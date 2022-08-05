В чём плюсы внутренних источников финансирования
Если бизнесу нужны деньги, лучше поискать их внутри компании, поскольку внутренние источники:
- Бесплатные — бизнесу не нужно платить проценты или делиться прибылью.
- Безвозвратные — чаще всего их не нужно отдавать.
- Безопасные — управление бизнесом не переходит другим людям.
- Легкодоступные — только собственники бизнеса решают, какие ресурсы и когда им использовать.
Какие ограничения есть у внутреннего финансирования
У внутренних источников есть и риски. К основным из них относят следующие:
- Ограниченность — ресурсы компании не бесконечны, и на масштабные цели их часто не хватает. Например, чтобы купить коммерческую недвижимость на собственные деньги, бизнес может копить несколько лет.
- Нестабильность — внутренние источники зависят от текущих результатов бизнеса. То есть если компания работает в убыток, ей нечего будет инвестировать.
Дальше разберём все способы внутреннего финансирования и назовём плюсы и минусы каждого. Основных внутренних источников — шесть:
Прибыль
Прибыль — это разница между доходами и повседневными тратами бизнеса. Чтобы посчитать прибыль, нужно сложить все поступления компании за месяц и вычесть из них текущие расходы, например:
- закупку товара или материалов;
- зарплату сотрудников;
- оплату аренды и коммунальных платежей;
- налоги и страховые взносы;
- маркетинг, связь, услуги банков.
Оставшуюся сумму собственники могут направить на развитие компании, например:
- закупить товар, который раньше компания не продавала;
- открыть вторую точку;
- отремонтировать цех или офис;
- модернизировать оборудование.
Важно не нарушать последовательность: сначала оплачивайте текущие дела и лишь свободные деньги вкладывайте в развитие. Иначе есть риск изъять из оборота слишком много денег. И тогда бизнес может пострадать.
Подробнее о разных видах прибыли мы рассказывали в статье «Финансовые показатели эффективности бизнеса».
Как быстро посчитать остаток, доступный для инвестирования
Чтобы понять, сколько денег остаётся в распоряжении компании после всех трат, нужно вести бюджет. То есть регулярно учитывать поступления и расходы.
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Амортизационные отчисления
Компании, у которых есть недвижимость, оборудование или транспорт, могут заранее откладывать деньги на их замену. Крупные активы стоят дорого, и лучше постепенно копить нужную сумму. К тому же это помогает оптимизации: чем больше амортизационные отчисления, тем меньше налог на прибыль компании.
Для накоплений создают амортизационный фонд. Его можно начинать пополнять сразу же с момента покупки актива.
Важно: компании и ИП на общей системе налогообложения (ОСНО) обязаны считать амортизационные отчисления и учитывать их в отчётности. Например, в бухгалтерский баланс компании имущество записывают по остаточной стоимости, то есть как разницу между первоначальной стоимостью и амортизацией. Если амортизацию не вычесть, можно получить штраф за искажение отчётности (статья 15.11 КоАП РФ).
Закон разрешает считать амортизационные отчисления тремя разными способами (раздел III ФСБУ 6/2020). От выбора метода зависит, как скоро бизнес накопит на замену оборудования.
Способ 1: линейный
Это стандартный метод, которым пользуются чаще всего. При нём стоимость имущества делят на количество месяцев в сроке полезного использования.
Способ 2: уменьшаемого остатка
При этом способе амортизационные отчисления вначале будут больше, поэтому бизнес быстрее накопит нужную сумму. Амортизация считается по формуле:
Представьте, что предприниматель купил оборудование за 500 000 ₽, срок службы — пять лет. ИП решил, что будет применять ускоренный коэффициент 2.
Норма амортизации = 1 ÷ 5 × 100% = 20%
Амортизационные отчисления:
|Год
|Расчёт
|Амортизация в год
|Остаточная стоимость
|1-й
|(500 000 ₽ × 20% × 2) ÷ 100%
|200 000 ₽
|300 000 ₽
|2-й
|(300 000 ₽ × 20% × 2) ÷ 100%
|120 000 ₽
|180 000 ₽
|3-й
|(180 000 ₽ × 20% × 2) ÷ 100%
|72 000 ₽
|108 000 ₽
|4-й
|(108 000 ₽ × 20% × 2) ÷ 100%
|43 200 ₽
|64 800 ₽
|5-й
|Остаточная стоимость
|64 800 ₽
|—
Способ 3: пропорционально объёму продукции
Отчисления привязываются к объёму продукции или к выполненным работам. Например, амортизацию транспорта можно связать с пробегом, а ткацкого станка — с количеством метров ткани. Амортизация считается по формуле:
Уставный капитал
Уставный капитал — это имущество, которое участники компании вложили в бизнес на старте. Для уставного капитала можно использовать:
- деньги и ценные бумаги;
- недвижимость и земельные участки;
- технику и автомобили.
Минимальный размер уставного капитала для российских ООО — 10 000 ₽ (ст. 14 Федерального закона № 14-ФЗ), но может быть и больше.
Если собственники хотят инвестировать в бизнес, уставный капитал можно увеличить за счёт новых вложений. Правда, у такого финансирования есть ограничения: уставный капитал не должен быть больше чистых активов компании.
Чистые активы — это разница между стоимостью всех активов общества и его обязательствами: кредитами, займами или кредиторской задолженностью. Значит, чем больше уставный капитал общества, тем больше должны быть его чистые активы, чтобы соответствовать этому правилу.
Если нарушить условие, налоговая служба может обратиться в суд и ликвидировать компанию на основании пункта 4 статьи 30 Федерального закона № 14-ФЗ. Поэтому, увеличивая уставный капитал, обязательно контролируйте размер чистых активов в будущем.
Резервный фонд
Резервный фонд — это деньги, которые бизнес откладывает на внештатные ситуации. Если у компании вдруг случится пожар на складе или испортится товар при перевозке, из резервного фонда можно оплатить непредвиденные расходы и избежать убытков.
Акционерные общества обязаны создавать резервный фонд и отчислять в него минимум 5% от уставного капитала (ст. 35 Федерального закона № 208-ФЗ). Остальные компании формируют резервы по желанию. Фонд создаётся из прибыли.
У Точка Банка есть услуга «Фонды», с которой можно пополнять резервный фонд незаметно для бизнеса. Достаточно задать нужный процент отчислений, который будет списываться с каждого поступления. Пользоваться услугой могут бесплатно все компании и ИП, у которых есть действующий счёт в Точка Банке.
Устойчивые пассивы
Устойчивые пассивы — это деньги, которые фактически находятся на счёте компании, но использовать их бесконтрольно нельзя: они зарезервированы для конкретных трат. Например, для выплаты зарплаты, уплаты налогов или расчётов с поставщиками. Компания уже начислила эти расходы, то есть обозначила их в учёте. Но выплачивать их будет через какое-то время.
Пока деньги не ушли с расчётного счёта, ими можно пользоваться, но недолго. Предприниматель должен точно понимать, что вернёт все деньги к дате платежа, иначе он выйдет на просрочку.
Реализация имущества
Если у компании есть оборудование, мебель, автомобиль или даже здание, которое не используется, имущество можно продать, а вырученные деньги потратить на развитие.
Продажа имущества помогает использовать собственные ресурсы эффективнее. Любое оборудование или транспорт нужно поддерживать в рабочем состоянии. И если актив простаивает, то он приносит бизнесу только расходы. Поэтому продать имущество обычно выгоднее, чем его содержать.
Сравнение внутренних источников финансирования
Составили сравнительную таблицу по всем способам внутреннего финансирования.
|Вид
|Когда подойдёт
|Когда не подойдёт
|Прибыль
|— на стадии активного роста и зрелости компании
|— на начальном этапе или в периоды спада, когда прибыли нет
|Амортизационные отчисления
|— если есть недвижимость, оборудование или транспорт
|— на другие цели, кроме замены имущества
|Уставный капитал
|— у собственников есть деньги и имущество для вкладов
— УК требуется увеличить по закону
|— низкие чистые активы
|Резервный фонд
|— на случай форс-мажора
|— для развития и других целей бизнеса
|Устойчивые пассивы
|— для краткосрочных целей
|— для долгосрочных целей
|Реализация имущества
|— есть непрофильные активы
|— нет активов, которые не используются в бизнесе
— деньги нужны срочно
Как выбрать источник финансирования: чек-лист
Чтобы подобрать подходящий способ финансирования, ответьте на четыре вопроса:
1. Какая сумма нужна?
Если до 500 000 ₽ — скорее всего, хватит внутренних ресурсов. Если больше — рассмотрите комбинацию с внешними.
2. На какую цель нужны деньги?
Чтобы обновить активы, используйте амортизационные отчисления. Для непредвиденных расходов подойдёт резервный фонд. Для покрытия кассовых разрывов — устойчивые пассивы. Остальные цели лучше финансировать из прибыли.
3. На какой срок нужны деньги?
Для краткосрочных задач до месяца подойдут устойчивые пассивы. Для долгосрочных — прибыль или уставный капитал, то есть вложения собственников.
4. Не пострадает ли текущая деятельность, если вы направите деньги в инвестиции?
Если использование собственных денег приведёт к задержке зарплат или срыву поставок — лучше взять кредит.
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Другие источники финансирования
Бывает так, что бизнесу недостаточно внутренних источников. Например, если компания ставит перед собой масштабную цель — построить новый офис или заменить всё оборудование цеха.
В этом случае можно привлечь деньги со стороны или попросить помощи у государства. Вот основные варианты внешнего и государственного финансирования:
Государственные субсидии и гранты — это безвозмездная помощь для бизнеса в приоритетных отраслях: IT, сельское хозяйство, логистика, туризм. Подходит для новых и социально значимых компаний.
Банковские кредиты — это займы, которые банки предоставляют под процент по разным кредитным программам. Одни подойдут для крупных проектов, другие — для финансирования кассовых разрывов.
Лизинг — это долгосрочная аренда имущества с последующим выкупом. У лизинговой компании можно арендовать транспорт или оборудование.
Факторинг — это продажа дебиторской задолженности, то есть долгов контрагентов перед компанией. Позволяет получить деньги за отгруженный товар до того, как покупатель оплатит счёт.
Частные инвесторы и венчурные фонды — это вложения в обмен на долю в бизнесе. Подходят для стартапов и масштабирования бизнеса.
Подробнее о каждом варианте читайте в статье «Внешние источники финансирования бизнеса».
Статья носит информационный характер и не является финансовой консультацией. Чтобы принять решение о финансировании, обратитесь к профессиональному бухгалтеру или консультанту.