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Подача документов в налоговую в электронном виде

О том, как просто и быстро подавать заявления и сдавать отчётность, Точка Банк расскажет в статье.

11.07.2025
15 451
15 451

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Как подключить ЭДО?

Если у вас есть счёт в Точка Банк — заходите в «Документооборот» и начинайте работу. Нет счёта? Оставьте заявку — перезвоним за 30 минут и подберём тариф.
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Авторы

Чтобы экономить время и деньги, компании всё чаще отчитываются в налоговую онлайн. Это проще и быстрее, чем на бумаге. 

В этой статье Точка Банк расскажет, как отправить документы в ФНС в электронном виде.

Электронный документооборот с ФНС

Представьте, что есть ИП Алексеев и ИП Петров —  два индивидуальных предпринимателя, работающих в сфере розничной торговли. Оба должны сдать декларацию по УСН за I квартал 2025 года до 25 апреля.

ИП Алексеев всё сделал онлайн:

  • Подготовил декларацию через специальную программу.
  • Подписал документ электронной подписью.
  • Отправил отчётность онлайн.
  • Получил подтверждение о приёме документов.

Всё это заняло 2 часа.

ИП Петров выбрал традиционный способ:

  • Подготовил бумажную декларацию.
  • Взял с собой паспорт и приехал в налоговую инспекцию.
  • Встал в электронную очередь через терминал.
  • Дождался очереди в зале ожидания.
  • Передал документы инспектору.
  • Получил отметку о приёме на копии декларации.

Итого всё заняло 6 часов.

​​Какие электронные документы можно направить в налоговую

Электронно можно подать:

  • заявление на регистрацию бизнеса;
  • заявление на налоговые вычеты;
  • декларации по форме 3-НДФЛ;
  • уведомления об исчисленных суммах;
  • заявления на зачёт. 

Документы может отправить сам заявитель, нотариус или лицо, его замещающее.

Важно! Есть ряд документов, которые ФНС принимает только в электронном виде: 

  • бухгалтерская отчётность юридических лиц; 
  • декларация по НДС;
  • пояснения к декларации НДС;
  • отчёт об операциях с прослеживаемыми товарами.

Другие виды отчётности можно подавать как онлайн, так и в бумажном виде.

Требования к электронным документам при отправке

Электронно ФНС принимает формализованные и неформализованные документы.

Формализованные — это документы, которые имеют форму, разработанную ФНС. А сдаются они только в расширении xml. 

Если сдать формализованные документы в неверном формате — это будет приравниваться к несдаче, что грозит штрафами или блокировкой счёта. 

Неформализованные — это договоры, прайс-листы, расходно-приходные накладные и др. Для них нет единого утверждённого формата, поэтому их можно сдавать в PDF, Word, JPEG и других. 

Важные моменты 

Сроки подачи: необходимо соблюдать установленные законом сроки для подачи документов. Например, на подготовку и сдачу документов, запрошенных в ходе проверки, даётся 10 рабочих дней.

Электронная подпись: все электронные документы должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью. Чтобы использовать её на компьютере, установите программу КриптоПро CSP. Также есть расширение для браузеров.

  • Форматы документов: документы должны быть представлены в форматах, утверждённых ФНС.

Как отправить документ в налоговую в электронном виде 

Как подать  документы в налоговую электронно и другие подробности прописаны в приказе ФНС № ЕД-7-2/448@ от 16.07.2020 . Есть три способа. 

1-й способ: через ЛК ФНС

В Личном кабинете налогоплательщика можно отправить отчётные документы. Для этого обратитесь за консультацией в личном чате и приложите соответствующие документы. 

2-й способ: через сервис ФНС

ФНС запустила пилотный сервис, который так и называется — Представление налоговой и бухгалтерской отчётности в электронной форме. Чтобы им воспользоваться, нужно: 

— Получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП).

— Зарегистрировать его и получить код абонента. 

— Установить на ПК нужные сертификаты, драйверы и ПО. 

Подробнее с техническими требованиями вы можете ознакомиться здесь

3-й способ: через сторонние сервисы

В Точка Банк есть услуга «Сдача отчётности». Чтобы ей воспользоваться, подключите Онлайн-Бухглатерию

После этого зайдите в интернет-банк → Отчётность. Там вам нужно загрузить нужный отчёт в формате .xml и отправить его в госорган одним кликом. После отправки придёт подтверждение — его можно скачать. 

Для отправки отчётности через Точка Банк нужна электронная подпись (ЭЦП). Её можно выпустить через налоговую или удостоверяющий центр.

Если у вас есть сертификат электронной подписи, вы сможете запрашивать сверку с налоговой прямо из интернет-банка. Вы увидите:

– есть ли переплата или долг по налогам;

– какие налоги и взносы вы уже оплатили;

– какие декларации и отчётность вы сдали.

Услуга стоит 2 500 рублей в год. 

Точка Банк подготовит отчётность за вас
Заполним декларацию и КУДиР, чтобы вы могли отправить их в налоговую.

Подача пояснений в налоговую в электронном виде

Если налоговая запросила у вас пояснения в рамках проверки любой из деклараций, кроме НДС, вы обязаны представить их в электронном виде. Формализованные пояснения должны быть в формате XML. Дополнительно к ним можно приложить сканы документов в форматах TIF, JPG, PDF, PNG.

Все электронные документы должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью. Сдать их необходимо в сроки, указанные в требовании налоговой. Обычно на ответ даётся 10 рабочих дней с момента получения запроса.

Если вы не предоставите пояснения вовремя или предоставите в неправильном формате, налоговая может начислить штрафы. Обязательно получите квитанцию о приёме документа, если налоговая отправила запрос в электронном виде.

Вопросы по теме

Каковы сроки при передаче электронных документов?

Электронные документы в налоговую обычно сдают по истечении отчётного или налогового периода. 

Иногда документы нужно предоставить в срочном порядке. Например, если налоговая в ходе проверки запросила пояснения к декларации или попросила исправить данные. В этом случае сроки будут следующие:

  • 10 рабочих дней для подготовки и сдачи документов, запрошенных в ходе налоговых проверок (п. 5 ст. 93.1 НК РФ);

  • 5 рабочих дней для подачи пояснений и исправления декларации (п. 3 ст. 88, п. 5 ст. 93.1 НК РФ).

Отсчёт даты начинается с момента получения требования от ФНС. За несоблюдение сроков грозят штрафы: 200 рублей за каждый документ согласно ст. 126 НК РФ.

Каковы преимущества и недостатки удалённой передачи документов в налоговый орган?

Преимущества:

  • Вы экономите время, потому что не надо лично идти в налоговую и тратить силы на поездку и ожидание в очередях. 

  • Все документы хранятся в цифровом виде, их легко найти в системе и при необходимости скачать. 

  • Сервисы помогают автоматически проверять документы на наличие ошибок, а также предлагают готовые, правильно оформленные шаблоны.

Недостатки:

  • Необходимы стабильный интернет и квалифицированная электронная подпись. Чтобы подписать документ, вам придётся постоянно вставлять в компьютер носитель с подписью. 

  • Если вы отправляете документы через личный кабинет ФНС, то с ошибками придётся справляться самостоятельно.

  • Новичкам может быть сложно разобраться в процессе подачи документов электронно. Поэтому Точка Банк создал сервис с интуитивно понятным интерфейсом, с которым будет легко разобраться. И ко всему прочему с техподдержкой 24/7.

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Подача документов в налоговую в электронном виде | Электронный документооборот с ФНС – Точка Банк