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Налоговый календарь на 2026 год

В 2026 году предпринимателям придётся учитывать новые правила и даты по налогам и отчётности. В календаре собраны все ключевые платежи и декларации для ИП и организаций — от НДФЛ и страховых взносов до налога на прибыль и УСН. 

17.09.2025
12 639
12 639

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

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В 2026 году предпринимателям и компаниям снова предстоит следить за большим количеством налоговых дат. Чтобы не запутаться в сроках и избежать штрафов, удобно пользоваться налоговым календарём. Точка Банк собрал все ключевые даты уплаты налогов, страховых взносов и сдачи отчётности для ИП и организаций с учётом праздничных и выходных дней.

Коротко
В 2026 году меняются сроки уплаты налогов и сдачи отчётности для ИП и организаций. В налоговом календаре собраны все ключевые даты: когда платить НДФЛ, страховые взносы, налоги на прибыль и имущество. Также учтены переносы на выходные и праздники. Это поможет предпринимателям заранее планировать платежи и избежать штрафов.

Платежи за I квартал 2026

В I квартале 2026 года (январь, февраль, март) компании и ИП платят не только НДС, но и авансовые платежи по другим налогам и страховым взносам. Большинство из них перечисляется через единый налоговый платёж (ЕНП).

В ЕНП входят налог на прибыль, НДС, НДФЛ, налог при УСН, единый сельхозналог, имущественный и транспортный налоги. Один платёж закрывает сразу несколько обязательств.

В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

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Срок зависит от налогового периода: 

  • Месяц — уплата до 28-го числа следующего месяца 
  • Квартал — до 28-го числа месяца после квартала

По НДФЛ действует отдельный порядок, а для некоторых налогов установлены специальные сроки. 

Наименование налога и взносаГос. органДата сдачиПериодКто сдаётДата уплаты
Расчёт по страховым взносамИФНС26.01.20262025 годОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.01.2026
Декларация по УСН для ОООИФНС25.01.20262025 годУСН — юр. лицаДо 20.03.2026
Декларация ЕСХНИФНСИФНС2025 годЕСХН — юр. лицаДо 30.03.2026

Платежи за II квартал 2026

Во II квартале 2026 года нужно заплатить налоги сразу за несколько периодов: годовые налоги за 2025 год, ежемесячные платежи и налоги за I квартал 2026 года.

Крайний срок уплаты — до 28-го числа (апрель, май, июнь). Поэтому важно заранее планировать график платежей, чтобы не допустить просрочек.

Наименование налога и взносаГос. органДата сдачиПериодКто сдаётДата уплаты
Уведомление по НДФЛИФНС03.04.2026С 23 марта по 31 марта 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 06.04.2026
Уведомление по НДФЛИФНС27.04.2026С 1 по 22 апреля 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.04.2026
Уведомление о налоге на имуществоИФНС27.04.2026I квартал 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.04.2026
Уведомление по авансовому платежу по УСНИФНС27.04.2026I квартал 2026 годаУСН — юр. лица и ИПДо 28.04.2026
Уведомление по НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельностиИФНС27.04.2026I квартал 2026 годаОСНО — ИПДо 28.04.2026
Расчёт по страховым взносам (РСВ)ИФНС27.04.2026I квартал 2026 годаОСНО, ПНС, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.04.2026
Декларация по НДСИФНС27.04.2026I квартал 2026 годаОСНО, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.04.2026 – ⅓ часть
Декларация по туристическому налогуИФНС27.04.2026I квартал 2026 годаОСНО, ПНС, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.04.2026
Декларация по УСН для ИПИФНС27.04.20262025 годУСН — ИПДо 28.04.2026
Уведомление по НДФЛИФНС04.05.2026С 23 апреля по 30 апреля 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 5.05.2026
Уведомление по НДФЛИФНС25.05.2026С 1 по 22 мая 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.05.2026
Уведомление по страховым взносамИФНС25.05.2026Апрель 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.05.2026
Уведомление по НДФЛИФНС03.06.2026С 23 мая по 31 мая 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП

До 05.06.2026
Уведомление по НДФЛИФНС25.06.2026С 1 по 22 июня 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 29.06.2026
Уведомление по страховым взносамИФНС25.06.2026Май 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 29.06.2026



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Платежи за III квартал 2026

Не позднее 28-го числа в период III квартала 2026 года (июль, август, сентябрь) нужно перечислить сразу несколько налогов. Это авансовые платежи за 1-е полугодие и II квартал 2026 года, а также отдельные ежемесячные налоги.

К ним относятся: страховые взносы, НДФЛ, ⅓ суммы НДС, аванс по УСН, туристический сбор и другие обязательства. Подробнее смотрите в таблице.

Наименование налога и взносаГос. органДата сдачиПериодКто сдаётДата уплаты
Уведомление по НДФЛИФНС03.07.2026


С 23 июня по 30 июня 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 06.07.2026
Уведомление по НДФЛИФНС27.07.2026С 1 по 22 июля 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП
До 28.07.2026
Уведомление о налоге на имуществоИФНС27.07.2026II квартал 2026 года
ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.07.2026
Уведомление по авансовому платежу по УСН
ИФНС27.07.2026II квартал 2026 годаУСН — юр. лица и ИПДо 28.07.2026
Уведомление по авансовому платежу по ЕСХН
ИФНС27.04.20261-е полугодие 2026 годаЕСХН — юр. лица и ИП


До 28.07.2026
Уведомление по НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельностиИФНС27.07.2026II квартал 2026 годаОСНО — ИПДо 28.07.2026
Расчёт по страховым взносамИФНС27.07.2026II квартал 2026 годаОСНО, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП

До 28.07.2026
Декларация по туристическому налогуИФНС27.07.2026II квартал 2026 годаОСНО, ПСН УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.07.2026
Уведомление по НДФЛИФНС03.09.2026С 23 июля по 31 июля 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 05.08.2026
Уведомление по НДФЛИФНС25.08.2026С 1 по 22 августа 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.08.2026
Уведомление по страховым взносамИФНС25.08.2026Июль 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.08.2026
Уведомление по НДФЛИФНС03.09.2026С 23 по 31 августа 2026 года ОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 07.09.2026
Уведомление по НДФЛИФНС25.09.2026С 1 по 22 сентября 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.09.2026
Уведомление по страховым взносамИФНС25.09.2026Август 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.09.2026

Платежи за IV квартал 2025

До 28-го числа в период IV квартала 2026 года (октябрь, ноябрь, декабрь) нужно уплатить налоги за III квартал и часть ежемесячных платежей.

Наименование налога и взносаГос. органДата сдачиПериодКто сдаётДата уплаты
Уведомление по НДФЛИФНС05.10.2026С 23 сентября по 30 сентября 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 05.10.2026 
Уведомление по НДФЛИФНС26.10.2026С 1 по 22 октября 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП

До 28.10.2026
Уведомление по авансовому платежу по УСН ИФНС26.10.2026III квартал 2026 годаУСН — юр. лица и ИПДо 28.10.2026
Уведомление по НДФЛ от предпринимательской деятельностиИФНС26.10.2026III квартал 2026 годаОСНО — ИПДо 28.10.2026
Расчёт по страховым взносамИФНС26.10.2026III квартал 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.10.2026
Декларация по НДСИФНС26.10.2026III квартал 2026 годаОСНО, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.10.2026
Декларация по туристическому налогу

ИФНС26.10.2026III квартал 2026 годаОСНО, ПСН УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.10.2026
Уведомление по НДФЛИФНС03.11.2026

С 23 по 31 октября 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 05.11.2026
Уведомление по НДФЛИФНС25.11.2026С 1 по 22 ноября 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 30.11.2026
Уведомление по страховым взносамИФНС25.11.2026Октябрь 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН – юр. лица и ИПДо 30.11.2026
Уведомление по НДФЛИФНС03.12.2026С 23 по 30 ноября 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИП

До 07.12.2026
Уведомление по НДФЛИФНС25.12.2026С 23 по 30 ноября 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.12.2026
Уведомление по страховым взносамИФНС25.12.2026Ноябрь 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 28.12.2026

Уведомление по НДФЛИФНС30.12.2026С 23 по 31 декабря 2026 годаОСНО, ПСН, УСН, ЕСХН — юр. лица и ИПДо 30.12.2026

Взносы ИП за себя

В 2026 году сумма фиксированных взносов вырастет до 57 390 ₽, а в 2027 году — до 61 154 ₽.

С 2025 года изменился порядок расчёта взносов по пониженным тарифам для МСП, увеличилась предельная база и для ИП изменились сроки уплаты взносов за себя. Теперь платить нужно не до 31 декабря, а до 28-го, чтобы срок совпадал с налоговыми платежами.

Фиксированные взносы можно не платить в определённых случаях. Например, во время военной службы или в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 года.

Платежи за сотрудников: НДФЛ и взносы

В 2026 году НДФЛ платят дважды в месяц. За доходы с 1-е по 22-е число – не позднее 28-го числа этого же месяца. За доходы с 23-го числа до конца месяца – не позднее 5-го числа следующего месяца.

В декабре установлены особые сроки уплаты. Подробнее смотрите в таблицах выше. 

В 2026 году сроки уплаты страховых взносов зависят от того, кто именно их перечисляет.

  • Организации платят взносы ежемесячно — не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным.
  • ИП без сотрудников перечисляют фиксированные взносы за себя до 28 декабря 2026 года. Если годовой доход превысит 300 000 ₽, дополнительно нужно заплатить 1% от суммы превышения до 1 июля 2027 года.
  • ИП с сотрудниками платят взносы так же, как организации. Они обязаны перечислять взносы с начисления заработной платы работникам ежемесячно.

Налог на прибыль

Ставка налога на прибыль в 2026 году остаётся прежней – 25%. 

С 2026 года сохраняется ограничение на перенос убытков прошлых лет. Налоговую базу можно уменьшить не более чем на 50% за счёт убытков, и эта норма будет действовать до конца 2030 года.

ИП на общей системе (ОСНО) не платит налог на прибыль, вместо него – НДФЛ. 

Налоги на ОСНО

ОСНО требует от предпринимателя больше отчётов, чем специальные налоговые режимы.

Если у индивидуального предпринимателя есть сотрудники, ему нужно сдавать: 

  • Декларацию по НДС – ежеквартально 
  • 3-НДФЛ – раз в год 
  • Расчёт 6-НДФЛ – ежеквартально 
  • Уведомление о персональных данных – единоразово 
  • Уведомления об исчисленных суммах – ежемесячно 

И это только налоговая отчётность.

Если предприниматель работает один, без наёмных сотрудников, количество отчётов меньше. В этом случае достаточно декларации по НДС и 3-НДФЛ.

Кроме налоговой, отчётность сдавать необходимо в Социальный фонд России (СФР). Основной отчёт – форма ЕФС-1, которая подаётся при кадровых изменениях, ежегодно и ежеквартально в зависимости от раздела.

Сроки сдачи отчётов строго установлены, за нарушения предусмотрены штрафы

Налоги на специальных налоговых режимах

К специальным налоговым режимам относятся:

  • УСН
  • ЕСХН
  • АУСН
  • Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

В 2026 году для упрощёнки готовят новые изменения. Президент поручил правительству до 1 декабря 2025 года провести анализ УСН и представить свои предложения.

Речь идёт о снижении порога доходов для торговых компаний и ИП, после превышения которого они будут обязаны платить НДС. Также рассматривается постепенный отказ от применения УСН в торговле.

С 2026 года лимит доходов для применения УСН сохраняется на уровне 450 млн ₽. Лимит индексируется ежегодно с учётом коэффициента-дефлятора. По предварительным оценкам, фактический предел может вырасти до 480–500 млн ₽.

Автоматизированная упрощёнка (АУСН) больше не считается экспериментом. Этот режим можно применять в любом регионе России, если закон был принят на региональном уровне.

На АУСН действуют две ставки налога. Если выбран объект:

  • «Доходы» — ставка составляет 8% 
  • «Доходы минус расходы» — 20%

При объекте «Доходы минус расходы» нужно учитывать минимальный налог 3% от доходов за месяц. Его платят, если бизнес ушёл в убыток или сумма по ставке 20% меньше минимальной.

Объект налогообложения можно сменить только с нового года. Для этого до 31 декабря текущего года подайте уведомление о переходе в налоговую. 

Подать уведомление можно через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченную кредитную организацию

Сельхозналог (ЕСХН). Спецрежим доступен исключительно сельхозпроизводителям.

Базовая ставка налога составляет 6%. Но регионы имеют право снижать её. В некоторых случаях ставка может быть уменьшена даже до 0%.

Патент работает иначе. Сумма налога не зависит от фактической выручки, её считают по потенциальной прибыли. При расчёте учитывают специфику бизнеса: число работников, площадь торговой точки, количество машин и другие показатели.

Если у предпринимателя изменились показатели бизнеса, влияющие на расчёт патента, налог можно пересчитать. Для этого разрешили подавать уточнённое заявление на получение патента. Это позволит корректно определить сумму налога и избежать переплат.

Имущественные налоги

На упрощёнке предприниматели не платят налог на имущество, которое используется в бизнесе. Но есть исключения. Если недвижимость попала в региональный перечень торговых или офисных центров, налог придётся платить по кадастровой стоимости. 

Каждый регион сам утверждает список облагаемой недвижимости и устанавливает её кадастровую стоимость. Если ваше имущество в перечень не включено, налог платить не нужно.

Нужно ли вашей компании платить налог на имущество, зависит от вида недвижимости. Если у вас есть объекты недвижимости на счетах 01 или 03 и они включены в региональные списки, то налог считают по кадастровой стоимости. В таких списках обычно значатся торговые центры, офисные помещения и другие объекты.

Земельные участки, автомобили, культурные объекты и имущество для перепродажи налогом не облагаются. Освобождена и недвижимость, налоговая база которой определяется как среднегодовая стоимость. Поэтому всегда проверяйте списки в НК РФ, прежде чем платить налог.

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Налоговый календарь бухгалтера на 2026 год: сроки уплаты налогов и страховых взносов – Точка Банк