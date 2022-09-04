Как получить деньги от государства на бизнес в 2026 году: финансирование и меры поддержки

Государство помогает бизнесу разными способами. Например, в виде льготных кредитов и займов, грантов и субсидий.

В статье Точка Банк расскажет о каждом из вариантов подробнее и расскажет о конкретных программах, которыми можно воспользоваться прямо сейчас.

Коротко — Из нефинансовой помощи бизнес может рассчитывать на сниженные налоговые ставки, поручительство перед банком или профессиональные консультации. — Подобрать подходящую программу поддержки можно на сайтах министерств или на специальных площадках для бизнеса. — Основные меры господдержки бизнеса — это льготные кредиты, субсидии и гранты.

Льготные кредиты и займы

Государство не предлагает бизнесу займы напрямую, а субсидирует ставки по кредитам и займам коммерческих банков и фондов поддержки. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точке

Банк или фонд выдают бизнесу деньги по сниженной ставке. А государство компенсирует им разницу между текущей и льготной ставкой.

Для компании рассмотрение такой заявки не отличается от стандартной. Банк сам проверит, подходит ли клиент под условия льготной программы, и согласует выдачу кредита с государственным ведомством.

Получить деньги на льготных условиях можно в нескольких вариантах.

Кредиты от МСП Банка

МСП Банк — госбанк, который оказывает меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Рассчитывать на кредит от него могут только компании и ИП, которые есть в Едином реестре субъектов МСП.

МСП банк работает с разными льготными программами кредитования и сам предложит вам подходящий вариант, когда будете оформлять заявку онлайн. Например, здесь можно оформить кредит:

По экспресс-программе до 50 млн ₽

На инвестиционные или оборотные цели до 2 млрд ₽

На исполнение контрактов до 2 млрд ₽

Для бизнеса высоких технологий до 1 млрд ₽

Для станкостроения и роботехники до 200 млн ₽

Для бизнеса в моногородах до 200 млн ₽

Чтобы принять решение, банк проверит кредитную историю, срок ведения бизнеса — он должен быть не менее года — и проанализирует финансовые показатели.

Займы в региональных фондах поддержки бизнеса

Выдают займы для МСП и местные фонды развития предпринимательства. Сегодня они действуют почти в каждом регионе.

ПРИМЕР Фонд финансирования промышленности и предпринимательства в Челябинске выделит до 20 млн ₽ промышленным компаниям и до 5 млн ₽ всем остальным. А фонд Тюмени учтёт особенности бизнеса и предложит отдельную программу для стартапов, экспортёров или постоянных клиентов фонда. Одобрит максимум 5 млн ₽.

Подробные условия можно узнать в фонде своего региона.

Кредит по программе 17.64 v 2.0

Обновлённая программа Минэкономразвития будет действовать до 2030 года. Получить льготный кредит можно через 17 коммерческих банков‑партнёров, перечисленных на сайте министерства.

Ставку субсидируют по кредитам для ИП и компаний из нескольких отраслей:

информационные технологии;

логистика;

обрабатывающее производство;

туризм;

научно-техническая сфера.

Условия будут зависеть от ключевой ставки Центробанка:

Ключевая ставка Больше 12% Меньше 12% Льготная ставка Ключевая минус 3,5% Ключевая минус 2,5%, но не меньше 3%

ПРИМЕР Гостиница обратилась за кредитом на 10 млн ₽. В планах у собственников — ремонт одного из корпусов. На день принятия решения по кредиту ключевая ставка ЦБ была 16%, поэтому кредит одобрили под 12,5%.



Кредит дадут на срок до 10 лет, а льготная ставка будет действовать до 5 лет. Потратить деньги можно будет на инвестиции — покупку транспорта, оборудования, недвижимости или капитальное строительство.

Грантовая поддержка для бизнеса и предпринимателей

Государство может дать деньги в помощь бизнесу и безвозмездно. Например, в виде грантов.

Грант — это средства, которые государство выделяет на развитие значимых для общества проектов. Например, на научную работу, внедрение новой технологии, полезное производство. Грантами государство также поддерживает приоритетные отрасли экономики. Например, IT или агрокомплекс.

Чтобы получить грант, компании готовят проект и участвуют в конкурсе ведомства, которое выдаёт деньги. В проекте нужно рассказать о бизнесе и его пользе для общества. Если заявку одобрит комиссия, деньги выделят.

Грант нужно использовать за определённое время — как правило, за год или два. И строго на ту цель, на которую он выдавался. Иначе государство потребует вернуть деньги и наложит санкции на компанию и тех, кто принимает в ней решения.

Сегодня гранты бизнесу выделяют по разным госпрограммам.

Грант для молодых предпринимателей

Программа поддержки от Минэкономразвития, которая действует во всех российских регионах, кроме Москвы. Получить деньги могут предприниматели или учредители компаний в возрасте от 14 до 25 лет.

Сумма гранта — до 500 000 ₽, а в Арктической зоне — до 1 млн ₽. Средства можно вложить в развитие действующей компании или создать бизнес с нуля.

Гранты для IT-бизнеса

Несколько программ грантовой поддержки есть у Минцифры. Министерство выдаёт их через Фонд содействия инновациям. Например:

«Умник» — для юных бизнесменов;

«Старт» — для компаний в начале пути;

«Развитие» — для действующих IT-компаний;

«Интернационализация» — для тех, у кого есть проекты в России с иностранными партнёрами.

Все программы, которые поддерживает министерство

В Минцифры готовы предоставить до 33 млн ₽ одной компании. Но в зависимости от программы нужно будет вложить в проект ещё от 15 до 30% своих или спонсорских денег.

ПРИМЕР Команде разработчиков одобрили грант на создание IT‑платформы. Стоимость всего проекта — 5 млн ₽. Минцифры даст на него 4,25 млн ₽, или 85%. Ещё 750 000 ₽ нужно вложить из собственных сбережений.

Гранты для сельского хозяйства

По Программе развития сельского хозяйства государство поддерживает и агрокомплекс. Среди грантов для сельхозпроизводителей в 2026 году продолжат дейстовать:

«Агротуризм» — для тех КФХ, которые развивают туристическое направление

«Агромотиватор» — для участников СВО

А также появится новый Грант на развитие сельского хозяйства. Он объединит в себе грант на развитие семейных ферм и «Агростартап».

Размеры грантов для фермеров — от 5 до 30 млн ₽.

Грант для студенческих стартапов

Фонд Содействия Инновациям помогает начать своё дело инициативным студентам. Фонд готов выделить до 1 млн ₽ на проекты по таким направлениям, как:

— цифровые технологии;

— медицина;

— биотехнологии;

— ресурсосберегающая энергетика;

— химические предприятия;

— креативные направления.

Это неполный перечень грантов, доступных бизнесу. Подобные программы поддержки есть у многих министерств и региональных ведомств. Узнать подробности можно в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» своего региона.

Государственные субсидии

Государство может помочь бизнесу, предоставив субсидию.

Субсидия — это деньги на покрытие текущих или возмещение уже понесённых расходов. В отличие от гранта у субсидии более узкая цель. Так государство стимулирует какое-то конкретное направление бизнеса, например экспорт. Или поддерживает определённые группы людей, например молодых специалистов или одиноких родителей.

Вот некоторые виды субсидий, которые можно получить в 2026 году.

Субсидии от центра занятости

Центры занятости в регионах дают субсидии на открытие бизнеса тем, кто стоит на учёте как безработный. Размер такой субсидии зависит от прожиточного минимума в каждом регионе и варьируется в пределах 60 000–300 000 ₽.

Чтобы получить выплату, будущему предпринимателю нужно презентовать свой бизнес-план комиссии. Также центр занятости попросит зарегистрировать компанию или ИП. А после выдачи денег — отчитаться о тратах.

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Социальный контракт

Ещё одна мера поддержки начинающих предпринимателей есть у Соцзащиты. Ведомство заключит социальный контракт с теми, чей доход меньше прожиточного минимума, и предоставит до 350 000 ₽ на открытие своего дела.

Потратить деньги можно в течение года на запуск и продвижение бизнеса. Компании или ИП также помогут составить бизнес-план и обучат нужным навыкам.

Субсидии за найм работников некоторых категорий

Социальный фонд предоставит компаниям субсидии за найм:

— работников до 30 лет;

— многодетных или одиноких родителей, родителей детей-инвалидов;

— работников, прибывших с новых территорий, и участников боевых действий;

— людей с ограниченными возможностями.

В последнем случае отдельную субсидию компания получит и на оборудование рабочего места.

Размер субсидии за найм работников зависит от минимального размера оплаты труда. В разных случаях можно получить 3, 6 и даже 12 МРОТ.

Прочие меры поддержки бизнеса

Помощь от государства не обязательно бывает в денежной форме. Существуют и другие способы получить господдержку. Например, в виде налоговых льгот, поручительств по кредитам или бесплатных консультаций и обучений. Точка Банк расскажет о них подробнее.

Снижение налоговой нагрузки

Государство может частично или полностью освободить бизнес от налогов. Например:

— гостиницы и санатории до июня 2027 года не платят НДС;

— Бизнес платит по сниженным ставкам налог на имущество в некоторых регионах. Так, в Калининградской области компании, которые зарегистрированы в особой экономической зоне, первые шесть лет вообще не платят налог, а далее платят 50% от региональной ставки

— Стартапы и социально значимый бизнес платят по сниженным ставкам налог на прибыль или УСН в некоторых регионах. Например, в Мордовии ставка УСН для новых компаний всего 1% «на доходах» и 5% «на доходах за вычетом расходов», когда стандартные ставки 6 и 15% соответственно.

«Зонтичные» поручительства и гарантии

Банки часто требуют залог у бизнеса для выдачи кредита. Особенно если кредитуют новые компании без кредитной истории. Но именно таким компаниям, как правило, нечего предложить банку в обеспечение. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точке

Корпорация МСП или региональные фонды поддержки оказывают помощь малому бизнесу, предоставив своё поручительство или гарантию до 50% от суммы кредита. Эту услугу корпорация окажет бесплатно, а региональный фонд — за комиссию до 3% от суммы поручительства.

ПРИМЕР Предприниматель впервые обратился в банк за кредитом в 3 млн ₽ на запуск нового магазина: нужно сделать ремонт, купить оборудование и товар. Банк требует залог на 75%, но у ИП есть только автомобиль, который покроет 25% от суммы. На остальные 50%, или 1,5 млн ₽, поручительство даст региональный фонд. За это ИП заплатит фонду 45 000 ₽.

Кроме этого, в Корпорации МСП можно получить поддержку в форме лизинга или факторинга для бизнеса.

Консультации и обучения

У государственных фондов накопился большой опыт работы с бизнесом, которым они готовы делиться бесплатно. Фонды и центры развития бизнеса часто приглашают бизнесменов на семинары. На таких встречах предпринимателям рассказывают об изменениях в законах и доступных льготах.

В центрах проводят и личные консультации, на которых помогают с подготовкой документов на грант или субсидию.

Узнать подробнее об этих и других мерах поддержки можно на цифровой платформе для МСП.

Чтобы найти подходящую меру поддержки на платформе МСП, воспользуйтесь фильтрами

Где узнать о доступной бизнесу господдержке