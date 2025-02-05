Что такое комплаенс: всё, что нужно знать бизнесу простыми словами

Пример

Владелец швейного цеха переводит деньги контрагентам, которые не сдают отчётность и не платят налоги. Банк запросил у предпринимателя документы, чтобы удостовериться: бизнес работает по закону и не связан с отмыванием денег.





Это и есть часть банковского комплаенса. Если владелец цеха предоставит все необходимые документы и будет соблюдать требования, банк сможет продолжить работать с ним без проблем.