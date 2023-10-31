Факторинг и лизинг

Предприниматели часто обращаются за финансированием, когда хотят купить оборудование, добавить в сервис новые услуги, расширить бизнес. Виды финансирования бывают разными: господдержка, кредиты, инвестиции, факторинг, лизинг.

В этой статье остановимся подробнее на факторинге и лизинге. Расскажем о каждом из них, разберёмся в различиях лизинга и факторинга. А ещё разъясним, в какой ситуации лучше выбирать факторинг, а в какой больше подойдёт лизинг.

Что такое факторинг

Факторинг — финансовая услуга для предпринимателей, которые продают товар с отсрочкой платежа. Её суть в том, что предприниматель может получить деньги сразу после отгрузки.

Работает это так: фактор (банк или факторинговая компания) сразу после сделки с отсрочкой платежа платит деньги поставщику, чтобы он не простаивал. А когда деньги появляются у покупателя, он отдаёт их ужё фактору. Фактор берёт за это комиссию, но продавцу часто выгоднее заплатить её, чем ждать несколько месяцев.

ПРИМЕР ИП продаёт купальники и отгружает их в большой магазин. Прибыль от этого магазина хорошая, но есть нюанс: деньги за товар перечисляют только после его продажи. Иногда оплата приходит только через 2-3 месяца. Для ИП это недопустимо - возникает кассовый разрыв. Бизнес может встать на паузу: не будет денег на закупку нового товара, рекламу, уплату налогов. Чтобы этого не произошло ИП пользуется услугой факторинга: получает деньги от фактора и платит за это комиссию. Сумма комиссии устраивает ИП, при этом не приходится тормозить производство.

Есть и другой вид — агентский факторинг. Он отличается от обычного тем, что здесь инициатор — не продавец, а покупатель. То есть, агентский факторинг используют, когда предпринимателю надо что-то купить, а денег нет. В этом случае он обращается к фактору (в банк или факторинговую компанию) и тот оплачивает покупку. За это фактор берёт комиссию.

ПРИМЕР У предпринимателя на производстве конфет сломалась темперирующая машина. Починить её нельзя, а без неё объёмы производства упадут, и не получится выполнить обязательства перед заказчиками. Поэтому надо срочно купить новую машину, но денег на это в обороте нет. Покупатель обращается к фактору, подаёт документы и согласовывает финансирование под покупку. Фактор оплачивает счёт и берёт за это комиссию.

Предприниматель, который может предложить отсрочку, имеет преимущество перед конкурентами. Отсрочка позволяет работать с клиентами, которые готовы сотрудничать только на условиях постоплаты. Например, так часто делают крупные ритейл-сети.

Для предпринимателя такой вариант тоже выгоден. Каждый оборот цикла «деньги → товар → деньги» несёт бизнесу чистую прибыль, поэтому продолжать работу обычно выгоднее, чем ставить на паузу.

На какой срок оформляют факторинг: 3-6 месяцев, но условия могут быть индивидуальными.

Кому подходит: ИП и юрлицам, которые принимают платежи с отсрочкой. Важно, чтобы были документы, которые могут подтвердить отсрочку, например, УПД или акт выполненных работ.

Что такое лизинг

Лизинг — финансовая услуга, при которой имущество можно взять в аренду, а потом выкупить.

Самый простой пример — автомобиль в лизинг. Работает это так: предприниматель берёт в лизинг машину, ездит на ней и платит за неё фиксированную арендную плату. Если предприниматель захочет, сможет выкупить автомобиль. Причём, из стоимости вычтут сумму арендных платежей, так что заплатить надо будет не полную стоимость, а значительно меньше.

Что ещё можно взять в лизинг:

Спецтехнику: экскаваторы, автокраны, грейдеры, катки, самолёты.

Оборудование для частных клиник, сельского хозяйства, образовательных центров и других целей.

Недвижимость для бизнеса: офисы, склады, производственные и торговые площади.

Световое, звуковое или видеооборудование.

Суда: лодки, яхты.

В разных регионах можно взять в лизинг разное имущество, а процесс оформления, условия и стоимость отличаются в зависимости от лизингодателя — того, кто предоставляет что-то в лизинг.

Есть финансовый лизинг и операционный. Отличаются они тем, что при финансовом лизинге имущество можно выкупить, а при операционном оно остаётся у лизингодателя.

Кому нужен лизинг и в каких ситуациях

Лизинг могут оформлять и индивидуальные предприниматели, и юрлица. Например, лизинг может выручить в таких ситуациях:

Предпринимателю нужно развозить товар клиентам, а оплачивать службу доставки или работу курьера дорого. Но денег на покупку машины пока нет, а кредит брать не хочется. В этом случае можно взять автомобиль в лизинг, платить фиксированную сумму и развозить заказы самому. А если появится желание и финансовая возможность, выкупить машину в собственность. Предприниматель хочет расширить автопарк. У него есть три машины, он хочет купить ещё одну. Так как он собирается долго использовать автомобиль, ему подойдёт лизинг.

У лизинга много преимуществ, например, его часто дают без залога, а выкупить имущество в итоге можно по доступной цене. Налог на прибыль ниже, чем при покупке оборудования, потому что регулярные выплаты за лизинг включаются в стоимость, и итоговая цена снижается. Есть и другой налоговый плюс: с лизинговых платежей можно возместить сумму НДС.

К тому же, часто лизинговые компании сами заботятся о ремонте оборудования и доставляют его сразу в нужное место. Это особенно удобно случае со спецтехникой, лодками и тяжёлым оборудованием.

Отличия между факторингом и лизингом

Факторинг и лизинг объединяет только то, что они относятся к видам финансирования бизнеса. Дальше начинаются различия: и в условиях операций, и в стоимости, и в процессе. Расскажем, чем отличается лизинг от факторинга.

Если предприниматель взял имущество в лизинг, оно остаётся в собственности лизингодателя до полного выкупа. А если предприниматель использовал факторинг и что-то купил с помощью финансирования, это будет у него в собственности. Лизинг чаще нужен для временного использования имущества, а факторинг — для постоянного. Факторинг можно использовать не только для покупок, но для других целей, например, оплаты услуг или выплаты зарплаты. Факторинг - используют в рамках 3-6 месяцев, а в лизинговой компании договор можно оформить на длительный период — даже на 5 лет. Комиссия за лизинг начисляется в годовых, а по факторингу — ежедневно Лизинг нужен на покупку имущества, а факторинг — чтобы пополнить оборотные средства, не ждать оплату с отсрочкой или получить деньги по поставке сразу после отсрочки. Факторинг не является кредитной нагрузкой, а лизинг — является. Если будете оформлять кредит, то банк будет считать уровень вашей кредитной нагрузки с учётом лизинга. Поэтому сумму кредита могут дать меньше, чем без него.

Особенности заключения договоров по факторингу и лизингу

Точка подробно рассказывала, на что обращать внимание при заключении договора по факторингу. Если коротко, учитывайте эти нюансы:

Ставка, указанная в договоре. Наличие в договоре грейс-периода — беспроцентного ожидания оплаты сверх оговоренного срока. Дополнительные расходы, например, на страховку, плату за поддержание лимита, плату за оценку финансового состояния контрагента, комиссию за использование счета для погашения факторинга. Форма факторинга, указанная в договоре: с регрессом или нет. Залог. Уточните, не предусмотрены ли в договоре другие залоги, например, имущество или транспорт. Поручительство. Узнайте, нужен ли поручитель и какие у него обязательства. Порядок изменения условий договора: может ли финансовая компания сама менять условия. Если да, то как клиент узнает об изменениях? Открытый факторинг или закрытый. Если вы оформляете открытый факторинг, контрагенту надо будет сообщить об этом. Если закрытый — не надо. Срок использования и пролонгации. Узнайте, как долго можно использовать деньги, какие условия продления договора факторинга и лимиты предусмотрены.

При заключении договора с лизинговой компанией тоже важно быть внимательным.