Порядок и сроки уплаты НДС в 2025–2026 годах

Налог на добавленную стоимость (НДС) остаётся одним из самых важных для бюджета и наиболее сложных для расчёта. От правильности его уплаты зависит не только спокойствие бизнеса, но и отсутствие претензий со стороны налоговой. В 2025–2026 годах бухгалтеров ждут привычные даты платежей и несколько изменений в правилах, о которых важно знать заранее.

Коротко НДС можно внести сразу или тремя частями. Его уплачивают организации и ИП на ОСНО, ЕСХН, УСН без освобождения и превышения лимита, налоговые агенты и импортёры. При импорте из ЕАЭС налог платят до 20-го числа следующего месяца, при экспорте ставку 0% подтверждают документами в течение 180 дней. Декларацию сдают ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом. С 1 апреля 2026 года вводятся новые формы платёжных поручений по приказу Минфина №58н. Все платежи — только в рублях и через ЕНС.

В 2025–2026 годах порядок уплаты НДС почти не изменится. Налог перечисляют через единый счёт (ЕНС) не позднее 28-го числа каждого месяца после отчётного квартала. В 2025 году срок переносится на рабочий день, если выпадает на выходной, а с 2026 года — наоборот, платить нужно будет заранее, если законопроект Минфина №1026190-8 примут.

Сроки уплаты НДС в 2025 году

В 2025 году НДС нужно платить через единый налоговый счёт (ЕНС) — в составе единого налогового платежа (ЕНП). Сделать это нужно не позднее 28-го числа. Если дата выпадает на выходной, срок переносится на ближайший рабочий день. Исключение — импортёры, у них свои порядок и сроки уплаты.

НДС платят организации и ИП, которые являются плательщиками налога. Это те, кто работает на ОСНО, ЕСХН или УСН без освобождения по ст. 145 НК РФ. Также НДС могут платить налоговые агенты и правопреемники.

В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

По общему правилу, налог перечисляется в бюджет равными частями в течение трёх месяцев после окончания квартала. Например, НДС за первый квартал нужно уплатить не позднее 28 апреля, 28 мая и 28 июня. Либо всю сумму единоразово, в первый срок.

Для иностранных компаний, которые продают электронные услуги в России, — не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Если только обязанность по уплате не возложена на налогового агента.

Все платежи по НДС проводятся только в рублях. Это требование установлено п. 14 ст. 45 НК РФ.

Сроки уплаты НДС за 3 квартал 2025

28.10.2025

28.11.2025

29.12.2025 (перенос с 28 декабря)

Сроки уплаты НДС за 4 квартал 2025

28.01.2026

02.03.2026 (перенос с 28 февраля)

30.03.2026 (перенос с 28 марта)

Важно: Если законопроект Минфина №1026190-8 примут, перенос срока уплаты на более позднюю дату не произойдёт. Напротив, налог придётся платить по новым правилам — раньше установленного срока — в случае, если дата уплаты выпадает на выходной или праздник.

Неплательщики НДС тоже могут столкнуться с обязанностью перечислить налог. Это нужно сделать не позднее 28-го числа месяца, который следует за отчётным кварталом. Такое правило действует, если вы применяете АУСН, ПСН или освобождены от НДС по ст. 145 НК РФ, но выставили счёт-фактуру с выделенной суммой налога.

Если вы указали НДС в счёте-фактуре, налог придётся уплатить, даже если операция не облагается налогом или освобождена от него. Это касается случаев, предусмотренных п. 2 ст. 146 и ст. 149 НК РФ.

Для неплательщиков НДС сумма налога не делится на части. Её перечисляют одним платежом. Срок совпадает с первой датой уплаты для обычных плательщиков НДС.

Например, за 3 квартал 2025 года налог нужно уплатить до 28 октября, а за 4 квартал — до 28 января 2026 года.

Особые правила действуют для упрощенцев, которые применяют освобождение по ст. 145 НК РФ, для импортёров и налоговых агентов.

При ввозе товаров в Россию компании обязаны уплатить импортный НДС прямо на таможне. Это правило действует для всех — вне зависимости от системы налогообложения и освобождения.

С 2025 года бизнес на УСН получил послабление. Теперь импортёры могут принимать к вычету НДС, уплаченный на таможне. Главное условие — не применять пониженные ставки 5 или 7%.

НДС, удержанный налоговым агентом, нужно перечислить в бюджет в те же сроки, что и обычный НДС по собственным операциям. То есть не позднее 28-го числа каждого месяца, следующего за отчётным кварталом. Это правило установлено п. 1 ст. 173 НК РФ.

Такой же порядок действует для всех налоговых агентов. К ним относятся компании и ИП, освобождённые от НДС по ст. 145 НК РФ, а также те, кто применяет АУСН или ПСН.

Иностранные организации, которые выполняют обязанности налоговых агентов, перечисляют НДС не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Это установлено п. 7 ст. 174.2 НК РФ.

ФНС утвердила новую форму уведомления об освобождении от уплаты НДС. Документ введён приказом от 21.10.2024 №ЕД-7-3/879@. В нём предусмотрена возможность отказа от освобождения.

Сроки уплаты НДС в 2026 году

С 1 января 2026 года может измениться порядок уплаты налогов, включая НДС. Законодатели обсуждают новые правила, но точно пока неизвестно.

Сейчас действует п. 7 ст. 6.1 НК РФ. Он разрешает платить налог позже, если срок уплаты выпал на выходной или праздник.

В новом законопроекте, напротив, предлагается изменить правило: если крайний срок уплаты приходится на выходной или праздничный день, платить нужно на день раньше.

Новые правила касаются только уплаты налогов. Для сроков сдачи отчётности изменения не планируются.

Штрафы за неуплату НДС

Если налоговый агент не удержал или не перечислил НДС в бюджет, налоговая может взыскать недоимку, пени и штраф по ст. 123 НК РФ.

Штраф не освобождает от обязанности заплатить сам налог и пени. Эти суммы всё равно нужно перечислить в бюджет.

Если во время проверки выявят неуплату или неполную уплату НДС, компанию и ответственных лиц могут привлечь к налоговой, административной или даже уголовной ответственности.

Пример платёжки по НДС

С 1 апреля 2026 года вступят в силу новые правила заполнения платёжных поручений по налогам, взносам и другим бюджетным платежам. Минфин утвердил их приказом от 16.05.2025 №58н. Изменятся реквизиты, порядок их заполнения и кодирования, а также появится новая форма для физических лиц.

Приказ полностью обновляет действующие нормы и вводит четыре новых приложения. В них прописаны все детали: какие реквизиты указывать, как оформлять разные типы платежей и как кодировать информацию.

В Приложении №1 приведён список из 27 реквизитов с пояснениями и ограничениями. Приложение №2 описывает правила заполнения платёжек для разных случаев — таких, как налоги, взносы, таможенные и прочие платежи. Приложение №3 вводит новую форму распоряжения для физлиц, а Приложение №4 — правила кодирования данных.

Новые требования распространяются почти на все виды платежей в бюджет. Это налоги и страховые взносы, платежи в ФНС, оплата услуг автономных учреждений, а также возвраты средств.

Пока изменения не вступили в силу, платёжное поручение заполняется по старым правилам.

Вне зависимости от региона постановки на учёт или нахождения объекта налогообложения все платежи перечисляются на ЕНС.

Получатель — Казначейство России (ФНС России)

Номер счёта – 03100643000000018500

Порядок исчисления НДС

По НДС действует простое правило исчисления: налог считают по более ранней дате — когда товар отгружен или услуга оказана. Даже если клиент ещё не заплатил. Это главное отличие от упрощёнки, где налог считается только после уплаты.

Если предприниматель на УСН получил аванс, нужно начислить НДС с этой суммы по расчётной ставке, например, 5/105. Когда товар отгружен, налог считают уже по обычной ставке — 5%. При этом ранее начисленный «авансовый» НДС можно принять к вычету, чтобы не платить налог дважды.

Если отгружена только часть товаров под полученный аванс, НДС считают пропорционально. За отгруженную часть — по ставке 5%, а с оставшегося аванса — по расчётной ставке 5/105.

Если аванс и отгрузка проходят в одном квартале, всё можно упростить: рассчитать НДС только в момент отгрузки.

Срок сдачи декларации по НДС

Декларацию по НДС нужно сдавать в налоговую инспекцию — и только в электронном виде. Это делают все российские плательщики НДС, если они не пользуются освобождением по ст. 145 НК РФ.

Отчитаться обязаны и те, кто применяет освобождение, но выставил счёт-фактуру с НДС. К ним добавляются налоговые агенты и даже неплательщики НДС, если они удержали налог как посредники.

Декларацию нужно подавать каждый квартал — даже если за это время вы не работали и не принимали НДС к вычету. В таком случае отчёт будет нулевым.

Если за квартал не было движения денег ни по расчётным счетам, ни в кассе, можно упростить задачу. Вместо нулевой декларации разрешается сдать единую упрощённую декларацию. Такую возможность подтвердил Минфин в официальных письмах.

Срок сдачи декларации по НДС в 2025 году:

за 3 квартал 2025 — 27 октября 2025

за 4 квартал 2025 — 26 января 2026

Срок сдачи декларации по НДС в 2026 году: