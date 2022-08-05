Коротко — Для развития бизнеса лучше использовать такие источники, как прибыль, амортизационный фонд, уставный капитал и деньги от продажи имущества. — Краткосрочные разовые цели можно закрыть из резервного фонда и устойчивых пассивов. — Внутренние источники финансирования — это деньги, которые компания заработала или накопила сама.

В чём плюсы внутренних источников финансирования

Если бизнесу нужны деньги, лучше поискать их внутри компании, поскольку внутренние источники:

Бесплатные — бизнесу не нужно платить проценты или делиться прибылью.

Безвозвратные — чаще всего их не нужно отдавать.

Безопасные — управление бизнесом не переходит другим людям.

Легкодоступные — только собственники бизнеса решают, какие ресурсы и когда им использовать.

Какие ограничения есть у внутреннего финансирования

У внутренних источников есть и риски. К основным из них относят следующие:

Ограниченность — ресурсы компании не бесконечны, и на масштабные цели их часто не хватает. Например, чтобы купить коммерческую недвижимость на собственные деньги, бизнес может копить несколько лет.

Нестабильность — внутренние источники зависят от текущих результатов бизнеса. То есть если компания работает в убыток, ей нечего будет инвестировать.

Дальше разберём все способы внутреннего финансирования и назовём плюсы и минусы каждого. Основных внутренних источников — шесть:

Прибыль

Прибыль — это разница между доходами и повседневными тратами бизнеса. Чтобы посчитать прибыль, нужно сложить все поступления компании за месяц и вычесть из них текущие расходы, например:

закупку товара или материалов;

зарплату сотрудников;

оплату аренды и коммунальных платежей;

налоги и страховые взносы;

маркетинг, связь, услуги банков.

Оставшуюся сумму собственники могут направить на развитие компании, например:

закупить товар, который раньше компания не продавала;

открыть вторую точку;

отремонтировать цех или офис;

модернизировать оборудование.

Важно не нарушать последовательность: сначала оплачивайте текущие дела и лишь свободные деньги вкладывайте в развитие. Иначе есть риск изъять из оборота слишком много денег. И тогда бизнес может пострадать.

ПРИМЕР Предприниматель решил построить цех и бросил все свободные средства на закупку ресурсов. А когда пришёл срок платить налоги, касса оказалась пуста, и ФНС насчитала пеню.



Подробнее о разных видах прибыли мы рассказывали в статье «Финансовые показатели эффективности бизнеса».

Как быстро посчитать остаток, доступный для инвестирования

Чтобы понять, сколько денег остаётся в распоряжении компании после всех трат, нужно вести бюджет. То есть регулярно учитывать поступления и расходы.

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Амортизационные отчисления

Компании, у которых есть недвижимость, оборудование или транспорт, могут заранее откладывать деньги на их замену. Крупные активы стоят дорого, и лучше постепенно копить нужную сумму. К тому же это помогает оптимизации: чем больше амортизационные отчисления, тем меньше налог на прибыль компании.

Для накоплений создают амортизационный фонд. Его можно начинать пополнять сразу же с момента покупки актива.

Важно: компании и ИП на общей системе налогообложения (ОСНО) обязаны считать амортизационные отчисления и учитывать их в отчётности. Например, в бухгалтерский баланс компании имущество записывают по остаточной стоимости, то есть как разницу между первоначальной стоимостью и амортизацией. Если амортизацию не вычесть, можно получить штраф за искажение отчётности (статья 15.11 КоАП РФ).

Закон разрешает считать амортизационные отчисления тремя разными способами (раздел III ФСБУ 6/2020). От выбора метода зависит, как скоро бизнес накопит на замену оборудования.

Способ 1: линейный

Это стандартный метод, которым пользуются чаще всего. При нём стоимость имущества делят на количество месяцев в сроке полезного использования.

ПРИМЕР Предприниматель купил для предприятия машину за 1,2 млн ₽. Её срок работы — 10 лет. Амортизационные отчисления = 1 200 000 ₽ ÷ 120 мес = 10 000 ₽.



Способ 2: уменьшаемого остатка

При этом способе амортизационные отчисления вначале будут больше, поэтому бизнес быстрее накопит нужную сумму. Амортизация считается по формуле:

ФОРМУЛА А = (Со × На × К) ÷ 100%, где , где —Со — остаточная стоимость актива, то есть разница между первоначальной стоимостью и уже начисленной амортизацией; —На — норма амортизации. Считается как 1 ÷ годы службы актива × 100%; —К — ускоренный коэффициент, например 2 или 3.

Представьте, что предприниматель купил оборудование за 500 000 ₽, срок службы — пять лет. ИП решил, что будет применять ускоренный коэффициент 2.

Норма амортизации = 1 ÷ 5 × 100% = 20%

Амортизационные отчисления:

Год Расчёт Амортизация в год Остаточная стоимость 1-й (500 000 ₽ × 20% × 2) ÷ 100% 200 000 ₽ 300 000 ₽ 2-й (300 000 ₽ × 20% × 2) ÷ 100% 120 000 ₽ 180 000 ₽ 3-й (180 000 ₽ × 20% × 2) ÷ 100% 72 000 ₽ 108 000 ₽ 4-й (108 000 ₽ × 20% × 2) ÷ 100% 43 200 ₽ 64 800 ₽ 5-й Остаточная стоимость 64 800 ₽ —

Способ 3: пропорционально объёму продукции

Отчисления привязываются к объёму продукции или к выполненным работам. Например, амортизацию транспорта можно связать с пробегом, а ткацкого станка — с количеством метров ткани. Амортизация считается по формуле:

ФОРМУЛА А = С × Vф ÷ Vо, где , где —С — стоимость актива; —Vф — объём продукции, который произвёл актив за период; —Vо — объём продукции, который актив ещё может произвести.

ПРИМЕР На заводе установили новую производственную линию за 15 млн ₽. Она рассчитана на производство 100 000 деталей. За 1‑й месяц на заводе произвели 500 деталей. Амортизационные отчисления за 1‑й месяц = 15 000 000 ₽ × 500 ÷ 99 500 = 75 377 ₽.



Уставный капитал

Уставный капитал — это имущество, которое участники компании вложили в бизнес на старте. Для уставного капитала можно использовать:

деньги и ценные бумаги;

недвижимость и земельные участки;

технику и автомобили.

Минимальный размер уставного капитала для российских ООО — 10 000 ₽ (ст. 14 Федерального закона № 14-ФЗ), но может быть и больше.

Если собственники хотят инвестировать в бизнес, уставный капитал можно увеличить за счёт новых вложений. Правда, у такого финансирования есть ограничения: уставный капитал не должен быть больше чистых активов компании.

Чистые активы — это разница между стоимостью всех активов общества и его обязательствами: кредитами, займами или кредиторской задолженностью. Значит, чем больше уставный капитал общества, тем больше должны быть его чистые активы, чтобы соответствовать этому правилу.

ПРИМЕР На балансе у магазина игрушек торговое оборудование на 100 000 ₽ и товары на 900 000 ₽. Ещё у магазина есть кредит — 700 000 ₽. Чистые активы = 900 +100 – 700 = 300 000 ₽. Уставный капитал общества не может быть больше 300 000 ₽.



Если нарушить условие, налоговая служба может обратиться в суд и ликвидировать компанию на основании пункта 4 статьи 30 Федерального закона № 14-ФЗ. Поэтому, увеличивая уставный капитал, обязательно контролируйте размер чистых активов в будущем.

Резервный фонд

Резервный фонд — это деньги, которые бизнес откладывает на внештатные ситуации. Если у компании вдруг случится пожар на складе или испортится товар при перевозке, из резервного фонда можно оплатить непредвиденные расходы и избежать убытков.

Акционерные общества обязаны создавать резервный фонд и отчислять в него минимум 5% от уставного капитала (ст. 35 Федерального закона № 208-ФЗ). Остальные компании формируют резервы по желанию. Фонд создаётся из прибыли.

ПРИМЕР Компания получила прибыль 130 000 ₽. Из неё 100 000 ₽ инвестировала в бизнес, а 30 000 ₽ отложила в резервный фонд.



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Устойчивые пассивы

Устойчивые пассивы — это деньги, которые фактически находятся на счёте компании, но использовать их бесконтрольно нельзя: они зарезервированы для конкретных трат. Например, для выплаты зарплаты, уплаты налогов или расчётов с поставщиками. Компания уже начислила эти расходы, то есть обозначила их в учёте. Но выплачивать их будет через какое-то время.

ПРИМЕР Компания начисляет зарплату сразу по итогам месяца, а переводит на карточки сотрудников только 10‑го числа.



Пока деньги не ушли с расчётного счёта, ими можно пользоваться, но недолго. Предприниматель должен точно понимать, что вернёт все деньги к дате платежа, иначе он выйдет на просрочку.

Реализация имущества

Если у компании есть оборудование, мебель, автомобиль или даже здание, которое не используется, имущество можно продать, а вырученные деньги потратить на развитие.

ПРИМЕР Торговая компания купила под склады здание бывшего цеха металлообработки. Внутри цеха осталось оборудование, которое новому владельцу не нужно. Он продаёт станки и вкладывает заработанные деньги в складское оборудование.

Продажа имущества помогает использовать собственные ресурсы эффективнее. Любое оборудование или транспорт нужно поддерживать в рабочем состоянии. И если актив простаивает, то он приносит бизнесу только расходы. Поэтому продать имущество обычно выгоднее, чем его содержать.

Сравнение внутренних источников финансирования

Составили сравнительную таблицу по всем способам внутреннего финансирования.

Вид Когда подойдёт Когда не подойдёт Прибыль — на стадии активного роста и зрелости компании — на начальном этапе или в периоды спада, когда прибыли нет Амортизационные отчисления — если есть недвижимость, оборудование или транспорт — на другие цели, кроме замены имущества Уставный капитал — у собственников есть деньги и имущество для вкладов



— УК требуется увеличить по закону

— низкие чистые активы Резервный фонд — на случай форс-мажора — для развития и других целей бизнеса Устойчивые пассивы — для краткосрочных целей — для долгосрочных целей Реализация имущества — есть непрофильные активы — нет активов, которые не используются в бизнесе



— деньги нужны срочно



Как выбрать источник финансирования: чек-лист

Чтобы подобрать подходящий способ финансирования, ответьте на четыре вопроса:

1. Какая сумма нужна?

Если до 500 000 ₽ — скорее всего, хватит внутренних ресурсов. Если больше — рассмотрите комбинацию с внешними.

2. На какую цель нужны деньги?

Чтобы обновить активы, используйте амортизационные отчисления. Для непредвиденных расходов подойдёт резервный фонд. Для покрытия кассовых разрывов — устойчивые пассивы. Остальные цели лучше финансировать из прибыли.

3. На какой срок нужны деньги?

Для краткосрочных задач до месяца подойдут устойчивые пассивы. Для долгосрочных — прибыль или уставный капитал, то есть вложения собственников.

4. Не пострадает ли текущая деятельность, если вы направите деньги в инвестиции?

Если использование собственных денег приведёт к задержке зарплат или срыву поставок — лучше взять кредит.

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Другие источники финансирования

Бывает так, что бизнесу недостаточно внутренних источников. Например, если компания ставит перед собой масштабную цель — построить новый офис или заменить всё оборудование цеха.

В этом случае можно привлечь деньги со стороны или попросить помощи у государства. Вот основные варианты внешнего и государственного финансирования:

Государственные субсидии и гранты — это безвозмездная помощь для бизнеса в приоритетных отраслях: IT, сельское хозяйство, логистика, туризм. Подходит для новых и социально значимых компаний.

Банковские кредиты — это займы, которые банки предоставляют под процент по разным кредитным программам. Одни подойдут для крупных проектов, другие — для финансирования кассовых разрывов.

Лизинг — это долгосрочная аренда имущества с последующим выкупом. У лизинговой компании можно арендовать транспорт или оборудование.

Факторинг — это продажа дебиторской задолженности, то есть долгов контрагентов перед компанией. Позволяет получить деньги за отгруженный товар до того, как покупатель оплатит счёт.

Частные инвесторы и венчурные фонды — это вложения в обмен на долю в бизнесе. Подходят для стартапов и масштабирования бизнеса.

Подробнее о каждом варианте читайте в статье «Внешние источники финансирования бизнеса».