Факторинг дебиторской задолженности — что это такое

Отсрочка платежа увеличивает объём продаж у продавца и помогает ему удерживать клиентов. Но в текущий момент он не получает денег, а значит — его бизнес теряет возможности. Исправить это помогает факторинг дебеторской задолженности.
Что такое факторинг
Факторинг дебиторской задолженности — это услуга для предпринимателей, которые работают с отсрочкой платежа. Она основана на переуступке прав и позволяет получить деньги по ещё неоплаченным счетам.
Пример
Как работает переуступка
Факторинг базируется на передаче прав на дебиторскую задолженность. Давайте разберёмся, как это работает.
- Продавец заключает договор с покупателем и указывает в нём условие постоплаты.
- Покупатель получает товар.
- Продавец обращается к фактору — банку или факторинговой организации. Продавец хочет передать ему права на долг, а сам получить деньги сейчас.
- Фактор выплачивает продавцу деньги. Часть суммы оставляет себе в качестве комиссии за услугу.
- В день оплаты фактор получает деньги от покупателя.
Участники процесса факторинга
Традиционно в факторинге участвуют три стороны.
1. Фактор (факторинговая компания или банк). Это финансовая организация, которая покупает дебиторскую задолженность у компании. Она предоставляет финансирование и берёт на себя риск неплатежеспособности клиента. За свои услуги берёт комиссию.
2. Компания, продающая дебиторку. Она продаёт задолженности факторинговой компании. За счёт этого получает деньги на свои счета быстрее: теперь есть деньги на нужды бизнеса. Но платит комиссию и теряет контроль над управлением задолженностью.
3. Дебитор. Это ИП или компания, которая обязана оплатить счет фактору. Также как и без факторинга, выплачивает сумму в день платежа.
Виды факторинга
Есть разные классификации факторинга.
По уровню вовлечения покупателя
Открытый. Дебитор знает о передаче прав на задолженность.
Закрытый. Дебитор не знает о передаче долга.
По ответственности за отсутствие платежа от покупателя
С регрессом. Ответственность на продавце. Он сам заботится о том, чтобы покупатель вовремя вернул деньги. А если он их не возвращает, покупатель выплачивает деньги фактору сам.
Без регресса. Ответственность за получение денег от покупателя — на факторе. Если он не получает деньги вовремя, сам ищет способы их вернуть. Продавца это уже не касается.
Финансирование бывает разным: чтобы факторинг был выгодным, лучше подбирать его с учётом своей деятельности.
По виду финансирования
- Под покупку. Для компаний, которым нужны деньги на оплату товаров, сырья, материалов или услуг.
- Под постоплату. Для поставщиков, которые совершили поставку с отсрочкой платежа и хотят получить деньги раньше.
- Под работу с маркетплейсами. Для селлеров на маркетплейсах и Авито, которые хотят развивать свой магазин.
- Под контракт. Для тех, кто работает по 44-ФЗ, но не может вложить свои деньги в исполнение контракта и хочет получить деньги от заказчика раньше.
Преимущества факторинга
Главное преимущество факторинга — деньги можно получить сразу, не дожидаясь платежа от покупателя. А значит — их можно вкладывать в дело, не откладывая закупки или траты на развитие.
Оборачиваемость денег ускоряется, и предприниматель зарабатывает больше. Это особенно важно с крупными суммами.
Пример
Плюсы факторинга для разных сторон сделки
Факторинг дебиторской задолженности выгоден для всех трёх сторон сделки.
Выгода для фактора:
- Получение комиссии за сделку
Выгода для покупателя:
- Доходы и расходы равномерно распределяются.
- Возможность приобретать большие партии товара.
- Можно расширять ассортимент уже сейчас, а не дожидаться появления денег.
- Можно быстро реагировать на тренды, закупая востребованный товар с отсрочкой платежа.
Выгода для продавца:
- Удержание постоянных клиентов и привлечение новых.
- Увеличение объёмов продаж.
- Повышение лояльности клиентов.
- Конкурентное преимущество.
Как оформить факторинг
Для получения финансирования надо оставить заявку. Сделать это легко:
- Выберите подходящий вид финансирования и оставьте заявку.
- Получите персональное предложение.
- Если всё устроит, составьте договор и откройте лимит финансирования.
- Получите деньги за поставку или пришлите свои счета.
Процесс может немного отличаться для разных видов финансирования.
Пример расчета факторинга дебиторской задолженности
При расчёте стоимости учитываются три показателя.
- Размер задолженности.
- Размер комиссии.
- Срок использования денег.
Лимит и комиссия рассчитываются индивидуально. Для примерного расчёта можно использовать калькулятор факторинга. Важно: в итоговую стоимость добавляется НДС на сумму комиссии — 20%.
Пример