Почему ИП и юридическому лицу могут отказать в кредите и как повысить шансы на одобрение

Точка Банк расскажет о семи самых распространённых причинах отказа в кредите юрлицам и предпринимателям. А также о том, что делать, чтобы повысить свои шансы на финансирование.

Коротко Чтобы повысить шансы, предпринимателю нужно показать стабильные обороты, вовремя платить налоги и выбирать сумму займа, соответствующую возможностям бизнеса. Обычно банки отказывают бизнесу в кредите из-за короткого срока работы, плохой кредитной истории, низких доходов или отсутствия залога.

Семь причин отказа в банковском кредите для бизнеса

Слишком короткий срок существования ИП или ООО

В чём проблема. Банки насторожённо относятся к компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые только начали своё дело. У них ещё нет стабильного дохода, а значит, есть высокий риск просрочек по кредиту.

Как избежать. Если бизнес моложе 3–6 месяцев, стоит подождать с подачей заявки на кредит. В этот период обеспечьте регулярные обороты на расчётном счёте, вовремя платите зарплату сотрудникам и налоги в бюджет, не нарушайте условия договоров. Другими словами, заработайте репутацию надёжного партнёра. И когда пройдёт полгода с момента регистрации, можно будет подать заявку в банк.

У предпринимателя плохая кредитная история

В чём проблема. В первую очередь банк проверяет кредитную историю заёмщика, но важна и история собственников.

В случае с ИП изучают сведения о физическом лице, с ООО — учредителей и генерального директора. Если у них положительная кредитная история, шансы на финансирование будут выше. Если были длительные просрочки — банк вряд ли выдаст займ.

Также важна кредитная нагрузка бизнеса. Если она высокая, выплаты по новому займу будут непосильными.

Как избежать. Следите, чтобы у вас не было долгов по налогам, страховым взносам, кредитам и другим обязательным платежам. Следите за кредитной историей как бизнеса, так и личной.

ПРИМЕР ООО «На любой вкус» производит напитки. Руководитель компании любит бизнес-эксперименты и регулярно запускает линейки газировки с новыми вкусами. Недавно компания взяла кредит на запуск напитка со вкусом банана, но продукт оказался неудачным. В итоге у компании есть кредит, а прибыли нет. Компания подала заявку на ещё один кредит, чтобы запустить линейку напитков со вкусом экзотических фруктов. Банк отказал в займе, так как нагрузка слишком высокая.

Нежелательная для банка сфера бизнеса

В чём проблема. Есть сферы бизнеса, для которых в большинстве банков действует запрет на кредитование. Например, это игорный бизнес или выпуск алкогольных напитков.

Ещё есть направления бизнеса, для которых нет прямого запрета, но банки к ним насторожённо относятся. Это сферы с высокими рисками бизнеса, например добыча водных биоресурсов, строительство или некоторые направления торговли. Счета этих компаний часто блокируют, выставляют им штрафы. А значит, они периодически не могут платить по кредитам. Снизить риски им помогут сервисы от Точка Банка.

Как избежать. Несмотря на высокие риски, банки выдают кредиты компаниям из нежелательных отраслей, но по повышенным ставкам и под залог.

Также получить кредит такой компании поможет хорошая деловая репутация. Если у бизнеса нет убытков и долгов, банк выдаст ему деньги, несмотря на вид деятельности.

Низкие доходы

В чём проблема. Чтобы принять решение по кредиту, банк проверяет доходы ИП и ООО. От финансового положения зависит, сможет ли бизнесмен вернуть займ. Если предприниматель зарабатывает немного, кредитная нагрузка окажется для него непосильной.

ПРИМЕР Индивидуальный предприниматель обратился в банк за кредитом. Специалист рассчитал, что среднемесячный доход предпринимателя 100 000 ₽, при этом на текущие расходы бизнеса уходит 80 000 ₽. Предприниматель не сможет выплачивать кредит вовремя. Ведь свободных денег у него остаётся всего 20 000 ₽, а ежемесячный платёж по кредиту — 50 000 ₽.

Как избежать. Предпринимателю стоит оформлять все финансовые операции официально. Иногда бывает так, что деньги в бизнесе есть, но часть доходов не проводится по расчётному счёту. Тогда официальных доходов может не хватить для расчёта кредита.

Если доходы бизнеса пока небольшие, попробуйте снизить сумму кредита или увеличить срок. Либо индивидуальный предприниматель может подать заявку на кредит как физическое лицо.

Компания не доказала платёжеспособность

В чём проблема. Банк выдаст кредит, только если убедится, что заёмщик вернёт деньги вовремя. Для этого он запрашивает у предпринимателя справки о доходах, налоговые декларации и другие финансовые сведения. Если бизнес не предоставит эти сведения или исказит их, банк откажет в кредите.

Как избежать. Предоставляйте банку документы по списку и предварительно проверяйте сведения в них. Данные должны быть актуальными и правдивыми.

Если есть документы не из списка, которые докажут вашу платёжеспособность, их тоже можно приложить.

Предприниматель запросил слишком большую сумму

В чём проблема. Иногда компании или ИП запрашивают кредит на слишком крупную сумму, чтобы иметь свободные средства под рукой. А по расчётам банка в деньгах нет необходимости — они только увеличат кредитную нагрузку бизнеса. Поэтому если сумма кредита не соответствует цели и масштабу бизнеса, в выдаче откажут.

Как избежать. Просчитайте затраты и оформите заявку на нужную сумму.

Если предприниматель хочет иметь свободные деньги под рукой, можно подключить овердрафт или факторинг. С действующими лимитами он может воспользоваться деньгами в любой момент или, наоборот, не тратить их. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банк

Компания предоставила недостаточно доказательств платёжеспособности

В чём проблема. Если бизнес оформляет кредит на крупную сумму, банк может запросить обеспечение. Например, залог недвижимости, автомобиля или активов компании — они выступят гарантией того, что предприниматель вернёт деньги. Если залога нет, банк откажет.

Как избежать. Если у компании нет активов, подойдёт личное имущество. Также можно запросить поручительство государственных фондов поддержки предпринимательства. Эти организации помогают получить кредит малому бизнесу, у которого нет залога.

ПРИМЕР Индивидуальный предприниматель обращается в банк за кредитом на 1 000 000 ₽, и банк запрашивает у него залог. Но у предпринимателя есть только автомобиль, которого хватит, чтобы обеспечить половину кредита. Он обращается в местный фонд поддержки предпринимательства, который поручается за него банку на 500 000 ₽. Если индивидуальный предприниматель перестанет платить по кредиту, фонд поддержки погасит часть суммы за него.

Почему ИП не дают кредиты в банках

Есть мнение, что индивидуальному предпринимателю получить кредит на бизнес сложнее, чем юридическому лицу. Разберёмся, так ли это, и выясним, что делать предпринимателю в случае отказа.

Почему не дают кредит ИП на развитие бизнеса

Некоторые банки считают кредитование ИП рискованным по нескольким причинам.

Меньше возможностей подтвердить доход. Банки анализируют финансы бизнеса, в том числе по налоговым декларациям и официальной отчётности. ИП не сдаёт баланс и отчёт о финансовых результатах, а в налоговой декларации может не быть сведений о доходе. Например, если индивидуальный предприниматель платит патент.

Личные долги. Банки уделяют больше внимания кредитной истории и личным обязательствам предпринимателя, чем учредителей ООО. Как правило, бизнес индивидуального предпринимателя тесно связан с его личными финансами. Если у человека есть долги, он будет погашать их из денег бизнеса.

Тяжело отследить операции по счёту. По закону индивидуальный предприниматель может неограниченно переводить деньги с расчётного счёта на личный и возвращать их обратно. Из-за этого банку сложнее проанализировать его финансы и отделить личные деньги от средств бизнеса. Почему для банка это может стать проблемой, спросили у руководителя кредитного направления Точка Банка Ангелины Крашенинниковой.

При анализе банку важно посчитать маржинальность и рентабельность бизнеса. Для этого нужно чётко понимать, сколько индивидуальный предприниматель зарабатывает и тратит.

Если предприниматель снимает деньги или переводит их на личный счёт, банку непонятно, куда отнести эти операции — на прибыль или расходы на бизнес. Ведь индивидуальный предприниматель может снять деньги для личных нужд, а может купить что-то для бизнеса на рынке за наличные или через личную карту, чтобы получить кешбэк.

Часто индивидуальные предприниматели находятся на простых системах налогообложения, не ведут учёт и не могут подтвердить такие расходы первичными документами. А значит, построить достоверную картину бизнеса у банка не выйдет. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банк

Почему индивидуальному предпринимателю не дают кредиты как физическому лицу

Если предпринимателю нужна небольшая сумма кредита, можно оформить потребительский займ. Но иногда банки отказывают и в этом случае. Частые причины отказа:

Просрочки по другим кредитам или наличие других долгов

Высокая долговая нагрузка

Регистрация в другом регионе

Неподтверждённая информация в заявке

Большое количество иждивенцев.

Что делать, если ИП не дают кредит в банке

Если банк не одобрил ИП кредит, можно сделать следующее: