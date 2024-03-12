Коротко

Посмотреть свой идентификатор можно в личном кабинете оператора ЭДО, например в разделах «Документооборот» или «Мои сервисы». Если нужен ID контрагента, его обычно запрашивают напрямую у партнёра.



Идентификатор участника ЭДО — это уникальный код, который помогает точно определить компанию или предпринимателя в системе электронного документооборота. Он нужен, чтобы документы не отправлялись по ошибке не тому получателю. Один ИНН может иметь несколько ID, если организация использует разные системы ЭДО. Такой код автоматически создаётся оператором и не придумывается вручную.