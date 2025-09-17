Налоговый календарь на 2026 год

В 2026 году предпринимателям и компаниям снова предстоит следить за большим количеством налоговых дат. Чтобы не запутаться в сроках и избежать штрафов, удобно пользоваться налоговым календарём. Точка Банк собрал все ключевые даты уплаты налогов, страховых взносов и сдачи отчётности для ИП и организаций с учётом праздничных и выходных дней.

Коротко В 2026 году меняются сроки уплаты налогов и сдачи отчётности для ИП и организаций. В налоговом календаре собраны все ключевые даты: когда платить НДФЛ, страховые взносы, налоги на прибыль и имущество. Также учтены переносы на выходные и праздники. Это поможет предпринимателям заранее планировать платежи и избежать штрафов.

Платежи за I квартал 2026

В I квартале 2026 года (январь, февраль, март) компании и ИП платят не только НДС, но и авансовые платежи по другим налогам и страховым взносам. Большинство из них перечисляется через единый налоговый платёж (ЕНП).

В ЕНП входят налог на прибыль, НДС, НДФЛ, налог при УСН, единый сельхозналог, имущественный и транспортный налоги. Один платёж закрывает сразу несколько обязательств.

В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

Срок зависит от налогового периода:

Месяц — уплата до 28-го числа следующего месяца

Квартал — до 28-го числа месяца после квартала

По НДФЛ действует отдельный порядок, а для некоторых налогов установлены специальные сроки.

Наименование налога и взноса Гос. орган Дата сдачи Период Кто сдаёт Дата уплаты Расчёт по страховым взносам ИФНС 26.01.2026 2025 год ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.01.2026 Декларация по УСН для ООО ИФНС 25.01.2026 2025 год УСН — юр. лица До 20.03.2026 Декларация ЕСХН ИФНС ИФНС 2025 год ЕСХН — юр. лица До 30.03.2026

Платежи за II квартал 2026

Во II квартале 2026 года нужно заплатить налоги сразу за несколько периодов: годовые налоги за 2025 год, ежемесячные платежи и налоги за I квартал 2026 года.

Крайний срок уплаты — до 28-го числа (апрель, май, июнь). Поэтому важно заранее планировать график платежей, чтобы не допустить просрочек.

Наименование налога и взноса Гос. орган Дата сдачи Период Кто сдаёт Дата уплаты Уведомление по НДФЛ ИФНС 03.04.2026 С 23 марта по 31 марта 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 06.04.2026 Уведомление по НДФЛ ИФНС 27.04.2026 С 1 по 22 апреля 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.04.2026 Уведомление о налоге на имущество ИФНС 27.04.2026 I квартал 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.04.2026 Уведомление по авансовому платежу по УСН ИФНС 27.04.2026 I квартал 2026 года УСН — юр. лица и ИП До 28.04.2026 Уведомление по НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности ИФНС 27.04.2026 I квартал 2026 года ОСНО — ИП До 28.04.2026 Расчёт по страховым взносам (РСВ) ИФНС 27.04.2026 I квартал 2026 года ОСНО, ПНС, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.04.2026 Декларация по НДС ИФНС 27.04.2026 I квартал 2026 года ОСНО, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.04.2026 – ⅓ часть Декларация по туристическому налогу ИФНС 27.04.2026 I квартал 2026 года ОСНО, ПНС, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.04.2026 Декларация по УСН для ИП ИФНС 27.04.2026 2025 год УСН — ИП До 28.04.2026 Уведомление по НДФЛ ИФНС 04.05.2026 С 23 апреля по 30 апреля 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 5.05.2026 Уведомление по НДФЛ ИФНС 25.05.2026 С 1 по 22 мая 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.05.2026 Уведомление по страховым взносам ИФНС 25.05.2026 Апрель 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.05.2026 Уведомление по НДФЛ ИФНС 03.06.2026 С 23 мая по 31 мая 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП



До 05.06.2026

Уведомление по НДФЛ ИФНС 25.06.2026 С 1 по 22 июня 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 29.06.2026 Уведомление по страховым взносам ИФНС 25.06.2026 Май 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 29.06.2026









Платежи за III квартал 2026

Не позднее 28-го числа в период III квартала 2026 года (июль, август, сентябрь) нужно перечислить сразу несколько налогов. Это авансовые платежи за 1-е полугодие и II квартал 2026 года, а также отдельные ежемесячные налоги.

К ним относятся: страховые взносы, НДФЛ, ⅓ суммы НДС, аванс по УСН, туристический сбор и другие обязательства. Подробнее смотрите в таблице.

Наименование налога и взноса Гос. орган Дата сдачи Период Кто сдаёт Дата уплаты Уведомление по НДФЛ ИФНС 03.07.2026





С 23 июня по 30 июня 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 06.07.2026 Уведомление по НДФЛ ИФНС 27.07.2026 С 1 по 22 июля 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП

До 28.07.2026 Уведомление о налоге на имущество ИФНС 27.07.2026 II квартал 2026 года

ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.07.2026 Уведомление по авансовому платежу по УСН

ИФНС 27.07.2026 II квартал 2026 года УСН — юр. лица и ИП До 28.07.2026 Уведомление по авансовому платежу по ЕСХН

ИФНС 27.04.2026 1-е полугодие 2026 года ЕСХН — юр. лица и ИП





До 28.07.2026 Уведомление по НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности ИФНС 27.07.2026 II квартал 2026 года ОСНО — ИП До 28.07.2026 Расчёт по страховым взносам ИФНС 27.07.2026 II квартал 2026 года ОСНО, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП



До 28.07.2026 Декларация по туристическому налогу ИФНС 27.07.2026 II квартал 2026 года ОСНО, ПСН УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.07.2026 Уведомление по НДФЛ ИФНС 03.09.2026 С 23 июля по 31 июля 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 05.08.2026 Уведомление по НДФЛ ИФНС 25.08.2026 С 1 по 22 августа 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.08.2026 Уведомление по страховым взносам ИФНС 25.08.2026 Июль 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.08.2026 Уведомление по НДФЛ ИФНС 03.09.2026 С 23 по 31 августа 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 07.09.2026 Уведомление по НДФЛ ИФНС 25.09.2026 С 1 по 22 сентября 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.09.2026 Уведомление по страховым взносам ИФНС 25.09.2026 Август 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.09.2026

Платежи за IV квартал 2025

До 28-го числа в период IV квартала 2026 года (октябрь, ноябрь, декабрь) нужно уплатить налоги за III квартал и часть ежемесячных платежей.

Наименование налога и взноса Гос. орган Дата сдачи Период Кто сдаёт Дата уплаты Уведомление по НДФЛ ИФНС 05.10.2026 С 23 сентября по 30 сентября 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 05.10.2026 Уведомление по НДФЛ ИФНС 26.10.2026 С 1 по 22 октября 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП



До 28.10.2026 Уведомление по авансовому платежу по УСН ИФНС 26.10.2026 III квартал 2026 года УСН — юр. лица и ИП До 28.10.2026 Уведомление по НДФЛ от предпринимательской деятельности ИФНС 26.10.2026 III квартал 2026 года ОСНО — ИП До 28.10.2026 Расчёт по страховым взносам ИФНС 26.10.2026 III квартал 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.10.2026 Декларация по НДС ИФНС 26.10.2026 III квартал 2026 года ОСНО, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.10.2026 Декларация по туристическому налогу



ИФНС 26.10.2026 III квартал 2026 года ОСНО, ПСН УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.10.2026 Уведомление по НДФЛ ИФНС 03.11.2026



С 23 по 31 октября 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 05.11.2026 Уведомление по НДФЛ ИФНС 25.11.2026 С 1 по 22 ноября 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 30.11.2026 Уведомление по страховым взносам ИФНС 25.11.2026 Октябрь 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН – юр. лица и ИП До 30.11.2026 Уведомление по НДФЛ ИФНС 03.12.2026 С 23 по 30 ноября 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП



До 07.12.2026 Уведомление по НДФЛ ИФНС 25.12.2026 С 23 по 30 ноября 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.12.2026 Уведомление по страховым взносам ИФНС 25.12.2026 Ноябрь 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 28.12.2026



Уведомление по НДФЛ ИФНС 30.12.2026 С 23 по 31 декабря 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП До 30.12.2026

Взносы ИП за себя

В 2026 году сумма фиксированных взносов вырастет до 57 390 ₽, а в 2027 году — до 61 154 ₽.

С 2025 года изменился порядок расчёта взносов по пониженным тарифам для МСП, увеличилась предельная база и для ИП изменились сроки уплаты взносов за себя. Теперь платить нужно не до 31 декабря, а до 28-го, чтобы срок совпадал с налоговыми платежами.

Фиксированные взносы можно не платить в определённых случаях. Например, во время военной службы или в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 года.

Платежи за сотрудников: НДФЛ и взносы

В 2026 году НДФЛ платят дважды в месяц. За доходы с 1-е по 22-е число – не позднее 28-го числа этого же месяца. За доходы с 23-го числа до конца месяца – не позднее 5-го числа следующего месяца.

В декабре установлены особые сроки уплаты. Подробнее смотрите в таблицах выше.

В 2026 году сроки уплаты страховых взносов зависят от того, кто именно их перечисляет.

Организации платят взносы ежемесячно — не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным.

ИП без сотрудников перечисляют фиксированные взносы за себя до 28 декабря 2026 года. Если годовой доход превысит 300 000 ₽, дополнительно нужно заплатить 1% от суммы превышения до 1 июля 2027 года.

ИП с сотрудниками платят взносы так же, как организации. Они обязаны перечислять взносы с начисления заработной платы работникам ежемесячно.

Налог на прибыль

Ставка налога на прибыль в 2026 году остаётся прежней – 25%.

С 2026 года сохраняется ограничение на перенос убытков прошлых лет. Налоговую базу можно уменьшить не более чем на 50% за счёт убытков, и эта норма будет действовать до конца 2030 года.

ИП на общей системе (ОСНО) не платит налог на прибыль, вместо него – НДФЛ.

Налоги на ОСНО

ОСНО требует от предпринимателя больше отчётов, чем специальные налоговые режимы.

Если у индивидуального предпринимателя есть сотрудники, ему нужно сдавать:

Декларацию по НДС – ежеквартально

3-НДФЛ – раз в год

Расчёт 6-НДФЛ – ежеквартально

Уведомление о персональных данных – единоразово

Уведомления об исчисленных суммах – ежемесячно

И это только налоговая отчётность.

Если предприниматель работает один, без наёмных сотрудников, количество отчётов меньше. В этом случае достаточно декларации по НДС и 3-НДФЛ.

Кроме налоговой, отчётность сдавать необходимо в Социальный фонд России (СФР). Основной отчёт – форма ЕФС-1, которая подаётся при кадровых изменениях, ежегодно и ежеквартально в зависимости от раздела.

Сроки сдачи отчётов строго установлены, за нарушения предусмотрены штрафы.

Налоги на специальных налоговых режимах

К специальным налоговым режимам относятся:

УСН

ЕСХН

АУСН

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

В 2026 году для упрощёнки готовят новые изменения. Президент поручил правительству до 1 декабря 2025 года провести анализ УСН и представить свои предложения.

Речь идёт о снижении порога доходов для торговых компаний и ИП, после превышения которого они будут обязаны платить НДС. Также рассматривается постепенный отказ от применения УСН в торговле.

С 2026 года лимит доходов для применения УСН сохраняется на уровне 450 млн ₽. Лимит индексируется ежегодно с учётом коэффициента-дефлятора. По предварительным оценкам, фактический предел может вырасти до 480–500 млн ₽.

Автоматизированная упрощёнка (АУСН) больше не считается экспериментом. Этот режим можно применять в любом регионе России, если закон был принят на региональном уровне.

На АУСН действуют две ставки налога. Если выбран объект:

«Доходы» — ставка составляет 8%

«Доходы минус расходы» — 20%

При объекте «Доходы минус расходы» нужно учитывать минимальный налог 3% от доходов за месяц. Его платят, если бизнес ушёл в убыток или сумма по ставке 20% меньше минимальной.

Объект налогообложения можно сменить только с нового года. Для этого до 31 декабря текущего года подайте уведомление о переходе в налоговую.

Подать уведомление можно через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченную кредитную организацию.

Сельхозналог (ЕСХН). Спецрежим доступен исключительно сельхозпроизводителям.

Базовая ставка налога составляет 6%. Но регионы имеют право снижать её. В некоторых случаях ставка может быть уменьшена даже до 0%.

Патент работает иначе. Сумма налога не зависит от фактической выручки, её считают по потенциальной прибыли. При расчёте учитывают специфику бизнеса: число работников, площадь торговой точки, количество машин и другие показатели.

Если у предпринимателя изменились показатели бизнеса, влияющие на расчёт патента, налог можно пересчитать. Для этого разрешили подавать уточнённое заявление на получение патента. Это позволит корректно определить сумму налога и избежать переплат.

Имущественные налоги

На упрощёнке предприниматели не платят налог на имущество, которое используется в бизнесе. Но есть исключения. Если недвижимость попала в региональный перечень торговых или офисных центров, налог придётся платить по кадастровой стоимости.

Каждый регион сам утверждает список облагаемой недвижимости и устанавливает её кадастровую стоимость. Если ваше имущество в перечень не включено, налог платить не нужно.

Нужно ли вашей компании платить налог на имущество, зависит от вида недвижимости. Если у вас есть объекты недвижимости на счетах 01 или 03 и они включены в региональные списки, то налог считают по кадастровой стоимости. В таких списках обычно значатся торговые центры, офисные помещения и другие объекты.