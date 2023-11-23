Чем отличается факторинг от цессии

В бизнесе часто нужны инвестиции: надо вкладываться в развитие компании, закупать товар, открывать новые направления. Поэтому ИП и юрлица часто берут кредиты. Но сейчас стал популярен ещё один вид финансирования — факторинг.

Иногда предприниматели путают факторинг с цессией. И то, и другое — это уступка прав требования, поэтому у финансовых процессов действительно есть общие черты. Но есть и принципиальное различие. Разберём каждое сходство и отличие факторинга и цессии.

Что такое факторинг

Факторинг — финансовая услуга для ИП и юрлиц, которые продают товары с отсрочкой платежа. Например, по такой схеме часто работают торговые сети. Производитель продаёт им партию товара, а рассчитываются с ним через 3 месяца.

Только вот деньги производителю нужны уже сейчас: надо закупать сырьё, оплачивать оборудование, заказывать упаковку, платить зарплату сотрудникам. В этом случае и выручает факторинг.

Схема факторинга отличается в зависимости от вида финансирования. Классический факторинг используют ИП и юридические лица, которые продают товары с отсрочкой оплаты. Фактор берёт комиссию и выдаёт деньги сразу, чтобы предприниматель не ждал их от клиента. А сам ждёт их и получает полную сумму в оговоренный срок уже напрямую с покупателя.

Представим, что ИП производит пельмени. Он предложил поставки в торговую сеть. Там заинтересовались его продуктом, но предупредили: оплатить смогут только через 45 дней. ИП согласился и заключил договор, а чтобы продолжать использовать деньги в течение срока отсрочки платежа, оформил финансирование под постоплату. Соотношение выгоды и затрат оказалось удачным: ИП получил новый заказ и при этом продолжил работу.

Что такое цессия

Цессия — уступка требований по долгу или попросту продажа долга третьему лицу. Предприниматели заключают договор цессии, если не хотят разбираться с должником и предпочитают получить меньшую сумму, но быстро.

Они договариваются с новым кредитором — цессионарием и получают от него какую-то оговоренную часть суммы задолженности. А цессионарий уже сам разбирается с должником. Такая схема обычно применяется в коллекторских услугах. Это важное отличие цессии от факторинга.

Выгода нового кредитора в том, что он может получить полную сумму долга. Разница между полной суммой и суммой, которую новый кредитор выплатил старому, и будет заработком.

Недостаток схемы в том что отношения между контрагентами (продавцом и покупателем) часто портятся после продажи долга по цессии. Это связано с тем, что новый кредитор заинтересован в том, чтобы поскорее получить деньги, а не в долгосрочных отношениях с покупателем. В отличие от факторинга цессия влияет на отношения контрагентов.

Также могут возникнуть налоговые последствия для продавца долга — налог на добавленную стоимость и налог на прибыль.

ПРИМЕР ИП заключил с контрагентом договор и продал товар с условием оплаты через месяц. Но срок выплаты уже прошёл, а контрагент не спешит отдавать деньги. Он регулярно обещает отправить оплату на следующей неделе, а потом просит ещё об одной отсрочке. Сначала ИП входил в положение, но вскоре ему это надоело. Выходом стала переуступка права требования по долгу. Он уступил право другому кредитору — юридической фирме. Фирма сразу выплатила ИП часть суммы, а право требовать полную сумму долга перешло к ней.

Чем отличаются цессия и факторинг

У факторинга и цессии мало общего — это разные виды уступки прав требования. Хозяйственные отношения и сделки регулируют разные разделы ГК, а после сделки между контрагентами складываются различные отношения.

У цессии и факторинга схожа только сама механика перехода прав требований от одного кредитора к другому — уступка денежных прав. Разберём каждое отличие.

Разница между факторингом и цессией:

Какое право можно уступить

Факторинг: право требования денег только с покупателей в рамках отсрочки платежа

Цессия: право требования денег с покупателей-дебиторов, поставщиков-дебиторов, заемщиков, арендаторов и неденежных активов.

Кто может оформлять

Факторинг: ИП и юридические лица

Цессия: физические лица, ИП, юридические лица.

Кому можно уступить право

Факторинг: фактору, например, банку или факторинговой компании. Фактор — юридическое лицо. Юрлицо зарегистрировано с кодом ОКВЭД 64.99.5. « Предоставление факторинговых услуг» и состоит официальном учёте в Росфинмониторинге.

Цессия: цессионарию — любому физическому или юридическому лицу.

Надо ли сообщать должнику

Факторинг: при открытом факторинге надо, при закрытом — не надо.

Цессия: кредитор сообщает должнику, что оформлена уступка права на долг новому кредитору.

Нужно ли согласие должника

Факторинг: не нужно. Требуется лишь уведомление дебитора.

Цессия: нет. Но если договор содержит запрет на уступку прав, оформить договор цессии не получится.