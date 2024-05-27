Срок закрытия ИП в 2026 году

Коротко

После закрытия ИП в течение 15 дней нужно уплатить страховые взносы за себя. А сроки уплаты налогов и сдачи отчётности будут зависеть от выбранного налогового режима.



По закону ликвидация ИП в ФНС занимает до пяти рабочих дней. Реальный срок зависит от ситуации: если ИП только открылось и сразу закрывается, на подготовку обычно хватает нескольких дней. Если есть сотрудники, контрагенты и обязательства — процесс может занять несколько месяцев.