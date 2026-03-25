Как подписать документы на iPhone

Коротко

2. Подпись через «Разметку» — это не электронная подпись по закону, а просто изображение подписи. Она не подтверждает личность и имеет ограниченную юридическую силу.

3. Лучший способ подписания документов на iPhone — облачная неквалифицированная подпись (НЭП) через ЭДО, так как она имеет юридическую силу при соглашении сторон и не требует компьютера или USB‑токена.

4. Обычная квалифицированная электронная подпись (КЭП) с USB‑токеном на iPhone не работает, так как требует подключения к компьютеру. Облачная КЭП имеет ограниченное распространение.

5. С помощью НЭП на iPhone можно подписывать договоры, акты, соглашения и другие документы, но некоторые документы, например счета‑фактуры, УПД или налоговая отчётность, требуют КЭП.

6. PDF можно подписать через «Разметку», добавив подпись пальцем. Word‑документы можно подписывать через приложение Microsoft Word или предварительно конвертировать в PDF.

7. Факсимиле можно использовать только при согласии сторон, и оно не защищает документ от изменений.

8. Face ID — это лишь способ подтверждения операции, а юридическая сила определяется типом подписи (факсимиле, НЭП или КЭП), а не способом подтверждения.

1. Подписать документы на iPhone можно без распечатки — через встроенную в iOS функцию «Разметка» или с помощью электронной подписи (ЭП) через сервисы ЭДО.