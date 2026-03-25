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Как подписать документы на iPhone

Подписать документ на айфоне можно буквально за пару минут без принтера и сканера. Но не каждый способ одинаково удобен и не у каждого одинаковая юридическая сила. Узнайте, как подписывать PDF- и Word-файлы на айфоне; когда достаточно обычной «Разметки», а когда лучше использовать электронную подпись.

20.05.2026
2611
2611

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Документы можно подписывать на iPhone без распечатки с помощью «Разметки» или через операторов ЭДО — быстро и удобно. В этой статье мы рассмотрим все способы, как подписать документ на айфоне не распечатывая, и расскажем, как электронно подписать документ, чтобы он имел юридическую силу. 

Коротко
1. Подписать документы на iPhone можно без распечатки — через встроенную в iOS функцию «Разметка» или с помощью электронной подписи (ЭП) через сервисы ЭДО.
2. Подпись через «Разметку» — это не электронная подпись по закону, а просто изображение подписи. Она не подтверждает личность и имеет ограниченную юридическую силу.
3. Лучший способ подписания документов на iPhone — облачная неквалифицированная подпись (НЭП) через ЭДО, так как она имеет юридическую силу при соглашении сторон и не требует компьютера или USB‑токена.
4. Обычная квалифицированная электронная подпись (КЭП) с USB‑токеном на iPhone не работает, так как требует подключения к компьютеру. Облачная КЭП имеет ограниченное распространение.
5. С помощью НЭП на iPhone можно подписывать договоры, акты, соглашения и другие документы, но некоторые документы, например счета‑фактуры, УПД или налоговая отчётность, требуют КЭП.
6. PDF можно подписать через «Разметку», добавив подпись пальцем. Word‑документы можно подписывать через приложение Microsoft Word или предварительно конвертировать в PDF.
7. Факсимиле можно использовать только при согласии сторон, и оно не защищает документ от изменений.
8. Face ID — это лишь способ подтверждения операции, а юридическая сила определяется типом подписи (факсимиле, НЭП или КЭП), а не способом подтверждения.

Виды электронной подписи

Все подписи можно разделить на две категории.

  • Факсимиле — это точное копирование графического оригинала (подписи, рукописного текста, рисунка или чертежа), выполненное с помощью технических средств. Факсимиле — наложенный на документ автограф через встроенную в iOS функцию «Разметка» или специализированные приложения.
  • Электронные подписи (ЭП): простая (ПЭП), неквалифицированная (НЭП) и квалифицированная (КЭП). Также доступны современные способы подписания документов в электронном виде, в том числе мобильная подпись от ФНС России и сервис «Госключ», которые позволяют подписывать документы дистанционно без использования токенов и специального оборудования. 

Подпись через «Разметку» в iPhone — это не электронная подпись в понимании закона, а графическое изображение, наложенное на документ. Такой вариант с точки зрения закона не является простой электронной подписью (ПЭП) или иным видом ЭП, так как не предполагает механизм идентификации личности. 

При использовании всех видов, кроме КЭП, требуется предварительное согласование сторон о признании юридической силы. Квалифицированная подпись автоматически имеет полную юридическую силу без дополнительного согласования сторон.

ПараметрФаксимилеУНЭПУКЭП
ЗащищённостьНизкаяВысокаяМаксимальная
Юридическая силаОграничена — только по согласованию сторонОграничена — только по согласованию сторонПолная — приравнивается к собственноручной подписи без дополнительных соглашений
Можно использовать на айфонеДаДаНет, можно только облачные УКЭП
СертификатНетПо желаниюОбязательно
ПолучениеНе требуетсяОнлайн или личноТолько лично, онлайн только при ранее проведённой идентификации
СтоимостьБесплатноСредняя, иногда бесплатноВысокая, бесплатно через ФНС
Срок действияБез ограничений12 месяцев12–15 месяцев

Какие виды документов можно подписывать на айфоне (iPhone)

На iPhone можно подписывать следующие виды документов без распечатки:

  • договоры;
  • акты выполненных работ;
  • дополнительные соглашения;
  • другие документы. 

Перечень документов зависит от вида используемой подписи, а также от соглашения о признании юридической силы между сторонами. Например, если стороны договорились о признании НЭП, то можно использовать неквалифицированную электронную подпись через операторов ЭДО. 

Подписать документ на iPhone можно в разных форматах.

PDF (.pdf) — наиболее распространённый и удобный формат для подписания документов. Встроенная функция «Разметка» позволяет быстро и корректно добавить подпись.

Изображения (.jpg, .jpeg, .png) — подпись можно наложить на фотографию или скриншот документа через стандартную галерею или приложение «Файлы». 

Как подписать электронный документ по ЭДО на iPhone

Использовать сервисы электронного документооборота (ЭДО) — лучший способ, как электронно подписать документ на айфоне, так как при подписании удостоверяется личность. 

НЭП выдаётся автоматически онлайн и почти всегда хранится в облаке.

Что такое НЭП и как подписать ей документ 

Что такое КЭП и как подписать ей документ

Хранение подписи в облаке позволяет использовать её на любом устройстве, в том числе на iPhone или iPad. 

Для работы с обычной КЭП требуется специальный криптографический софт и подключение USB-носителя к устройству, что невозможно на айфоне. С конца 2024 года в России идёт эксперимент по внедрению облачной КЭП, однако широкого применения технология ещё не получила. Поэтому основной способ, как подписать документ электронной подписью на айфоне, — использовать облачную НЭП.

Выберите подходящий тариф
Начните с «Базового» — создавайте и подписывайте основные документы онлайн. Переходите на «Продвинутый», если нужны роуминг и маркировка.

Например, через ЭДО от Точка Банк можно подписать на айфоне акты, накладные, договоры и прочие документы, кроме УПД и счетов-фактур. Для этого клиентам банка необходимо:

1. Открыть мобильное приложение Точка Банка на iPhone.

2. Перейти в раздел «Документооборот».

3. Перейти к созданию нового документа.

4. Заполнить необходимые данные.

5. Подписать и отправить.

Точка Банк умеет отправлять документы на подпись внутри ЭДО и во внешние сервисы через роуминг при их наличии у контрагента. Например в  Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб. На тарифе «Продвинутый» документы с физлицами и самозанятыми можно подписывать через смс-код и Госуслуги.

Через Точка Банк можно подписать входящий документ, полученный от контрагента. Все входящие документы отображаются в разделе «Документооборот». На тарифе «Базовый» входящие документы можно подписывать НЭП, а также квалифицированной электронной подписью с помощью токена-флешки.

ВАЖНО
Для подписи с помощью КЭП требуется доступ к компьютеру, но НЭП подходит для большинства документов при соглашении сторон.

Как подписать документ на айфоне в PDF

Если нужно поставить подпись в PDF, то есть добавить «картинку» в документ, можно использовать встроенную в iOS функцию «Разметка». Для этого необходимо выполнить следующее:

  1. Открыть PDF-документ в разделе «Файлы» или «Почта».
  2. Нажать значок карандаша или «Разметка».
  3. Выбрать иконку «+» и далее перейти к пункту «Подпись».
  4. Создать подпись пальцем на экране.
  5. Разместить её в нужном месте.
  6. Сохранить документ.

Подпись сохраняется в памяти автоматически, поэтому при повторном использовании можно выбрать её из существующих в коллекции. 

Альтернативный способ — добавить изображение подписи на PDF-документ через онлайн-банк. Например, в Точка Банке можно добавить изображение подписи и печати на счёт, акт и некоторые другие документы.

ВАЖНО
Такая подпись — это факсимиле, а не криптографическая ЭП. Имеет ограниченную юридическую силу.

Подписание документов электронной подписью    

Как подписать документ в Word на айфоне

Встроенная в iOS функция «Разметка» не подходит для файлов в формате Word, например .doc или .docx. Для этого потребуется установить официальное приложение Microsoft Word

Необходимо предварительно сохранить на телефоне подпись как PNG или создать её через «Разметку» в PDF-формате и далее выполнить следующее:

  1. Открыть документ.
  2. Нажать «Вставка», далее пункт «Изображение» и выбрать подпись в галерее файлов.
  3. Добавить подпись в нужное место. 
  4. Сохранить файл.

Файл желательно сохранить в формате PDF, чтобы избежать проблем с вёрсткой документа, но можно оставить формат Word. 

Альтернативное решение, как на айфоне подписать документ в формате «Ворд», — конвертировать Word-документ в PDF и далее подписать с помощью встроенной функции через «Разметку». Для конвертации не требуется установка приложений, можно использовать онлайн-сервисы.

Готовые шаблоны для быстрой работы
Все типовые формы в сервисе ЭДО от Точка Банк: счета, акты, УПД. Работайте по шаблонам без лишних ошибок.

Какую юридическую силу имеет подпись

Важно не только знать, как подписать документ на iPhone, но и понимать особенности каждого способа с точки зрения закона. 

Подпись, созданная в iPhone через инструмент «Разметка», не является электронной подписью по Федеральному закону №63-ФЗ. С точки зрения права она квалифицируется как факсимильное воспроизведение подписи, то есть аналог собственноручной подписи, выполненный техническим способом.

Факсимиле можно использовать, только если:

  1. Стороны прямо согласовали такой способ подписания.
  2. Есть доказательство такого согласия.
  3. Документ не относится к категории, для которой закон требует КЭП.

Без соглашения сторон факсимиле может быть признано ненадлежащим способом подписания. Поэтому важно закрепить порядок использования в договоре или оферте.

Есть документы, для которых факсимиле не подходит в любом случае, например:

  • Первичные учётные документы.
  • Счета-фактуры.
  • УПД.
  • Налоговая отчётность.
  • Другие документы для государственных органов.

Но даже в случаях, где допускается факсимиле, лучше использовать электронную подпись, например через ЭДО от Точка Банка. Факсимиле никак не защищает документ от изменений, не подтверждает личность подписанта техническими средствами и легко копируется.

Юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО)

ВАЖНО
Согласно Федеральному закону от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», неквалифицированная электронная подпись (НЭП) признаётся равнозначной собственноручной подписи, если между сторонами заключено соглашение о её использовании.

Электронная подпись через ЭДО юридически равна собственноручной подписи в отношениях между сторонами, подключёнными к системе. В некоторых случаях не требуется дополнительное согласование о признании юридической силы, так как соглашение уже включено в общую оферту оператора ЭДО. 

Вопросы по теме

Как подписать документ в ЭДО на iPhone без компьютера и USB-токена?

Необходимо использовать облачную НЭП — подпись хранится в облаке и доступна онлайн через приложение. Например, в Точка Банке подтвердить подпись можно с помощью смс-кода.


Облачная НЭП — лучший вариант, как на айфоне подписать документы. При соглашении сторон она имеет полную юридическую силу, не требует доступа к ПК или отдельного USB-токена. 

Можно ли использовать встроенную в iOS функцию «Разметка» для подписания документов ЭДО или нужна специальная ЭП?

Если обе стороны признают подписи без криптографии, можно обмениваться документами с факсимиле через ЭДО. Для этого необходимо добавить подпись через встроенную в iOS функцию «Разметка» и отправить документ контрагенту. Аналогично можно добавить изображение подписи при создании документа в интерфейсе ЭДО или банка.


Для подписания через ЭДО обычно используются квалифицированные электронные подписи, хранящиеся в облаке. Для этого не требуется заранее накладывать изображение подписи в документ, а лишь пройти процедуру подписания в приложении.

Как настроить КЭП или НЭП на iPhone для работы с ЭДО?

Для работы с ЭДО необходимо выбрать оператора электронного документооборота и далее следовать инструкциям.


Например, клиенты Точка Банка могут онлайн подключить электронный документооборот с возможностью подписания документов в приложении или интернет-банке.


Некоторые платформы позволяют хранить КЭП в облаке. Например, в рамках эксперимента такая возможность реализована в приложении ФНС «Моя подпись» и личном кабинете налогоплательщика для выполнения отдельных операций. Чтобы воспользоваться подписью, достаточно зайти в сервис через браузер на iPhone или использовать мобильное приложение.

Как сканировать и отправлять подписанные документы контрагентам прямо из iPhone?

Чтобы сканировать документ на айфоне, необходимо войти в «Заметки» и выбрать соответствующую функцию.


Сканированный документ необходимо сохранить в PDF и далее подписать любым способом, описанным в статье. После этого файл можно отправить по почте, в мессенджере или через систему ЭДО. 

Что делать, если подпись не отображается или не применяется в мобильном приложении ЭДО?

Перед тем как обратиться в поддержку оператора ЭДО, проверьте:


― актуальность приложения;


― срок действия сертификата;


― корректность авторизации;


― интернет-соединение.


Если проблема сохраняется, необходимо связаться со службой поддержки. 

Можно ли подписывать счета-фактуры, акты и договоры на iPhone с биометрической защитой (Face ID)?

Face ID используется как способ подтверждения операции. Но юридическая сила определяется типом подписи (факсимиле или ЭП), а не способом подтверждения.

Какие ограничения по типам документов и форматам при подписи на iPhone?

Выбирая способ, как через айфон подписать документ, важно учитывать ограничения по типам документов и форматам:


1. XML — специализированный формат для формализованных документов, в большинстве случаев подписывается через оператора ЭДО. 


2. PDF — самый популярный формат, поддерживается большинством сервисов. Такие документы можно подписать через айфон с помощью «Разметки» или через оператора ЭДО.


3. DOC, DOCX — через «Разметку» можно подписать только после предварительной конвертации в PDF-документ. Поддерживается в большинстве систем ЭДО. Возможно подписание с помощью факсимиле через приложения Word для iOS.

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Как подписать документ на iPhone электронной подписью: онлайн, не распечатывая — Точка Банк