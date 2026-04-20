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Номер GLN: что это, как получить GLN для ЭДО

GLN всё чаще встречается в договорах, ЭДО и документах по маркировке — и для бизнеса это уже не формальность, а рабочий инструмент. Без него сложно подключиться к EDI, работать с крупными сетями или оформлять отдельные виды сертификатов.

20.04.2026
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В статье Точка Банк разберёт, что такое номер GLN, зачем он нужен компаниям, где его найти и как получить без лишних сложностей.

Коротко
GLN — это уникальный 13‑значный код, который идентифицирует компанию и её объекты в электронном документообороте и логистике. Он работает как «цифровой адрес»: позволяет автоматически подставлять данные в документы, снижает ошибки и ускоряет обмен. GLN используют в ЭДО, EDI, маркировке «Честный ЗНАК» и международной торговле. Особенно он нужен поставщикам сетей, производителям маркированных товаров и компаниям с разветвлённой структурой.
Получить GLN можно через ГС1 Рус: для этого заключают договор и оплачивают обслуживание или вступают в ассоциацию. Узнать код можно через базу GEPIR, сайт ГС1 или в ЭДО и учётных системах. В ряде случаев GLN стал обязательным реквизитом, например в сертификатах и декларациях, согласно постановлению Правительства РФ №1856. При изменении номера важно уведомить операторов ЭДО и контрагентов, чтобы избежать сбоев в документообороте.

Что такое номер GLN

Глобальный номер местонахождения (GLN) — это уникальный 13-значный идентификатор, который используют для обозначения компаний и их локаций в цепях поставок и в электронном документообороте.

Проще говоря, GLN — это цифровой адрес. Вместо передачи реквизитов, названия и адреса организации в документах указывается один код. По нему система находит нужные данные в справочниках и автоматически подставляет их. Это снижает ошибки и ускоряет обмен документами.

Стандарт GLN разработан международной организацией GS1. В России коды выдаёт ГС1 Рус.

GLN присваивают не только компаниям, но и их объектам:

  • складам;
  • магазинам;
  • производственным площадкам;
  • точкам отгрузки и доставки.

При необходимости детализация может быть глубже — например, до отдельных зон хранения.

Из чего состоит GLN

Номер GLN всегда состоит из 13 цифр. В нём зашита информация о стране и конкретном объекте. Структура выглядит так:

  • Префикс GS1 (первые 3–4 цифры). Указывает на национальную организацию GS1, которая выдала номер. Для России выделен диапазон префиксов 460–469.
  • Идентификатор компании (следующие 5–7 цифр). Уникальный номер, который получает сама организация.
  • Идентификатор местонахождения (следующие 1–4 цифры). Код конкретного объекта: головного офиса, склада №5 или магазина на Ленинском проспекте.
  • Контрольная цифра (последняя). Нужна для проверки подлинности кода алгоритмом.

Например, GLN 4601234567890 расшифровывается так:

  • 460 — код России;
  • 1234567 — код компании в базе GS1;
  • 89 — код конкретного склада;
  • 0 — контрольная цифра.

Такой подход гарантирует, что ни у одного объекта в мире не будет дубля идентификатора.

Для чего используется GLN

В бизнесе GLN решает три главные задачи: ускоряет обмен, исключает ручной ввод данных и делает логистику прозрачной.

Вот где он применяется чаще всего:

  1. Электронный документооборот (ЭДО) и EDI. Номер автоматически подставляет реквизиты продавца и покупателя в УПД, счета-фактуры, акты и заказы. Сторонам не нужно сверять адреса вручную.
  2. Логистика и складской учёт. Если у распределительного центра и полевого склада разные GLN, система сама определяет, куда направить товар. Это критически важно для крупных ритейлеров вроде X5 Group или Магнита — они требуют GLN от всех поставщиков.
  3. Международная торговля. GLN признают во всех странах, которые входят в систему GS1. Это универсальный пропуск для работы с зарубежными партнёрами.
  4. Маркировка «Честный ЗНАК». Номер нужен для регистрации в Национальном каталоге и выпуска товаров в оборот.

Экспертное мнение

GLN — это не формальность, а рабочий инструмент для автоматизации документооборота и логистики. На практике он снижает количество ошибок в реквизитах и ускоряет обмен документами с контрагентами. Особенно это заметно при работе с сетями и маркировкой, где без корректного GLN процессы просто встают. Важно сразу правильно настроить код в учётной системе и ЭДО, чтобы избежать сбоев.


Если вы только подключаете электронный документооборот, удобнее делать это через готовые решения — например, ЭДО от Точка Банк, где уже предусмотрена работа с реквизитами и интеграция с учётными системами. Это позволяет быстрее запустить обмен и не тратить время на технические настройки.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор ЭДО от Точка Банк

Какие организации должны получать GLN

Строгого закона, обязывающего всех получать GLN, нет. Но на практике он нужен каждому, кто работает с крупными сетями или планирует выходить на международный рынок.

Код обязательно потребуется, если ваша компания:

  • Поставщик товаров в торговые сети. Ритейлеры включают требование о наличии GLN в договоры поставки.
  • Производитель или импортёр маркированных товаров. Для работы в системе «Честный ЗНАК» и печати этикеток с SSCC-кодами нужна регистрация в ГС1 Рус.
  • Участник международной торговли. Зарубежные партнёры часто не работают с российскими кодами ИНН или ОГРН, но отлично понимают язык GLN.
  • Крупный холдинг со сложной структурой. Если у вас несколько складов и юрлиц, GLN помогает не путаться в документах между ними.
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Как узнать GLN организации

Иногда код нужно узнать не для себя, а для контрагента — например, чтобы проверить его или заполнить документ. Сделать это можно несколькими способами:

  • Через базу GEPIR. Это глобальный поисковик по номерам GS1. Достаточно зайти на сайт gepir.org и ввести GLN компании. Система покажет её официальное название и контакты.
  • На сайте ГС1 Рус. В разделе поиска можно ввести ИНН организации и получить её GLN, если компания зарегистрирована в ассоциации.
  • В карточке контрагента в ЭДО. Если ваш партнёр уже работает через электронный документооборот, его GLN часто подтягивается автоматически или указан в реквизитах.
  • В сертификатах и декларациях. С марта 2023 года производители обязаны указывать GLN в документах о соответствии согласно постановлению Правительства от 18.11.2020 №1856.

Как узнать свой GLN

Если ваша компания уже получала GLN, посмотреть его можно в трёх местах:

  1. В личном кабинете ГС1 Рус. После регистрации в ассоциации все выданные номера хранятся в профиле организации.
  2. В учётной системе. Обычно GLN вносят в справочник «Организации» или «Склады».
  3. В сервисе ЭДО. В настройках раздела «Реквизиты организации» почти всегда есть поле с глобальным номером местонахождения.
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GLN и сертификация

В отдельных процессах, предусмотренных постановлением Правительства РФ №1856, требуется указывать глобальный номер местонахождения (GLN) изготовителя. Речь идёт о цифровых системах прослеживаемости и электронного обмена данными.

Ранее GLN применялся в основном в рамках стандартов GS1 и отдельных систем. Теперь его использование становится обязательным реквизитом в ряде документов.

Важно не путать GLN с другим распространённым кодом — GTIN.

КодРасшифровкаГде применяется
GLNGlobal Location NumberИдентифицирует производителя, его адрес и местонахождение
GTINGlobal Trade Item NumberИдентифицирует конкретный товар (аналог штрихкода на упаковке)

Если в декларации или сертификате требуется указать GLN, его указывают в сведениях об изготовителе. Код GTIN, если он предусмотрен, отражают в разделе с информацией о продукции.

Что делать, если номер GLN изменился

GLN может измениться в двух случаях.

Первый — если компания переезжает и меняет юридический адрес.

Второй — если закончился договор с ГС1 Рус и номер не продлили. В этом случае его аннулируют.

Чтобы не допустить сбоя в документообороте:

  1. Сообщите оператору ЭДО/EDI. Если вы обмениваетесь документами через провайдера, уведомите его о смене кода. Технические специалисты обновят данные в системе и перенастроят маршрутизацию.
  2. Предупредите ключевых контрагентов. Особенно тех, с кем у вас настроен автоматический обмен заказами. Им нужно внести новый GLN в свои базы, иначе ваши заказы и уведомления об отгрузке не примет система.
  3. Обновите данные в своей учётной системе. Смените код, чтобы при формировании документов система подставляла актуальную информацию.

Важно: не пытайтесь самостоятельно менять GLN в личном кабинете оператора EDI. Это может сломать логику обмена, и часть документов просто потеряется.

Как получить номер GLN для участия в ЭДО

Получить GLN для ЭДО проще, чем кажется. Есть два основных пути.

Первый, основной: заключить договор с ассоциацией «ГС1 Рус». Вы оплачиваете годовое обслуживание и получаете свой уникальный префикс, а также доступ к личному кабинету для регистрации товаров (GTIN). 

Второй, альтернативный: стать членом ассоциации. Это подходит крупным компаниям, которым нужно выпускать сотни и тысячи штрихкодов. В этом случае оплачивается вступительный взнос — 25 000 ₽ и ежегодные членские взносы — 15 000 ₽.

После получения кода его нужно внести в реквизиты компании в вашей учётной системе и сервисе ЭДО/EDI. Часто операторы помогают с этим на этапе подключения.

Вопросы по теме

Что такое GLN поставщика и где его взять?

GLN поставщика — это глобальный номер местонахождения. Он идентифицирует компанию и её адрес в международной системе GS1.

В России такие номера выдаёт только ГС1 РУС — официальный представитель GS1. Чтобы получить GLN, нужно оформить членство в системе, заключить договор и оплатить годовой взнос. После регистрации номер появляется в базе GS1 и его можно использовать в документах, например в декларациях и сертификатах соответствия.


Если нужно узнать GLN конкретного производителя, проверьте его документы. Номер обычно указывают:


— в разделе «Изготовитель» сертификата соответствия;


— в строке «Продукция» декларации о соответствии.

Что такое GCP и GLN и GTIN?

Это два разных уровня идентификации в системе GS1.


GLN (Global Location Number) — это цифровой адрес для конкретного объекта: завода, распределительного центра, магазина или офиса.


GCP (Global Company Prefix) — это часть этого номера, уникальный префикс компании, который достаётся организации при вступлении в ассоциацию, из 7–9 цифр.


Простыми словами: GCP — это корень, который остаётся неизменным для всех объектов компании, а GLN — конкретная веточка с привязкой к месту. Запросить и тот и другой код можно через ГС1 РУС.


GTIN (Global Trade Item Number) — это уникальный международный идентификатор товара, закодированный в штрихкоде. Проще говоря, это своего рода паспорт товара или его уникальное имя в мировой торговле. Такой номер не повторяется и позволяет точно отслеживать продукцию на всех этапах — от производителя до продажи в магазине.

Зачем указывают GLN в декларациях о соответствии?

Согласно постановлению Правительства от 18.11.2020 №1856, в сертификатах и декларациях о соответствии стал обязательным код GLN. Этот уникальный цифровой идентификатор позволяет точно определить производителя и фактический адрес его производственных мощностей. Внедрение кода направлено на прозрачность рынка: если у иностранного завода нет GLN, необходимо указывать точные географические координаты места производства.

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