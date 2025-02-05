Что такое комплаенс: всё, что нужно знать бизнесу простыми словами

Успешный бизнес — это не только прибыль, но и ответственность. Компании важно соблюдать законы, с этим и помогает комплаенс. Давайте разберёмся, как работает комплаенс, зачем он нужен и как его правильно внедрить.
Что такое комплаенс
Комплаенс (от англ. compliance — соответствие) — это система, которая помогает компаниям соблюдать законы и предотвращать риски, связанные с нарушением законодательства. Он включает в себя набор мер, проверок и процедур, которые помогают выполнять все требования регуляторов, избегать юридических и репутационных проблем.
Например, комплаенс в банке помогает следить за тем, чтобы все операции соответствовали требованиям законов. Один из основных законов в банковском комплаенсе — 115-ФЗ по предотвращению финансирования терроризма и борьбе с отмыванием денег. Им руководствуются при внутренней проверке банка, которая позволяет работать прозрачно и безопасно для клиентов.
Зачем нужен комплаенс
Комплаенс помогает бизнесу избежать рисков и проблем, связанных с нарушением закона. Он важен для репутации компании и повышает доверие со стороны клиентов, партнёров и инвесторов.
Какие есть виды комплаенса
Комплаенс бывает разных видов, в зависимости от того, какие области деятельности он охватывает:
- Антикоррупционный комплаенс — это система, которая помогает компаниям не попадать в ситуации, связанные с взятками и коррупцией. Бизнес должен следить, чтобы сотрудники не брали взятки и не участвовали в нечестных схемах. Такую систему внедряют для того, чтобы избежать проблем с законом и сохранить хорошую репутацию.
- Налоговый комплаенс — это контроль за тем, чтобы компания правильно платила налоги и соблюдала налоговое законодательство. Это помогает избежать штрафов и проверок со стороны налоговых органов. Если всё в порядке с налогами, бизнес работает без лишних проблем.
- Трудовой комплаенс — это когда бизнес следит за тем, чтобы соблюдались права работников. Здесь речь о правильных трудовых договорах, выплатах зарплаты, соблюдении графиков и других правилах, которые защищают сотрудников.
- Санкционный комплаенс — этот вид комплаенса помогает банкам и компаниям не работать с клиентами или контрагентами, которые могут попасть под международные санкции. Он помогает следить, чтобы деньги не попадали в страны или на счета, которые находятся под запретом.
- Антимонопольный комплаенс — это система, которая следит за тем, чтобы компании не создавали картели и не злоупотребляли своим положением на рынке. Здесь главное, чтобы не было нечестной конкуренции, например завышенных цен или обмана покупателей.
- Банковский комплаенс — это система, с помощью которой банки следят за тем, чтобы их клиенты не занимались незаконной деятельностью. Например, отмыванием денег или финансированием терроризма. Это помогает банкам соблюдать законы и избежать проблем с регуляторами.
Если у ИП или юрлица есть расчётный счёт, за законностью переводов следит банковский комплаенс.
Но предпринимателю и самому важно понимать, как платить налоги, снимать наличные и переводить деньги на личные счета, чтобы у банка и контролирующих органов не возникало вопросов. Если работать прозрачно, то проблем обычно не возникает.
Какие есть риски несоблюдения комплаенса
Игнорирование комплаенса может привести к серьёзным последствиям:
- Штрафы и санкции. Например, за нарушение трудового законодательства компании грозят крупные денежные штрафы.
- Репутационные потери. Информация о нарушениях может отпугнуть клиентов и инвесторов.
- Судебные разбирательства. Это отнимает время и деньги.
- Закрытие бизнеса. Иногда в тяжёлых случаях компания вынуждена прекратить деятельность.
Что такое комплаенс-контроль
Комплаенс-контроль — это процесс проверки, выполняет ли компания все требования комплаенса. Он может включать:
- Мониторинг новых законов.
- Аудит текущих процессов.
- Создание инструкций и разработку обучения для сотрудников.
Для каждого бизнеса комплаенс-контроль может проходить по-разному. Главное, на что обращают внимание в любом комплаенс-контроле, — оценка и минимизация рисков, безопасность и соответствие законодательству.
Почему комплаенс-контроль важен для бизнеса
Комплаенс-контроль помогает бизнесу уверенно работать и расти, не переживая за внезапные штрафы, блокировки счетов и непорядочных контрагентов.
Перед началом работы очень важно проверить контрагента: узнать о судебных делах, долгах и других проблемах. Понимание уровня благонадёжности защищает от потери денег и проблем с налогами.
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Проверим, были ли блокировки счёта, долги или исполнительные производства. Если заподозрим фирму-однодневку или недобросовестность компании, поможем быстро найти надёжного контрагента.
Как внедрить комплаенс в организацию
Комплаенс может быть внутренним или внешним. Например, можно пригласить комплаенс-менеджера, который оценит ситуацию, разделит риски по категориям и подскажет, с чего начать исправлять ситуацию.
В начале можно выполнить несколько действий самостоятельно и после этого решить, нужен ли комплаенс.
- Проанализировать риски. Определить, где могут возникнуть нарушения: внимательно изучить все бизнес-процессы, отследить слабые места и оценить риски.
- Сформулировать обнаруженные риски, приоритизировать их по уровню опасности и продумать политику комплаенса. Например, разработать подробные гайды по работе каждого сотрудника и утвердить правила корпоративного поведения.
- Назначить ответственных. В небольших компаниях ответственность часто распределяют по должностям, например бухгалтер отвечает за прозрачную и законную бухгалтерию, а юрист — за легальную работу. Но лучше нанять независимого человека — комплаенс-менеджера. Он видит всю работу компании со стороны и может дать профессиональные рекомендации.
- Обучить сотрудников. Провести тренинги по безопасности работы, выдать инструкции, убедиться в том, что все работают по правилам. Обучение зависит от сферы бизнеса.
- Проводить проверки. Регулярная оценка поможет понять, соблюдают ли сотрудники требования комплаенса.
Кто в бизнесе отвечает за комплаенс
За комплаенс внутри компании обычно отвечает комплаенс-менеджер. Если нет ресурса на отдельную ставку, можно заказать услуги комплаенса на аутсорсе.
Иногда роль комплаенс-менеджера берёт на себя собственник или юрист компании. Им помогают специальные сервисы: бесплатный комплаенс-ассистент, банковские сервисы проверки контрагентов.
Подведём итоги
Комплаенс помогает бизнесу работать прозрачно и эффективно, избегая рисков и проблем с законом. Внедрение комплаенс-системы требует времени и усилий, но это инвестиция в стабильность и успех компании.