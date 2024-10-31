Факторинг дебиторской задолженности — что это такое

Производитель йогуртов хочет поставлять свой товар в сеть супермаркетов. Сеть берёт их только на условиях отсрочки: товар — сейчас, оплата — через 3 месяца. Производитель соглашается: ему выгодно начать работать с крупной сетью. Но на время он остаётся и без товара, и без денег.







Это может повлиять на процессы в бизнесе: деньги нужны на закупки, зарплату рабочим, налоги. Поэтому предприниматель пользуется услугой факторинга и получает свои деньги сразу, не дожидаясь дня оплаты.

