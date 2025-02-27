Как отправить электронный документ по ЭДО

Точка Банк расскажет, как отправлять электронные документы партнёрам по ЭДО. Для удобства мы подготовили пошаговую инструкцию со скриншотами.
Что такое электронный документ
Электронный документ — это любой документ в цифровом виде. Он бывает двух видов:
- неформализованный: скан документа, PDF, текстовый документ, картинка — любые документы, которые составляют в произвольной форме. Например, акт, счета на оплату и другие;
- формализованный: УПД и счёт-фактура — формализованные документы. Полный список документов и требования к ним можно посмотреть на сайте ФНС.
На неформализованные электронные документы распространяются те же требования к оформлению, что и на бумажные. Например, в первичных документах нужно указывать обязательные реквизиты, сроки выставления, полномочия подписантов и сроки хранения.
А чтобы документ имел юридическую силу, его нужно подписать электронной подписью. Когда и какие подписи нужно использовать, описано в 63-ФЗ «Об электронной подписи». Например, УПД и счета-фактуры подписывают с помощью КЭП.
|Формализованные документы для ЭДО
|Формализованные документы, не обязательные в ЭДО
|— УПД;
— счёт‑фактура;
— корректировочный счёт‑фактура;
— УКД, а также исправления этих документов
|— счёт на оплату;
— акт приёмки с расхождениями (ТОРГ‑2);
— акт выполненных работ в сфере строительства (КС‑2);
— электронные форматы договора;
— форматы страхования;
— акт рекламации
Исключение: УПД и счета-фактуры — их можно передавать только в формализованном виде и только через оператора ЭДО. Иначе налоговая не примет документы.
Что нужно учитывать перед отправкой электронных документов
Чтобы отправлять партнёрам электронные документы, нужно пройти следующие шаги:
- Подключиться к системе ЭДО.
- Выбрать, какие документы и в каком формате вы будете передавать.
- Выбрать тип подписи и подтвердить у партнёров, что они готовы принимать документы.
- Выпустить электронную подпись.
- Отправить документ и дождаться подписи второй стороны, если это требуется.
Шаг 1: подключитесь к системе ЭДО.
Выберите, с каким оператором ЭДО будете работать. Если остановились на ЭДО от Точка Банк, тогда нужно открыть у нас расчётный счёт и после этого можно начинать работать в разделе «Документооборот». Вы сможете отслеживать не только статус подписания, но и статус оплаты выставленных счетов.
Шаг 2: договоритесь с партнёрами.
Уточните, готовы ли партнёры работать с электронными документами. Если они согласны, но у них ещё нет ЭДО, они могут подписывать отправленные вами документы на внешней странице Документооборота. Если же у партнёров есть ЭДО, уточните, какой у них оператор, и убедитесь, что у этого оператора налажен роуминг с Документооборотом от Точка Банка. Например, сервис поддерживает роуминг с популярными системами: отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.
Шаги 3 и 4: выберите тип электронной подписи.
Для начала определитесь, какие документы и в каком формате будете передавать.
- Будете отправлять неформализованные документы партнёрам с таким же ЭДО, как у вас, — достаточно подписи НЭП. Партнёры смогут подписать документы на внешней странице с авторизацией на Госуслугах.
- Будете отправлять УПД и счёт-фактуру либо ваши контрагенты на других системах ЭДО — нужна подпись КЭП и роуминговый обмен.
Как понять, какая подпись нужна:
- для любых документов при роуминге между операторами ЭДО — КЭП;
- для УПД, счёта-фактуры и других формализованных документов — КЭП;
- все остальные случаи — можно использовать и КЭП, и НЭП.
Помните, что вторая сторона будет подписывать тем же видом подписи, что и вы. Если вы подписываете акт КЭП, то партнёру тоже нужно иметь КЭП.
Шаг 5: отправьте документ.
Переходите к отправке документа. Ниже показываем, как отправить формализованный и неформализованный документы на примере сервиса «Документооборот» от Точка Банка.
Как загрузить документы в ЭДО
Есть два способа загрузить электронный документ в ЭДО от Точка Банка: создать его в конструкторе или загрузить готовый файл с ПК.
Создать документ в конструкторе
В ЭДО от Точка Банка создать документ можно онлайн через Конструктор документов.
Шаг 1
Перейдите в Документооборот.
Шаг 2
Нажмите на кнопку «Создать» в левом верхнем углу.
Шаг 3
Выберите нужный тип документа. Можно легко создать счёт на оплату, акт, УПД, счёт-фактуру, договор и другие документы по шаблону.
УПД и счёт-фактура в Конструкторе — это формализованные документы. Остальные шаблоны неформализованные. При подписании документа Точка Банк напомнит вам, какой тип подписи можно использовать.
В любом документе Конструктора достаточно ввести ИНН контрагента и его платёжные реквизиты, а остальные данные о получателе документа Конструктор заполнит сам из ЕГРЮЛ.
Номер документа и его дата тоже заполняются автоматически. А ещё подтянется ваш расчётный счёт. Любое поле можно отредактировать в любой момент.
Покажем на примере счёта на оплату.
В поле «Данные контрагента» вводим ИНН партнёра: все данные подтянулись, осталось только заполнить БИК и номер счёта контрагента. Не забудьте проверить КПП.
Вы можете загрузить свои печать, подпись-факсимиле и логотип — они сохранятся в Конструкторе и добавятся автоматически, когда вы будете создавать следующий документ.
Если они изменились или больше не нужны, можно удалить их прямо в документе или заменить на новые. Конструктор запомнит ваш выбор.
Если вам нужно выставить счёт, акт, накладную, счёт-фактуру или УПД на основе другого документа, который вы создали в Конструкторе ранее, например счёт на основе акта, можно добавить связь между ними. Нажмите «Создать на основе другого документа»:
- все данные контрагента и его реквизиты подтянутся из связанного документа. Если вы делаете закрывающий документ на основе первичного, товарные позиции тоже добавятся;
- после создания зайдите в документ — вы сразу увидите и связанный.
Это работает для всех типов документов в Конструкторе.
Загрузить готовый документ
Если нужного документа в Конструкторе нет, загрузите готовый файл с компьютера.
Шаг 1
Перейдите в Документооборот.
Шаг 2
Нажмите на кнопку «Загрузить» в левом верхнем углу или выберите «Загрузка документа» в конце списка Конструктора.
Шаг 3
Нажмите «Загрузить файлы» и загрузите файл в JPG, PNG, PDF, TIFF или DOC до 30 МБ.
Шаг 4
Нажмите «Распознать». Документооборот определит тип документа, и вы увидите его в списке документов.
Как отправлять электронные документы по ЭДО
Дальнейшие шаги зависят от того, какой документ вы отправляете — формализованный или неформализованный. Для каждого нужна своя подпись.
Отправка неформализованного документа с подписью НЭП
Шаг 1
Нажмите на кнопку «Подписать и отправить».
Шаг 2
Выберите верхний вариант — НЭП.
При первом подписании Точка Банк выпускает НЭП для своих клиентов. Это код, который хранится в браузере и используется при работе через интернет-банк при дальнейших подписаниях.
Шаг 3
Введите почту контрагента и присоединитесь к соглашению о признании УНЭП.
Шаг 4
Введите код из смс, чтобы подтвердить подпись документа.
Документ подписан и отправлен контрагенту. У обеих сторон остаются исходный документ, документ с факсимиле и протокол подписания.
Отправка формализованного документа с подписанием КЭП внутри Точка Банка
Этот вариант предполагает, что у второй стороны нет своего ЭДО. А ещё что вы создали документ в конструкторе документов, так как формализованный документ нельзя загрузить.
Шаг 1
Нажмите кнопку «Подписать и отправить».
Шаг 2
Выберите КЭП.
Шаг 3
Если у вас на одном токене несколько сертификатов для подписи, выберите нужный. Ниже введите почту контрагента, чтобы ему пришла ссылка для подписания, и присоединитесь к ЭДО.
Далее подтвердите подписание в Крипто Про.
Документ подписывается и отправляется контрагенту. Если у контрагента есть квалифицированная электронная подпись (КЭП), он может подписать документ напрямую в системе без авторизации через Госуслуги. После подписания у обеих сторон сохраняются исходный документ, версия с факсимиле подписи и протокол подписания.
Как передать электронный документ в налоговую
Через ЭДО от Точка Банк нельзя отправить электронные документы в налоговую — мы работаем только с контрагентами. Но это можно сделать через Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк. Также есть другие способы.
На сайте ФНС: зайти в личный кабинет юридического лица или ИП, загрузить документ и отправить.
На портале «Госуслуги»: «Все организации и роли» – выбрать ИП или организацию – найти «Росстат» – выбрать нужную форму – заполнить форму и прикрепить подписанные УКЭП файлы.
В обоих случаях после отправки вы получите в личном кабинете уведомление о том, что документ принят.
Если налоговая обнаружит ошибки или несоответствия, она сообщит об этом. Тогда документ придётся исправить и отправить заново.
Как передать электронный документ на государственную регистрацию
Через систему ЭДО от Точка Банка это сделать не получится. Но есть другие три способа.
Первый — через сервис ФНС «Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде».
Что делать: заполнить заявление, собрать необходимые документы и объединить их вместе с электронной подписью в транспортный контейнер. После этого отправить файл в налоговый орган.
Второй — через «Госуслуги».
Что делать: на сайте «Госуслуги» заполнить специальную форму для подачи документов на регистрацию и отправить её.
Третий — через нотариуса.
Что делать: нотариус заверит ваши документы с помощью электронной подписи и передаст их в налоговую. После завершения регистрации вы получите все подтверждающие документы на электронную почту, которую указали в заявлении.