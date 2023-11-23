Чем отличается факторинг от цессии

В бизнесе часто нужны инвестиции: надо вкладываться в развитие компании, закупать товар, открывать новые направления. Поэтому ИП и юрлица часто берут кредиты. Но сейчас стал популярен ещё один вид финансирования — факторинг.
Иногда предприниматели путают факторинг с цессией. И то, и другое — это уступка прав требования, поэтому у финансовых процессов действительно есть общие черты. Но есть и принципиальное различие. Разберём каждое сходство и отличие факторинга и цессии.
Что такое факторинг
Факторинг — финансовая услуга для ИП и юрлиц, которые продают товары с отсрочкой платежа. Например, по такой схеме часто работают торговые сети. Производитель продаёт им партию товара, а рассчитываются с ним через 3 месяца.
Только вот деньги производителю нужны уже сейчас: надо закупать сырьё, оплачивать оборудование, заказывать упаковку, платить зарплату сотрудникам. В этом случае и выручает факторинг.
Схема факторинга отличается в зависимости от вида финансирования. Классический факторинг используют ИП и юридические лица, которые продают товары с отсрочкой оплаты. Фактор берёт комиссию и выдаёт деньги сразу, чтобы предприниматель не ждал их от клиента. А сам ждёт их и получает полную сумму в оговоренный срок уже напрямую с покупателя.
Представим, что ИП производит пельмени. Он предложил поставки в торговую сеть. Там заинтересовались его продуктом, но предупредили: оплатить смогут только через 45 дней. ИП согласился и заключил договор, а чтобы продолжать использовать деньги в течение срока отсрочки платежа, оформил финансирование под постоплату. Соотношение выгоды и затрат оказалось удачным: ИП получил новый заказ и при этом продолжил работу.
Что такое цессия
Цессия — уступка требований по долгу или попросту продажа долга третьему лицу. Предприниматели заключают договор цессии, если не хотят разбираться с должником и предпочитают получить меньшую сумму, но быстро.
Они договариваются с новым кредитором — цессионарием и получают от него какую-то оговоренную часть суммы задолженности. А цессионарий уже сам разбирается с должником. Такая схема обычно применяется в коллекторских услугах. Это важное отличие цессии от факторинга.
Выгода нового кредитора в том, что он может получить полную сумму долга. Разница между полной суммой и суммой, которую новый кредитор выплатил старому, и будет заработком.
Недостаток схемы в том что отношения между контрагентами (продавцом и покупателем) часто портятся после продажи долга по цессии. Это связано с тем, что новый кредитор заинтересован в том, чтобы поскорее получить деньги, а не в долгосрочных отношениях с покупателем. В отличие от факторинга цессия влияет на отношения контрагентов.
Также могут возникнуть налоговые последствия для продавца долга — налог на добавленную стоимость и налог на прибыль.
Чем отличаются цессия и факторинг
У факторинга и цессии мало общего — это разные виды уступки прав требования. Хозяйственные отношения и сделки регулируют разные разделы ГК, а после сделки между контрагентами складываются различные отношения.
У цессии и факторинга схожа только сама механика перехода прав требований от одного кредитора к другому — уступка денежных прав. Разберём каждое отличие.
Разница между факторингом и цессией:
Какое право можно уступить
Факторинг: право требования денег только с покупателей в рамках отсрочки платежа
Цессия: право требования денег с покупателей-дебиторов, поставщиков-дебиторов, заемщиков, арендаторов и неденежных активов.
Кто может оформлять
Факторинг: ИП и юридические лица
Цессия: физические лица, ИП, юридические лица.
Кому можно уступить право
Факторинг: фактору, например, банку или факторинговой компании. Фактор — юридическое лицо. Юрлицо зарегистрировано с кодом ОКВЭД 64.99.5. « Предоставление факторинговых услуг» и состоит официальном учёте в Росфинмониторинге.
Цессия: цессионарию — любому физическому или юридическому лицу.
Надо ли сообщать должнику
Факторинг: при открытом факторинге надо, при закрытом — не надо.
Цессия: кредитор сообщает должнику, что оформлена уступка права на долг новому кредитору.
Нужно ли согласие должника
Факторинг: не нужно. Требуется лишь уведомление дебитора.
Цессия: нет. Но если договор содержит запрет на уступку прав, оформить договор цессии не получится.
Отличие цессии от факторинга принципиальное. Поэтому важно не перепутать эти два понятия, взвесить соотношение плюсов и минусов, а затем воспользоваться именно тем инструментом, который нужен.