс

Комплаенс помогает бизнесу избежать рисков и проблем, связанных с нарушением закона. Он важен для репутации компании и повышает доверие со стороны клиентов, партнёров и инвесторов. 

Какие есть виды комплаенса

Комплаенс бывает разных видов, в зависимости от того, какие области деятельности он охватывает:

  • Антикоррупционный комплаенс — это система, которая помогает компаниям не попадать в ситуации, связанные с взятками и коррупцией. Бизнес должен следить, чтобы сотрудники не брали взятки и не участвовали в нечестных схемах. Такую систему внедряют для того, чтобы избежать проблем с законом и сохранить хорошую репутацию.
  • Налоговый комплаенс — это контроль за тем, чтобы компания правильно платила налоги и соблюдала налоговое законодательство. Это помогает избежать штрафов и проверок со стороны налоговых органов. Если всё в порядке с налогами, бизнес работает без лишних проблем.
  • Трудовой комплаенс — это когда бизнес следит за тем, чтобы соблюдались права работников. Здесь речь о правильных трудовых договорах, выплатах зарплаты, соблюдении графиков и других правилах, которые защищают сотрудников.
  • Санкционный комплаенс — этот вид комплаенса помогает банкам и компаниям не работать с клиентами или контрагентами, которые могут попасть под международные санкции. Он помогает следить, чтобы деньги не попадали в страны или на счета, которые находятся под запретом.
  • Антимонопольный комплаенс — это система, которая следит за тем, чтобы компании не создавали картели и не злоупотребляли своим положением на рынке. Здесь главное, чтобы не было нечестной конкуренции, например завышенных цен или обмана покупателей.
  • Банковский комплаенс — это система, с помощью которой банки следят за тем, чтобы их клиенты не занимались незаконной деятельностью. Например, отмыванием денег или финансированием терроризма. Это помогает банкам соблюдать законы и избежать проблем с регуляторами.

Если у ИП или юрлица есть расчётный счёт, за законностью переводов следит банковский комплаенс. 

Но предпринимателю и самому важно понимать, как платить налоги, снимать наличные и переводить деньги на личные счета, чтобы у банка и контролирующих органов не возникало вопросов. Если работать прозрачно, то проблем обычно не возникает. 

Какие есть риски несоблюдения комплаенса

Игнорирование комплаенса может привести к серьёзным последствиям:

  • Штрафы и санкции. Например, за нарушение трудового законодательства компании грозят крупные денежные штрафы.
  • Репутационные потери. Информация о нарушениях может отпугнуть клиентов и инвесторов.
  • Судебные разбирательства. Это отнимает время и деньги.
  • Закрытие бизнеса. Иногда в тяжёлых случаях компания вынуждена прекратить деятельность.
Пример

ИП купил продуктовый магазин и заметил много нарушений. Он пригласил комплаенс-менеджера, который оценил риски и разделил их на 3 категории: высокий, средний и низкий риски. 
Первым делом ИП решил вопросы с высоким и средним рисками: уволил сотрудников-нарушителей, наладил санитарную ситуацию, нанял новых работников. Обучил сотрудников правилам товарного соседства, хранения продуктов и работе с онлайн-кассой. 

Что такое комплаенс-контроль

Комплаенс-контроль — это процесс проверки, выполняет ли компания все требования комплаенса. Он может включать:

  • Мониторинг новых законов.
  • Аудит текущих процессов.
  • Создание инструкций и разработку обучения для сотрудников.

Для каждого бизнеса комплаенс-контроль может проходить по-разному. Главное, на что обращают внимание в любом комплаенс-контроле, — оценка и минимизация рисков, безопасность и соответствие законодательству. 

Почему комплаенс-контроль важен для бизнеса

Комплаенс-контроль помогает бизнесу уверенно работать и расти, не переживая за внезапные штрафы, блокировки счетов и непорядочных контрагентов. 

Перед началом работы очень важно проверить контрагента: узнать о судебных делах, долгах и других проблемах. Понимание уровня благонадёжности защищает от потери денег и проблем с налогами.

В Точке можно проверить контрагента бесплатно. Достаточно ввести название, ИНН, ОГРН. Мы проанализируем информацию из ЕГРЮЛ, финансовых отчётностей, ФССП и реестров. 

Проверим, были ли блокировки счёта, долги или исполнительные производства. Если заподозрим фирму-однодневку или недобросовестность компании, поможем быстро найти надёжного контрагента.

Пример
Иван встретился на улице с одноклассником. Тот рассказал, что открывает бизнес, поделился планами и с ходу предложил Ивану вложиться в проект.
Иван хотел согласиться сразу, но взял пару дней подумать. И не зря. При проверке одноклассника выяснилось, что он не очень надёжен: за год открыл и закрыл уже два бизнеса, проиграл суд. Благодаря проверке Иван не стал сотрудничать с ненадёжным партнёром.

Как внедрить комплаенс в организацию

Комплаенс может быть внутренним или внешним. Например, можно пригласить комплаенс-менеджера, который оценит ситуацию, разделит риски по категориям и подскажет, с чего начать исправлять ситуацию. 

В начале можно выполнить несколько действий самостоятельно и после этого  решить, нужен ли комплаенс. 

  1. Проанализировать риски. Определить, где могут возникнуть нарушения: внимательно изучить все бизнес-процессы, отследить слабые места и оценить риски. 
  2. Сформулировать обнаруженные риски, приоритизировать их по уровню опасности и продумать политику комплаенса. Например, разработать подробные гайды по работе каждого сотрудника и утвердить правила корпоративного поведения.
  3. Назначить ответственных. В небольших компаниях ответственность часто распределяют по должностям, например бухгалтер отвечает за прозрачную и законную бухгалтерию, а юрист — за легальную работу. Но лучше нанять независимого человека — комплаенс-менеджера. Он видит всю работу компании со стороны и может дать профессиональные рекомендации.
  4. Обучить сотрудников. Провести тренинги по безопасности работы, выдать инструкции, убедиться в том, что все работают по правилам. Обучение зависит от сферы бизнеса. 
  5. Проводить проверки. Регулярная оценка поможет понять, соблюдают ли сотрудники требования комплаенса.
Точка заботится о том, чтобы все операции были законными. Комплаенс сам рассматривает каждую ситуацию и не тревожит без необходимости. А если возникают вопросы или опасные ситуации, пишем в интернет-банке и помогаем во всём разобраться. 

Кто в бизнесе отвечает за комплаенс

За комплаенс внутри компании обычно  отвечает комплаенс-менеджер. Если нет ресурса на отдельную ставку, можно заказать услуги комплаенса на аутсорсе. 

Иногда роль комплаенс-менеджера берёт на себя собственник или юрист компании. Им помогают специальные сервисы: бесплатный комплаенс-ассистент, банковские сервисы проверки контрагентов. 

Занимаюсь оптовой поставкой стройматериалов. Долго не мог понять, почему мой  счёт в другом банке заблокировали. Всё прояснилось, когда открыл счёт в Точке и бесплатно подключил сервис «Комплаенс-ассистент». Ассистент попросил прислать выписку, чтобы понять, что привлекло внимание. Оказалось, что я закупал материалы у контрагента, основной ОКВЭД которого не совпадал с его сферой деятельности. Комплаенс-ассистент объяснил, что такие платежи привлекают внимание контролирующих органов и банков, и  порекомендовал проверять контрагентов и их ОКВЭДы в сервисе «Проверки компании» до начала расчётов. А если они правда занимаются стройматериалами, им стоит поменять основной ОКВЭД.

Иванруководитель оптовой строительной компании

Подведём итоги

Комплаенс помогает бизнесу работать прозрачно и эффективно, избегая рисков и проблем с законом. Внедрение комплаенс-системы требует времени и усилий, но это инвестиция в стабильность и успех компании.

Вопросы по теме

Какие последствия могут быть за несоблюдение комплаенс-требований?

Штрафы, потеря лицензий, судебные разбирательства, репутационные риски или даже закрытие компании.

Как комплаенс помогает в управлении рисками?

Комплаенс позволяет заранее выявлять и минимизировать риски, связанные с нарушением законодательства или внутренних стандартов. Благодаря этому удаётся предотвратить многие неприятные ситуации или минимизировать их риск.

Кому нужен комплаенс?

Комплаенс нужен любым организациям, особенно тем, кто работает с деньгами, договорами и данными. Управление рисками важно для бизнеса, чтобы работать с надёжными сотрудниками и контрагентами, избегать отказов по операциям, беречь репутацию.

Что такое комплаенс простыми словами?

Это система проверки и соблюдения законов. Она помогает компании работать легально, следить за выполнением обязательств, избегать проверок и штрафов. Например, Точка постоянно анализирует операции клиентов на безопасность по 115-ФЗ и показывает оценку риска прямо в интернет-банке.

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Что такое комплаенс простыми словами: роль и значение комплаенса в бизнесе — Банк Точка