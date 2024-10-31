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Факторинг дебиторской задолженности — что это такое

В бизнесе часто используют отсроченные платежи. Представьте: покупатель получает партию товара сейчас, а рассчитывается за неё через 3 месяца. Или поставщик отправляет груз, а оплату за него получает через 30 дней.  

31.10.2024
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Отсрочка платежа увеличивает объём продаж у продавца и помогает ему удерживать клиентов. Но в текущий момент он не получает денег, а значит — его бизнес теряет возможности. Исправить это помогает факторинг дебеторской задолженности.

Что такое факторинг

Факторинг дебиторской задолженности — это услуга для предпринимателей, которые работают с отсрочкой платежа. Она основана на переуступке прав и позволяет получить деньги по ещё неоплаченным счетам.

Пример

Производитель йогуртов хочет поставлять свой товар в сеть супермаркетов. Сеть берёт их только на условиях отсрочки: товар — сейчас, оплата — через 3 месяца. Производитель соглашается: ему выгодно начать работать с крупной сетью. Но на время он остаётся и без товара, и без денег. 

Это может повлиять на процессы в бизнесе: деньги нужны на закупки, зарплату рабочим, налоги. Поэтому предприниматель пользуется услугой факторинга и получает свои деньги сразу, не дожидаясь дня оплаты.

Как работает переуступка

Факторинг базируется на передаче прав на дебиторскую задолженность. Давайте разберёмся, как это работает. 

  • Продавец заключает договор с покупателем и указывает в нём условие постоплаты. 
  • Покупатель получает товар. 
  • Продавец обращается к фактору — банку или факторинговой организации. Продавец хочет передать ему права на долг, а сам получить деньги сейчас. 
  • Фактор выплачивает продавцу деньги. Часть суммы оставляет себе в качестве комиссии за услугу. 
  • В день оплаты фактор получает деньги от покупателя. 
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Участники процесса факторинга 

Традиционно в факторинге участвуют три стороны. 

1. Фактор (факторинговая компания или банк). Это финансовая организация, которая покупает дебиторскую задолженность у компании. Она предоставляет финансирование и берёт на себя риск неплатежеспособности клиента. За свои услуги берёт комиссию.

2. Компания, продающая дебиторку. Она продаёт задолженности факторинговой компании. За счёт этого получает деньги на свои счета быстрее: теперь есть деньги на нужды бизнеса. Но платит комиссию и теряет контроль над управлением задолженностью. 

3. Дебитор. Это ИП или компания, которая обязана оплатить счет фактору. Также как и без факторинга, выплачивает сумму в день платежа. 

Факторинг дебиторской задолженности

Виды факторинга 

Есть разные классификации факторинга.

По уровню вовлечения покупателя 

Открытый. Дебитор знает о передаче прав на задолженность. 

Закрытый. Дебитор не знает о передаче долга. 

По ответственности за отсутствие платежа от покупателя

С регрессом. Ответственность на продавце. Он сам заботится о том, чтобы покупатель вовремя вернул деньги. А если он их не возвращает, покупатель выплачивает деньги фактору сам.

Без регресса. Ответственность за получение денег от покупателя — на факторе. Если он не получает деньги вовремя, сам ищет способы их вернуть. Продавца это уже не касается.

Финансирование бывает разным: чтобы факторинг был выгодным, лучше подбирать его с учётом своей деятельности.

По виду финансирования 

  • Под покупку. Для компаний, которым нужны деньги на оплату товаров, сырья, материалов или услуг.
  • Под постоплату. Для поставщиков, которые совершили поставку с отсрочкой платежа и хотят получить деньги раньше.
  • Под работу с маркетплейсами. Для селлеров на маркетплейсах и Авито, которые хотят развивать свой магазин.
  • Под контракт. Для тех, кто работает по 44-ФЗ, но не может вложить свои деньги в исполнение контракта и хочет получить деньги от заказчика раньше.

Преимущества факторинга 

Главное преимущество факторинга — деньги можно получить сразу, не дожидаясь платежа от покупателя. А значит — их можно вкладывать в дело, не откладывая закупки или траты на развитие. 

Оборачиваемость денег ускоряется, и предприниматель зарабатывает больше. Это особенно важно с крупными суммами.

Пример

Производитель корма для собак стал поставлять товар в три зоомагазина. Два из них работают с отсрочкой платежа. Партии большие, поэтому в моменте производитель не получает крупные суммы.

Чтобы не снижать темп работы, компания пользуется факторингом. Это помогает выйти на новый объём поставок без кассовых разрывов и просрочек.

Плюсы факторинга для разных сторон сделки

Факторинг дебиторской задолженности выгоден для всех трёх сторон сделки. 

Выгода для фактора: 

  • Получение комиссии за сделку

Выгода для покупателя: 

  • Доходы и расходы равномерно распределяются. 
  • Возможность приобретать большие партии товара. 
  • Можно расширять ассортимент уже сейчас, а не дожидаться появления денег.
  • Можно быстро реагировать на тренды, закупая востребованный товар с отсрочкой платежа. 

 Выгода для продавца:

  • Удержание постоянных клиентов и привлечение новых. 
  • Увеличение объёмов продаж. 
  • Повышение лояльности клиентов. 
  • Конкурентное преимущество. 

Для продавца есть ещё одно неочевидное преимущество. Перед заключением договора фактор внимательно проверяет покупателя, ведь он заинтересован в том, чтобы тот выплатил деньги. Фактор заметит стоп-факторы, которые говорят о риске невозврата. Например, компания только-только зарегистрировалась, у неё просрочки по кредитам или трудности с финансами. В таких случаях одобрение маловероятно. Это убережёт прдавца от сотрудничества с ненадёжным контрагентом.

Мария Захарова, эксперт по кредитам в Точка Банк

Как оформить факторинг 

Для получения финансирования надо оставить заявку. Сделать это легко:

  1. Выберите подходящий вид финансирования и оставьте заявку. 
  2. Получите персональное предложение. 
  3. Если всё устроит, составьте договор и откройте лимит финансирования. 
  4. Получите деньги за поставку или пришлите свои счета. 

Процесс может немного отличаться для разных видов финансирования. 

Пример расчета факторинга дебиторской задолженности

При расчёте стоимости учитываются три показателя.

  • Размер задолженности. 
  • Размер комиссии. 
  • Срок использования денег.

Лимит и комиссия рассчитываются индивидуально. Для примерного расчёта можно использовать калькулятор факторинга. Важно: в итоговую стоимость добавляется НДС на сумму комиссии — 20%. 

Пример

Поставщик чая отгрузил партию в чайный магазин на условиях постоплаты через месяц. Деньги нужны ему уже сейчас, и он обращается за финансированием.

— Сумма финансирования — 100 000 рублей
— Индивидуальная ставка — 0.107%/день
— Срок использования денег в днях — 30

Расчёт происходит по формуле:

Сумма финансирования х индивидуальная ставка х срок использования денег в днях + НДС 20% 

100 000 рублей х 0,107% = 107 рублей/день
107 рублей х 30 дней = 3210 рублей
3210 рублей + 20% (642 рубля) = 3852 рубля. 

Итого: комиссия за финансирование составит 3852 рубля

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Факторинг дебиторской задолженности — что это такое, плюсы и отличия от кредита – Банк Точка