Предприниматели иногда сталкиваются с ситуацией, когда нужно оплатить сырьё для производства продукции или заказать товар, а денег на это ещё нет. Причины таких ситуаций бывают разными. Например, ИП только начинает вести бизнес по пошиву рабочей формы для компаний и получает неожиданно крупный заказ. На приобретение тканей и фурнитуры нужны деньги, а покупатель заплатит только после получения товара. В этом случае может выручить финансирование под покупку.

В этой статье расскажем, что такое финансирование под покупку, как оно работает, сколько стоит и как его получить. Также коротко расскажем ещё об одном источнике финансирования — под постоплату. Оно выгодно для тех, кто получает платежи от заказчиков с отсрочкой.

Как работает финансирование под покупку

Если у предпринимателя не хватает денег на приобретение товара, он может выбрать подходящий источник финансирования. Например, получить на бизнес-покупки нужную сумму с помощью финансирования под покупку. Расскажем, как это работает в Точке.

Предприниматель оставляет заявку, и с ним связывается сотрудник Точки. Предприниматель рассказывает ему, какой товар и на какую сумму ему нужно купить, а также предоставляет все документы по закупке. С учётом этой информации сотрудник Точки составляет предварительный оффер и отправляет его предпринимателю. Если предварительные условия устраивают, предприниматель открывает счёт в Точке и получает уже точную информацию по одобрению финансирования, размеру ставки и лимитов. Предприниматель открывает счёт и оплачивает комиссию. В течение 5 дней после этого открывается лимит финансирования — до 3 миллионов рублей. Теперь предприниматель может закупить всё, что ему нужно для бизнеса — Точка оплатит счёт.

Воспользоваться финансированием могут и ИП, и ООО. Оплачивать можно счета с любыми товарами для бизнеса — финансирование под покупку выделяется не под конкретную цель. То есть, можно купить упаковку для товара, материалы для изготовления продукции, заказать уже готовый товар, оплатить услуги.

ПРИМЕР ИП занимается производством тортов. Она занялась бизнесом недавно, и работала только с небольшими заказами. Но по рекомендации к ней обратилась пара, которая хочет заказать необычный свадебный торт и 200 пирожных на свадьбу. Клиенты вносят предоплату в размере 30%, но заплатить остальную сумму готовы только после получения заказа. ИП не хочет отказываться от крупного заказа, но и средств на закупку большого количества продуктов пока нет. Она обращается за финансированием под покупку, и Точка оплачивает её счета за продукты и украшения для кондитерских изделий.

Какая комиссия за финансирование под покупку

Чтобы рассчитать, какую сумму вы заплатите за получение финансирования, воспользуйтесь формулой:

Ставка × сумма финансирования × срок финансирования = комиссия

Представим, что предпринимателю нужно 100 000 рублей на 80 дней. В этом случае расчёт будет таким:

0,066% х 100 000 х 80 = 5280

Получается, почти за 3 месяца комиссия составит 5 280 рублей. Конечно, каждую ситуацию нужно оценивать индивидуально, вероятно, другой источник финансирования окажется более выгодным.

Но в большинстве случаев прибыль от выполнения заказа значительно превосходит такую комиссию. Финансирование выдаётся на определённый период, а вернуть деньги можно несколькими траншами.

Точка проводила исследование, которое показало: предприниматели, которые брали у нас финансирование, выросли в 2 раза быстрее, чем их конкуренты. Это логично, ведь каждый оборот цикла «деньги → товар → деньги» несёт предпринимателю чистую прибыль. А значит — чем сильнее ускоряется цикл, тем больше прибыли получает ИП или ООО. Мария Захарова Product Owner Финансирование Точка Банк

Плюсы и минусы финансирования под покупку

У финансирования под покупки много преимуществ. Среди них:

не нужен залог имущества;

финансирование возобновляемое, то есть, в рамках лимита деньги можно тратить столько раз, сколько нужно;

лимит на бизнес-покупки до 3 миллионов рублей;

можно брать крупные заказы и не переживать за деньги на исполнение контракта;

можно закупать и производить больше, не замораживая собственные деньги.

К минусам можно отнести только необходимость платить комиссию. Однако, в сравнении с другими финансовыми продуктами, комиссия за финансирование под покупку на короткий срок и небольшие суммы очень выгодна. Особенно, если деньги нужны на две-три недели.

Теоретически есть и другие способы получить деньги под покупку партии товара. Обычно это внешние источники финансирования, например, бизнес-кредит или овердрафт. Но кредиты не всегда одобряют, к тому же, вряд ли его выдадут на один-два месяца. Поэтому на практике финансирование от финансовой организации — один из комфортных способов получить деньги на товар для малого и среднего бизнеса.

В некоторых ситуациях предпринимателю выгодно воспользоваться не только финансированием под покупку, но и финансированием под постоплату. Это способ быстро получить деньги, если ваш заказчик платит с отсрочкой. Например, поставщик отгрузил товар по договорённости, что клиент оплатит его через 3 месяца.

Можно дождаться даты получения, а можно получить деньги сразу же — через финансирование под постоплату в Точке. Финансовая организация возьмёт комиссию, зато деньги быстро поступят на счёт предпринимателя, и их можно будет пустить в оборот или тратить на личные цели. Мария Захарова Product Owner Финансирование Точка Банк

Получить финансирование под постоплату тоже можно быстро. Для этого надо выполнить несколько действий.

Оставьте заявку на сайте Точки. В течение рабочего дня наш сотрудник позвонит вам, чтобы уточнить детали и запросить документы. Например, спросит, кто является дебитором, какую сумму он должен, когда он должен её внести. Получите оффер. Наши специалисты составят предложение с учётом именно вашей ситуации и вышлют его вам. Если условия финансирования вас устроят, откроем счёт в Точке, на который переведём деньги. Вам нужно будет сменить реквизиты счета, куда придет оплата от покупателя. Вашему покупателю нужно заплатить на реквизиты специального счета в Точке, чтобы мы смогли списать деньги с него для погашения финансирования. Откроем лимиты финансирования в течение 5 дней. После этого вы сможете брать деньги со счёта и тратить их.

Сообщать контрагенту о том, что вы воспользовались финансированием под постоплату, не нужно. Это понадобится только в случае, если сумма финансирования больше 10 миллионов рублей.

Использование обоих инструментов финансирования — под покупку и под постоплату — может закрыть всю цепочку поставок. То есть, сначала можно взять у Точки деньги, чтобы закупить товар, а затем оформить финансирование под постоплату, чтобы не ждать её от контрагента. Такое финансирование цепочек поставок позволяет сохранять деньги компании в обороте и использовать на текущие нужды, например, на аренду и выплату зарплаты.