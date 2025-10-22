Налоговые изменения для IT-компаний

Коротко

При этом для части IT‑бизнеса льготы сохраняются. Освобождение от НДС продолжит действовать для разработчиков ПО из российского реестра, а также для резидентов «Сколкова», МИК и «Сириуса». Пониженные страховые взносы в 2026 году возможны только при аккредитации компании и доле IT‑доходов не менее 70%.



В 2026 году IT‑компании столкнутся с ростом налоговой нагрузки и новыми требованиями к учёту. Ставка НДС увеличивается до 22%, а компании на УСН с выручкой свыше 20 млн ₽ переходят на уплату НДС. Количество льгот по УСН сокращается, их применение будет строго регулироваться на федеральном уровне. НДФЛ для работников по‑прежнему рассчитывается по прогрессивной шкале.