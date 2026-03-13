Как обмениваться электронными документами через ЭДО

Точка Банк расскажет, как устроен ЭДО, что нужно для работы и как обмениваться документами в 2026 году с учётом новых требований законодательства.
Как работает система ЭДО
Электронный документооборот — это не просто отправка сканов по электронной почте. Это обмен файлами, которые имеют юридическую силу благодаря электронной подписи. В системе ЭДО участвуют три стороны:
- Отправитель — создаёт документ и подписывает его своей электронной подписью.
- Оператор ЭДО — технический посредник, который гарантирует безопасность, фиксирует время отправки и получения, проверяет подписи. Оператор должен быть аккредитован ФНС.
- Получатель — принимает документ в свою систему ЭДО и видит, что он подлинный и не был изменён после подписания.
При отправке документ попадает не напрямую контрагенту, а к оператору. Сервис оператора проверяет подлинность подписи и доставляет файл адресату. Если контрагент работает через другого оператора, системы автоматически связываются между собой через роуминг. Например, роуминг с сервисами ЭДО от Точка Банк позволяет отправлять документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.
Благодаря такой схеме документы не теряются, не портятся, а найти нужный акт пятилетней давности можно за пару минут по ИНН контрагента или дате.
Законодательные изменения и требования ЭДО в 2026 году
В 2026 году правила электронного документооборота (ЭДО) заметно изменились. Обновления затронули форматы электронных документов, порядок их обмена и требования к реквизитам. Также изменения коснулись работы с НДС.
Обновление правил обмена электронными документами
С 2026 года меняется порядок взаимодействия участников ЭДО. Обновлены технические форматы документов и сама логика их обмена между компаниями и предпринимателями. Изменения затронули электронные счета-фактуры и универсальные передаточные документы (УПД). Также уточнён состав обязательных реквизитов и требования к заполнению документов.
Изменения в Налоговом кодексе
Поправки в налоговом законодательстве напрямую влияют на электронный документооборот. Постепенно снижается лимит доходов для освобождения от НДС. Он составляет 20 млн ₽ в 2026 году, 15 млн ₽ в 2027 году и 10 млн ₽ с 2028 года. Из-за этого больше компаний и ИП станут плательщиками НДС и будут оформлять счета-фактуры.
Новые требования к реквизитам счетов-фактур
В электронных счетах-фактурах появятся дополнительные требования к реквизитам. Теперь нужно указывать сведения не только об основных платежах, но и об авансах. Для индивидуальных предпринимателей также ввели новое уточнение. При подписании электронного счёта-фактуры необходимо указывать ОГРНИП и дату его присвоения.
Форматы документов будет утверждать ФНС
Теперь форматы электронных счетов-фактур и УПД утверждает Федеральная налоговая служба. Ранее этим занималось правительство. Ожидается, что изменения в форматах будут появляться чаще и внедряться быстрее. Поэтому бизнесу важно регулярно следить за новыми приказами и разъяснениями ФНС.
При этом обязанность использовать УПД распространяется не на все организации и ИП. Если компания продолжает оформлять накладные и акты выполненных работ на бумаге, переход на УПД не требуется.
Если документы по отгрузке товаров или оказанию услуг формируются в электронном виде, с 1 января 2026 года применение УПД становится обязательным.
Обновление форматов из-за новых ставок НДС
Из-за изменения ставок НДС обновляются форматы электронных документов. Системы должны поддерживать новые значения налога: 22, 22/122 и 18,03%. Если формат документа не обновить, он может не пройти автоматические проверки. Это может привести к ошибкам при обмене документами.
Корректировка XSD-схем и шаблонов
Техническая часть ЭДО также меняется. Обновляются XSD-схемы, шаблоны документов и правила заполнения отдельных полей. Это особенно важно для компаний, которые используют доработанные конфигурации 1С или интеграции с операторами ЭДО. Без обновлений система может работать некорректно.
ЭДО для маркируемых товаров
Для операций с маркируемыми товарами электронный документооборот становится фактически обязательным. В таких случаях бумажные документы использовать нельзя. Передача данных должна происходить только в электронном виде через системы ЭДО. Это требование связано с контролем движения маркированной продукции.
С 2026 года электронный документооборот окончательно закрепляется в бизнес-процессах. Он становится важной частью налогового и бухгалтерского учёта. Всё больше документов оформляется только в электронном виде. Поэтому компаниям и предпринимателям важно заранее адаптировать свои процессы к новым правилам.
Что необходимо для обмена электронными документами
Для обмена электронными документами используется электронная подпись (ЭП). Она подтверждает, кто подписал документ, и придаёт ему юридическую силу.
Чтобы начать обмениваться документами онлайн, понадобятся три компонента.
1. Квалифицированная электронная подпись (КЭП). Это аналог собственноручной подписи. Только КЭП даёт документам полную юридическую силу, позволяя работать с налоговой и контролирующими органами. Получить её можно в аккредитованном удостоверяющем центре.
2. Сервис ЭДО. Это программа, где вы создаёте, подписываете и отправляете файлы. Система автоматически проверяет статусы: увидел ли контрагент документ, подписал ли его.
3. Договор с оператором ЭДО. Оператор — это компания, через которую проходит трафик. У многих банков, включая Точка Банк, есть собственные решения, встроенные прямо в интернет-банк.
Если контрагент работает через другого оператора, это не проблема. Большинство сервисов поддерживают роуминг.
Соглашение об обмене электронными документами
Чтобы перейти на цифру с конкретным партнёром, нужно зафиксировать это намерение юридически.
Существует два подхода:
- Отдельное соглашение. Стороны подписывают документ о том, что признают юридическую силу документов, подписанных электронной подписью.
- Пункт в основном договоре. В текст стандартного договора добавляется фраза о том, что документы могут передаваться через ЭДО и имеют ту же силу, что и бумажные.
Если вы работаете через оператора, согласие на обмен часто подтверждается автоматически, когда контрагент принимает ваше приглашение в системе. После этого можно отправлять документы.
Настройка отправки и получения документов по ЭДО
Внедрение системы проходит в несколько этапов. Не нужно пытаться перевести всё и сразу — лучше двигаться постепенно.
- Проанализируйте текущие процессы. Посмотрите, какие документы вы создаёте чаще всего: УПД, счета-фактуры, акты, договоры. Оцените, с какими контрагентами идёт самый активный обмен, у кого из них есть ЭДО, а кого нужно будет убедить в его необходимости.
- Выберите оператора. Проверьте, работает ли он с вашей бухгалтерской системой и поддерживает ли роуминг с другими операторами, изучите тарифы. Обратитесь в ЭДО от Точка Банк, и наши специалисты помогут выбрать выгодный для вас тариф.
- Получите электронную подпись (ЭП) в ФНС, аккредитованном удостоверяющем центре или в Точка Банк.
- Проведите тестовый запуск. Подключите 2–3 постоянных контрагентов, с которыми у вас доверительные отношения. Отправьте тестовые документы, проверьте, как проходит процесс, всё ли понятно сотрудникам. Обратите внимание на понимание статусов документов и выделите место для хранения локальных копий для проверки налоговой.
- Обучите команду. Важно, чтобы бухгалтеры и менеджеры понимали, как подписывать документы и где искать входящие. Создайте короткие инструкции для сотрудников.
- Пригласите оставшихся контрагентов. Разошлите приглашения к ЭДО в сервисе всем партнёрам.
Обмен электронными документами между контрагентами
Когда всё настроено, процесс выглядит максимально просто.
Инструкция:
- Найдите контрагента в системе. Обычно это делается по ИНН или названию организации. Если партнёр ещё не добавлен, отправьте ему приглашение на обмен.
- Создайте документ. Можно загрузить готовый файл, например договор в Word или PDF. Или воспользоваться встроенным редактором для создания счёта, акта или УПД по шаблону ФНС.
- Подпишите и отправьте. Нажмите кнопку «Подписать» — система автоматически поставит вашу ЭП. Документ уйдёт адресату.
- Отслеживайте статус. Вы сразу увидите, получил ли контрагент документ и подписал ли его. Если что-то не так, система пришлёт уведомление об отказе в подписи с причиной.
Обмен электронными документами с налоговой инспекцией
ФНС уже много лет работает с цифрой. Сдавать отчётность и отвечать на требования через интернет быстрее и надёжнее.
Инструкция по отправке отчётности:
1. Подготовьте декларацию или расчёт в утверждённом формате XML. Специализированные сервисы формируют такой файл автоматически.
2. Зайдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в систему ЭДО, через которую вы обычно отчитываетесь.
Передача электронных документов на государственную регистрацию
Открыть ИП или ООО тоже можно полностью онлайн, без визита в налоговую.
Способы подачи:
- Сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Вы заполняете заявление — Р21001 для ИП или Р11001 для ООО, следуя подсказкам интерактивного помощника, подписываете УКЭП и отправляете.
- Через нотариуса. Нотариус сам заверит ваше заявление своей электронной подписью и отправит документы в регистрирующий орган.
После успешной регистрации лист записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП придёт на вашу электронную почту. Бумажную версию можно не забирать — цифровая имеет ту же силу.
Обмен электронными документами с судом
Арбитражные суды тоже принимают документы онлайн. Это удобно, если вы подаёте иск или жалобу.
Правила подачи:
1. Документы можно подать через систему «Мой арбитр».
2. Исковое заявление, расчёты и ходатайства прикрепляются в виде файлов.
3. Электронная подпись должна быть отсоединённой. То есть вы подписываете файл, и система генерирует отдельный файл с расширением .sig, который нужно загрузить вместе с основным документом.
Суды принимают электронные документы и качественные сканы бумажных.
Как совмещать электронный документооборот и бумажный
Полный переход на цифру — процесс не быстрый. Какое-то время вы будете работать в смешанном режиме: с одними контрагентами — по ЭДО, с другими — по старинке.
Главное правило: не создавайте дублирующий документооборот. Если вы подписали акт электронной подписью и отправили его через оператора, не нужно дополнительно распечатывать этот акт, ставить печать и возить его партнёру. Это только запутает учёт.
Юридическую силу имеет либо бумага, либо ЭДО. Выберите один способ обмена с конкретным контрагентом и придерживайтесь его.