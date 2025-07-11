Подача документов в налоговую в электронном виде

Чтобы экономить время и деньги, компании всё чаще отчитываются в налоговую онлайн. Это проще и быстрее, чем на бумаге.

В этой статье Точка Банк расскажет, как отправить документы в ФНС в электронном виде.

Электронный документооборот с ФНС

Представьте, что есть ИП Алексеев и ИП Петров — два индивидуальных предпринимателя, работающих в сфере розничной торговли. Оба должны сдать декларацию по УСН за I квартал 2025 года до 25 апреля.

ИП Алексеев всё сделал онлайн:

Подготовил декларацию через специальную программу.

Подписал документ электронной подписью.

Отправил отчётность онлайн.

Получил подтверждение о приёме документов.

Всё это заняло 2 часа.

ИП Петров выбрал традиционный способ:

Подготовил бумажную декларацию.

Взял с собой паспорт и приехал в налоговую инспекцию.

Встал в электронную очередь через терминал.

Дождался очереди в зале ожидания.

Передал документы инспектору.

Получил отметку о приёме на копии декларации.

Итого всё заняло 6 часов.

​​Какие электронные документы можно направить в налоговую

Электронно можно подать:

заявление на регистрацию бизнеса;

заявление на налоговые вычеты;

декларации по форме 3-НДФЛ;

уведомления об исчисленных суммах;

заявления на зачёт.

Документы может отправить сам заявитель, нотариус или лицо, его замещающее.

Важно! Есть ряд документов, которые ФНС принимает только в электронном виде:

бухгалтерская отчётность юридических лиц;

декларация по НДС;

пояснения к декларации НДС;

отчёт об операциях с прослеживаемыми товарами.

Другие виды отчётности можно подавать как онлайн, так и в бумажном виде.

Требования к электронным документам при отправке

Электронно ФНС принимает формализованные и неформализованные документы.

Формализованные — это документы, которые имеют форму, разработанную ФНС. А сдаются они только в расширении xml.

Если сдать формализованные документы в неверном формате — это будет приравниваться к несдаче, что грозит штрафами или блокировкой счёта.

Неформализованные — это договоры, прайс-листы, расходно-приходные накладные и др. Для них нет единого утверждённого формата, поэтому их можно сдавать в PDF, Word, JPEG и других.

Важные моменты

Сроки подачи: необходимо соблюдать установленные законом сроки для подачи документов. Например, на подготовку и сдачу документов, запрошенных в ходе проверки, даётся 10 рабочих дней.

Электронная подпись: все электронные документы должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью. Чтобы использовать её на компьютере, установите программу КриптоПро CSP. Также есть расширение для браузеров.

Форматы документов: документы должны быть представлены в форматах, утверждённых ФНС.

Как отправить документ в налоговую в электронном виде

Как подать документы в налоговую электронно и другие подробности прописаны в приказе ФНС № ЕД-7-2/448@ от 16.07.2020 . Есть три способа.

1-й способ: через ЛК ФНС

В Личном кабинете налогоплательщика можно отправить отчётные документы. Для этого обратитесь за консультацией в личном чате и приложите соответствующие документы.

2-й способ: через сервис ФНС

ФНС запустила пилотный сервис, который так и называется — Представление налоговой и бухгалтерской отчётности в электронной форме. Чтобы им воспользоваться, нужно:

— Получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП).

— Зарегистрировать его и получить код абонента.

— Установить на ПК нужные сертификаты, драйверы и ПО.

Подробнее с техническими требованиями вы можете ознакомиться здесь.

3-й способ: через сторонние сервисы

В Точка Банк есть услуга «Сдача отчётности». Чтобы ей воспользоваться, подключите Онлайн-Бухглатерию.

После этого зайдите в интернет-банк → Отчётность. Там вам нужно загрузить нужный отчёт в формате .xml и отправить его в госорган одним кликом. После отправки придёт подтверждение — его можно скачать.

Для отправки отчётности через Точка Банк нужна электронная подпись (ЭЦП). Её можно выпустить через налоговую или удостоверяющий центр.

Если у вас есть сертификат электронной подписи, вы сможете запрашивать сверку с налоговой прямо из интернет-банка. Вы увидите:

– есть ли переплата или долг по налогам;

– какие налоги и взносы вы уже оплатили;

– какие декларации и отчётность вы сдали.

Услуга стоит 2 500 рублей в год.

Подача пояснений в налоговую в электронном виде

Если налоговая запросила у вас пояснения в рамках проверки любой из деклараций, кроме НДС, вы обязаны представить их в электронном виде. Формализованные пояснения должны быть в формате XML. Дополнительно к ним можно приложить сканы документов в форматах TIF, JPG, PDF, PNG.

Все электронные документы должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью. Сдать их необходимо в сроки, указанные в требовании налоговой. Обычно на ответ даётся 10 рабочих дней с момента получения запроса.