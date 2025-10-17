Бесплатный ЭДО с контрагентами

Электронный документооборот (ЭДО) помогает предпринимателям автоматизировать рутину, избежать ошибок и ускорить работу с партнёрами. С его помощью договоры, счета и акты подписываются онлайн за пару минут, а все документы хранятся в одном месте и всегда под рукой. Данный сервис доступен с открытым счётом в Точка Банке.

Коротко Например, сервис ЭДО от Точка Банк поддерживает роуминг с популярными системами: отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб. Для расширенных возможностей — интеграции с 1С, роуминга и автоматизации процессов — доступна платная версия ЭДО.

Бесплатный ЭДО позволяет ИП и ООО обмениваться документами онлайн без затрат. Сервис поддерживает приём документов с помощью НЭП и КЭП. Это удобно для малого бизнеса: документы оформляются быстро, без бумаги и курьеров. На базовом тарифе также можно принимать входящие документы, подписанные КЭП.

Важность ЭДО для бизнеса

ЭДО помогает бизнесу экономить время и деньги. Электронные документы передаются мгновенно, поэтому процессы проходят быстрее. К тому же данные защищены электронной подписью и не теряются, как бумажные архивы.

Во многих сферах ЭДО уже обязателен. Например, без него не обойтись при работе с маркированными товарами. Поэтому переход на электронный документооборот — это не только удобно, но и необходимо.

Какие существуют системы электронного документооборота

Решения для электронного документооборота бывают разные — платные и бесплатные. Их также различают по функциям. Основные виды — это СЭД и ECM.

СЭД — это система электронного документооборота, где основная единица — документ. В ней можно работать с внутренними, входящими и исходящими файлами, а также с организационными приказами и распоряжениями. Многие платные системы предлагают бесплатный тестовый период, чтобы компания могла оценить удобство и функциональность. Вход в СЭД возможен через логин и пароль, электронную подпись или ЕСИА.

ECM — это система управления контентом. Она работает не только с документами, но и с изображениями, видео, музыкой и другими файлами. Такая система помогает хранить, искать, архивировать и передавать данные.

Кроме того, ECM может включать гибкую workflow-систему — настроенный под компанию порядок согласования документов и других процессов, а также служить базой знаний для сотрудников.

Сервисы ЭДО делятся на локальные и облачные. Локальные устанавливаются прямо на устройства пользователей, а облачные работают через интернет.

Какие вопросы решает ЭДО

Электронный документооборот помогает бизнесу упростить работу с документами и сэкономить время. Он автоматизирует создание, согласование, отправку и хранение файлов. Это снижает расходы и делает работу быстрее и удобнее.

ЭДО также повышает безопасность и прозрачность процессов. С его помощью можно обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами, госорганами и сотрудниками внутри компании. Все документы хранятся в одном месте, и в любой момент можно отследить их движение и историю изменений.

Бесплатный ЭДО для ИП

Бесплатный электронный документооборот позволяет индивидуальному предпринимателю обмениваться юридически значимыми документами. ЭДО может работать с контрагентами, налоговой и другими организациями без бумажной волокиты и без платы за сервис. Все документы создаются, подписываются и хранятся в одном месте.

У некоторых операторов внешнего ЭДО доступно бесплатное получение входящих документов. Такая возможность есть и в ЭДО от Точка Банк.

Бесплатный ЭДО для ООО

Бесплатный ЭДО для ООО — это возможность для компаний обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде без затрат на подключение и обслуживание сервиса.

Электронный документооборот (ЭДО) позволяет отправлять, принимать, подписывать и хранить документы онлайн. Для ООО это особенно удобно при работе с большим количеством контрагентов и регулярными отчётами в налоговую.

Бесплатные решения ЭДО часто включают:

создание и отправку документов по шаблонам;

получение и согласование входящих документов;

подписание через КЭП (квалифицированную электронную подпись);

хранение архива документов в облаке;

интеграцию с бухгалтерией или CRM.

Бесплатные тарифы обычно подходят малому бизнесу — они включают базовые функции и ограниченное количество документов в месяц. Для компаний с большим документооборотом доступны платные версии с расширенным функционалом.

Таким образом, бесплатный ЭДО для ООО — это простой способ перейти на цифровой документооборот.

Как подписывать документы в электронном документообороте

Электронная подпись нужна, чтобы подписывать документы онлайн. Она подтверждает, что документ подлинный и его нельзя изменить. Вид подписи зависит от того, с кем вы работаете, — с государственными органами, контрагентами или просто обмениваетесь документами внутри компании.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — это аналог живой подписи. Документ с такой подписью имеет юридическую силу и принимается всеми госорганами. КЭП нужна для отчётности в ФНС, участия в торгах и подписания договоров. Получить её можно в аккредитованных удостоверяющих центрах или прямо в налоговой — для руководителей компаний и ИП.

Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) используется для внутреннего документооборота и неформальных соглашений. Она защищает документы от подделки и подтверждает, кто именно их подписал. Чтобы НЭП имела юридическую силу, стороны должны заранее согласовать её использование.

Простая электронная подпись (ПЭП) — это логин, пароль или смс-код. Она подтверждает факт подписания, но не делает документ юридически значимым. Такой вариант подходит для сервисов, где важно просто подтвердить действие, например при заказе услуг или согласовании внутренних заявок.

Возможности бесплатного ЭДО от Точка Банк

В ЭДО от Точка Банк доступен базовый бесплатный тариф.

Создавайте документы по готовым шаблонам, получайте их от партнёров и подписывайте.

Возможности тарифа

Как бесплатно подключить и пользоваться ЭДО от Точка Банк

Подключить электронный документооборот в Точка Банке можно бесплатно. Для этого достаточно активировать вход на расчётный счёт и перейти в раздел «Документооборот» в личном кабинете.

Выставляйте счета и автоматически отмечайте их оплаченными при поступлении денег. Создавайте документы по готовым шаблонам, включая акты, накладные, счета-фактуры и УПД. Принимайте и подписывайте документы из других сервисов ЭДО, в том числе с использованием КЭП на токене (USB-носителе) или НЭП.

Таким образом, подключение и базовое использование ЭДО от Точка Банка бесплатно — всё, что нужно, уже встроено в сервис.

Ограничения бесплатной системы ЭДО от Точка Банк

Точка Банк предлагает базовый функционал ЭДО бесплатно — это ограниченная версия системы, доступная клиентам сразу после регистрации. Но в бесплатной версии нет всего функционала: часть возможностей остаётся платной и активируется при подключении тарифа «Продвинутый».

Например, в бесплатном тарифе недоступно формирование акта сверки.

При выборе тарифа для электронного документооборота важно учитывать, как часто и с кем ИП обменивается документами. Для ИП и небольших компаний подойдёт базовое решение — без затрат и с минимальным функционалом. Но если вы регулярно работаете с несколькими контрагентами, подписываете акты, договоры и счета, стоит рассмотреть «Продвинутый» тариф: он открывает больше возможностей и делает работу с документами быстрее, удобнее и профессиональнее.

Сравним платный и бесплатный тарифы ЭДО от Точка Банка.

Тариф «Базовый» — бесплатно

Что входит:

Неограниченное количество документов по готовым шаблонам.

Возможность принимать документы от контрагентов.

Подписание документов через смс-код.

Возможность отправлять документы без КЭП, в бесплатном тарифе — через НЭП.

Ограничения:

Нет возможности создавать акты сверки, счета-фактуры и УПД.

Не получится работать с контрагентами, использующими других операторов.

Подходит:

Для самозанятых и небольших ИП, которые работают с 1–2 контрагентами и не ведут активный документооборот. Этот тариф хорош как старт, можно попробовать систему без вложений.

Тариф «Продвинутый» — от 3 900 ₽ в год

Что добавляется к возможностям «Базового»:

Создание актов сверки.

Возможность подписывать любые документы и отправлять их в другие ЭДО — удобно, если ваши контрагенты используют разных операторов документооборота.

Гибкие пакеты:

300 документов — 3 900 ₽ (13 ₽ за документ).

600 документов — 6 000 ₽ (10 ₽ за документ).

2 000 документов — 13 600 ₽ (6,8 ₽ за документ).

Подходит:

Для компаний и ИП, которые работают с несколькими клиентами или подрядчиками, регулярно обмениваются договорами, актами, УПД и хотят автоматизировать ЭДО без ограничений.

Если ИП только начинает — базовый тариф позволит бесплатно протестировать сервис.