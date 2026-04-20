Номер GLN: что это, как получить GLN для ЭДО

Коротко

Получить GLN можно через ГС1 Рус: для этого заключают договор и оплачивают обслуживание или вступают в ассоциацию. Узнать код можно через базу GEPIR, сайт ГС1 или в ЭДО и учётных системах. В ряде случаев GLN стал обязательным реквизитом, например в сертификатах и декларациях, согласно постановлению Правительства РФ №1856. При изменении номера важно уведомить операторов ЭДО и контрагентов, чтобы избежать сбоев в документообороте.



GLN — это уникальный 13‑значный код, который идентифицирует компанию и её объекты в электронном документообороте и логистике. Он работает как «цифровой адрес»: позволяет автоматически подставлять данные в документы, снижает ошибки и ускоряет обмен. GLN используют в ЭДО, EDI, маркировке «Честный ЗНАК» и международной торговле. Особенно он нужен поставщикам сетей, производителям маркированных товаров и компаниям с разветвлённой структурой.