Инвестиционный кредит для малого бизнеса

Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
|Овердрафт
|Финансирование под покупку
|Факторинг
|Лимит
|До 50 000 000 ₽
|До 3 500 000 ₽
|До 200 000 000 ₽
|Срок возврата
|До 60 дней
|До 90 дней
|До 150 дней
|Условия возврата
|Каждый день списываем остаток с расчётного счёта
|Каждый день списываем остаток с расчётного счёта
|Как только оплата от вашего клиента поступит на счёт, спишем долг и проценты
|Особенности
|Возобновляемый лимит
|Возобновляемый лимит
|Финансирование по сделке с отсрочкой платежа
ИП или ООО старше трёх месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Нужны только телефон и имя руководителя компании, ИНН юрлица или ИП
В течение 5 минут дадим ответ: одобрена заявка или нет
Укажите данные компании, войдите через Госуслуги, загрузите документы и добавьте информацию по оборотам
По одной заявке может быть сразу несколько предложений — выбирайте сами
И пользуйтесь деньгами
Овердрафт, факторинг и кредиты от партнёров.
Главное — компания должна работать от трёх месяцев, иметь стабильные обороты и чистую историю по кредитам.
Срок зависит от программы: есть варианты до пяти лет и даже больше, если нужны долгосрочные инвестиции для масштабирования бизнеса.
Минимум формальностей: авторизация через Госуслуги, фото паспорта директора ООО или собственника ИП и данные об оборотах компании.
Сначала определите, на что нужны деньги. Потом сравните программы по ставке, сумме и сроку. Цель — найти вариант, который реально помогает развитию бизнеса и не перегружает бюджет.
Предоставление кредитного продукта «Экспресс‑овердрафт» и оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Финансирование «Под покупку» и «Факторинг» предоставляется ООО «ФК Обороты», ОГРН 1217700418583 ИНН 9704087004 КПП 770401001. Юридический адрес: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Староконюшенный пер., д. 10, ком. 26. Правила финансирования размещены по ссылке.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.