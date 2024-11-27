EDI: что это такое и чем отличается от ЭДО

Контрагенты постоянно обмениваются между собой информацией: отправляют данные по заказам, счета на оплату, документы по отгрузкам. Но делать это по электронной почте опасно и неудобно: доступ к коммерческим данным могут получить злоумышленники.

Поэтому сейчас предприниматели пользуются технологией EDI. В этой статье расскажем, чем она полезна бизнесу и можно ли совмещать её с электронным документооборотом.

EDI — что такое электронный обмен данными

Электронный обмен данными (EDI, от англ. Electronic Data Interchange) — это технология, которая помогает обмениваться данными в электронном формате. Его главная задача — стандартизировать и оптимизировать поток данных. То есть, сделать так, чтобы обменяться документами было быстро, просто и безопасно.

Пример: сеть аптек использует EDI для автоматизации документооборота с поставщиками и клиентами. Когда покупатель, например, заказывает лекарства на сайте, система автоматически генерирует EDI-письмо с заказом. Оно отправляется клиенту.

Как может выглядеть стандантизированное письмо о приёме заказа? Например, вот так — у Петербургских аптек

Преимущества EDI-системы

У электронного обмена данными много преимуществ. Главные из них — скорость и безопасность процессов. Но есть и другие — не менее важные.

Ускорение процессов. EDI позволяет обмениваться данными в реальном времени. Это значительно ускоряет бизнес-процессы и делает их прозрачными. Снижение вероятности ошибок. Автоматизация обмена данными минимизирует человеческий фактор и количество ошибок, связанных с вводов данных вручную. А это, в свою очередь, приводит к снижению количества возвратов и споров. Снижение затрат. Использование EDI может сократить и трудозатраты, и финансовые расходы. На печать, хранение бумаг, почтовые расходы сотрудники не тратят время, а предприниматель — деньги. Управления остатками. EDI отслеживает запасы на складах и может автоматически оценить заказ. Например, сообщить, что сейчас для поставки не хватает товара. Повышение эффективности сотрудников. Они не тратят время на рутинные процессы, поэтому могут концентрироваться на более важных задачах или другой работе. Стандартизация данных. EDI позволяет обмениваться данными вне зависимости от системы, которую используют в организациях. Технология шифрует данные и передаёт их в собственном формате. Безопасность данных. EDI-системы часто используют шифрование и другие меры безопасности для защиты передаваемых данных. Это снижает риск утечек конфиденциальной информации. Аналитика и отчетность. С помощью EDI можно собирать и анализировать данные о транзакциях — это помогает обоснованно и взвешенно принимать решения.

Быстрый и точный обмен данными через EDI улучшает взаимодействия с поставщиками и клиентами. А это приводит к более крепким деловым отношениям.

Где используют EDI-систему

EDI-система подходит для большинства сфер бизнеса. Особенно, с большими объёмом документов.

Давайте представим себе крупную сеть супермаркетов: какие объёмы ежедневно обрабатывают сотрудники? Размещение заказов, обработка накладных, выставление счетов, обмен прайс-листами и актуальлными ценами… Всё это в огромных масштабов — для тысяч товаров.

Использовать здесь обычную или электронную почту невозможно. Поэтому для облегчения взаимодействия между поставщиками и ритейлерами подключают EDI. Но торговля — не единственная сфера бизнеса, где она полезна.

Вот ещё несколько примеров:

Пищевая индустрия. В этой области EDI помогает отслеживать поставки, управлять цепочками поставок и обеспечивать соблюдение стандартов безопасности продуктов.

Производство. Производственные компании используют EDI для координации поставок сырья, управления запасами, а также для процессов, связанных с производственными заказами и планированием.

Логистика и транспорт. В этой сфере EDI применяется для отслеживания грузов, обработки заказов на перевозку и управления документами, связанными с логистикой.

Здравоохранение. EDI используется для обмена данными между медицинскими учреждениями, страховщиками и поставщиками медицинских услуг. Это включает обработку претензий, выставление счетов и согласование страховых выплат.

Финансовые услуги. В банках и финансовых учреждениях EDI помогает в обработке транзакций, управлении счетами, обмене финансовыми отчетами и другими документами.

Строительство. EDI-системы используются для управления закупками, взаимодействия с подрядчиками и поставщиками, а также для обработки счетов и контрактов.

Автомобильная промышленность. В этой отрасли EDI крайне важен для управления цепочками поставок, размещения заказов и обмена технической документацией между различными участниками.

Применение EDI не ограничено этими сферами. Но в них технология используется наиболее часто — за счёт большого количества контрагентов и объёма документов

Стандарты передачи данных в EDI

EDI использует стандартизированные форматы данных.

EDIFACT — наиболее распространенный стандарт. Это набор форм передачи данных, который согласовали представители международных организаций. Для разных сфер бизнеса используют разные подгруппы стандарта. Например, для торговли — EANCOM, для здравоохранения — HL7, а для строительства — EDICON.

Это международный стандарт, поэтому его используют на рынках многих стран. В том числе, в России.

ANSI X12 — ещё один распространённый стандарт. Изначально был популярен в Северной Америке, но постепенно стал распространяться.

Оба стандарта похожи по своей цели, но отличаются техническими характеристиками. Из простого: EDIFACT кодирует данные буквами и цифрами, а ANSI X12 — только цифрами.

Схема работы обмена данными EDI

Схема может отличаться в зависимости от стандарта, сферы деятельности и других нюансов. Но в общих чертах она выглядит так:

Участник № 1 создаёт документ в своей информационной системе. Например, в системе управления складом WMS. Участник № 1 конвертирует документ в формат EDI. Преобразование формата происходит с помощью программного обеспечения. Участник № 1 отправляет преобразованный документ участнику № 2 через сервис. Участник № 2 получает документ. Он декодируется и интегрируется в систему получателя. Участник № 2 может с ним ознакомиться. При необходимости участник № 2 может отправить через EDI подтверждение заказа, накладные или другие документы.

Давайте рассмотрим как это может выглядеть в конкретной ситуации. Например, как может выглядеть цикл работы супермаркета и поставщика:

Супермаркет анализирует данные об остатках и видит — кончается печенье. Сервис автоматически генерирует заказ на партию. Заказ отправляется поставщику печенья. Поставщик получает заказ и отправляет подтверждение — у него есть достаточно печенья, и он его привезёт. Поставщик формирует партию и отправляет супермаркету извещение об отгрузке. Супермаркет получает накладную и проверяет сколько печенья по ней поступило. Если всё в порядке, вносит упаковки в свои системы учёта. Поставщик выставляет счет на поставленные товары. Супермаркет получает счет и оплачивает его.

Результат: покупатели не остались без печенья, а магазин — без дохода. EDI спас ситуацию

Виды EDI-документов и типы EDI-сообщений

Виды документов и сообщений в EDI тесно связаны.

EDI-сообщения позволяют прозрачно фиксировать поступление и приём документов. Вот самые распространённые:

Счёт-фактура — INVOICE/EDI 810. Используется для выставления счета за товары или услуги, предоставленные поставщиком. Заказ на покупку — ORDERS/EDI 850. Используется покупателем для размещения заказа у поставщика. В нём перечисляется нужное количество, цена, дата поставки и другие нюансы. Ответ на заказ — ORDRSP/EDI 855. Это может быть подтверждение или корректировка заказа. Уведомление об отгрузке — DESADV/EDI 856. Этот документ содержит информацию об отправленных товарах: дата отгрузки, количество и вес товаров, стоимость и так далее. Уведомление о приёмке — RECADV/EDI 997. Документ оформляют при приёмке товара и фиксируют в нём информацию о полученной партии.

Похожие письма, например, отправляют маркетплейсы покупателям — о том, что их заказ прибыл в пункт выдачи и его пора забрать

Что такое электронный документооборот

Электронный документооборот — это система обработки и управления документами в цифровом формате. Она позволяет создавать, безопасно отправлять, хранить и отслеживать документы. Коротко такую систему называют СЭД — система электронного документооборота.

Информацию шифруют средством криптографической защиты информации — СКЗИ.

Документы, подписанные через ЭДО, юридически равны распечатанным документам.

Пример использования ЭДО Компания Х занимается консалтингом. Сотрудники используют ЭДО для внутреннего документооборота. Когда сотрудник готовит отчёт, он загружает его в систему ЭДО. Там его могут проверить и подписать руководители. После утверждения отчёт автоматически сохраняется в архив и становится доступным для всех сотрудников компании. Благодаря этому, управление документами налажено, а процессы прозрачны для сотрудников.

Где используют ЭДО

Электронный документооборот используют в любой сфере, где нужно быстро и защищённо работать с документами:

Бизнес. Компании применяют ЭДО для внутреннего документооборота, контрактов, отчетности и взаимодействия с партнерами.

Государственные учреждения. ЭДО помогает в оформлении документов, подаче заявлений и получения услуг.

Образование. Учебные заведения используют ЭДО для ведения документации, оценок и бюрократических процессов.

Здравоохранение. Медицинские учреждения применяют ЭДО для хранения и обмена документами пациентами.

Судебные органы. ЭДО облегчает процесс подачи и обработки исковых заявлений и других юридических документов.

Сходства между EDI и ЭДО

Автоматизированный обмен данными и документами. Он снижает трудоёмкость и вероятность ошибок.

Стандартизированные форматы для представления данных. Они обеспечивают совместимость между различными системами в разных компаниях.

Быстрая обработка документов, а значит — ускорение деловых процессов.

Защита информации через шифрование и другие меры безопасности.

Ещё одна общая черта — всё происходит онлайн. Можно больше не тратить деньги и время на бумагу, печать и хранение документов.

Разница между ЭДО и EDI

Несмотря на схожие характеристики ЭДО и EDI, отличие между ними принципиальное. Давайте разбираться, в чём оно заключается.

Применение. ЭДО ориентирован на обмен юридическими и бухгалтерскими документами и их подписание. Наиболее распространённые — акты выполненных работ, счета на оплату, счета-фактуры, договоры.А EDI предназначен для обмена сообщениями о поставках, запросах поставки и другими операционными процессами между поставщиком и покупателем.

Формат. EDI строится на стандартизированных сообщениях. Они передаются только в определённом формате, соответствующем стандарту EDIFACT или ANSI X12. Это важно, чтобы принимающая система могла правильно распознать содержимое.

В ЭДО есть и формализованные документы в формате XML, и неформализованные — PDF, Word, Excel, JPG и т.д.

Область применения. EDI обычно используют для стандартизации работы между крупными сетями и большим числом их поставщиков. ЭДО могут применять между собой даже небольшие компании. Например, чтобы подписывать договора удаленно.

Инфраструктура. EDI требует специфических инфраструктурных решений и протоколов для передачи данных. Подключить ЭДО проще — например, клиенты Точки могут просто зайти в раздел Документооборот и начать работу.

Преимущества электронного документооборота

Электронный документооборот открывает предпринимателю сразу несколько возможностей. Вот что можно сделать с электронным документооборотом:

Быстро выставить счёт и подписать закрывающие документы. А значит — быстрее закрыть сделку и получить деньги. Удалённо работать. С ЭДО можно подписывать документы из любой точки — необязательно быть рядом в одном городе или даже стране с контрагентом. Изменять текст документов и подписывать их прямо во время обсуждения условий с партнёром.

Благодаря внедрению ЭДО компании могут значительно ускорить работу с партнёрами. Раньше, чтобы подписать акт с клиентом из другого города, нужно было отправлять и получать подписанную копию через курьера или почту.Документы терялись, приходилось постоянно держать вопрос на контроле. Сейчас можно договориться с партнёром и подписать документ за пару минут. Елизавета Долгополова, продакт-менеджер Документооборота Точки

Что выбрать: EDI или ЭДО

При выборе сервиса важно понять, в чём разница EDI и ЭДО. Это разные технологии. Но EDI и ЭДО не исключают друг друга, а скорее дополняют. Крупная компания может обмениваться сообщениями о заказах по EDI, а договора и закрывающие документы подписывать по ЭДО.

А главное — документы всегда под рукой. Их в любой момент можно найти в приложениях EDI или ЭДО с мобильного

Главное — понять для чего вам эти системы.

EDI подойдёт для работы с контрагентами. ЭДО подходит не только для работы с поставщиками и заказчиками, но и для управления внутренним документооборотом. Кроме того, через ЭДО можно отправлять документы в налоговую и другие госструктуры.