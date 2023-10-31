Факторинг и лизинг

Предприниматели часто обращаются за финансированием, когда хотят купить оборудование, добавить в сервис новые услуги, расширить бизнес. Виды финансирования бывают разными: господдержка, кредиты, инвестиции, факторинг, лизинг.
В этой статье остановимся подробнее на факторинге и лизинге. Расскажем о каждом из них, разберёмся в различиях лизинга и факторинга. А ещё разъясним, в какой ситуации лучше выбирать факторинг, а в какой больше подойдёт лизинг.
Что такое факторинг
Факторинг — финансовая услуга для предпринимателей, которые продают товар с отсрочкой платежа. Её суть в том, что предприниматель может получить деньги сразу после отгрузки.
Работает это так: фактор (банк или факторинговая компания) сразу после сделки с отсрочкой платежа платит деньги поставщику, чтобы он не простаивал. А когда деньги появляются у покупателя, он отдаёт их ужё фактору. Фактор берёт за это комиссию, но продавцу часто выгоднее заплатить её, чем ждать несколько месяцев.
Есть и другой вид — агентский факторинг. Он отличается от обычного тем, что здесь инициатор — не продавец, а покупатель. То есть, агентский факторинг используют, когда предпринимателю надо что-то купить, а денег нет. В этом случае он обращается к фактору (в банк или факторинговую компанию) и тот оплачивает покупку. За это фактор берёт комиссию.
Предприниматель, который может предложить отсрочку, имеет преимущество перед конкурентами. Отсрочка позволяет работать с клиентами, которые готовы сотрудничать только на условиях постоплаты. Например, так часто делают крупные ритейл-сети.
Для предпринимателя такой вариант тоже выгоден. Каждый оборот цикла «деньги → товар → деньги» несёт бизнесу чистую прибыль, поэтому продолжать работу обычно выгоднее, чем ставить на паузу.
На какой срок оформляют факторинг: 3-6 месяцев, но условия могут быть индивидуальными.
Кому подходит: ИП и юрлицам, которые принимают платежи с отсрочкой. Важно, чтобы были документы, которые могут подтвердить отсрочку, например, УПД или акт выполненных работ.
Что такое лизинг
Лизинг — финансовая услуга, при которой имущество можно взять в аренду, а потом выкупить.
Самый простой пример — автомобиль в лизинг. Работает это так: предприниматель берёт в лизинг машину, ездит на ней и платит за неё фиксированную арендную плату. Если предприниматель захочет, сможет выкупить автомобиль. Причём, из стоимости вычтут сумму арендных платежей, так что заплатить надо будет не полную стоимость, а значительно меньше.
Что ещё можно взять в лизинг:
- Спецтехнику: экскаваторы, автокраны, грейдеры, катки, самолёты.
- Оборудование для частных клиник, сельского хозяйства, образовательных центров и других целей.
- Недвижимость для бизнеса: офисы, склады, производственные и торговые площади.
- Световое, звуковое или видеооборудование.
- Суда: лодки, яхты.
В разных регионах можно взять в лизинг разное имущество, а процесс оформления, условия и стоимость отличаются в зависимости от лизингодателя — того, кто предоставляет что-то в лизинг.
Есть финансовый лизинг и операционный. Отличаются они тем, что при финансовом лизинге имущество можно выкупить, а при операционном оно остаётся у лизингодателя.
Кому нужен лизинг и в каких ситуациях
Лизинг могут оформлять и индивидуальные предприниматели, и юрлица. Например, лизинг может выручить в таких ситуациях:
- Предпринимателю нужно развозить товар клиентам, а оплачивать службу доставки или работу курьера дорого. Но денег на покупку машины пока нет, а кредит брать не хочется. В этом случае можно взять автомобиль в лизинг, платить фиксированную сумму и развозить заказы самому. А если появится желание и финансовая возможность, выкупить машину в собственность.
- Предприниматель хочет расширить автопарк. У него есть три машины, он хочет купить ещё одну. Так как он собирается долго использовать автомобиль, ему подойдёт лизинг.
У лизинга много преимуществ, например, его часто дают без залога, а выкупить имущество в итоге можно по доступной цене. Налог на прибыль ниже, чем при покупке оборудования, потому что регулярные выплаты за лизинг включаются в стоимость, и итоговая цена снижается. Есть и другой налоговый плюс: с лизинговых платежей можно возместить сумму НДС.
К тому же, часто лизинговые компании сами заботятся о ремонте оборудования и доставляют его сразу в нужное место. Это особенно удобно случае со спецтехникой, лодками и тяжёлым оборудованием.
Отличия между факторингом и лизингом
Факторинг и лизинг объединяет только то, что они относятся к видам финансирования бизнеса. Дальше начинаются различия: и в условиях операций, и в стоимости, и в процессе. Расскажем, чем отличается лизинг от факторинга.
- Если предприниматель взял имущество в лизинг, оно остаётся в собственности лизингодателя до полного выкупа. А если предприниматель использовал факторинг и что-то купил с помощью финансирования, это будет у него в собственности.
- Лизинг чаще нужен для временного использования имущества, а факторинг — для постоянного. Факторинг можно использовать не только для покупок, но для других целей, например, оплаты услуг или выплаты зарплаты.
- Факторинг - используют в рамках 3-6 месяцев, а в лизинговой компании договор можно оформить на длительный период — даже на 5 лет.
- Комиссия за лизинг начисляется в годовых, а по факторингу — ежедневно
- Лизинг нужен на покупку имущества, а факторинг — чтобы пополнить оборотные средства, не ждать оплату с отсрочкой или получить деньги по поставке сразу после отсрочки.
- Факторинг не является кредитной нагрузкой, а лизинг — является. Если будете оформлять кредит, то банк будет считать уровень вашей кредитной нагрузки с учётом лизинга. Поэтому сумму кредита могут дать меньше, чем без него.
Особенности заключения договоров по факторингу и лизингу
Точка подробно рассказывала, на что обращать внимание при заключении договора по факторингу. Если коротко, учитывайте эти нюансы:
- Ставка, указанная в договоре.
- Наличие в договоре грейс-периода — беспроцентного ожидания оплаты сверх оговоренного срока.
- Дополнительные расходы, например, на страховку, плату за поддержание лимита, плату за оценку финансового состояния контрагента, комиссию за использование счета для погашения факторинга.
- Форма факторинга, указанная в договоре: с регрессом или нет.
- Залог. Уточните, не предусмотрены ли в договоре другие залоги, например, имущество или транспорт.
- Поручительство. Узнайте, нужен ли поручитель и какие у него обязательства.
- Порядок изменения условий договора: может ли финансовая компания сама менять условия. Если да, то как клиент узнает об изменениях?
- Открытый факторинг или закрытый. Если вы оформляете открытый факторинг, контрагенту надо будет сообщить об этом. Если закрытый — не надо.
- Срок использования и пролонгации. Узнайте, как долго можно использовать деньги, какие условия продления договора факторинга и лимиты предусмотрены.
При заключении договора с лизинговой компанией тоже важно быть внимательным.
- Описание объекта лизинга. Оно должно быть максимально подробным, например, при оформлении автомобиля в лизинг должна быть указана модель, цвет, VIN-номер и другие важные характеристики.
- Срок лизинга. Он должен совпадать со сроком действия договора, потому что при разных сроках возникают вопросы: в какой период лизингополучатель всё-таки может пользоваться имуществом?
- Стоимость лизинга и условия изменений стоимости. Стоит отдельно прописывать на каких условиях можно при желании продлить срок лизинга. Цена изменится или останется такой же?
- Цель использования. Например, расширение производства или открытие нового направления бизнеса.
- Ответственность сторон. Например, кто занимается плановой диагностикой и ремонтом или кто несёт ответственность при повреждении.
- Права и обязанности сторон: лизинговой компании и клиента.