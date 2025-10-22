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Налоговые изменения для IT-компаний

С 2026 года для IT-бизнеса меняются ключевые налоговые правила. Повышается ставка НДС, ужесточаются условия для льгот и вводятся новые требования по страховым взносам.

25.12.2025
29 927
29 927

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С 1 января 2026 года вступает в силу новая налоговая реформа, согласно Федеральному закону от 28.11.2025 №425‑ФЗ. Точка Банк рассмотрит подробнее изменения для сферы IT в 2026 году. 

Коротко
В 2026 году IT‑компании столкнутся с ростом налоговой нагрузки и новыми требованиями к учёту. Ставка НДС увеличивается до 22%, а компании на УСН с выручкой свыше 20 млн ₽ переходят на уплату НДС. Количество льгот по УСН сокращается, их применение будет строго регулироваться на федеральном уровне. НДФЛ для работников по‑прежнему рассчитывается по прогрессивной шкале.
При этом для части IT‑бизнеса льготы сохраняются. Освобождение от НДС продолжит действовать для разработчиков ПО из российского реестра, а также для резидентов «Сколкова», МИК и «Сириуса». Пониженные страховые взносы в 2026 году возможны только при аккредитации компании и доле IT‑доходов не менее 70%.

Налоговая реформа с 2026 года

НДФЛ: прогрессивная шкала

В 2026 году сохраняется прогрессивная шкала налога НДФЛ. Доход:

  • до 2,4 млн ₽ — 13%; 
  • от 2,4 до 5 млн ₽ — 15%; 
  • от 5 до 20 млн ₽ — 18%; 
  • от 20 до 50 млн ₽ — 20%; 
  • свыше 50 млн ₽ — 22%. 

Повышенные ставки применяются только к части дохода, превышающей порог. 

НДС: ставка 22%

С 2026 года стандартная ставка НДС увеличится с 20 до 22%. Малый бизнес на УСН с доходом выше 20 млн ₽ будет платить НДС.

С 2026 года правила по льготным ставкам УСН меняются. Регионы больше не смогут свободно устанавливать пониженные налоговые ставки. Теперь их полномочия будут ограничены федеральными правилами.

Льготные ставки сохранятся только для отдельных видов деятельности. Эти виды бизнеса определит Правительство РФ. Применять льготы смогут лишь те предприниматели, которые полностью соответствуют установленным критериям.

В результате воспользоваться пониженными ставками УСН сможет меньше компаний и ИП. 

ФНС подготовила проект приказа с изменениями в декларацию по НДС. В документе предлагается обновить действующую форму отчётности. Проект уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Его можно найти по идентификатору 162622.

Для IT-компаний установлены определённые льготы на 2026 год. 

Какие IT-компании должны платить НДС

Льгота по НДС применяется к компаниям, которые передают исключительные права или права использования на программное обеспечение из российского реестра ПО. Чтобы пользоваться льготой, программа должна быть включена в реестр. Также компания должна работать на УСН.

Льготное освобождение от НДС для отечественных ИТ‑разработчиков в 2026 году правительство решило сохранить. Это позволит компаниям и дальше работать без дополнительной налоговой нагрузки. Изменения закреплены Федеральным законом от 28.11.2025 №425‑ФЗ.

Что нужно сделать до 2026 года

Решать вопрос с налогами стоит заранее. До конца 2025 года нужно подвести итоги, оценить доходы и расходы, составить прогноз на 2026 год. Затем выбрать подходящий налоговый режим — общий или упрощённый.

Если планируемая выручка не превышает 20 млн ₽, можно перейти на УСН и не платить НДС. Важно рассчитать налоги заранее и выбрать объект обложения — «Доходы» или «Доходы минус расходы».

Если переход на НДС неизбежен, нужно выбрать оператора ЭДО и заключить договор. Без него невозможно сдавать отчётность по налогу. Также стоит обновить учётные программы и обучить сотрудников.

Решение о налоговом режиме нужно принять до 31 декабря 2025 года. Уведомление о переходе на УСН можно подать в первый рабочий день 2026 года — это крайний срок.

Кто заплатит НДС — продавец или покупатель

После перехода на НДС налог фактически заплатит покупатель. Компании же будут сами сдавать декларации и перечислять этот налог в бюджет. Это приведёт к росту стоимости программ и цифровых услуг, так как IT-компании будут включать НДС в цену своих продуктов.

Кто сохранит льготы по НДС в IT-сфере

Некоторые компании всё же смогут не платить налог. Освобождение сохраняется для: 

Также не будут платить НДС ИП и компании на УСН с доходом до 20 млн ₽.

Как IT-компаниям сохранить пониженные страховые взносы в 2026 году

Чтобы и в 2026 году применять пониженные страховые взносы, IT-компаниям нужно продолжать выполнять установленные условия.

  1. Наличие действующей аккредитации Минцифры. Без этого документа льгота не предоставляется.
  2. Доля доходов от ИТ-деятельности должна быть не менее 70% от общей выручки. В неё включают разработку, адаптацию и поддержку программного обеспечения и баз данных.

Льготные тарифы начинают действовать с 1-го числа месяца, когда компания получила аккредитацию и выполнила требование по доходам.

Для участников «Сколкова» действуют отдельные льготы по страховым взносам. Также временные исключения предусмотрены для IT-компаний, прошедших реорганизацию. До 2026 года они могут применять тариф 7,6%, но потом перейдут на новые правила.

При оформлении льготы нужно использовать коды и наименования видов деятельности из перечня, утверждённого приказом Минцифры от 11.05.2023 №449. Этот перечень помогает точно определить, какие направления относятся к сфере IT.

Как законно снизить налоговую нагрузку
Собрали в памятке способы оптимизации налогов и доступные льготы для бизнеса.

Страховые взносы IT-компаний

ПериодТариф предельной базыТариф выше предельной базыУсловия
2025 год7,6%7,6%Для получения льгот компания должна иметь действующую аккредитацию Минцифры. Обязательное условие — не менее 70% дохода должно поступать от IT‑деятельности. Эти требования подтверждают, что бизнес действительно работает в сфере технологий и может пользоваться господдержкой
2026 год15%7,6%Чтобы сохранить льготы, компания должна поддерживать действующую аккредитацию Минцифры. Также важно, чтобы не менее 70% дохода приходилось на IT‑деятельность. Соблюдение этих условий позволяет оставаться в реестре и продолжать пользоваться мерами господдержки

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Налоговые изменения для IT-компаний в 2026 году: как платить, вести учёт — Точка Банк