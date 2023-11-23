Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Кредиты
  4. Чем отличается факторинг от цессии
Кредиты
Кредиты

Чем отличается факторинг от цессии

23.11.2023
969
969

Кредиты для ИП и ООО

До 10 000 000 ₽ для вашего бизнеса. Оставьте заявку и получите решение через 5 минут.
Получить решение

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Кредиты для ИП и ООО

До 10 000 000 ₽ для вашего бизнеса. Оставьте заявку и получите решение через 5 минут.
Получить решение

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

В бизнесе часто нужны инвестиции: надо вкладываться в развитие компании, закупать товар, открывать новые направления. Поэтому ИП и юрлица часто берут кредиты. Но сейчас стал популярен ещё один вид финансирования — факторинг. 

Иногда предприниматели путают факторинг с цессией. И то, и другое — это уступка прав требования, поэтому у финансовых процессов действительно есть общие черты. Но есть и принципиальное различие. Разберём каждое сходство и отличие факторинга и цессии.

До 10 000 000 ₽ для вашего бизнеса
Получить кредит в Точка Банк можно в 3 шага:
2. Нажмите на кнопку «Получить решение» и введите телефон, имя, ИНН.
3. Подождите 5 минут, и мы дадим ответ: одобрена заявка или нет.
Если да, то вам нужно будет заполнить анкету, а после мы подготовим персональное предложение. Если вас устроят условия — откройте счёт и получите деньги.

Что такое факторинг

Факторинг — финансовая услуга для ИП и юрлиц, которые продают товары с отсрочкой платежа. Например, по такой схеме часто работают торговые сети. Производитель продаёт им партию товара, а рассчитываются с ним через 3 месяца. 

Только вот деньги производителю нужны уже сейчас: надо закупать сырьё, оплачивать оборудование, заказывать упаковку, платить зарплату сотрудникам. В этом случае и выручает факторинг. 

Схема факторинга отличается в зависимости от вида финансирования. Классический факторинг используют ИП и юридические лица, которые продают товары с отсрочкой оплаты. Фактор берёт комиссию и выдаёт деньги сразу, чтобы предприниматель не ждал их от клиента. А сам ждёт их и получает полную сумму в оговоренный срок уже напрямую с покупателя. 

Представим, что ИП производит пельмени. Он предложил поставки в торговую сеть. Там заинтересовались его продуктом, но предупредили: оплатить смогут только через 45 дней. ИП согласился и заключил договор, а чтобы продолжать использовать деньги в течение срока отсрочки платежа, оформил финансирование под постоплату. Соотношение выгоды и затрат оказалось удачным: ИП получил новый заказ и при этом продолжил работу. 

Что такое цессия

Цессия — уступка требований по долгу или попросту продажа долга третьему лицу. Предприниматели заключают договор цессии, если не хотят разбираться с должником и предпочитают получить меньшую сумму, но быстро. 

Они договариваются с новым кредитором — цессионарием и получают от него какую-то оговоренную часть суммы задолженности. А цессионарий уже сам разбирается с должником. Такая схема обычно применяется в коллекторских услугах. Это важное отличие цессии от факторинга.

Выгода нового кредитора в том, что он может получить полную сумму долга. Разница между полной суммой и суммой, которую новый кредитор выплатил старому, и будет заработком. 

Недостаток схемы в том что отношения между контрагентами (продавцом и покупателем) часто портятся после продажи долга по цессии. Это связано с тем, что новый кредитор заинтересован в том, чтобы поскорее получить деньги, а не в долгосрочных отношениях с покупателем. В отличие от факторинга цессия влияет на отношения контрагентов.

Также могут возникнуть налоговые последствия для продавца долга — налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. 

ПРИМЕР
ИП заключил с контрагентом договор и продал товар с условием оплаты через месяц. Но срок выплаты уже прошёл, а контрагент не спешит отдавать деньги. Он регулярно обещает отправить оплату на следующей неделе, а потом просит ещё об одной отсрочке. 
Сначала ИП входил в положение, но вскоре ему это надоело. Выходом стала переуступка права требования по долгу. Он уступил право другому кредитору — юридической фирме. Фирма сразу выплатила ИП часть суммы, а право требовать полную сумму долга перешло к ней.

Чем отличаются цессия и факторинг

У факторинга и цессии мало общего — это разные виды уступки прав требования. Хозяйственные отношения и сделки регулируют разные разделы ГК, а после сделки между контрагентами складываются различные отношения. 

У цессии и факторинга схожа только сама механика перехода прав требований от одного кредитора к другому — уступка денежных прав. Разберём каждое отличие.

Разница между факторингом и цессией:

Какое право можно уступить

Факторинг: право требования денег только с покупателей в рамках отсрочки платежа

Цессия: право требования денег с покупателей-дебиторов, поставщиков-дебиторов, заемщиков, арендаторов и неденежных активов.

Кто может оформлять

Факторинг: ИП и юридические лица

Цессия: физические лица, ИП, юридические лица.

Кому можно уступить право

Факторинг: фактору, например, банку или факторинговой компании. Фактор — юридическое лицо. Юрлицо зарегистрировано с кодом ОКВЭД 64.99.5. « Предоставление факторинговых услуг»  и состоит официальном учёте в Росфинмониторинге. 

Цессия: цессионарию — любому физическому или юридическому лицу. 

Надо ли сообщать должнику

Факторинг: при открытом факторинге надо, при закрытом — не надо.

Цессия: кредитор сообщает должнику, что оформлена уступка права на долг новому кредитору. 

Нужно ли согласие должника

Факторинг: не нужно. Требуется лишь уведомление дебитора.

Цессия: нет. Но если договор содержит запрет на уступку прав, оформить договор цессии не получится. 

Отличие цессии от факторинга принципиальное. Поэтому важно не перепутать эти два понятия, взвесить соотношение плюсов и минусов, а затем воспользоваться именно тем инструментом, который нужен.

Другие статьи по теме

8 МАЯ 2026
1695
Ангелина Крашенинникова
Как найти финансирование для бизнеса
31 МАРТА 2026
12 040
Ангелина Крашенинникова
Что такое овердрафт простыми словами

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Чем отличается факторинг от цессии — Банк Точка