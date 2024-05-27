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Ликвидация ИП
Ликвидация ИП

Срок закрытия ИП в 2026 году

Срок закрытия ИП — важный момент, который часто недооценивают. От него зависит, за какой период налоговая вправе начислять налоги и взносы.

20.01.2026
10 843
10 843

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Точка Банк разберёт, сколько времени занимает закрытие ИП в 2026 году, какие документы нужны для ликвидации и как их подать. А ещё ответит на частые вопросы предпринимателей.

Коротко
По закону ликвидация ИП в ФНС занимает до пяти рабочих дней. Реальный срок зависит от ситуации: если ИП только открылось и сразу закрывается, на подготовку обычно хватает нескольких дней. Если есть сотрудники, контрагенты и обязательства — процесс может занять несколько месяцев.
После закрытия ИП в течение 15 дней нужно уплатить страховые взносы за себя. А сроки уплаты налогов и сдачи отчётности будут зависеть от выбранного налогового режима.

Зачем закрывать ИП

Ежегодно в России регистрируются сотни тысяч индивидуальных предпринимателей. Некоторые из них принимают решение закрыться. Поводы для этого бывают разными, например:

  • Предприниматель зарегистрировался в налоговой, но не стал вести деятельность.
  • У предпринимателя сезонный бизнес: на лето статус ИП нужен, а в другие сезоны — нет.
  • Бизнес не принёс ожидаемой прибыли.
  • Предприниматель понял, что ему комфортнее работать в найме.
  • Предприниматель планирует закрывать ИП, чтобы открыть ООО. 

Если предприниматель по любой причине перестал вести деятельность ИП, ему стоит закрыть этот статус. Если этого не сделать, будут начисляться взносы и налоги.

Как подготовиться к закрытию

Если предприниматель решил закрываться как ИП, ему надо провести подготовительную работу. Вот что надо сделать перед подачей заявления:

  1. Предупредить всех контрагентов и выполнить действующие обязательства. 
  2. Уволить и рассчитать сотрудников. Сдать отчётность по работникам в СФР вне зависимости от их количества. А также уведомить службу занятости за две недели до увольнения, а при массовом сокращении — за три месяца.
  3. Снять кассу и закрыть расчётный счёт. 

Также необходимо подготовить документы для подачи в налоговую:

  • Паспорт. Нужен, если идёте подавать документы лично. 
  • Квитанцию об уплате госпошлины. Размер госпошлины — 160 ₽. Её нужно уплачивать, если подаёте документы в бумажном формате. При оформлении документов в электронном формате, например через сайт ФНС, МФЦ или нотариуса, её не платят. Соответственно, квитанцию предоставлять тоже не надо.
  • Нотариально заверенную доверенность от ИП или нотариально заверенную копию доверенности. Нужна, если подаёте документы через представителя. В доверенности важно прописать полномочия по подаче документов для прекращения деятельности.

В итоге закрытие ИП — это не только подача заявления, но и подготовка бизнеса и выполнение обязательств до обращения в налоговую. Если подготовиться заранее, можно избежать задержек и дополнительных затрат.

Как закрыть ИП в 2026 году

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Срок ликвидации ИП

У тех, кто решил закрываться, подготовительный период занимает разное время:

  • Если контрагентов и обязательств по договорам много, от решения о ликвидации ИП до самого закрытия может пройти несколько месяцев. 
  • Если надо закрыть ИП, которое только недавно начало работу, понадобится немного времени. Обычно несколько дней.

После подачи документов в ФНС налоговая оформляет ликвидацию ИП. По закону на это отводится до пяти рабочих дней (п. 8 ст. 22.3 и п. 1 ст. 8 Федерального закона №129‑ФЗ). При этом на практике может понадобиться меньше времени.

После закрытия у ИП есть 15 дней на уплату страховых взносов за себя. В зависимости от системы налогообложения устанавливается срок для отчётности и уплаты налогов.

Если уже образовалась задолженность, её нужно погасить как можно скорее. За каждый день просрочки налоговая начисляет пени на сумму долга.


Заранее посчитайте, сколько денег нужно заложить на закрытие всех обязательств, чтобы спокойно ликвидировать ИП без долгов.

Наталья Банноваэксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса

Сумму пеней можно рассчитать с помощью калькулятора от Точка Банк.

Способы подачи документов 

Подача документов может проходить в любом формате: лично, онлайн, дистанционно или через представителя. Основные способы:

  • Лично в регистрирующую ФНС. Для этого надо обратиться в отделение по прописке. Найти адрес можно на сайте ФНС.
  • Лично через МФЦ. МФЦ и регистрирующая налоговая должны быть в одном регионе, также выбранный МФЦ должен оказывать услуги по приёму заявлений на закрытие ИП. Заранее уточните эти моменты перед походом в МФЦ. 
  • Онлайн через сайт налоговой в форме электронных документов. Документы надо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью ИП. Получить её можно на токене либо через приложения «Госключ», «Подпись для бизнеса» или «Моя подпись». 
  • Почтовым отправлением с объявленной ценностью и с описью вложения. При этом подпись ИП на заявлении должна быть засвидетельствована нотариально. 
  • Представителем заявителя в налоговый орган. Он может направить заявление лично, почтовым отправлением либо в МФЦ по нотариально удостоверенной доверенности. Подпись ИП на заявлении о прекращении деятельности также должна быть заверена нотариально.
  • Через нотариуса. ИП обращается к нотариусу с заявлением, после чего нотариус направляет его в налоговую в электронном виде, подписывая своей усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предприниматель вправе выбрать любой из этих вариантов.

Вопросы по теме

Ликвидация и закрытие — это одно и то же?

Да, это одно и то же. Юридически процесс называется «прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя».

Можно ли приостановить деятельность на время?

Нет, нельзя. Статус ИП нельзя заморозить — даже без фактической деятельности налоговые обязательства сохраняются и зависят от выбранной системы налогообложения.


Один из вариантов — перейти на НПД, если этот режим вам подходит. На НПД не обязательно платить фиксированные страховые взносы, а при отсутствии дохода налог не начисляется. Аналогично на АУСН нет фиксированных страховых взносов за себя.


Ещё один вариант — закрыть ИП и, когда возникнет необходимость, открыть его снова.

Сколько стоит закрыть ИП?

Госпошлина — 160 ₽. Также надо погасить все долги, уплатить налоги и страховые взносы.

Я закрыл ИП, но хочу вновь его открыть. Это возможно?

Да, физическое лицо может подать документы на регистрацию в любой момент — хоть на следующий день после закрытия. Но есть несколько исключений. Иногда с момента закрытия одного ИП до открытия нового должно пройти время. 


1. Если ИП закрыли по решению суда, в течение одного года нельзя будет зарегистрировать новое ИП. Если ликвидация была по решению ФНС, срок запрета составляет три года.


2. Если ИП закрыли из-за банкротства, новое ИП нельзя открывать в течение пяти лет.


3. Если суд лишил человека права заниматься предпринимательской деятельностью на определённый срок, в этот срок также нельзя открыть новое ИП. 

Можно ли закрыть ИП с долгами?

Да, можно. Наличие долгов — не основание для отказа.


При этом даже после закрытия ИП долги остаются на физлице, и их надо погасить. Если этого не сделать, ФНС сама займётся взысканием долгов. Человеку могут запретить выезд из страны или взыскать имущество. Так что закрываться ради того, чтобы погасить долги ИП, нет смысла. 

Как убедиться, что ИП закрыто?

Можно запросить сведения из ЕГРИП на сайте ФНС. Там должна отобразиться дата прекращения деятельности.

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Срок закрытия ИП в 2026 году: сколько времени занимает ликвидация ИП — Точка Банк