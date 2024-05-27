Срок закрытия ИП в 2026 году

Точка Банк разберёт, сколько времени занимает закрытие ИП в 2026 году, какие документы нужны для ликвидации и как их подать. А ещё ответит на частые вопросы предпринимателей.
Зачем закрывать ИП
Ежегодно в России регистрируются сотни тысяч индивидуальных предпринимателей. Некоторые из них принимают решение закрыться. Поводы для этого бывают разными, например:
- Предприниматель зарегистрировался в налоговой, но не стал вести деятельность.
- У предпринимателя сезонный бизнес: на лето статус ИП нужен, а в другие сезоны — нет.
- Бизнес не принёс ожидаемой прибыли.
- Предприниматель понял, что ему комфортнее работать в найме.
- Предприниматель планирует закрывать ИП, чтобы открыть ООО.
Если предприниматель по любой причине перестал вести деятельность ИП, ему стоит закрыть этот статус. Если этого не сделать, будут начисляться взносы и налоги.
Как подготовиться к закрытию
Если предприниматель решил закрываться как ИП, ему надо провести подготовительную работу. Вот что надо сделать перед подачей заявления:
- Предупредить всех контрагентов и выполнить действующие обязательства.
- Уволить и рассчитать сотрудников. Сдать отчётность по работникам в СФР вне зависимости от их количества. А также уведомить службу занятости за две недели до увольнения, а при массовом сокращении — за три месяца.
- Снять кассу и закрыть расчётный счёт.
Также необходимо подготовить документы для подачи в налоговую:
- Заявление по форме №26001. Заполнить его можно с помощью конструктора документов от Точка Банк.
- Паспорт. Нужен, если идёте подавать документы лично.
- Квитанцию об уплате госпошлины. Размер госпошлины — 160 ₽. Её нужно уплачивать, если подаёте документы в бумажном формате. При оформлении документов в электронном формате, например через сайт ФНС, МФЦ или нотариуса, её не платят. Соответственно, квитанцию предоставлять тоже не надо.
- Нотариально заверенную доверенность от ИП или нотариально заверенную копию доверенности. Нужна, если подаёте документы через представителя. В доверенности важно прописать полномочия по подаче документов для прекращения деятельности.
В итоге закрытие ИП — это не только подача заявления, но и подготовка бизнеса и выполнение обязательств до обращения в налоговую. Если подготовиться заранее, можно избежать задержек и дополнительных затрат.
Срок ликвидации ИП
У тех, кто решил закрываться, подготовительный период занимает разное время:
- Если контрагентов и обязательств по договорам много, от решения о ликвидации ИП до самого закрытия может пройти несколько месяцев.
- Если надо закрыть ИП, которое только недавно начало работу, понадобится немного времени. Обычно несколько дней.
После подачи документов в ФНС налоговая оформляет ликвидацию ИП. По закону на это отводится до пяти рабочих дней (п. 8 ст. 22.3 и п. 1 ст. 8 Федерального закона №129‑ФЗ). При этом на практике может понадобиться меньше времени.
После закрытия у ИП есть 15 дней на уплату страховых взносов за себя. В зависимости от системы налогообложения устанавливается срок для отчётности и уплаты налогов.
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Способы подачи документов
Подача документов может проходить в любом формате: лично, онлайн, дистанционно или через представителя. Основные способы:
- Лично в регистрирующую ФНС. Для этого надо обратиться в отделение по прописке. Найти адрес можно на сайте ФНС.
- Лично через МФЦ. МФЦ и регистрирующая налоговая должны быть в одном регионе, также выбранный МФЦ должен оказывать услуги по приёму заявлений на закрытие ИП. Заранее уточните эти моменты перед походом в МФЦ.
- Онлайн через сайт налоговой в форме электронных документов. Документы надо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью ИП. Получить её можно на токене либо через приложения «Госключ», «Подпись для бизнеса» или «Моя подпись».
- Почтовым отправлением с объявленной ценностью и с описью вложения. При этом подпись ИП на заявлении должна быть засвидетельствована нотариально.
- Представителем заявителя в налоговый орган. Он может направить заявление лично, почтовым отправлением либо в МФЦ по нотариально удостоверенной доверенности. Подпись ИП на заявлении о прекращении деятельности также должна быть заверена нотариально.
- Через нотариуса. ИП обращается к нотариусу с заявлением, после чего нотариус направляет его в налоговую в электронном виде, подписывая своей усиленной квалифицированной электронной подписью.
Предприниматель вправе выбрать любой из этих вариантов.