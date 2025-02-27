Как отправить электронный документ по ЭДО

Точка Банк расскажет, как отправлять электронные документы партнёрам по ЭДО. Для удобства мы подготовили пошаговую инструкцию со скриншотами.

Коротко В ЭДО от Точка Банка документы можно создать в конструкторе или загрузить готовым файлом. Неформализованные документы можно подписывать НЭП, а формализованные — только КЭП. После подписания документ отправляется контрагенту, а обе стороны получают подтверждение и протокол подписания. Через ЭДО от Точка Банка нельзя отправлять документы в налоговую или на госрегистрацию — для этого используют сервисы ФНС, Госуслуги или нотариуса.

Чтобы отправлять документы через ЭДО, нужно подключиться к оператору ЭДО и получить электронную подпись. Для формализованных документов, например УПД и счёта‑фактуры, обязательны КЭП и передача через ЭДО, иначе налоговая их не примет. Неформализованные документы можно отправлять в PDF, сканах и других форматах. Перед началом работы важно согласовать с контрагентом формат обмена и вид подписи.

Что такое электронный документ

Электронный документ — это любой документ в цифровом виде. Он бывает двух видов:

неформализованный: скан документа, PDF, текстовый документ, картинка — любые документы, которые составляют в произвольной форме. Например, акт, счета на оплату и другие;

формализованный: УПД и счёт-фактура — формализованные документы. Полный список документов и требования к ним можно посмотреть на сайте ФНС

На неформализованные электронные документы распространяются те же требования к оформлению, что и на бумажные. Например, в первичных документах нужно указывать обязательные реквизиты, сроки выставления, полномочия подписантов и сроки хранения.

А чтобы документ имел юридическую силу, его нужно подписать электронной подписью. Когда и какие подписи нужно использовать, описано в 63-ФЗ «Об электронной подписи». Например, УПД и счета-фактуры подписывают с помощью КЭП.

Формализованные документы для ЭДО Формализованные документы, не обязательные в ЭДО — УПД;



— счёт‑фактура;



— корректировочный счёт‑фактура;



— УКД, а также исправления этих документов

— счёт на оплату;



— акт приёмки с расхождениями (ТОРГ‑2);



— акт выполненных работ в сфере строительства (КС‑2);



— электронные форматы договора;



— форматы страхования;



— акт рекламации



Исключение: УПД и счета-фактуры — их можно передавать только в формализованном виде и только через оператора ЭДО. Иначе налоговая не примет документы.

Что нужно учитывать перед отправкой электронных документов

Чтобы отправлять партнёрам электронные документы, нужно пройти следующие шаги:

Подключиться к системе ЭДО. Выбрать, какие документы и в каком формате вы будете передавать. Выбрать тип подписи и подтвердить у партнёров, что они готовы принимать документы. Выпустить электронную подпись. Отправить документ и дождаться подписи второй стороны, если это требуется.

Шаг 1: подключитесь к системе ЭДО.

Выберите, с каким оператором ЭДО будете работать. Если остановились на ЭДО от Точка Банк, тогда нужно открыть у нас расчётный счёт и после этого можно начинать работать в разделе «Документооборот». Вы сможете отслеживать не только статус подписания, но и статус оплаты выставленных счетов.

Шаг 2: договоритесь с партнёрами.

Уточните, готовы ли партнёры работать с электронными документами. Если они согласны, но у них ещё нет ЭДО, они могут подписывать отправленные вами документы на внешней странице Документооборота. Если же у партнёров есть ЭДО, уточните, какой у них оператор, и убедитесь, что у этого оператора налажен роуминг с Документооборотом от Точка Банка. Например, сервис поддерживает роуминг с популярными системами: отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.

Шаги 3 и 4: выберите тип электронной подписи.

Для начала определитесь, какие документы и в каком формате будете передавать.

Будете отправлять неформализованные документы партнёрам с таким же ЭДО, как у вас, — достаточно подписи НЭП. Партнёры смогут подписать документы на внешней странице с авторизацией на Госуслугах.

Будете отправлять УПД и счёт-фактуру либо ваши контрагенты на других системах ЭДО — нужна подпись КЭП и роуминговый обмен

Как понять, какая подпись нужна:

для любых документов при роуминге между операторами ЭДО — КЭП;

для УПД, счёта-фактуры и других формализованных документов — КЭП;

все остальные случаи — можно использовать и КЭП, и НЭП.

Помните, что вторая сторона будет подписывать тем же видом подписи, что и вы. Если вы подписываете акт КЭП, то партнёру тоже нужно иметь КЭП.

Шаг 5: отправьте документ.

Переходите к отправке документа. Ниже показываем, как отправить формализованный и неформализованный документы на примере сервиса «Документооборот» от Точка Банка.

Экспертное мнение Для обмена электронными документами важно заранее согласовать с контрагентом формат файлов и тип подписи. На практике больше всего ошибок возникает именно из‑за несовместимости операторов ЭДО или отсутствия КЭП у одной из сторон. Если компания регулярно работает с накладными, актами и УПД, удобнее подключить единый сервис, где можно не только подписывать документы, но и отслеживать их статус.

ЭДО от Точка Банка документы можно отправлять контрагентам, контролировать подписание и работать с роумингом между разными системами в одном окне. Например, сервис поддерживает роуминг с популярными системами: Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб. Это помогает сократить время на согласование документов и снизить риск потери важных файлов. Дарья Жуковская Эксперт-редактор ЭДО от Точка Банка

Как загрузить документы в ЭДО

Есть два способа загрузить электронный документ в ЭДО от Точка Банка: создать его в конструкторе или загрузить готовый файл с ПК.

Создать документ в конструкторе

В ЭДО от Точка Банка создать документ можно онлайн через Конструктор документов.

Шаг 1

Перейдите в Документооборот.

Шаг 2

Нажмите на кнопку «Создать» в левом верхнем углу.

Шаг 3

Выберите нужный тип документа. Можно легко создать счёт на оплату, акт, УПД, счёт-фактуру, договор и другие документы по шаблону.

УПД и счёт-фактура в Конструкторе — это формализованные документы. Остальные шаблоны неформализованные. При подписании документа Точка Банк напомнит вам, какой тип подписи можно использовать.

В любом документе Конструктора достаточно ввести ИНН контрагента и его платёжные реквизиты, а остальные данные о получателе документа Конструктор заполнит сам из ЕГРЮЛ.

Номер документа и его дата тоже заполняются автоматически. А ещё подтянется ваш расчётный счёт. Любое поле можно отредактировать в любой момент.

Покажем на примере счёта на оплату.

В поле «Данные контрагента» вводим ИНН партнёра: все данные подтянулись, осталось только заполнить БИК и номер счёта контрагента. Не забудьте проверить КПП.

Вы можете загрузить свои печать, подпись-факсимиле и логотип — они сохранятся в Конструкторе и добавятся автоматически, когда вы будете создавать следующий документ.

Если они изменились или больше не нужны, можно удалить их прямо в документе или заменить на новые. Конструктор запомнит ваш выбор.

Если вам нужно выставить счёт, акт, накладную, счёт-фактуру или УПД на основе другого документа, который вы создали в Конструкторе ранее, например счёт на основе акта, можно добавить связь между ними. Нажмите «Создать на основе другого документа»:

все данные контрагента и его реквизиты подтянутся из связанного документа. Если вы делаете закрывающий документ на основе первичного, товарные позиции тоже добавятся;

после создания зайдите в документ — вы сразу увидите и связанный.

Это работает для всех типов документов в Конструкторе.

Загрузить готовый документ

Если нужного документа в Конструкторе нет, загрузите готовый файл с компьютера.

Шаг 1

Перейдите в Документооборот.

Шаг 2

Нажмите на кнопку «Загрузить» в левом верхнем углу или выберите «Загрузка документа» в конце списка Конструктора.

Шаг 3

Нажмите «Загрузить файлы» и загрузите файл в JPG, PNG, PDF, TIFF или DOC до 30 МБ.

Шаг 4

Нажмите «Распознать». Документооборот определит тип документа, и вы увидите его в списке документов.

Как отправлять электронные документы по ЭДО

Дальнейшие шаги зависят от того, какой документ вы отправляете — формализованный или неформализованный. Для каждого нужна своя подпись.

Отправка неформализованного документа с подписью НЭП

Шаг 1

Нажмите на кнопку «Подписать и отправить».

Шаг 2

Выберите верхний вариант — НЭП.

При первом подписании Точка Банк выпускает НЭП для своих клиентов. Это код, который хранится в браузере и используется при работе через интернет-банк при дальнейших подписаниях.

Шаг 3

Введите почту контрагента и присоединитесь к соглашению о признании УНЭП.

Шаг 4

Введите код из смс, чтобы подтвердить подпись документа.

Документ подписан и отправлен контрагенту. У обеих сторон остаются исходный документ, документ с факсимиле и протокол подписания.

Отправка формализованного документа с подписанием КЭП внутри Точка Банка

Этот вариант предполагает, что у второй стороны нет своего ЭДО. А ещё что вы создали документ в конструкторе документов, так как формализованный документ нельзя загрузить.

Шаг 1

Нажмите кнопку «Подписать и отправить».

Шаг 2

Выберите КЭП.

Шаг 3

Если у вас на одном токене несколько сертификатов для подписи, выберите нужный. Ниже введите почту контрагента, чтобы ему пришла ссылка для подписания, и присоединитесь к ЭДО.

Далее подтвердите подписание в Крипто Про.

Документ подписывается и отправляется контрагенту. Если у контрагента есть квалифицированная электронная подпись (КЭП), он может подписать документ напрямую в системе без авторизации через Госуслуги. После подписания у обеих сторон сохраняются исходный документ, версия с факсимиле подписи и протокол подписания.

Как передать электронный документ в налоговую

Через ЭДО от Точка Банк нельзя отправить электронные документы в налоговую — мы работаем только с контрагентами. Но это можно сделать через Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк. Также есть другие способы.

На сайте ФНС: зайти в личный кабинет юридического лица или ИП, загрузить документ и отправить.

На портале «Госуслуги»: «Все организации и роли» – выбрать ИП или организацию – найти «Росстат» – выбрать нужную форму – заполнить форму и прикрепить подписанные УКЭП файлы.

В обоих случаях после отправки вы получите в личном кабинете уведомление о том, что документ принят.

Если налоговая обнаружит ошибки или несоответствия, она сообщит об этом. Тогда документ придётся исправить и отправить заново.

Как передать электронный документ на государственную регистрацию

Через систему ЭДО от Точка Банка это сделать не получится. Но есть другие три способа.

Первый — через сервис ФНС «Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде».

Что делать: заполнить заявление, собрать необходимые документы и объединить их вместе с электронной подписью в транспортный контейнер. После этого отправить файл в налоговый орган.

Второй — через «Госуслуги».

Что делать: на сайте «Госуслуги» заполнить специальную форму для подачи документов на регистрацию и отправить её.

Третий — через нотариуса.