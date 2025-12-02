Как оформить декретный отпуск сотруднику

К декретному относятся отпуск по беременности и родам (БиР) и отпуск по уходу за ребёнком. Первый может оформить только женщина, а второй — любой близкий родственник или опекун.
Что такое декрет
Декрет — это период, когда сотрудница временно перестаёт работать из-за рождения ребёнка. В Трудовом кодексе этот термин не используется. Вместо него предусмотрены два отдельных отпуска: по беременности и родам — ст. 255 ТК РФ и по уходу за ребёнком — ст. 256 ТК РФ.
Сначала женщина уходит в отпуск по беременности и родам. После рождения малыша она может продолжить отпуск и остаться дома с ребёнком до 1,5 или 3 лет. На второй этап разрешено уйти не только матери — им пользуются отец, бабушка, дедушка или опекун.
На каком сроке уходят в декрет
Женщина уходит в декрет после получения больничного у врача. Обычно это происходит на 30-й неделе, если беременность проходит спокойно и ожидается один ребёнок. При ожидании двойни или тройни срок уменьшается до 28-й недели.
Перед декретом женщина может взять оплачиваемый отпуск, если ещё его не использовала. Это доступно даже тем, кто недавно трудоустроился.
Сколько длится декретный отпуск
При обычной беременности отпуск по беременности и родам длится 140 дней — 70 дней до родов и 70 после. При многоплодной беременности срок увеличивается до 194 дней: 84 дня до родов и 110 после.
Женщинам, которые живут или работают в зоне с радиацией, положено 160 дней: 90 до родов и 70 после. Если роды проходят на сроке от 22 до 30 недель, больничный оформляют на 156 дней.
Срок могут продлить при осложнённых родах, включая кесарево сечение.
После окончания отпуска по беременности и родам начинается отпуск по уходу за ребёнком. Женщина может оставаться дома до трёх лет, при этом рабочее место сохраняется. Пособие выплачивают только в первые 1,5 года, поэтому многие мамы возвращаются на работу по окончании этого срока.
Оформление декретного отпуска
Правила оформления
1. Сотрудница подаёт заявление в свободной форме на имя руководителя. В нём указывает период согласно больничному.
2. Работодатель издаёт приказ об отпуске по БиР по форме организации или Т-6. Также необходимо отметить этот период в табеле рабочего времени.
3. СФР направит извещение работодателю, что поступил больничный лист, на сотрудницу. В течение трёх рабочих дней сообщите сведения в фонд по форме ЕФС-1. Укажите срок отпуска по БиР, страховой стаж, продолжительность рабочего дня.
4. В течение 10 дней СФР перечислит пособие работнице единой суммой. Срок перечисления денежных средств установлен ст. 15 Федерального закона №225.
5. После рождения ребёнка сотрудница предоставляет работодателю заявление — на отпуск по уходу до полутора лет. К заявлению необходимо приложить свидетельство о рождении ребёнка.
6. Работадатель издаёт приказ об отпуске по уходу за ребёнком. Период учитывается в табеле рабочего времени. Также необходимо передать данные в СФР по форме ЕФС-1.
Пособия
Пособие по беременности и родам
Декретные для работающих женщин
Для работающих женщин размер декретного пособия рассчитывается исходя из среднего дневного заработка и стажа. Например, если сотрудница зарабатывает 60 000 ₽ в месяц, суммарный доход за два года составит 1 440 000 ₽.
Чтобы рассчитать пособие, нужно:
1 440 000 ₽ ÷ 730 дней × 140 дней отпуска.
В нашем примере получается 276 164,38 ₽.
Рассчитать точный размер пособия по беременности и родам можно на официальном сайте СФР. Это удобно и помогает заранее планировать выплаты.
ИП и самозанятые
Индивидуальные предприниматели могут оформить добровольное социальное страхование в СФР. Для этого нужно платить специальные взносы. Только тогда женщина сможет получать декретные выплаты.
В 2025 году, чтобы претендовать на пособие, все взносы должны быть оплачены до 31 декабря 2024 года. Сумму взноса считают по формуле:
МРОТ × 2,9% × 12 × Региональный коэффициент, если он есть.
МРОТ в 2025 году — 22 440 ₽.
МРОТ в 2026 году — 27 093 ₽.
Самозанятые также могут получать выплаты, если зарегистрируются в СФР и начнут делать добровольные взносы. Это простой способ обезопасить себя и получить поддержку в декретном отпуске.
Выплата при рождении ребёнка
При рождении ребёнка государство начисляет единовременное пособие. Сотрудница получает выплату независимо от того, работает она или нет. Для этого нужно подать заявление и предоставить копию свидетельства о рождении ребёнка. Если пособие получает отец или другой родственник, нужны документы, подтверждающие родство или опеку.
Размер пособия в 2025 году составляет 26 941,71 ₽. В 2026 году составит 28 154 ₽.
В регионах с повышенным коэффициентом сумма увеличивается в зависимости от региональной надбавки.
Выплату переводят на карту или банковский счёт, указанный в заявлении. Сроки зависят от способа получения: на карту — в течение одного дня, на банковский счёт — 1–3 рабочих дня.
Сумма пособия фиксированная, не зависит от дохода родителей и не влияет на выплаты по беременности, родам или по уходу за ребёнком.
Пособие по уходу за ребёнком
Размер пособия по уходу за ребёнком составляет 40% от среднего дневного заработка за два предыдущих года. Если в эти годы сотрудник был в отпуске по беременности и родам или находился в декрете, он может подать заявление о замене одного или двух расчётных лет. Это может увеличить сумму выплаты.
Установлены минимальные и максимальные лимиты пособия на 2025 год:
- минимум — 10 103,83 ₽ в месяц;
- максимум — 68 995,48 ₽.
В 2026 году лимит пособия составит:
- минимальный — 10 103,83 ₽;
- максимальный — 83 021,18 ₽.
Чтобы получить пособие, нужно обратиться в отделение СФР. Основные данные — доход, стаж и другие — фонд получает автоматически. Но иногда могут попросить справку о среднем заработке с последнего места работы. Например, это случается, если мама уволилась во время декрета.
Что делать, если работодатель отказывается предоставлять декретный отпуск
Если работодатель отказывается предоставить декретный отпуск, сотрудница должна действовать по закону. По Трудовому кодексу РФ отпуск по беременности и родам обязателен, а за рабочим местом сотрудницы сохраняются все права.
Первый шаг — получить у врача листок нетрудоспособности и оформить заявление на отпуск. Эти документы подтверждают право на декрет и получение пособия. Затем их нужно передать работодателю.
Если работодатель продолжает отказывать, сотрудница может обратиться в трудовую инспекцию или в суд. В запросе важно приложить копии заявления, больничного листа и переписки с работодателем.
При обращении в инспекцию или суд работодатель обязан компенсировать все пропущенные дни декрета и выплатить причитающееся пособие.