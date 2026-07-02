С 1 июля 2026 года все налогоплательщики, работающие через ЭДО, обязаны использовать обновлённые электронные форматы по НДС.
Утверждены новые версии:
- книга покупок — 5.07;
- книга продаж — 5.08;
- журнал учёта счетов-фактур — 5.06.
Основание — приказ ФНС России от 17.03.2026 №ЕД-1-26/186@.
Переходный период завершён: старые форматы больше не применяются.
Что нужно сделать бизнесу:
- обновить учётные системы;
- проверить поддержку форматов у оператора ЭДО;
- протестировать обмен документами с контрагентами.