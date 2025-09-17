Налоговый календарь на 2026 год

В 2026 году предпринимателям и компаниям снова предстоит следить за большим количеством налоговых дат. Чтобы не запутаться в сроках и избежать штрафов, удобно пользоваться налоговым календарём. Точка Банк собрал все ключевые даты уплаты налогов, страховых взносов и сдачи отчётности для ИП и организаций с учётом праздничных и выходных дней.
Платежи за I квартал 2026
В I квартале 2026 года (январь, февраль, март) компании и ИП платят не только НДС, но и авансовые платежи по другим налогам и страховым взносам. Большинство из них перечисляется через единый налоговый платёж (ЕНП).
В ЕНП входят налог на прибыль, НДС, НДФЛ, налог при УСН, единый сельхозналог, имущественный и транспортный налоги. Один платёж закрывает сразу несколько обязательств.
В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.
Срок зависит от налогового периода:
- Месяц — уплата до 28-го числа следующего месяца
- Квартал — до 28-го числа месяца после квартала
По НДФЛ действует отдельный порядок, а для некоторых налогов установлены специальные сроки.
|Наименование налога и взноса
|Гос. орган
|Дата сдачи
|Период
|Кто сдаёт
|Дата уплаты
|Расчёт по страховым взносам
|ИФНС
|26.01.2026
|2025 год
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.01.2026
|Декларация по УСН для ООО
|ИФНС
|25.01.2026
|2025 год
|УСН — юр. лица
|До 20.03.2026
|Декларация ЕСХН
|ИФНС
|ИФНС
|2025 год
|ЕСХН — юр. лица
|До 30.03.2026
Платежи за II квартал 2026
Во II квартале 2026 года нужно заплатить налоги сразу за несколько периодов: годовые налоги за 2025 год, ежемесячные платежи и налоги за I квартал 2026 года.
Крайний срок уплаты — до 28-го числа (апрель, май, июнь). Поэтому важно заранее планировать график платежей, чтобы не допустить просрочек.
|Наименование налога и взноса
|Гос. орган
|Дата сдачи
|Период
|Кто сдаёт
|Дата уплаты
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|03.04.2026
|С 23 марта по 31 марта 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 06.04.2026
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|27.04.2026
|С 1 по 22 апреля 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.04.2026
|Уведомление о налоге на имущество
|ИФНС
|27.04.2026
|I квартал 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.04.2026
|Уведомление по авансовому платежу по УСН
|ИФНС
|27.04.2026
|I квартал 2026 года
|УСН — юр. лица и ИП
|До 28.04.2026
|Уведомление по НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности
|ИФНС
|27.04.2026
|I квартал 2026 года
|ОСНО — ИП
|До 28.04.2026
|Расчёт по страховым взносам (РСВ)
|ИФНС
|27.04.2026
|I квартал 2026 года
|ОСНО, ПНС, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.04.2026
|Декларация по НДС
|ИФНС
|27.04.2026
|I квартал 2026 года
|ОСНО, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.04.2026 – ⅓ часть
|Декларация по туристическому налогу
|ИФНС
|27.04.2026
|I квартал 2026 года
|ОСНО, ПНС, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.04.2026
|Декларация по УСН для ИП
|ИФНС
|27.04.2026
|2025 год
|УСН — ИП
|До 28.04.2026
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|04.05.2026
|С 23 апреля по 30 апреля 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 5.05.2026
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|25.05.2026
|С 1 по 22 мая 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.05.2026
|Уведомление по страховым взносам
|ИФНС
|25.05.2026
|Апрель 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.05.2026
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|03.06.2026
|С 23 мая по 31 мая 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 05.06.2026
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|25.06.2026
|С 1 по 22 июня 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 29.06.2026
|Уведомление по страховым взносам
|ИФНС
|25.06.2026
|Май 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 29.06.2026
Платежи за III квартал 2026
Не позднее 28-го числа в период III квартала 2026 года (июль, август, сентябрь) нужно перечислить сразу несколько налогов. Это авансовые платежи за 1-е полугодие и II квартал 2026 года, а также отдельные ежемесячные налоги.
К ним относятся: страховые взносы, НДФЛ, ⅓ суммы НДС, аванс по УСН, туристический сбор и другие обязательства. Подробнее смотрите в таблице.
|Наименование налога и взноса
|Гос. орган
|Дата сдачи
|Период
|Кто сдаёт
|Дата уплаты
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|03.07.2026
|С 23 июня по 30 июня 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 06.07.2026
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|27.07.2026
|С 1 по 22 июля 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.07.2026
|Уведомление о налоге на имущество
|ИФНС
|27.07.2026
|II квартал 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.07.2026
|Уведомление по авансовому платежу по УСН
|ИФНС
|27.07.2026
|II квартал 2026 года
|УСН — юр. лица и ИП
|До 28.07.2026
|Уведомление по авансовому платежу по ЕСХН
|ИФНС
|27.04.2026
|1-е полугодие 2026 года
|ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.07.2026
|Уведомление по НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности
|ИФНС
|27.07.2026
|II квартал 2026 года
|ОСНО — ИП
|До 28.07.2026
|Расчёт по страховым взносам
|ИФНС
|27.07.2026
|II квартал 2026 года
|ОСНО, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.07.2026
|Декларация по туристическому налогу
|ИФНС
|27.07.2026
|II квартал 2026 года
|ОСНО, ПСН УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.07.2026
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|03.09.2026
|С 23 июля по 31 июля 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 05.08.2026
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|25.08.2026
|С 1 по 22 августа 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.08.2026
|Уведомление по страховым взносам
|ИФНС
|25.08.2026
|Июль 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.08.2026
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|03.09.2026
|С 23 по 31 августа 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 07.09.2026
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|25.09.2026
|С 1 по 22 сентября 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.09.2026
|Уведомление по страховым взносам
|ИФНС
|25.09.2026
|Август 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.09.2026
Платежи за IV квартал 2025
До 28-го числа в период IV квартала 2026 года (октябрь, ноябрь, декабрь) нужно уплатить налоги за III квартал и часть ежемесячных платежей.
|Наименование налога и взноса
|Гос. орган
|Дата сдачи
|Период
|Кто сдаёт
|Дата уплаты
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|05.10.2026
|С 23 сентября по 30 сентября 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 05.10.2026
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|26.10.2026
|С 1 по 22 октября 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.10.2026
|Уведомление по авансовому платежу по УСН
|ИФНС
|26.10.2026
|III квартал 2026 года
|УСН — юр. лица и ИП
|До 28.10.2026
|Уведомление по НДФЛ от предпринимательской деятельности
|ИФНС
|26.10.2026
|III квартал 2026 года
|ОСНО — ИП
|До 28.10.2026
|Расчёт по страховым взносам
|ИФНС
|26.10.2026
|III квартал 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.10.2026
|Декларация по НДС
|ИФНС
|26.10.2026
|III квартал 2026 года
|ОСНО, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.10.2026
|Декларация по туристическому налогу
|ИФНС
|26.10.2026
|III квартал 2026 года
|ОСНО, ПСН УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.10.2026
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|03.11.2026
|С 23 по 31 октября 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 05.11.2026
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|25.11.2026
|С 1 по 22 ноября 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 30.11.2026
|Уведомление по страховым взносам
|ИФНС
|25.11.2026
|Октябрь 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН – юр. лица и ИП
|До 30.11.2026
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|03.12.2026
|С 23 по 30 ноября 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 07.12.2026
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|25.12.2026
|С 23 по 30 ноября 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.12.2026
|Уведомление по страховым взносам
|ИФНС
|25.12.2026
|Ноябрь 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 28.12.2026
|Уведомление по НДФЛ
|ИФНС
|30.12.2026
|С 23 по 31 декабря 2026 года
|ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
|До 30.12.2026
Взносы ИП за себя
В 2026 году сумма фиксированных взносов вырастет до 57 390 ₽, а в 2027 году — до 61 154 ₽.
С 2025 года изменился порядок расчёта взносов по пониженным тарифам для МСП, увеличилась предельная база и для ИП изменились сроки уплаты взносов за себя. Теперь платить нужно не до 31 декабря, а до 28-го, чтобы срок совпадал с налоговыми платежами.
Фиксированные взносы можно не платить в определённых случаях. Например, во время военной службы или в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 года.
Платежи за сотрудников: НДФЛ и взносы
В 2026 году НДФЛ платят дважды в месяц. За доходы с 1-е по 22-е число – не позднее 28-го числа этого же месяца. За доходы с 23-го числа до конца месяца – не позднее 5-го числа следующего месяца.
В декабре установлены особые сроки уплаты. Подробнее смотрите в таблицах выше.
В 2026 году сроки уплаты страховых взносов зависят от того, кто именно их перечисляет.
- Организации платят взносы ежемесячно — не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным.
- ИП без сотрудников перечисляют фиксированные взносы за себя до 28 декабря 2026 года. Если годовой доход превысит 300 000 ₽, дополнительно нужно заплатить 1% от суммы превышения до 1 июля 2027 года.
- ИП с сотрудниками платят взносы так же, как организации. Они обязаны перечислять взносы с начисления заработной платы работникам ежемесячно.
Налог на прибыль
Ставка налога на прибыль в 2026 году остаётся прежней – 25%.
С 2026 года сохраняется ограничение на перенос убытков прошлых лет. Налоговую базу можно уменьшить не более чем на 50% за счёт убытков, и эта норма будет действовать до конца 2030 года.
ИП на общей системе (ОСНО) не платит налог на прибыль, вместо него – НДФЛ.
Налоги на ОСНО
ОСНО требует от предпринимателя больше отчётов, чем специальные налоговые режимы.
Если у индивидуального предпринимателя есть сотрудники, ему нужно сдавать:
- Декларацию по НДС – ежеквартально
- 3-НДФЛ – раз в год
- Расчёт 6-НДФЛ – ежеквартально
- Уведомление о персональных данных – единоразово
- Уведомления об исчисленных суммах – ежемесячно
И это только налоговая отчётность.
Если предприниматель работает один, без наёмных сотрудников, количество отчётов меньше. В этом случае достаточно декларации по НДС и 3-НДФЛ.
Кроме налоговой, отчётность сдавать необходимо в Социальный фонд России (СФР). Основной отчёт – форма ЕФС-1, которая подаётся при кадровых изменениях, ежегодно и ежеквартально в зависимости от раздела.
Сроки сдачи отчётов строго установлены, за нарушения предусмотрены штрафы.
Налоги на специальных налоговых режимах
К специальным налоговым режимам относятся:
- УСН
- ЕСХН
- АУСН
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
В 2026 году для упрощёнки готовят новые изменения. Президент поручил правительству до 1 декабря 2025 года провести анализ УСН и представить свои предложения.
Речь идёт о снижении порога доходов для торговых компаний и ИП, после превышения которого они будут обязаны платить НДС. Также рассматривается постепенный отказ от применения УСН в торговле.
С 2026 года лимит доходов для применения УСН сохраняется на уровне 450 млн ₽. Лимит индексируется ежегодно с учётом коэффициента-дефлятора. По предварительным оценкам, фактический предел может вырасти до 480–500 млн ₽.
Автоматизированная упрощёнка (АУСН) больше не считается экспериментом. Этот режим можно применять в любом регионе России, если закон был принят на региональном уровне.
На АУСН действуют две ставки налога. Если выбран объект:
- «Доходы» — ставка составляет 8%
- «Доходы минус расходы» — 20%
При объекте «Доходы минус расходы» нужно учитывать минимальный налог 3% от доходов за месяц. Его платят, если бизнес ушёл в убыток или сумма по ставке 20% меньше минимальной.
Объект налогообложения можно сменить только с нового года. Для этого до 31 декабря текущего года подайте уведомление о переходе в налоговую.
Подать уведомление можно через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченную кредитную организацию.
Сельхозналог (ЕСХН). Спецрежим доступен исключительно сельхозпроизводителям.
Базовая ставка налога составляет 6%. Но регионы имеют право снижать её. В некоторых случаях ставка может быть уменьшена даже до 0%.
Патент работает иначе. Сумма налога не зависит от фактической выручки, её считают по потенциальной прибыли. При расчёте учитывают специфику бизнеса: число работников, площадь торговой точки, количество машин и другие показатели.
Если у предпринимателя изменились показатели бизнеса, влияющие на расчёт патента, налог можно пересчитать. Для этого разрешили подавать уточнённое заявление на получение патента. Это позволит корректно определить сумму налога и избежать переплат.
Имущественные налоги
На упрощёнке предприниматели не платят налог на имущество, которое используется в бизнесе. Но есть исключения. Если недвижимость попала в региональный перечень торговых или офисных центров, налог придётся платить по кадастровой стоимости.
Каждый регион сам утверждает список облагаемой недвижимости и устанавливает её кадастровую стоимость. Если ваше имущество в перечень не включено, налог платить не нужно.
Нужно ли вашей компании платить налог на имущество, зависит от вида недвижимости. Если у вас есть объекты недвижимости на счетах 01 или 03 и они включены в региональные списки, то налог считают по кадастровой стоимости. В таких списках обычно значатся торговые центры, офисные помещения и другие объекты.
Земельные участки, автомобили, культурные объекты и имущество для перепродажи налогом не облагаются. Освобождена и недвижимость, налоговая база которой определяется как среднегодовая стоимость. Поэтому всегда проверяйте списки в НК РФ, прежде чем платить налог.