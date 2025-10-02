Возврат переплаты с ЕНС в 2025 году

Если у ИП образовалась переплата на ЕНС, то её можно вернуть, зачесть или оставить для будущих платежей. Точка Банк разобрал, как сверить сумму переплаты, как составить заявление и почему ФНС может отказать в возврате.

Коротко

Чтобы получить деньги обратно, подайте заявление в ФНС. Сделать это можно онлайн: через личный кабинет или по ЭДО. Денежные средства перечисляют в течение двух рабочих дней. Если инспекция задержит возврат, она обязана начислить проценты по ключевой ставке ЦБ.

Переплата на едином налоговом счёте — это ваши деньги. Их можно оставить для будущих налогов, зачесть в счёт других платежей или вернуть на расчётный счёт. Вы сами решаете, как распорядиться остатком.

Что такое ЕНС и почему может появиться переплата

Единый налоговый счёт (ЕНС) работает как общий счёт в банке: налогоплательщик вносит деньги для оплаты налогов, а система сама распределяет их между всеми налогами, взносами и штрафами. Согласно очереди платежей, а также на основании уведомлений по ЕНП, расчётов и деклараций, поданных налогоплательщиком.

Средства на ЕНС можно перечислять как одной суммой, так и несколькими частями. В день уплаты деньги отразятся на ЕНС как «Уплата» — «Единый налоговый платёж». В установленный законом срок эта сумма будет зачтена на нужный налог — на основании уведомления ЕНП, декларации или по сроку, например для фиксированных страховых взносов.

Пополнить ЕНС можно двумя способами. Через личный кабинет ИП, достаточно указать только сумму. Если платить единым налоговым платежом (ЕНП), понадобятся реквизиты получателя и КБК. Они одинаковы для всех случаев.

Реквизиты ЕНП в 2025 году

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула

ИНН 7727406020

КПП 770801001

Получатель: Казначейство России (ФНС России)

КБК 18201061201010000510

С 2026 года – новые правила заполнения платёжек: что нужно знать предпринимателям

С 1 апреля 2026 года бухгалтеры будут оформлять платёжки по новым правилам. Старые требования полностью отменят, а действующий приказ Минфина №107н от 12 ноября 2013 года утратит силу. Минфин уже подготовил новый документ, который заменит прежние нормы.

В нём обновлены все реквизиты платёжных поручений. Для каждого поля определены возможные значения и максимальное количество символов. Есть отдельные требования к плательщику, его представителю, получателю средств и банку.

Предпринимателям с представителем придётся по-новому заполнять поле «Плательщик». Теперь нужно будет указать фамилию, имя, отчество и в скобках добавить «ИП». Например: Иванов Иван Иванович (ИП).

Изменится и описание статуса «04». Сейчас он обозначает налоговый орган. В новых правилах этот статус будет присвоен организации, которая исполняет решение налоговой.

Как появляется переплата

В ЕНС используется понятие «совокупная обязанность» — это общая сумма всех налогов, взносов, сборов и штрафов, которые нужно оплатить к ближайшему сроку. Обычно это 28-е число месяца для большинства платежей и 5-е число — для НДФЛ, удержанного с 23-го числа по конец предыдущего месяца.

Если после срока уплаты на ЕНС останется лишняя сумма, она будет учтена как переплата или положительное сальдо. Например, ИП Петров должен заплатить налог на УСН 18 000 ₽, но перевёл 20 000 ₽ на счёт ЕНС. Остаток 2 000 ₽ станет положительным сальдо.

Если ИП не учёл льготы по налогам, ФНС не вернёт переплату автоматически, но предприниматель может оформить возврат самостоятельно.

Например, предприниматель из Тулы купил годовой патент для сдачи 5 офисов и заплатил 41 400 ₽ за патент и 53 658 ₽ взносов за 2025 год. Он не знал, что ИП без сотрудников на ПСН может полностью уменьшить сумму патента за счёт уплаты страховых взносов. После подачи им уведомления об уменьшении инспекторы пересчитали патент и переплата отразилась на ЕНС.

Переплату можно оставить для будущих платежей, вернуть или зачесть в счёт других обязательств. При этом налогоплательщик сам решает, что делать с переплатой. Если его всё устраивает, может ничего не предпринимать.

Как проверить наличие переплаты на ЕНС

Проверить, есть ли на едином налоговом счёте излишек, или узнать его остаток можно несколькими способами. Первый — зайдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС: сумма счёта отображается в верхнем левом углу.

Для детальной информации можно сделать выгрузку данных, запросить акт сверки или справку о состоянии сальдо, а также обратиться к инспектору лично. Сверка поможет понять, как образовалась переплата, и убедиться, что налоги и взносы учтены правильно.

ВАЖНО Не всегда переплата на ЕНС действительно является переплатой.

Например, ИП перечислил фиксированные взносы заранее, в середине года. До 28 декабря эти денежные средства в личном кабинете будут видны как переплата. Но на самом деле это не лишние средства, а авансовый платёж по взносам в СФР и взносам с доходов за текущий год. Когда наступит срок уплаты, налоговая начислит взносы и сумма перестанет считаться переплатой.

Положительное сальдо ЕНС — это деньги налогоплательщика, и он вправе ими распоряжаться по своему усмотрению.

Как вернуть переплату по ЕНС на расчётный счёт

Переплату можно вернуть, подав заявление в ФНС в любое время. Но если с момента её образования прошло больше 3 лет, вернуть деньги уже нельзя. Исключение — когда есть решение суда о восстановлении пропущенного срока давности (п. 7 ст. 11.3 НК РФ).

Заявление на возврат переплаты по ЕНС

Форма заявления на возврат утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 №ЕД-7-8/1133@. Подать его можно через личный кабинет, ЭДО или на бумаге.

Как заполнить заявление на возврат переплаты

Бланк заявления на возврат состоит из двух страниц.

Общие данные. В верхней части каждой страницы укажите ИНН, для организаций — КПП.

Первая страница:

Код налоговой инспекции (ИФНС), куда подаётся заявление.

Сумма к возврату — цифрами, в рублях и копейках.

Количество страниц заявления и копий приложенных документов, например, доверенности.

В блоке подтверждения данных — код подписанта, его ФИО, телефон, дата и подпись; если действует представитель — реквизиты доверенности.

Вторая страница:

Реквизиты банковского счёта для возврата: БИК, номер счёта, код типа получателя (1 — организация, 2 — физлицо или ИП).

Блок «Сведения о физическом лице» заполняют граждане без статуса ИП.

Сроки возврата ЕНС на расчётный счёт

Налоговая инспекция передаёт заявление в Казначейство России на следующий рабочий день. Поэтому обычно возврат переплаты с ЕНС занимает два рабочих дня.

Если налоговая инспекция задержит возврат больше чем на 10 дней, на переплату начнут начислять проценты по ключевой ставке ЦБ за каждый день просрочки (п. 9 ст. 79 НК РФ). Если проценты не выплатили, инспекция должна за три дня принять решение о доплате и передать его в казначейство.

Какие налоги и взносы нельзя вернуть даже при переплате

НДФЛ иностранного сотрудника, ставшего резидентом РФ. Работодатель не может вернуть переплату по НДФЛ за сотрудника-иностранца, который позже получил статус налогового резидента России. Иностранцы самостоятельно подают заявление на возврат налога из бюджета РФ (п. 1.1 ст. 231 НК).

Чужие налоги и взносы. Если компания заплатила налоги или взносы за третье лицо, а налоговым агентом при этом не была, вернуть переплату она не сможет. Право на возврат есть только у самого налогоплательщика, на чьём ЕНС образовалось положительное сальдо. Основание — п. 1 ст. 45 НК РФ.

Почему могут отказать в зачёте или возврате переплаты

Если на ЕНС есть положительное сальдо, ИФНС не имеет права полностью отказать в возврате. Если в заявлении указана сумма больше, чем положительное сальдо, вернут только доступную по данным инспекции часть (п. 2 ст. 79 НК РФ).

Отказ возможен лишь в двух случаях:

На ЕНС нет положительного сальдо.

Переплата по налогам отсутствует.

Право на возврат денег с ЕНС

Статья 79 НК РФ позволяет юридическим лицам, ИП, физлицам, налоговым агентам и плательщикам страховых взносов или сборов вернуть излишне внесённые средства с единого налогового счёта.

Быстрый способ распорядиться сальдо ЕНС

Налогоплательщик может использовать положительное сальдо, подав заявление в налоговую инспекцию, чтобы вернуть деньги на свой расчётный счёт или направить их на будущие платежи.

Чтобы оформить возврат положительного сальдо ЕНС через личный кабинет на сайте ФНС, откройте поле с сальдо и нажмите «Распорядиться сальдо». В меню выберите «Заявление о распоряжении путём возврата».

Далее заполните форму: внесите данные организации или ИП, укажите четырёхзначный код инспекции, сумму возврата и реквизиты счёта. Документ подпишите электронной подписью и отправьте онлайн. Переплату перечислят на расчётный счёт, который вы указали в заявлении (п. 5 ст. 79 НК).

Как зачесть налоговую переплату

Переплату на Едином налоговом счёте можно использовать по-разному:

Зачесть в счёт будущих налогов, взносов и сборов (кроме взносов «на травматизм»)

Направить на закрытие долгов по актам налоговой инспекции

Оплатить госпошлину, штрафы или пени, которые не отражаются на ЕНС

Налоговая автоматически засчитывает переплату, когда подходит срок платежа. Но если хотите распорядиться суммой иначе, нужно подать заявление.

ПРИМЕР У ИП Сидорова на ЕНС висит переплата 30 000 ₽. В мае он должен заплатить фиксированные страховые взносы 43 200 ₽. Ему достаточно внести разницу 13 200 ₽ для оплаты страховых взносов в полном объёме.

Как заполнить заявление

Форма заявления утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 №ЕД-7-8/1133@. Заявление состоит из следующих составляющих:

Титульный лист — обязателен к заполнению. Указываются ИНН, КПП, код инспекции и причина зачёта.

Страница 2 — для тех, кто направляет переплату на покрытие долгов третьих лиц. На каждого нужно указать ИНН и сумму.

Страница 3 — для распределения переплаты по своим налогам и взносам. Указываются КБК, ОКТМО, срок уплаты и отметка налогового агента.

Страница 4 — если переплата идёт на суммы по решению инспекции, срок действия которого ещё не наступил. Здесь прописывают реквизиты документа.

Страница 5 — для зачёта долгов, которые не отражаются на ЕНС. Нужно приложить документ-основание.

Подать заявление можно только в электронном виде — через ЭДО или личный кабинет. ФНС рассматривает его в течение одного рабочего дня (п. 7 ст. 78 НК РФ).

Причины задержки возврата переплаты

Даже если на ЕНС есть переплата, вернуть её удаётся не всегда. Чаще всего отказывают не из-за самой переплаты, а из-за других обстоятельств. Вот что может помешать возврату:

Долги по другим налогам . Если по одному налогу переплата есть, но по другому числится недоимка, вернуть денежные средства не получится — их зачтут в счёт погашения долга.

Неточности в данных ЕНС . Иногда система показывает переплату, но у налоговой инспекции при внутренней сверке не хватает подтверждений. В таком случае могут запросить уточнение или сверку расчётов.

Истёк срок давности. Вернуть можно только переплату, сделанную за последние 3 года. Более старые суммы считаются просроченными и возврату не подлежат.

Если ФНС отказала, она направит официальное уведомление с указанием причины. Такое решение можно обжаловать — сначала в самой инспекции, затем в вышестоящем управлении или через суд.

Ошибки при оформлении возврата переплаты

Неверные банковские реквизиты — ошибка в БИК, номере счёта или в коде получателя задерживает исполнение возврата.

Сумма больше положительного сальдо — налоговая вернёт только доступную часть.