Ограничения по получению ЭЦП предпринимателю

Удостоверяющий центр ФНС допускает у юридического лица несколько сертификатов квалифицированной электронной подписи (КЭП) — по числу технологий хранения закрытого ключа. Сейчас их может быть до четырёх:

Токен (классическая подпись на флешке) «Моя подпись» «Подпись для бизнеса» «Госключ»

Если вы оформляете новую подпись через Удостоверяющий центр ФНС, старая перестанет работать, потому что действует правило: один носитель — одна подпись.

Даже если у компании есть филиалы, подпись всё равно выдаётся только одна — лично руководителю. Руководитель филиала не может получить КЭП от ФНС, чтобы подписывать документы от имени организации.

Чтобы избежать сбоев в работе и быстро организовать документооборот с новой КЭП, стоит воспользоваться удобным инструментом.

КЭП организации может быть выпущена только на руководителя головного офиса. Для филиалов отдельные подписи не оформляются.

В коммерческом УЦ можно сделать КЭП на руководителя филиала, но это будет его личная подпись как физлица, а не подпись организации. А подтверждать его полномочия от имени организации может только машиночитаемая доверенность (МЧД).

Физлица могут получать столько подписей, сколько им нужно. Это касается и тех, кто действует по доверенности от организации. Подписи можно оформить в аккредитованных коммерческих УЦ.