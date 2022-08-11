Как ООО получить кредит на развитие бизнеса

Руководители ООО сталкиваются с нехваткой денег на разных этапах работы. Одним предпринимателям недостаточно средств на развитие нового бизнеса, другим дополнительные инвестиции нужны, чтобы расширить уже работающую компанию.

Есть несколько способов найти деньги на развитие собственного дела. Они зависят от конкретной компании и ситуации, в которой она оказалась. К примеру, крупное ООО, которому нужна небольшая сумма на короткий срок, может обойтись внутренними ресурсами: использовать уставный капитал, взять деньги из амортизационного фонда, направить оборотные средства или прибыль на решение возникшей проблемы.

Но чаще компании обращаются к внешним источникам финансирования, например, подбирают подходящие кредитные продукты или обращаются к инвесторам. При этом, самым простым и распространённым способом быстро получить деньги всё-таки остаётся кредит. Расскажем, как ООО может получить займ на развитие бизнеса, и что для этого нужно.

Для чего нужен кредит ООО

Иногда предприниматели пытаются взять кредит на запуск малого бизнеса, ещё не имея готового ООО или только-только открыв его. В этом случае важно знать: банки редко одобряют кредиты молодым компаниям.

Если предприятие существует меньше 6 месяцев, есть риск того, что руководству откажут в выдаче кредита. Дело в том, что стабильной прибыли ещё нет, а прогнозы компании под вопросом. А вот ООО, которые работают, как минимум 6–12 месяцев, обычно получают займы на бизнес легче.

ПРИМЕР Предприниматель открыл ООО и стал доставлять цветы по Москве. После того, как компания проработала два месяца, владельцу подвернулось выгодное предложение по аренде магазина. Руководитель ООО обрадовался и запланировал открытие цветочной лавки, но денег на это не было. Он обратился за кредитом, однако из-за того, что бизнесу едва исполнилось 2 месяца и были непонятны его перспективы, в кредите отказали.

На какие цели ООО может взять кредит:

закрыть повседневные расходы компании;

выплатить зарплату работникам;

уплатить налоги;

пополнить запасы на складах;

сделать страховые взносы;

приобрести автомобиль или спецтехнику;

оплатить аренду помещения;

сделать ремонт, купить мебель или оборудование;

сделать закупку товара;

оплатить рекламу;

расширить компанию.

Существуют разные кредитные продукты, причём, по некоторым из них банки устанавливают индивидуальные ставки для клиентов. Можно оформить экспресс-кредит, чтобы закупить товар, закрыть кассовый разрыв или оплатить аренду помещения. А можно, например, взять автомобиль или спецтехнику в лизинг, и это будет выгоднее, чем оформлять автокредит.



Самому бывает сложно сориентироваться, поэтому я рекомендую пообщаться со специалистом выбранного банка, описать ему свою ситуацию и вместе подобрать самый выгодный кредит. Ангелина Крашенинникова руководитель кредитного направления в Точка Банк

Необходимые документы

Чтобы взять кредит, нужно подготовить пакет документов и отправить в банк заявку. Список документов зависит от того, какой вид кредита вы выберете. Обычно нужно подготовить документы двух видов:

1. Учредительные. Например, Устав ООО, учредительный договор, лицензии и выписку из ЕГРЮЛ.

2. Финансовые. Среди них налоговые декларации, выписки со счетов и бухгалтерский баланс.

Если вы собираетесь взять кредит под залог имущества, дополнительно понадобятся, как минимум, свидетельство о праве собственности и отчёт оценщика. Если же хотите получить деньги на развитие нового бизнеса, нужно будет прописать подробный бизнес-план. Точный список нужных документов можно уточнить в выбранном банке.

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Как получить кредит

Для того, чтобы получить деньги на развитие бизнеса, предприниматель должен выполнить несколько шагов.

1. Выберите банк. Если вы планируете взять кредит не как физическое лицо, а как руководитель ООО, обратите внимание на банки, которые работают с предпринимателями. Обычно кредитные продукты в таких финансовых организациях созданы с учётом потребностей предпринимателей и подходят для решения бизнес-задач.

2. Проконсультируйтесь по кредитным продуктам со специалистом. Вы можете ознакомиться с видами кредитов на сайтах разных банков, но стоит пообщаться и с реальным представителем. Он может предложить выгодную индивидуальную ставку, составить удобный график платежей или озвучить другие интересные условия.

ПРИМЕР Учредитель ООО решил купить автомобиль и открыть доставку питания для домашних животных. Он выбрал банк для предпринимателей, изучил кредитные продукты и выбрал экспресс-кредит, чтобы купить машину. Но сотрудник банка рассказал про лизинг и после расчётов оказалось, что автомобиль в лизинг будет для компании выгоднее. Предприниматель выбрал более выгодный кредитный продукт и избежал переплаты.

3. Соберите документы. Заранее подготовьте учредительные и финансовые документы по бизнесу, а также всё, что может понадобиться для выбранного вида кредита. Мы подробно рассказывали, что именно нужно для оформления кредита ООО.

4. Отправьте заявку и дождитесь решения. Банк может запросить дополнительные документы, если у специалистов остались вопросы или вы предоставили не всю информацию. Но чаще финансовая организация сразу принимает положительное или отрицательное решение по кредиту и сообщает о нём потенциальному заёмщику.

Основные ошибки и примеры

У банков есть требования к ООО. Обычно финансовые организации предпочитают выдавать займы компаниям, которые являются резидентами РФ, стабильно зарабатывают, не имеют долгов и других кредитов. Ещё один важный нюанс — срок существования компании. ООО, зарегистрированные незадолго до подачи заявки на кредит, имеют немного шансов получить займ.

Какие ошибки допускают ООО при оформлении кредита:

1. пишут данные о компании с ошибками;

2. вносят неактуальную информацию о доходах компании;

3. подают не все документы;

4. выбирают вид кредита, который не соответствует цели;

5. выбирают ненадёжный банк;

6. берут много кредитов;

7. не продумывают обеспечение кредита;

8. хотят получить слишком крупную сумму.

Чтобы избежать этих ошибок и увеличить шансы на получение займа, бизнесу стоит заранее подготовиться.

1. Позаботьтесь о кредитной истории. Если в прошлом были кредиты с просроченными платежами или до сих пор есть невыплаченные займы, стоит их погасить. Во-первых, это улучшит кредитную историю и повысит шансы получить займ, а во-вторых — снизит финансовую нагрузку на компанию.

2. Предоставьте все документы, которые запрашивает банк. Все они должны соответствовать действительности. Если есть дополнительные документы, которые могут подтвердить платёжеспособность предпринимателя, можно приложить и их.

3. Продумайте обеспечение кредита. Оно может быть имущественным, например, недвижимость или транспорт. Также можно обеспечить кредит с помощью поручителя — им может быть и физическое лицо, и юридическое.

4. Оформляйте заявку на сумму, которая вам действительно нужна. Иногда предприниматели просят слишком большую сумму «на всякий случай», но в такой ситуации велик риск получить отказ.