Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. ЭДО
  4. Идентификатор участника ЭДО
ЭДО
ЭДО

Идентификатор участника ЭДО

Ошибки при отправке документов в ЭДО часто появляются из-за путаницы с получателем. Даже небольшая ошибка в выборе системы или кода может привести к тому, что документ не дойдёт. Поэтому в электронном документообороте используют идентификатор участника. Он помогает точно определить, кому и куда отправлять документы.

29.05.2026
18 337
18 337

Как подключить ЭДО?

Если у вас есть счёт в Точка Банк — заходите в «Документооборот» и начинайте работу. Нет счёта? Оставьте заявку — перезвоним за 30 минут и подберём тариф.
Попробовать ЭДО бесплатно

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Как подключить ЭДО?

Если у вас есть счёт в Точка Банк — заходите в «Документооборот» и начинайте работу. Нет счёта? Оставьте заявку — перезвоним за 30 минут и подберём тариф.
Попробовать ЭДО бесплатно

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

Электронный документооборот (ЭДО) сегодня стал привычной частью работы компаний и предпринимателей. Он помогает быстро обмениваться юридически значимыми документами. Чтобы пользоваться ЭДО без ошибок, каждому участнику нужен свой идентификатор. Он нужен для отправки и получения файлов в системе.

В этой статье Точка Банк расскажет, что такое идентификатор ЭДО, как он работает и где его можно найти.

Коротко
Идентификатор участника ЭДО — это уникальный код, который помогает точно определить компанию или предпринимателя в системе электронного документооборота. Он нужен, чтобы документы не отправлялись по ошибке не тому получателю. Один ИНН может иметь несколько ID, если организация использует разные системы ЭДО. Такой код автоматически создаётся оператором и не придумывается вручную.
Посмотреть свой идентификатор можно в личном кабинете оператора ЭДО, например в разделах «Документооборот» или «Мои сервисы». Если нужен ID контрагента, его обычно запрашивают напрямую у партнёра.

Что такое идентификатор (ID)

Идентификатор участника электронного документооборота — это специальный номер, по которому можно понять, кому именно и в какую систему ЭДО отправить документ. Одному ИНН может соответствовать несколько кодов ID, так как предприниматель или организация может пользоваться разными системами ЭДО.

Идентификатор участника состоит из букв и цифр: 

2MHda0798d735611eee7770223ac11rt442 — такие ID дают в ЭДО от Точка Банк

Первые три символа (в примере 2MH) — это ID оператора ЭДО, услугами которого пользуются участники. А остальные — уникальный код участника ЭДО. Идентификационный номер генерируется системой автоматически — придумать свой абоненту нельзя.

Зачем нужен идентификатор

Идентификатор позволяет не перепутать участников электронного документооборота между собой и отправить документ в нужную систему ЭДО. Зная идентификатор, можно быть уверенным, что документ попадёт точно адресату, а не посторонней организации или предпринимателю.

По нему можно легко найти компанию или предпринимателя в базе участников ЭДО ФНС РФ. Операторы ЭДО могут обращаться к базе ФНС, чтобы узнать, например, ID предприятия, если в их распоряжении есть только ИНН.

А ещё идентификационный номер иногда требуется службе поддержки, чтобы решить проблему абонента.

Экспертное мнение

Идентификатор участника ЭДО — это основа корректной доставки документов между компаниями.


Даже одна ошибка в символе ID может привести к тому, что документ не дойдёт до контрагента.

Всегда проверяйте идентификатор в личном кабинете оператора ЭДО, а при работе с партнёрами запрашивайте его напрямую или ищите по ИНН в системе.

Для ежедневной работы удобно использовать автоматизированные сервисы, которые снижают риск ошибок и упрощают обмен документами, например Документооборот от Точка Банк.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор ЭДО от Точка Банка

Как получить идентификатор

Если вы хотите подписать документ КЭП или воспользоваться роумингом в «Документообороте» от Точка Банка, нужно подписать заявление об участии в электронном документообороте и получить ID ЭДО. Например, сервис ЭДО от Точка Банка поддерживает роуминг с популярными системами: отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.

Для получения ID ЭДО выполните следующие шаги:

1. В личном кабинете зайдите во вкладку «Сервисы», а затем выберите «Документооборот».

2. Нажмите на кнопку «Получить ID для роуминга» и согласитесь с условиями.

3. Скопируйте идентификатор ЭДО и отправьте его партнёру.

Также Точка Банк автоматически выпустит для вас ID участника ЭДО в процессе подписания и отправки первого документа.

Где посмотреть идентификатор ЭДО

Чаще всего, чтобы отправить документ, узнавать ID участника не нужно. Введите ИНН в поиске, и вы увидите список операторов, где зарегистрировано это юридическое лицо. Останется выбрать, куда отправить документ, — так работает «Документооборот» от Точка Банка.  

Но в некоторых системах электронного документооборота требуется указывать именно ID в ЭДО.

Быстрый и безопасный ЭДО для ИП
Упростите документооборот — с ЭДО от Точка Банк вы сможете подписывать и отправлять документы онлайн без бумажной волокиты. Всё просто и юридически значимо.

Как посмотреть идентификатор ЭДО

Идентификатор хранится в личном кабинете сервиса оператора. Если у вас есть расчётный счёт в Точка Банке, то свой код вы найдёте в разделе «Мои сервисы» → «Документооборот», по кнопке «ID документооборота».

Как узнать идентификатор ЭДО контрагента

Если вам нужен идентификационный номер ЭДО организации или юридического лица, запросите код напрямую. Контрагент зайдёт в личный кабинет электронного документооборота и скопирует там данные своего ID. Подробную инструкцию он может узнать у своего оператора.

Коды оператора ЭДО

2AL — ООО Такском ЭДО / 1С-ЭДО

2AE — АО «Калуга-Астрал» / 1С-ЭДО

2BE — ООО «Компания «Тензор» СБИС ЭДО

2BM — АО «ПФ «СКБ Контур» Диадок

2PS — ООО «ПС СТ» («ПЕТЕР-СЕРВИС Спецтехнологии») (OFD.ru)

2VO — ООО «Эвотор ОФД»

2LT — ООО «Оператор-ЦРПТ» ЭДО Лайт

2HU — АО «НУЦ» («Национальный удостоверяющий центр»)

2BK — ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»

2JD — АО «НИИАС»

2AH — ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст»

2AD — ООО «Русь — Телеком»

2LB — ООО «ЭТП ГПБ»

2BA — АО «НТЦ СТЭК»

2HX — ООО «Криптэкс»

2AK — ЗАО «ТаксНет»

2LD — ООО «Э-КОМ» («ЭЛЕКТРОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ»)

2LJ — ООО «Финтендер — крипто»

2LH — ООО «ФораПром» (LERADATA)

2CI — ООО «Электронный экспресс» (Гарант)

2LG — ООО «Бифит ЭДО»

2BV — ООО «МО ПНИЭИ-КрасКрипт»

2JM — ООО «Сислинк» 2IJ — ООО «Эдисофт»

Другие статьи по теме

27 ИЮНЯ 2025
119 786
Дарья Довбыш
Личный кабинет в системе «Честный знак»
14 ЯНВАРЯ 2026
67 255
Дарья Жуковская
Как перевыпустить КЭП через личный кабинет налогоплательщика ФНС

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка