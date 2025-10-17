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ЭДО

Бесплатный ЭДО с контрагентами

Бизнес всё активнее переходит на цифровые способы работы с документами, отказываясь от привычного бумажного обмена. Одним из таких решений стал ЭДО, который позволяет компаниям быстро и юридически значимо вести документооборот онлайн. В Точка Банке его можно подключить бесплатно и сразу начать использовать для взаимодействия с контрагентами.

22.05.2026
9301
9301

Быстрый и безопасный ЭДО для ИП

Упростите документооборот — с ЭДО от Точка Банк вы сможете подписывать и отправлять документы онлайн без бумажной волокиты. Всё просто, быстро и безопасно.
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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Быстрый и безопасный ЭДО для ИП

Упростите документооборот — с ЭДО от Точка Банк вы сможете подписывать и отправлять документы онлайн без бумажной волокиты. Всё просто, быстро и безопасно.
Подробнее

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Авторы

Электронный документооборот (ЭДО) помогает предпринимателям автоматизировать рутину, избежать ошибок и ускорить работу с партнёрами. С его помощью договоры, счета и акты подписываются онлайн за пару минут, а все документы хранятся в одном месте и всегда под рукой. Данный сервис доступен с открытым счётом в Точка Банке. 

Коротко
Бесплатный ЭДО позволяет ИП и ООО обмениваться документами онлайн без затрат. Сервис поддерживает приём документов с помощью НЭП и КЭП. Это удобно для малого бизнеса: документы оформляются быстро, без бумаги и курьеров. На базовом тарифе также можно принимать входящие документы, подписанные КЭП.
Например, сервис ЭДО от Точка Банк поддерживает роуминг с популярными системами: отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб. Для расширенных возможностей — интеграции с 1С, роуминга и автоматизации процессов — доступна платная версия ЭДО.

Важность ЭДО для бизнеса

ЭДО помогает бизнесу экономить время и деньги. Электронные документы передаются мгновенно, поэтому процессы проходят быстрее. К тому же данные защищены электронной подписью и не теряются, как бумажные архивы.

Во многих сферах ЭДО уже обязателен. Например, без него не обойтись при работе с маркированными товарами. Поэтому переход на электронный документооборот — это не только удобно, но и необходимо.

Какие существуют системы электронного документооборота

Решения для электронного документооборота бывают разные — платные и бесплатные. Их также различают по функциям. Основные виды — это СЭД и ECM.

СЭД — это система электронного документооборота, где основная единица — документ. В ней можно работать с внутренними, входящими и исходящими файлами, а также с организационными приказами и распоряжениями. Многие платные системы предлагают бесплатный тестовый период, чтобы компания могла оценить удобство и функциональность. Вход в СЭД возможен через логин и пароль, электронную подпись или ЕСИА.

ECM — это система управления контентом. Она работает не только с документами, но и с изображениями, видео, музыкой и другими файлами. Такая система помогает хранить, искать, архивировать и передавать данные. 

Кроме того, ECM может включать гибкую workflow-систему — настроенный под компанию порядок согласования документов и других процессов, а также служить базой знаний для сотрудников.

Сервисы ЭДО делятся на локальные и облачные. Локальные устанавливаются прямо на устройства пользователей, а облачные работают через интернет. 

Какие вопросы решает ЭДО

Электронный документооборот помогает бизнесу упростить работу с документами и сэкономить время. Он автоматизирует создание, согласование, отправку и хранение файлов. Это снижает расходы и делает работу быстрее и удобнее.

ЭДО также повышает безопасность и прозрачность процессов. С его помощью можно обмениваться юридически значимыми документами с контрагентами, госорганами и сотрудниками внутри компании. Все документы хранятся в одном месте, и в любой момент можно отследить их движение и историю изменений.

ЭДО от Точка Банк
Выставляйте счета, оформляйте накладные и мгновенно отправляйте их контрагентам через ЭДО. Никакой суеты — только быстро, удобно и по делу.

Бесплатный ЭДО для ИП

Бесплатный электронный документооборот позволяет индивидуальному предпринимателю обмениваться юридически значимыми документами. ЭДО может работать с контрагентами, налоговой и другими организациями без бумажной волокиты и без платы за сервис. Все документы создаются, подписываются и хранятся в одном месте.

У некоторых операторов внешнего ЭДО доступно бесплатное получение входящих документов. Такая возможность есть и в ЭДО от Точка Банк.

Бесплатный ЭДО для ООО

Бесплатный ЭДО для ООО — это возможность для компаний обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде без затрат на подключение и обслуживание сервиса.

Электронный документооборот (ЭДО) позволяет отправлять, принимать, подписывать и хранить документы онлайн. Для ООО это особенно удобно при работе с большим количеством контрагентов и регулярными отчётами в налоговую.

Бесплатные решения ЭДО часто включают:

  • создание и отправку документов по шаблонам;
  • получение и согласование входящих документов;
  • подписание через КЭП (квалифицированную электронную подпись);
  • хранение архива документов в облаке;
  • интеграцию с бухгалтерией или CRM.

Бесплатные тарифы обычно подходят малому бизнесу — они включают базовые функции и ограниченное количество документов в месяц. Для компаний с большим документооборотом доступны платные версии с расширенным функционалом.

Таким образом, бесплатный ЭДО для ООО — это простой способ перейти на цифровой документооборот.

Как подписывать документы в электронном документообороте

Электронная подпись нужна, чтобы подписывать документы онлайн. Она подтверждает, что документ подлинный и его нельзя изменить. Вид подписи зависит от того, с кем вы работаете, — с государственными органами, контрагентами или просто обмениваетесь документами внутри компании.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — это аналог живой подписи. Документ с такой подписью имеет юридическую силу и принимается всеми госорганами. КЭП нужна для отчётности в ФНС, участия в торгах и подписания договоров. Получить её можно в аккредитованных удостоверяющих центрах или прямо в налоговой — для руководителей компаний и ИП.

Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) используется для внутреннего документооборота и неформальных соглашений. Она защищает документы от подделки и подтверждает, кто именно их подписал. Чтобы НЭП имела юридическую силу, стороны должны заранее согласовать её использование.

Простая электронная подпись (ПЭП) — это логин, пароль или смс-код. Она подтверждает факт подписания, но не делает документ юридически значимым. Такой вариант подходит для сервисов, где важно просто подтвердить действие, например при заказе услуг или согласовании внутренних заявок.

НЭП в ЭДО от Точка Банк
От подписи к обмену — подключите удобный электронный документооборот и отправляйте подписанные документы партнёрам быстро и безопасно

Возможности бесплатного ЭДО от Точка Банк

В ЭДО от Точка Банк доступен базовый бесплатный тариф. 

Создавайте документы по готовым шаблонам, получайте их от партнёров и подписывайте.

Возможности тарифа

Как бесплатно подключить и пользоваться ЭДО от Точка Банк

Подключить электронный документооборот в Точка Банке можно бесплатно. Для этого достаточно активировать вход на расчётный счёт и перейти в раздел «Документооборот» в личном кабинете.

Выставляйте счета и автоматически отмечайте их оплаченными при поступлении денег. Создавайте документы по готовым шаблонам, включая акты, накладные, счета-фактуры и УПД. Принимайте и подписывайте документы из других сервисов ЭДО, в том числе с использованием КЭП на токене (USB-носителе) или НЭП.

Таким образом, подключение и базовое использование ЭДО от Точка Банка бесплатно — всё, что нужно, уже встроено в сервис.

Подписывайте документы КЭП в ЭДО от Точка Банк
ЭДО от Точка Банк — это документооборот прямо в вашем интернет‑банке. Выставляйте счета, подписывайте документы и сразу увидите их оплату — без переключения между сервисами.

Ограничения бесплатной системы ЭДО от Точка Банк

Точка Банк предлагает базовый функционал ЭДО бесплатно — это ограниченная версия системы, доступная клиентам сразу после регистрации. Но в бесплатной версии нет всего функционала: часть возможностей остаётся платной и активируется при подключении тарифа «Продвинутый». 

Например, в бесплатном тарифе недоступно формирование акта сверки.

При выборе тарифа для электронного документооборота важно учитывать, как часто и с кем ИП обменивается документами. Для ИП и небольших компаний подойдёт базовое решение — без затрат и с минимальным функционалом. Но если вы регулярно работаете с несколькими контрагентами, подписываете акты, договоры и счета, стоит рассмотреть «Продвинутый» тариф: он открывает больше возможностей и делает работу с документами быстрее, удобнее и профессиональнее.

Сравним платный и бесплатный тарифы ЭДО от Точка Банка. 

Тариф «Базовый» — бесплатно

Что входит:

  • Неограниченное количество документов по готовым шаблонам.
  • Возможность принимать документы от контрагентов.
  • Подписание документов через смс-код.
  • Возможность отправлять документы без КЭП, в бесплатном тарифе — через НЭП.

Ограничения:

  • Нет возможности создавать акты сверки, счета-фактуры и УПД.
  • Не получится работать с контрагентами, использующими других операторов.

Подходит:

Для самозанятых и небольших ИП, которые работают с 1–2 контрагентами и не ведут активный документооборот. Этот тариф хорош как старт, можно попробовать систему без вложений.

Тариф «Продвинутый» — от 3 900 ₽ в год

Что добавляется к возможностям «Базового»:

  • Создание актов сверки.
  • Возможность подписывать любые документы и отправлять их в другие ЭДО — удобно, если ваши контрагенты используют разных операторов документооборота.

Гибкие пакеты:

  • 300 документов — 3 900 ₽ (13 ₽ за документ).
  • 600 документов — 6 000 ₽ (10 ₽ за документ).
  • 2 000 документов — 13 600 ₽ (6,8 ₽ за документ).

Подходит:

Для компаний и ИП, которые работают с несколькими клиентами или подрядчиками, регулярно обмениваются договорами, актами, УПД и хотят автоматизировать ЭДО без ограничений.

Если ИП только начинает — базовый тариф позволит бесплатно протестировать сервис.

Но если хотите работать без ограничений, особенно с клиентами и партнёрами, у которых разные операторы ЭДО, — тариф «Продвинутый» выгоднее.

Вопросы по теме

Можно ли обмениваться документами без подключения к конкретному оператору?

Если вы хотите перейти на электронный документооборот без участия оператора, потребуется соглашение с контрагентом. Это правило действует, когда используется простая или неквалифицированная электронная подпись.


Но есть исключения. Например, счета-фактуры всегда нужно отправлять через оператора ЭДО — только так они будут иметь юридическую силу.

Какие преимущества у платного ЭДО от Точка Банк?

В платной версии доступен полный функционал ЭДО — все способы обмена документами, шаблоны, роуминг с другими системами. Например, сервис ЭДО от Точка Банк поддерживает роуминг с популярными системами: отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.


Вы можете синхронизировать ЭДО с 1С — движение документов автоматически попадает в учётные системы (эта интеграция подключается отдельно). Все оплаты и расходы, связанные с документооборотом, под контролем. 


В платной версии можно подготавливать и использовать готовые шаблоны документов — не придётся каждый раз заполнять заново.

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Бесплатный ЭДО для ИП и ООО: подключение бесплатного электронного документооборота — Точка Банк