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ЭДО
ЭДО

Как обмениваться электронными документами через ЭДО

Обмен электронными документами — это способ взаимодействия с контрагентами, налоговой и госорганами, при котором счета, акты и договоры передаются в цифре, а не на бумаге.

13.03.2026
718
718

Оглавление

Быстрый и безопасный ЭДО для ИП

Упростите документооборот — с ЭДО от Точка Банк вы сможете подписывать и отправлять документы онлайн без бумажной волокиты. Всё просто и юридически значимо.
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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Быстрый и безопасный ЭДО для ИП

Упростите документооборот — с ЭДО от Точка Банк вы сможете подписывать и отправлять документы онлайн без бумажной волокиты. Всё просто и юридически значимо.
Подробнее

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Авторы

Точка Банк расскажет, как устроен ЭДО, что нужно для работы и как обмениваться документами в 2026 году с учётом новых требований законодательства.

Коротко
ЭДО — это обмен юридически значимыми документами в электронном виде через оператора с использованием электронной подписи. Система позволяет быстро отправлять счета, акты и договоры контрагентам, налоговой и госорганам. Документы проверяются оператором и сохраняются в системе.
Для работы с ЭДО нужны электронная подпись, сервис ЭДО и договор с оператором. В 2026 году обновились форматы электронных документов и требования к реквизитам.

Как работает система ЭДО

Электронный документооборот — это не просто отправка сканов по электронной почте. Это обмен файлами, которые имеют юридическую силу благодаря электронной подписи. В системе ЭДО участвуют три стороны:

  • Отправитель — создаёт документ и подписывает его своей электронной подписью.
  • Оператор ЭДО — технический посредник, который гарантирует безопасность, фиксирует время отправки и получения, проверяет подписи. Оператор должен быть аккредитован ФНС.
  • Получатель — принимает документ в свою систему ЭДО и видит, что он подлинный и не был изменён после подписания.    

При отправке документ попадает не напрямую контрагенту, а к оператору. Сервис оператора проверяет подлинность подписи и доставляет файл адресату. Если контрагент работает через другого оператора, системы автоматически связываются между собой через роуминг. Например, роуминг с сервисами ЭДО от Точка Банк позволяет отправлять документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.

Благодаря такой схеме документы не теряются, не портятся, а найти нужный акт пятилетней давности можно за пару минут по ИНН контрагента или дате.

Законодательные изменения и требования ЭДО в 2026 году

В 2026 году правила электронного документооборота (ЭДО) заметно изменились. Обновления затронули форматы электронных документов, порядок их обмена и требования к реквизитам. Также изменения коснулись работы с НДС. 

Обновление правил обмена электронными документами

С 2026 года меняется порядок взаимодействия участников ЭДО. Обновлены технические форматы документов и сама логика их обмена между компаниями и предпринимателями. Изменения затронули электронные счета-фактуры и универсальные передаточные документы (УПД). Также уточнён состав обязательных реквизитов и требования к заполнению документов.

Изменения в Налоговом кодексе

Поправки в налоговом законодательстве напрямую влияют на электронный документооборот. Постепенно снижается лимит доходов для освобождения от НДС. Он составляет 20 млн ₽ в 2026 году, 15 млн ₽ в 2027 году и 10 млн ₽ с 2028 года. Из-за этого больше компаний и ИП станут плательщиками НДС и будут оформлять счета-фактуры.

Новые требования к реквизитам счетов-фактур

В электронных счетах-фактурах появятся дополнительные требования к реквизитам. Теперь нужно указывать сведения не только об основных платежах, но и об авансах. Для индивидуальных предпринимателей также ввели новое уточнение. При подписании электронного счёта-фактуры необходимо указывать ОГРНИП и дату его присвоения.

Форматы документов будет утверждать ФНС

Теперь форматы электронных счетов-фактур и УПД утверждает Федеральная налоговая служба. Ранее этим занималось правительство. Ожидается, что изменения в форматах будут появляться чаще и внедряться быстрее. Поэтому бизнесу важно регулярно следить за новыми приказами и разъяснениями ФНС.

При этом обязанность использовать УПД распространяется не на все организации и ИП. Если компания продолжает оформлять накладные и акты выполненных работ на бумаге, переход на УПД не требуется.

Если документы по отгрузке товаров или оказанию услуг формируются в электронном виде, с 1 января 2026 года применение УПД становится обязательным.

Обновление форматов из-за новых ставок НДС

Из-за изменения ставок НДС обновляются форматы электронных документов. Системы должны поддерживать новые значения налога: 22, 22/122 и 18,03%. Если формат документа не обновить, он может не пройти автоматические проверки. Это может привести к ошибкам при обмене документами.

Актуальные шаблоны в ЭДО от Точка Банк
Не нужно следить за изменениями — мы уже всё обновили. Подписывайте и отправляйте документы в пару кликов.

Корректировка XSD-схем и шаблонов

Техническая часть ЭДО также меняется. Обновляются XSD-схемы, шаблоны документов и правила заполнения отдельных полей. Это особенно важно для компаний, которые используют доработанные конфигурации 1С или интеграции с операторами ЭДО. Без обновлений система может работать некорректно.

ЭДО для маркируемых товаров

Для операций с маркируемыми товарами электронный документооборот становится фактически обязательным. В таких случаях бумажные документы использовать нельзя. Передача данных должна происходить только в электронном виде через системы ЭДО. Это требование связано с контролем движения маркированной продукции.

С 2026 года электронный документооборот окончательно закрепляется в бизнес-процессах. Он становится важной частью налогового и бухгалтерского учёта. Всё больше документов оформляется только в электронном виде. Поэтому компаниям и предпринимателям важно заранее адаптировать свои процессы к новым правилам.

Экспертное мнение

Электронный документооборот давно перестал быть просто удобным инструментом — сегодня это полноценная часть бухгалтерской и налоговой работы. На практике видно, что компании, которые переходят на ЭДО, быстрее обмениваются документами, реже теряют первичку и проще проходят налоговые проверки.


Особенно это актуально сейчас, когда в 2026 году меняются форматы счетов-фактур, требования к реквизитам и правила обмена документами. Чтобы не отслеживать все технические обновления вручную, бизнесу удобнее работать через специализированные сервисы.
Например, в ЭДО от Точка Банк можно создавать, подписывать и отправлять документы прямо в интернет-банке и отслеживать их статус. Это упрощает документооборот и помогает быстрее выстроить работу с контрагентами.

Дарья ЖуковскаяРедактор-эксперт ЭДО от Точка Банк

Что необходимо для обмена электронными документами

Для обмена электронными документами используется электронная подпись (ЭП). Она подтверждает, кто подписал документ, и придаёт ему юридическую силу. 

Чтобы начать обмениваться документами онлайн, понадобятся три компонента.

1. Квалифицированная электронная подпись (КЭП). Это аналог собственноручной подписи. Только КЭП даёт документам полную юридическую силу, позволяя работать с налоговой и контролирующими органами. Получить её можно в аккредитованном удостоверяющем центре.

Подписывайте документы КЭП в ЭДО от Точка Банк
ЭДО от Точка Банк — это документооборот прямо в вашем интернет‑банке. Выставляйте счета, подписывайте документы и сразу увидите их оплату — без переключения между сервисами.

2. Сервис ЭДО. Это программа, где вы создаёте, подписываете и отправляете файлы. Система автоматически проверяет статусы: увидел ли контрагент документ, подписал ли его.

3. Договор с оператором ЭДО. Оператор — это компания, через которую проходит трафик. У многих банков, включая Точка Банк, есть собственные решения, встроенные прямо в интернет-банк.

Если контрагент работает через другого оператора, это не проблема. Большинство сервисов поддерживают роуминг.

Соглашение об обмене электронными документами

Чтобы перейти на цифру с конкретным партнёром, нужно зафиксировать это намерение юридически.

Существует два подхода:

  • Отдельное соглашение. Стороны подписывают документ о том, что признают юридическую силу документов, подписанных электронной подписью.
  • Пункт в основном договоре. В текст стандартного договора добавляется фраза о том, что документы могут передаваться через ЭДО и имеют ту же силу, что и бумажные.

Если вы работаете через оператора, согласие на обмен часто подтверждается автоматически, когда контрагент принимает ваше приглашение в системе. После этого можно отправлять документы.

Настройка отправки и получения документов по ЭДО

Внедрение системы проходит в несколько этапов. Не нужно пытаться перевести всё и сразу — лучше двигаться постепенно.

  1. Проанализируйте текущие процессы. Посмотрите, какие документы вы создаёте чаще всего: УПД, счета-фактуры, акты, договоры. Оцените, с какими контрагентами идёт самый активный обмен, у кого из них есть ЭДО, а кого нужно будет убедить в его необходимости.
  2. Выберите оператора. Проверьте, работает ли он с вашей бухгалтерской системой и поддерживает ли роуминг с другими операторами, изучите тарифы. Обратитесь в ЭДО от Точка Банк, и наши специалисты помогут выбрать выгодный для вас тариф. 
  3. Получите электронную подпись (ЭП) в ФНС, аккредитованном удостоверяющем центре или в Точка Банк.
  4. Проведите тестовый запуск. Подключите 2–3 постоянных контрагентов, с которыми у вас доверительные отношения. Отправьте тестовые документы, проверьте, как проходит процесс, всё ли понятно сотрудникам. Обратите внимание на понимание статусов документов и выделите место для хранения локальных копий для проверки налоговой.
  1. Обучите команду. Важно, чтобы бухгалтеры и менеджеры понимали, как подписывать документы и где искать входящие. Создайте короткие инструкции для сотрудников.
  2. Пригласите оставшихся контрагентов. Разошлите приглашения к ЭДО в сервисе всем партнёрам.

Обмен электронными документами между контрагентами

Когда всё настроено, процесс выглядит максимально просто.

Инструкция:

  1. Найдите контрагента в системе. Обычно это делается по ИНН или названию организации. Если партнёр ещё не добавлен, отправьте ему приглашение на обмен.
  2. Создайте документ. Можно загрузить готовый файл, например договор в Word или PDF. Или воспользоваться встроенным редактором для создания счёта, акта или УПД по шаблону ФНС.
  3. Подпишите и отправьте. Нажмите кнопку «Подписать» — система автоматически поставит вашу ЭП. Документ уйдёт адресату.
  4. Отслеживайте статус. Вы сразу увидите, получил ли контрагент документ и подписал ли его. Если что-то не так, система пришлёт уведомление об отказе в подписи с причиной.
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Обмен электронными документами с налоговой инспекцией

ФНС уже много лет работает с цифрой. Сдавать отчётность и отвечать на требования через интернет быстрее и надёжнее.

Инструкция по отправке отчётности:

1. Подготовьте декларацию или расчёт в утверждённом формате XML. Специализированные сервисы формируют такой файл автоматически.

2. Зайдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в систему ЭДО, через которую вы обычно отчитываетесь.

ВАЖНО
Теперь не нужно отправлять подтверждение о получении требований от ФНС. Документ считается полученным автоматически через 6 рабочих дней. Это снижает риск пропустить важное письмо из‑за человеческого фактора.

Передача электронных документов на государственную регистрацию

Открыть ИП или ООО тоже можно полностью онлайн, без визита в налоговую.

Способы подачи:

После успешной регистрации лист записи ЕГРЮЛ  или ЕГРИП придёт на вашу электронную почту. Бумажную версию можно не забирать — цифровая имеет ту же силу.

Обмен электронными документами с судом

Арбитражные суды тоже принимают документы онлайн. Это удобно, если вы подаёте иск или жалобу.

Правила подачи:

1. Документы можно подать через систему «Мой арбитр».

2. Исковое заявление, расчёты и ходатайства прикрепляются в виде файлов.

3. Электронная подпись должна быть отсоединённой. То есть вы подписываете файл, и система генерирует отдельный файл с расширением .sig, который нужно загрузить вместе с основным документом.

Суды принимают электронные документы и качественные сканы бумажных.

Надёжный документооборот от Точка Банк
Храните документы в безопасности, бесплатно и вечно. Нужный документ легко найти и предъявить по запросу ФНС или в суде.

Как совмещать электронный документооборот и бумажный

Полный переход на цифру — процесс не быстрый. Какое-то время вы будете работать в смешанном режиме: с одними контрагентами — по ЭДО, с другими — по старинке.

Главное правило: не создавайте дублирующий документооборот. Если вы подписали акт электронной подписью и отправили его через оператора, не нужно дополнительно распечатывать этот акт, ставить печать и возить его партнёру. Это только запутает учёт. 

Юридическую силу имеет либо бумага, либо ЭДО. Выберите один способ обмена с конкретным контрагентом и придерживайтесь его.

Вопросы по теме

Как отправлять документы контрагенту, если у нас разные операторы ЭДО?

За совместимость отвечают операторы ЭДО. Они настраивают роуминг между собой. Например форматы XML для УПД утверждены ФНС, и все аккредитованные операторы обязаны их поддерживать. Если вы работаете через оператора ЭДО от Точка Банк, а контрагент через Диадок, СБИС или Астрал, система автоматически преобразует форматы для корректного обмена.

Какие расходы связаны с внедрением электронного документооборота?

Расходы делятся на три категории: покупка электронной подписи раз в год, абонентская плата оператору — обычно есть тарифы с оплатой за пакет документов или безлимитные. И возможные затраты на интеграцию с учётной системой. В долгосрочной перспективе ЭДО экономит деньги на бумаге, картриджах, конвертах и курьерской доставке.

Как не нарушить закон при обмене электронными документами?

Используйте только усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), работайте через аккредитованного оператора ФНС и следите за обновлением форматов документов в своей системе. Операторы обычно предупреждают о таких изменениях заранее.

Как защитить электронные документы при передаче и хранении?

Файлы защищены криптографическими методами. Операторы ЭДО используют те же стандарты шифрования, что и в банках. Сама электронная подпись гарантирует, что после подписания ни один байт информации не может быть изменён.

Что делать при возникновении споров или ошибок в обмене документами?

Если ошибка техническая — документ не ушёл, не подписался, поможет служба поддержки вашего оператора. Если возникает спор с контрагентом, например по цене, дате или срокам, система ЭДО хранит всю историю работы с документом: кто, когда и какой файл отправил и подписал. Это может стать весомым доказательством в суде. При необходимости можно скачать документ вместе с подтверждением оператора ЭДО о том, что он был отправлен и получен.


Если в документе обнаружена ошибка, например в цене, дате или реквизитах, электронный документ можно аннулировать по соглашению сторон и оформить новый. Это позволяет избежать споров и сохранить прозрачную историю изменений в системе ЭДО.

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Обмен электронными документами по ЭДО онлайн — Точка Банк