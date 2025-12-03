Проверка машиночитаемой доверенности (МЧД)

Коротко

Проверить МЧД можно на портале ФНС по уникальному номеру GUID, ИНН доверителя и представителя. Сервис покажет статус доверенности, срок действия и перечень полномочий. Также МЧД проверяется на Госуслугах и через операторов ЭДО — там проверка часто проходит автоматически.

Найти номер МЧД можно в самом XML-файле, у контрагента, в сервисе ЭДО или в сопроводительных документах. Проверка по одному только ИНН невозможна — GUID обязателен.



Машиночитаемая доверенность подтверждает полномочия сотрудника при работе с электронными документами. Это XML-файл с данными о доверителе, представителе, сроках и полномочиях.