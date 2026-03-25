Как подписать документы на iPhone

Документы можно подписывать на iPhone без распечатки с помощью «Разметки» или через операторов ЭДО — быстро и удобно. В этой статье мы рассмотрим все способы, как подписать документ на айфоне не распечатывая, и расскажем, как электронно подписать документ, чтобы он имел юридическую силу.
Виды электронной подписи
Все подписи можно разделить на две категории.
- Факсимиле — это точное копирование графического оригинала (подписи, рукописного текста, рисунка или чертежа), выполненное с помощью технических средств. Факсимиле — наложенный на документ автограф через встроенную в iOS функцию «Разметка» или специализированные приложения.
- Электронные подписи (ЭП): простая (ПЭП), неквалифицированная (НЭП) и квалифицированная (КЭП). Также доступны современные способы подписания документов в электронном виде, в том числе мобильная подпись от ФНС России и сервис «Госключ», которые позволяют подписывать документы дистанционно без использования токенов и специального оборудования.
Подпись через «Разметку» в iPhone — это не электронная подпись в понимании закона, а графическое изображение, наложенное на документ. Такой вариант с точки зрения закона не является простой электронной подписью (ПЭП) или иным видом ЭП, так как не предполагает механизм идентификации личности.
При использовании всех видов, кроме КЭП, требуется предварительное согласование сторон о признании юридической силы. Квалифицированная подпись автоматически имеет полную юридическую силу без дополнительного согласования сторон.
|Параметр
|Факсимиле
|УНЭП
|УКЭП
|Защищённость
|Низкая
|Высокая
|Максимальная
|Юридическая сила
|Ограничена — только по согласованию сторон
|Ограничена — только по согласованию сторон
|Полная — приравнивается к собственноручной подписи без дополнительных соглашений
|Можно использовать на айфоне
|Да
|Да
|Нет, можно только облачные УКЭП
|Сертификат
|Нет
|По желанию
|Обязательно
|Получение
|Не требуется
|Онлайн или лично
|Только лично, онлайн только при ранее проведённой идентификации
|Стоимость
|Бесплатно
|Средняя, иногда бесплатно
|Высокая, бесплатно через ФНС
|Срок действия
|Без ограничений
|12 месяцев
|12–15 месяцев
Какие виды документов можно подписывать на айфоне (iPhone)
На iPhone можно подписывать следующие виды документов без распечатки:
- договоры;
- акты выполненных работ;
- дополнительные соглашения;
- другие документы.
Перечень документов зависит от вида используемой подписи, а также от соглашения о признании юридической силы между сторонами. Например, если стороны договорились о признании НЭП, то можно использовать неквалифицированную электронную подпись через операторов ЭДО.
Подписать документ на iPhone можно в разных форматах.
PDF (.pdf) — наиболее распространённый и удобный формат для подписания документов. Встроенная функция «Разметка» позволяет быстро и корректно добавить подпись.
Изображения (.jpg, .jpeg, .png) — подпись можно наложить на фотографию или скриншот документа через стандартную галерею или приложение «Файлы».
Как подписать электронный документ по ЭДО на iPhone
Использовать сервисы электронного документооборота (ЭДО) — лучший способ, как электронно подписать документ на айфоне, так как при подписании удостоверяется личность.
НЭП выдаётся автоматически онлайн и почти всегда хранится в облаке.
Хранение подписи в облаке позволяет использовать её на любом устройстве, в том числе на iPhone или iPad.
Для работы с обычной КЭП требуется специальный криптографический софт и подключение USB-носителя к устройству, что невозможно на айфоне. С конца 2024 года в России идёт эксперимент по внедрению облачной КЭП, однако широкого применения технология ещё не получила. Поэтому основной способ, как подписать документ электронной подписью на айфоне, — использовать облачную НЭП.
Например, через ЭДО от Точка Банк можно подписать на айфоне акты, накладные, договоры и прочие документы, кроме УПД и счетов-фактур. Для этого клиентам банка необходимо:
1. Открыть мобильное приложение Точка Банка на iPhone.
2. Перейти в раздел «Документооборот».
3. Перейти к созданию нового документа.
4. Заполнить необходимые данные.
5. Подписать и отправить.
Точка Банк умеет отправлять документы на подпись внутри ЭДО и во внешние сервисы через роуминг при их наличии у контрагента. Например в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб. На тарифе «Продвинутый» документы с физлицами и самозанятыми можно подписывать через смс-код и Госуслуги.
Через Точка Банк можно подписать входящий документ, полученный от контрагента. Все входящие документы отображаются в разделе «Документооборот». На тарифе «Базовый» входящие документы можно подписывать НЭП, а также квалифицированной электронной подписью с помощью токена-флешки.
Как подписать документ на айфоне в PDF
Если нужно поставить подпись в PDF, то есть добавить «картинку» в документ, можно использовать встроенную в iOS функцию «Разметка». Для этого необходимо выполнить следующее:
- Открыть PDF-документ в разделе «Файлы» или «Почта».
- Нажать значок карандаша или «Разметка».
- Выбрать иконку «+» и далее перейти к пункту «Подпись».
- Создать подпись пальцем на экране.
- Разместить её в нужном месте.
- Сохранить документ.
Подпись сохраняется в памяти автоматически, поэтому при повторном использовании можно выбрать её из существующих в коллекции.
Альтернативный способ — добавить изображение подписи на PDF-документ через онлайн-банк. Например, в Точка Банке можно добавить изображение подписи и печати на счёт, акт и некоторые другие документы.
Как подписать документ в Word на айфоне
Встроенная в iOS функция «Разметка» не подходит для файлов в формате Word, например .doc или .docx. Для этого потребуется установить официальное приложение Microsoft Word.
Необходимо предварительно сохранить на телефоне подпись как PNG или создать её через «Разметку» в PDF-формате и далее выполнить следующее:
- Открыть документ.
- Нажать «Вставка», далее пункт «Изображение» и выбрать подпись в галерее файлов.
- Добавить подпись в нужное место.
- Сохранить файл.
Файл желательно сохранить в формате PDF, чтобы избежать проблем с вёрсткой документа, но можно оставить формат Word.
Альтернативное решение, как на айфоне подписать документ в формате «Ворд», — конвертировать Word-документ в PDF и далее подписать с помощью встроенной функции через «Разметку». Для конвертации не требуется установка приложений, можно использовать онлайн-сервисы.
Какую юридическую силу имеет подпись
Важно не только знать, как подписать документ на iPhone, но и понимать особенности каждого способа с точки зрения закона.
Подпись, созданная в iPhone через инструмент «Разметка», не является электронной подписью по Федеральному закону №63-ФЗ. С точки зрения права она квалифицируется как факсимильное воспроизведение подписи, то есть аналог собственноручной подписи, выполненный техническим способом.
Факсимиле можно использовать, только если:
- Стороны прямо согласовали такой способ подписания.
- Есть доказательство такого согласия.
- Документ не относится к категории, для которой закон требует КЭП.
Без соглашения сторон факсимиле может быть признано ненадлежащим способом подписания. Поэтому важно закрепить порядок использования в договоре или оферте.
Есть документы, для которых факсимиле не подходит в любом случае, например:
- Первичные учётные документы.
- Счета-фактуры.
- УПД.
- Налоговая отчётность.
- Другие документы для государственных органов.
Но даже в случаях, где допускается факсимиле, лучше использовать электронную подпись, например через ЭДО от Точка Банка. Факсимиле никак не защищает документ от изменений, не подтверждает личность подписанта техническими средствами и легко копируется.
Электронная подпись через ЭДО юридически равна собственноручной подписи в отношениях между сторонами, подключёнными к системе. В некоторых случаях не требуется дополнительное согласование о признании юридической силы, так как соглашение уже включено в общую оферту оператора ЭДО.