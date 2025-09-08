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ЭДО
ЭДО

Ограничения по получению ЭЦП предпринимателю

Электронная подпись нужна для отчётности и документооборота. Но у бизнеса есть ограничения: одна КЭП для юрлиц и ИП, доверенности и особые правила для филиалов. Точка Банк выяснил, что важно знать, чтобы работать без ошибок.

08.09.2025
2284
2284

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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Как подключить ЭДО?

Если у вас есть счёт в Точка Банк — заходите в «Документооборот» и начинайте работу. Нет счёта? Оставьте заявку — перезвоним за 30 минут и подберём тариф.
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Автор

Удостоверяющий центр ФНС допускает у юридического лица несколько сертификатов квалифицированной электронной подписи (КЭП) — по числу технологий хранения закрытого ключа. Сейчас их может быть до четырёх:

  1. Токен (классическая подпись на флешке)
  2. «Моя подпись»
  3. «Подпись для бизнеса»
  4. «Госключ»

Если вы оформляете новую подпись через Удостоверяющий центр ФНС, старая перестанет работать, потому что действует правило: один носитель — одна подпись.

Даже если у компании есть филиалы, подпись всё равно выдаётся только одна — лично руководителю. Руководитель филиала не может получить КЭП от ФНС, чтобы подписывать документы от имени организации.

Чтобы избежать сбоев в работе и быстро организовать документооборот с новой КЭП, стоит воспользоваться удобным инструментом.

Подписывайте документы онлайн

Сервис «Документооборот» от Точка Банк поможет работать с КЭП без ошибок: подписывайте счета, акты и договоры онлайн — всё юридически значимо и без бумажной волокиты.

КЭП организации может быть выпущена только на руководителя головного офиса. Для филиалов отдельные подписи не оформляются. 

В коммерческом УЦ можно сделать КЭП на руководителя филиала, но это будет его личная подпись как физлица, а не подпись организации. А подтверждать его полномочия от имени организации может только машиночитаемая доверенность (МЧД). 

Физлица могут получать столько подписей, сколько им нужно. Это касается и тех, кто действует по доверенности от организации. Подписи можно оформить в аккредитованных коммерческих УЦ.

Налоговая напоминает: электронная доверенность должна быть подписана КЭП самой организации. Она подается вместе с электронными документами, если иное не установлено правилами или соглашениями.

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Ограничения по получению ЭЦП для ИП и юрлиц: сколько КЭП и как оформить — Точка Банк