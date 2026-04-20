Номер GLN: что это, как получить GLN для ЭДО

В статье Точка Банк разберёт, что такое номер GLN, зачем он нужен компаниям, где его найти и как получить без лишних сложностей.
Что такое номер GLN
Глобальный номер местонахождения (GLN) — это уникальный 13-значный идентификатор, который используют для обозначения компаний и их локаций в цепях поставок и в электронном документообороте.
Проще говоря, GLN — это цифровой адрес. Вместо передачи реквизитов, названия и адреса организации в документах указывается один код. По нему система находит нужные данные в справочниках и автоматически подставляет их. Это снижает ошибки и ускоряет обмен документами.
Стандарт GLN разработан международной организацией GS1. В России коды выдаёт ГС1 Рус.
GLN присваивают не только компаниям, но и их объектам:
- складам;
- магазинам;
- производственным площадкам;
- точкам отгрузки и доставки.
При необходимости детализация может быть глубже — например, до отдельных зон хранения.
Из чего состоит GLN
Номер GLN всегда состоит из 13 цифр. В нём зашита информация о стране и конкретном объекте. Структура выглядит так:
- Префикс GS1 (первые 3–4 цифры). Указывает на национальную организацию GS1, которая выдала номер. Для России выделен диапазон префиксов 460–469.
- Идентификатор компании (следующие 5–7 цифр). Уникальный номер, который получает сама организация.
- Идентификатор местонахождения (следующие 1–4 цифры). Код конкретного объекта: головного офиса, склада №5 или магазина на Ленинском проспекте.
- Контрольная цифра (последняя). Нужна для проверки подлинности кода алгоритмом.
Например, GLN 4601234567890 расшифровывается так:
- 460 — код России;
- 1234567 — код компании в базе GS1;
- 89 — код конкретного склада;
- 0 — контрольная цифра.
Такой подход гарантирует, что ни у одного объекта в мире не будет дубля идентификатора.
Для чего используется GLN
В бизнесе GLN решает три главные задачи: ускоряет обмен, исключает ручной ввод данных и делает логистику прозрачной.
Вот где он применяется чаще всего:
- Электронный документооборот (ЭДО) и EDI. Номер автоматически подставляет реквизиты продавца и покупателя в УПД, счета-фактуры, акты и заказы. Сторонам не нужно сверять адреса вручную.
- Логистика и складской учёт. Если у распределительного центра и полевого склада разные GLN, система сама определяет, куда направить товар. Это критически важно для крупных ритейлеров вроде X5 Group или Магнита — они требуют GLN от всех поставщиков.
- Международная торговля. GLN признают во всех странах, которые входят в систему GS1. Это универсальный пропуск для работы с зарубежными партнёрами.
- Маркировка «Честный ЗНАК». Номер нужен для регистрации в Национальном каталоге и выпуска товаров в оборот.
Какие организации должны получать GLN
Строгого закона, обязывающего всех получать GLN, нет. Но на практике он нужен каждому, кто работает с крупными сетями или планирует выходить на международный рынок.
Код обязательно потребуется, если ваша компания:
- Поставщик товаров в торговые сети. Ритейлеры включают требование о наличии GLN в договоры поставки.
- Производитель или импортёр маркированных товаров. Для работы в системе «Честный ЗНАК» и печати этикеток с SSCC-кодами нужна регистрация в ГС1 Рус.
- Участник международной торговли. Зарубежные партнёры часто не работают с российскими кодами ИНН или ОГРН, но отлично понимают язык GLN.
- Крупный холдинг со сложной структурой. Если у вас несколько складов и юрлиц, GLN помогает не путаться в документах между ними.
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Как узнать GLN организации
Иногда код нужно узнать не для себя, а для контрагента — например, чтобы проверить его или заполнить документ. Сделать это можно несколькими способами:
- Через базу GEPIR. Это глобальный поисковик по номерам GS1. Достаточно зайти на сайт gepir.org и ввести GLN компании. Система покажет её официальное название и контакты.
- На сайте ГС1 Рус. В разделе поиска можно ввести ИНН организации и получить её GLN, если компания зарегистрирована в ассоциации.
- В карточке контрагента в ЭДО. Если ваш партнёр уже работает через электронный документооборот, его GLN часто подтягивается автоматически или указан в реквизитах.
- В сертификатах и декларациях. С марта 2023 года производители обязаны указывать GLN в документах о соответствии согласно постановлению Правительства от 18.11.2020 №1856.
Как узнать свой GLN
Если ваша компания уже получала GLN, посмотреть его можно в трёх местах:
- В личном кабинете ГС1 Рус. После регистрации в ассоциации все выданные номера хранятся в профиле организации.
- В учётной системе. Обычно GLN вносят в справочник «Организации» или «Склады».
- В сервисе ЭДО. В настройках раздела «Реквизиты организации» почти всегда есть поле с глобальным номером местонахождения.
GLN и сертификация
В отдельных процессах, предусмотренных постановлением Правительства РФ №1856, требуется указывать глобальный номер местонахождения (GLN) изготовителя. Речь идёт о цифровых системах прослеживаемости и электронного обмена данными.
Ранее GLN применялся в основном в рамках стандартов GS1 и отдельных систем. Теперь его использование становится обязательным реквизитом в ряде документов.
Важно не путать GLN с другим распространённым кодом — GTIN.
|Код
|Расшифровка
|Где применяется
|GLN
|Global Location Number
|Идентифицирует производителя, его адрес и местонахождение
|GTIN
|Global Trade Item Number
|Идентифицирует конкретный товар (аналог штрихкода на упаковке)
Если в декларации или сертификате требуется указать GLN, его указывают в сведениях об изготовителе. Код GTIN, если он предусмотрен, отражают в разделе с информацией о продукции.
Что делать, если номер GLN изменился
GLN может измениться в двух случаях.
Первый — если компания переезжает и меняет юридический адрес.
Второй — если закончился договор с ГС1 Рус и номер не продлили. В этом случае его аннулируют.
Чтобы не допустить сбоя в документообороте:
- Сообщите оператору ЭДО/EDI. Если вы обмениваетесь документами через провайдера, уведомите его о смене кода. Технические специалисты обновят данные в системе и перенастроят маршрутизацию.
- Предупредите ключевых контрагентов. Особенно тех, с кем у вас настроен автоматический обмен заказами. Им нужно внести новый GLN в свои базы, иначе ваши заказы и уведомления об отгрузке не примет система.
- Обновите данные в своей учётной системе. Смените код, чтобы при формировании документов система подставляла актуальную информацию.
Важно: не пытайтесь самостоятельно менять GLN в личном кабинете оператора EDI. Это может сломать логику обмена, и часть документов просто потеряется.
Как получить номер GLN для участия в ЭДО
Получить GLN для ЭДО проще, чем кажется. Есть два основных пути.
Первый, основной: заключить договор с ассоциацией «ГС1 Рус». Вы оплачиваете годовое обслуживание и получаете свой уникальный префикс, а также доступ к личному кабинету для регистрации товаров (GTIN).
Второй, альтернативный: стать членом ассоциации. Это подходит крупным компаниям, которым нужно выпускать сотни и тысячи штрихкодов. В этом случае оплачивается вступительный взнос — 25 000 ₽ и ежегодные членские взносы — 15 000 ₽.
После получения кода его нужно внести в реквизиты компании в вашей учётной системе и сервисе ЭДО/EDI. Часто операторы помогают с этим на этапе подключения.