Электронный документооборот (ЭДО) сегодня стал привычной частью работы компаний и предпринимателей. Он помогает быстро обмениваться юридически значимыми документами. Чтобы пользоваться ЭДО без ошибок, каждому участнику нужен свой идентификатор. Он нужен для отправки и получения файлов в системе.
В этой статье Точка Банк расскажет, что такое идентификатор ЭДО, как он работает и где его можно найти.
Что такое идентификатор (ID)
Идентификатор участника электронного документооборота — это специальный номер, по которому можно понять, кому именно и в какую систему ЭДО отправить документ. Одному ИНН может соответствовать несколько кодов ID, так как предприниматель или организация может пользоваться разными системами ЭДО.
Идентификатор участника состоит из букв и цифр:
2MHda0798d735611eee7770223ac11rt442 — такие ID дают в ЭДО от Точка Банк.
Первые три символа (в примере 2MH) — это ID оператора ЭДО, услугами которого пользуются участники. А остальные — уникальный код участника ЭДО. Идентификационный номер генерируется системой автоматически — придумать свой абоненту нельзя.
Зачем нужен идентификатор
Идентификатор позволяет не перепутать участников электронного документооборота между собой и отправить документ в нужную систему ЭДО. Зная идентификатор, можно быть уверенным, что документ попадёт точно адресату, а не посторонней организации или предпринимателю.
По нему можно легко найти компанию или предпринимателя в базе участников ЭДО ФНС РФ. Операторы ЭДО могут обращаться к базе ФНС, чтобы узнать, например, ID предприятия, если в их распоряжении есть только ИНН.
А ещё идентификационный номер иногда требуется службе поддержки, чтобы решить проблему абонента.
Как получить идентификатор
Если вы хотите подписать документ КЭП или воспользоваться роумингом в «Документообороте» от Точка Банка, нужно подписать заявление об участии в электронном документообороте и получить ID ЭДО. Например, сервис ЭДО от Точка Банка поддерживает роуминг с популярными системами: отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.
Для получения ID ЭДО выполните следующие шаги:
1. В личном кабинете зайдите во вкладку «Сервисы», а затем выберите «Документооборот».
2. Нажмите на кнопку «Получить ID для роуминга» и согласитесь с условиями.
3. Скопируйте идентификатор ЭДО и отправьте его партнёру.
Также Точка Банк автоматически выпустит для вас ID участника ЭДО в процессе подписания и отправки первого документа.
Где посмотреть идентификатор ЭДО
Чаще всего, чтобы отправить документ, узнавать ID участника не нужно. Введите ИНН в поиске, и вы увидите список операторов, где зарегистрировано это юридическое лицо. Останется выбрать, куда отправить документ, — так работает «Документооборот» от Точка Банка.
Но в некоторых системах электронного документооборота требуется указывать именно ID в ЭДО.
Как посмотреть идентификатор ЭДО
Идентификатор хранится в личном кабинете сервиса оператора. Если у вас есть расчётный счёт в Точка Банке, то свой код вы найдёте в разделе «Мои сервисы» → «Документооборот», по кнопке «ID документооборота».
Как узнать идентификатор ЭДО контрагента
Если вам нужен идентификационный номер ЭДО организации или юридического лица, запросите код напрямую. Контрагент зайдёт в личный кабинет электронного документооборота и скопирует там данные своего ID. Подробную инструкцию он может узнать у своего оператора.
Коды оператора ЭДО
2AL — ООО Такском ЭДО / 1С-ЭДО
2AE — АО «Калуга-Астрал» / 1С-ЭДО
2BE — ООО «Компания «Тензор» СБИС ЭДО
2BM — АО «ПФ «СКБ Контур» Диадок
2PS — ООО «ПС СТ» («ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии») (OFD.ru)
2VO — ООО «Эвотор ОФД»
2LT — ООО «Оператор-ЦРПТ» ЭДО Лайт
2HU — АО «НУЦ» («Национальный удостоверяющий центр»)
2BK — ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»
2JD — АО «НИИАС»
2AH — ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст»
2AD — ООО «Русь — Телеком»
2LB — ООО «ЭТП ГПБ»
2BA — АО «НТЦ СТЭК»
2HX — ООО «Криптэкс»
2AK — ЗАО «ТаксНет»
2LD — ООО «Э-КОМ» («ЭЛЕКТРОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ»)
2LJ — ООО «Финтендер — крипто»
2LH — ООО «ФораПром» (LERADATA)
2CI — ООО «Электронный экспресс» (Гарант)
2LG — ООО «Бифит ЭДО»
2BV — ООО «МО ПНИЭИ-КрасКрипт»
2JM — ООО «Сислинк» 2IJ — ООО «Эдисофт»