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Новые обязательные форматы книг покупок и книг продаж по НДС

02.07.2026
146
146

Актуальные шаблоны в ЭДО от Точка Банк

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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Актуальные шаблоны в ЭДО от Точка Банк

Не нужно следить за изменениями — мы уже всё обновили. Подписывайте и отправляйте документы в пару кликов.
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

С 1 июля 2026 года все налогоплательщики, работающие через ЭДО, обязаны использовать обновлённые электронные форматы по НДС.

Утверждены новые версии:

  • книга покупок — 5.07;
  • книга продаж — 5.08;
  • журнал учёта счетов-фактур — 5.06.

Основание — приказ ФНС России от 17.03.2026 №ЕД-1-26/186@.

Переходный период завершён: старые форматы больше не применяются.

Что нужно сделать бизнесу:

  • обновить учётные системы;
  • проверить поддержку форматов у оператора ЭДО;
  • протестировать обмен документами с контрагентами.

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