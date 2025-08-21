Как создать МЧД на сайте ФНС: пошаговая инструкция

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это обязательный инструмент для бизнеса с 2024 года. Без неё сотрудники и контрагенты не смогут официально подписывать документы от имени организации или ИП. Бумажные доверенности уходят в прошлое: теперь всё оформляется онлайн — в несколько кликов и с юридической силой. В этой статье Точка Банк расскажет, как создать МЧД на сайте ФНС, — пошагово и с пояснениями. Вы узнаете, какие форматы использовать, как оформить передоверие и как избежать ошибок при регистрации.

Что такое МЧД и для чего она нужна

МЧД — это машиночитаемая доверенность. Она заменяет бумажную доверенность и подтверждает право сотрудника подписывать документы от имени компании. МЧД — это электронный документ в формате XML с электронной подписью руководителя или ИП.

Зачем нужна МЧД

Раньше документы подписывали с помощью КЭП юрлица. Она указывала, что человек работает в компании, но не показывала его полномочия. МЧД решает эту проблему — теперь права сотрудника можно подтвердить чётко и официально.

Какие бывают МЧД

МЧД бывают трёх видов.

Преимущества МЧД

МЧД невозможно подделать. Это надёжный документ, который защищён от фальсификации.

Хранить его можно только в электронном виде. Он не потеряется, не порвётся и всегда будет под рукой. Передать такой документ можно за пару секунд.

МЧД помогает автоматизировать процессы и ускоряет документооборот. Это снижает риск ошибок и экономит время.

Доверенность можно оформить один раз на длительный срок. Не нужно готовить новый документ для каждой операции и отвлекать директора от работы.

Бумажные доверенности и походы к нотариусу больше не нужны. МЧД можно оформить сразу для нескольких госорганов — быстро, удобно и официально.

Кто регулирует порядок

Все правила по оформлению, хранению и отзыву МЧД описаны в Постановлении Правительства РФ от 21 февраля 2022 года № 223.

Отслеживать законодательные изменения и вовремя адаптироваться под них нелегко. Электронный документооборот от Точка Банк поможет упростить этот процесс.

Инструкция: создание МЧД на сайте ФНС

Формат, в котором передаётся МЧД в налоговую, установлен Приказом ФНС от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@.

Заполнение данных на сайте налоговой

Создать доверенность можно онлайн на сайте ФНС.

Выбор типа доверенности

Слева выберите раздел «МЧД», затем — «Создать доверенность». Выберите форму доверенности, подходящую для ваших целей. Обычно используют «Единую форму доверенности» (версия 003). Поставьте отметку и нажмите «Ввод сведений».

Укажите формат доверенности, которую вы хотите создать:

Единый формат доверенности (МЧД);

Передоверие;

Электронная доверенность для налогового органа.

Шаг 1 – заполнение доверенности

На первом этапе заполните общие сведения:

нажмите кнопку, чтобы система автоматически присвоила номер МЧД;

укажите внутренний номер;

введите даты начала и окончания срока действия.

Можно выбрать опцию «Без срока действия» — тогда МЧД будет действовать 1 год.

Шаг 2 — данные доверителя

Выберите категорию доверителя: юрлицо или ИП. Заполните нужные поля — ИНН, КПП, ОГРН (для юрлица) или ФИО, дата рождения, СНИЛС, ИНН (для ИП). Нажмите «Далее».

Шаг 3 — проверьте данные компании

Если вы указали юрлицо, система автоматически подставит информацию о компании. Проверьте адрес, регион, название. Затем нажмите «ЕИО» и выберите руководителя.

Шаг 4 — данные представителя

Выберите, кто будет представителем — физлицо, ИП или юрлицо. При оформлении МЧД на сотрудника компании укажите его ФИО, дату рождения, пол, ИНН, СНИЛС и данные паспорта. Нажмите «Далее».

Шаг 5 — полномочия

Теперь определите, что именно может делать представитель. Можно выбрать полномочия из списка — начните вводить нужное слово, и система подскажет варианты. Или укажите вручную. Этот способ подходит для работы с контрагентами.

На что обратить внимание

Контролирующие органы могут потребовать точного списка полномочий. Лучше заранее узнать, что нужно указать. Также можно разрешить передоверие — поставьте галочку при необходимости.

Финальный шаг — проверка

Сервис покажет всю введённую информацию. Проверьте, чтобы не было ошибок. Если всё верно, нажмите «Сформировать XML».

Подписание МЧД

Готовый файл с МЧД скачается на компьютер. Его нужно подписать с помощью КЭП руководителя. Сервис проверит наличие сертификата. Если возникнет ошибка — появится уведомление.

Загрузка машиночитаемой доверенности в реестр ФНС

После того как вы подпишете МЧД, её нужно загрузить на сайт налоговой. Для этого снова откройте страницу сервиса доверенностей. В меню слева выберите «МЧД», затем — «Загрузить в реестр».

В поле «Исходный документ» загрузите XML-файл с МЧД. В соседнее поле — файл с электронной подписью. Подходят форматы SIG, P7S или SGN. Нажмите кнопку «Загрузить».

После загрузки МЧД зарегистрируют автоматически. Обычно это занимает 3–5 минут. Убедиться в успешной регистрации можно, проверив статус доверенности на сайте.

Где хранится МЧД

После регистрации МЧД сохраняется в специальной системе. Это распределённый реестр — блокчейн-хранилище машиночитаемых доверенностей. Доступ к ней будет в любое время.

Когда использовать МЧД

Теперь вы можете подписывать документы от имени компании или ИП. Главное — использовать ту МЧД, которая уже прошла регистрацию в ФНС.

Особенности форматов МЧД для налоговых органов

Правила оформления машиночитаемой доверенности закреплены в Приказе Минцифры от 18 августа 2021 год № 857. Этот документ описывает, как правильно использовать электронную доверенность.

Допустимый формат файла

МЧД оформляется только в формате XML. Формат PDF показывает только визуальное представление документа, без xml МЧД не будет юридически значимой.

Формат электронной подписи

Подписывать МЧД нужно в формате xmldsig. Также разрешены другие форматы, перечисленные в Приказе Минцифры от 14 сентября 2020 года № 472.

Какой формат машиночитаемой доверенности выбрать для налоговой

Формат 5.03

Актуальный формат, утверждённый приказом ФНС от 16.10.2024 № ЕД-7-26/858@. Добавлена новая строка — «Номер записи федерального регистра сведений о населении». В неё будут вносить данные физлица или ИП, как только они появятся на Госуслугах.

Формат 5.03 поддерживает передоверие и позволяет указать сразу нескольких представителей. Также в нём можно указать идентификатор физического лица. Это делает формат удобным для работы с налоговой.

Формат 003 — универсальный

Это универсальный формат, который подходит для всех случаев, в том числе для представителей налогоплательщиков. Его поддержка полностью введена в феврале 2025 года — ФНС завершила тестирование.

Универсальный формат 003 включает все функции 5.03 и предлагает больше возможностей. Он подходит не только для ФНС, но и для других информационных систем — как государственных, так и коммерческих.

Одна МЧД — для всех систем

Можно оформить одну доверенность и использовать её в разных сервисах. Это удобно для представителя и снижает нагрузку на бизнес — не нужно создавать несколько отдельных МЧД.

Проверка в реальном времени

Формат 003 поддерживает интеграцию с реестром ФНС. Это позволяет быстро проверить статус доверенности, срок её действия и полномочия представителя.

Работает и для иностранных компаний

МЧД в формате 003 подходит и для зарубежных организаций. Это помогает упростить работу с иностранными контрагентами и партнёрами.

СОВЕТ Для работы с ФНС подойдут оба формата — 5.03 и 003. Но если вы планируете использовать МЧД в разных системах и для разных задач, лучше сразу выбрать универсальный формат 003.

Использование машиночитаемой доверенности (МЧД)

С 1 сентября 2024 года при отправке электронных документов представители компаний и ИП обязаны использовать машиночитаемую доверенность. Без неё подписывать документы за организацию нельзя.

Как заполнить МЧД ФНС с правом передоверия

Что такое передоверие МЧД

Передоверие — это возможность передать полученные по МЧД полномочия другому человеку или организации. Это удобно, если руководитель хочет делегировать часть задач без лишней нагрузки.

Как это работает

Руководитель выдаёт МЧД с правом передоверия. Получатель этой доверенности может сам выдать следующую МЧД — уже от своего имени. Так можно выстроить цепочку делегирования.

Типы доверенностей при передоверии

Первая МЧД — это основная, корневая. Она выдаётся директором. Дальнейшие — это МЧД по передоверию. Их может оформить представитель, которому переданы такие права.

Юридическая основа

Передоверие регулируется ст. 186 и 187 ГК РФ. Также действуют нормы закона «Об электронной подписи» и постановления Правительства РФ об МЧД. С 2022 года передоверие официально разрешено в электронном виде.

Срок действия

Если передоверие выдано на более длительный срок, чем основная МЧД, — оно всё равно действует только пока действительна корневая доверенность. Это указано в ст. 186 ГК РФ.

Когда удобно использовать передоверие

Передоверие экономит время руководителя. Например, директор может выдать МЧД главному бухгалтеру, а тот — своему помощнику. Или компания может передоверить полномочия аутсорсеру.

Условия для законного передоверия

1. Право передоверия должно быть указано.

В первой доверенности должна быть отметка «с правом передоверия». Без этого выдать новую МЧД нельзя.

2. Объём полномочий не должен расширяться.

Нельзя передать больше прав, чем есть в исходной МЧД. Допускается только сократить перечень полномочий.

3. Сроки нужно соблюдать.

Новая МЧД не может действовать дольше, чем основная. Максимум — на тот же срок или меньше.

4. Используется поддерживаемый формат.

Для передоверия подходят только форматы, где это разрешено, — например, универсальный формат 003 или формат 5.03.

Кому можно передоверить

Передоверить можно любому из следующих лиц:

сотруднику компании (физлицу);

другому юрлицу (например, аутсорсеру);

ИП, который оказывает услуги;

руководителю филиала или представительства.

ПРИМЕР Компания передаёт бухгалтерию на аутсорс. Вместо того чтобы каждый раз подписывать доверенности, директор даёт право на передоверие самой обслуживающей компании.

Возможные риски

Если основную МЧД отозвать, все передоверенные доверенности тоже станут недействительными.

Не все форматы МЧД поддерживают передоверие.

Без контроля легко упустить, кто и на кого оформил доверенность.

Что важно помнить