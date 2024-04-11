Как ИП перейти на НПД в 2026 году

НПД работает одинаково для ИП и самозанятых физлиц: нет обязательных страховых взносов и налог 4–6%. Разница только в статусе: ИП сохраняет расчётный счёт и бизнес-сервисы, которые недоступны обычному самозанятому. Поэтому закрывать ИП ради самозанятости не нужно — достаточно сменить режим.
В статье — простая инструкция по переходу ИП на НПД: как понять, подходите ли вы под режим, как оформить документы для ФНС и о чём уведомить контрагентов. Разберём, при каком доходе переход окупается, а когда лучше остаться на прежнем режиме.
Что такое НПД
НПД — налог на профессиональный доход. Рассмотрим, какие преимущества даёт этот режим.
|Преимущества
|Что это значит
|Низкие ставки
|4% с доходов от физлиц, 6% — от юрлиц и ИП (ст. 10 Закона №422-ФЗ)
|Налоговый вычет в размере 10 000 ₽
|Вычет временно снижает ставку: до 3% с доходов от физлиц и до 4% — от юрлиц и ИП. Пониженные ставки действуют, пока не израсходуете весь бонус в размере 10 000 ₽ (ст. 12 Закона №422-ФЗ)
|Освобождение от взносов
|Не платите обязательные взносы ИП за себя (57 390 ₽ в 2026 году) и дополнительные взносы при доходе свыше 300 000 ₽ (п. 1.2 ст. 430 НК РФ)
|Автоматический учёт
|Доходы, чеки и налог фиксируются в приложении «Мой налог», там же можно платить налог и выставлять счета
|Нет отчётности
|Не нужно сдавать в госорганы декларации и отчёты
|Работа без кассы
|Применять онлайн-кассу не обязательно (п. 2.2 ст. 2 Закона №54-ФЗ)
|Нет дохода — нет налога
|Если дохода нет, платить налог не нужно
Кому подходит НПД
Применять режим могут как физлица, так и индивидуальные предприниматели. Чтобы работать на НПД, нужно соблюдать три условия.
Обратите внимание: режим НПД доступен не только гражданам РФ, но и иностранным гражданам из стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения), а также гражданам Украины.
1. Работать без наёмных сотрудников
На НПД нельзя нанимать работников по трудовым договорам (п. 4 ч. 2 ст. 4 Закона №422-ФЗ). Подрядчиков по договорам ГПХ привлекать можно.
2. Зарабатывать не более 2,4 млн ₽ в год
Считается совокупный доход с начала календарного года. Если превысите лимит — потеряете право на НПД автоматически (п. 8 ч. 2 ст. 4 Закона №422-ФЗ).
3. Заниматься разрешённой деятельностью
Конкретного перечня ОКВЭД для НПД нет, но в законе перечислены ограничения (ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Закона №422-ФЗ).
|❌ На НПД нельзя
|✅ Подходит для НПД
|Перепродавать чужие товары
|Репетиторство, консультации, коучинг
|Торговать подакцизной и маркируемой продукцией
|Дизайн, маркетинг, копирайтинг
|Добывать и продавать полезные ископаемые
|Фото- и видеосъёмка
|Заниматься майнингом и торговлей криптовалютой
|Разработка ПО, вёрстка сайтов
|Работать агентом, комиссионером или доверенным лицом
|Уборка, доставка, ремонт
|Оказывать услуги бывшему работодателю, если с увольнения прошло менее двух лет
|Сдача жилого помещения в аренду
|Совмещать НПД с другими режимами, например с УСН или ПСН
|Хендмейд, изготовление товаров своими руками
Если все три условия выполнены — режим НПД вам доступен.
Как ИП перейти на НПД
ИП может перейти на НПД с любого налогового режима — чаще всего с УСН, ПСН, ЕСХН или АУСН. Но перед переходом важно правильно завершить применение прежней системы.
Шаг 1. Прекратить трудовые отношения с сотрудниками
Плательщики НПД не могут иметь наёмных работников. Если у вас есть сотрудники, нужно расторгнуть с ними трудовые договоры.
Шаг 2. Зарегистрироваться в приложении «Мой налог»
Зарегистрироваться на НПД можно за 10 минут без визита в налоговую. Выберите удобный способ регистрации.
- По паспорту — нужно отсканировать документ и сделать селфи.
- Через Личный кабинет налогоплательщика — по ИНН и паролю.
- Через портал «Госуслуги» — по логину и паролю.
Также зарегистрироваться можно в веб-версии «Мой налог» на сайте ФНС или через уполномоченные банки. Кстати, Точка Банк входит в их число.
Заявление формируется автоматически, статус самозанятого присваивается онлайн. Датой постановки на учёт считается дата подачи заявления (ч. 10 ст. 5 Закона №422-ФЗ).
Шаг 3. При необходимости снять с учёта онлайн-кассу
ИП на НПД могут работать с кассой или без неё. Если хотите оставить кассу для удобства клиентов — продолжайте её использовать. А чтобы работать без кассы, действуйте по алгоритму:
- Сформируйте отчёт о закрытии фискального накопителя.
- Подайте в ФНС заявление о снятии онлайн-кассы с учёта. Это можно сделать на бумаге в налоговой или электронно — через кабинет ККТ, «Госуслуги», изготовителя кассы или оператора фискальных данных.
Шаг 4. Уведомить налоговую об отказе от текущего режима
Подать уведомление можно несколькими способами:
- Лично в ИФНС или заказным письмом с описью вложения.
- Через личный кабинет на сайте ФНС.
- Через приложение «Мой налог» — сразу после регистрации появится баннер с предложением отказаться от УСН. Электронная подпись для этого не нужна.
- Через Точка Банк — сформировать документ можно прямо в интернет-банке. Для этого потребуется подключённая платная Онлайн-бухгалтерия и электронная подпись (УКЭП). Если электронной подписи нет, сформируем документ на бумаге, чтобы вы подали его в ФНС самостоятельно.
В Точка Банке также можно заказать подготовку закрывающей декларации по УСН, квитанций на оплату налога и страховых взносов, КУДиР. Услуга доступна для ИП без сотрудников, которые не платят НДС и работают на УСН «Доходы» или совмещают УСН «Доходы» с патентом.
Теперь рассмотрим, какие уведомления нужно подать:
- УСН — подаётся единая форма КНД 1154004 в течение месяца с даты регистрации в качестве плательщика НПД. Новая форма уведомления действует с 31 июля 2026 года.
- ЕСХН — подаётся форма 26.1-7 в тот же месячный срок.
- ПСН — здесь два варианта: либо дождаться окончания срока действия патента, либо досрочно прекратить патентную деятельность, подав форму 26.5-4, и после этого зарегистрироваться на НПД.
- АУСН — уведомление подаётся через личный кабинет налогоплательщика до 31 декабря, переход на НПД вступает в силу с 1 января следующего года. Кроме того, 1 января нужно обязательно зарегистрироваться в приложении «Мой налог».
Важный нюанс для АУСН: если в течение года ИП уже переходил на АУСН с УСН или НПД, перейти на НПД можно не раньше чем через 12 месяцев с даты того перехода (ч. 1.1 ст. 4 Закона №17-ФЗ).
Шаг 5. Рассчитать и уплатить страховые взносы
После регистрации на НПД пересчитайте страховые взносы: они начисляются только за дни работы на прежнем режиме, поэтому важно знать точную дату перехода.
Формула: (годовой взнос ÷ 12) × полные месяцы + (годовой взнос ÷ 12 ÷ дней в месяце перехода) × дней до даты перехода.
Пример: переход 15 марта 2026 года, взносы за весь 2026 год — 57 390 ₽. То есть полностью отработаны два месяца — январь и февраль. А в марте отработано 14 дней из 31.
(57 390 ÷ 12) × 2 + (57 390 ÷ 12 ÷ 31) × 14 = 9 565 + 2 159,84 = 11 724,84.
А если доход превысил 300 000 ₽ — дополнительно 1% с превышения, но не более 321 818 ₽ в 2026 году.
Сроки уплаты: фиксированные взносы — до 28 декабря текущего года, допвзносы — до 1 июля следующего года.
Шаг 6. Подать декларацию и уплатить оставшиеся налоги
Сдайте декларацию по прежнему режиму после перехода на НПД, чтобы не ошибиться в расчётах.
УСН: формально срок подачи декларации — до 25 апреля следующего года, уплаты налога — до 28 апреля (письмо ФНС от 14.02.2023 №СД-4-3/1762@). Но лучше не ждать: подайте декларацию до 25-го числа месяца, следующего за месяцем перехода на НПД, и тогда же уплатите налог — до 28-го. Так вы корректно рассчитаете доходы и сумму налога по УСН (п. 2 ст. 346.23 НК РФ).
ЕСХН: специально установленных сроков нет, поэтому декларацию можно подать в общие сроки — до 25 марта следующего года, а налог уплатить до 28 марта следующего года (п. 5 ст. 346.9 и п. 2 ст. 346.10 НК РФ). Однако мы рекомендуем не затягивать и сдать отчётность до 25-го числа следующего месяца, а налог уплатить до 28-го числа следующего месяца.
ПСН: декларация не подаётся. При досрочном прекращении патента его стоимость пересчитают пропорционально фактическому сроку — переплату можно вернуть или зачесть.
АУСН: декларация не подаётся — налог рассчитывается автоматически налоговым органом. Убедитесь, что все доходы и расходы за период до перехода корректно отражены в личном кабинете.
Шаг 7. Уведомить контрагентов
Направьте контрагентам письменное уведомление о переходе на НПД. Сообщите, что теперь формируете чеки через «Мой налог» — это особенно важно для заказчиков-юрлиц: без чека они не смогут учесть оплату в расходах. Если же ранее вы были плательщиком НДС, то также уведомите, что больше им не являетесь.
Переоформлять договоры не нужно. При этом если в договоре был выделен НДС, то можно заключить дополнительное соглашение без НДС — это не обязательно, а только рекомендовано, так как ИП на НПД перестаёт быть плательщиком НДС (письмо ФНС от 20.02.2019 №СД-4-3/2899@).
Если же цена в договоре останется с выделенным НДС, плательщик НПД при желании сможет выставить счёт-фактуру для контрагента. Однако в таком случае ему придётся самостоятельно подать декларацию по НДС и уплатить налог в бюджет.
Когда переход выгоден: пример расчёта
Сравним нагрузку для ИП-фотографа с доходом 1,5 млн ₽ в год. Представим, что все клиенты у него — физлица.
УСН «Доходы»: налог 6% от дохода = 90 000 ₽. Но ИП без сотрудников может уменьшить этот налог на сумму уплаченных страховых взносов — фиксированных (57 390 ₽) и дополнительных 1% с дохода свыше 300 000 ₽ (12 000 ₽).
Итого взносов — 69 390 ₽, они вычитаются из налога, и доплатить останется всего 20 610 ₽. Общая сумма расходов на налоги и взносы — те же 90 000 ₽, просто часть уходит в виде взносов, а часть — в виде налога.
НПД (4%): налог = 60 000 ₽, взносы = 0 ₽. Итого: 60 000 ₽.
Экономия — 30 000 ₽ в год. При доходах ближе к 2,4 млн ₽ разница растёт: на УСН взносы увеличиваются за счёт 1% с суммы свыше 300 000 ₽, а на НПД их нет.
Разберём, какой режим выгоднее — НПД или УСН «Доходы» 6% без сотрудников — в зависимости от двух факторов: с кем работает ИП и каков его доход.
Клиенты-физлица → НПД 4% → НПД выгоднее УСН «Доходы» 6%
- Чем ниже доход, тем выгода ощутимее: на НПД взносов нет совсем, а на УСН — минимум 57 390 ₽, что при небольшом доходе может превышать сам налог.
- Чем выше доход, тем выгода больше: на УСН налог растёт, а уменьшить его можно только за счёт взносов — в итоге взносы полностью «съедаются» налогом и реальной экономии не дают. А на НПД взносов нет и ставка ниже.
Клиенты-юрлица и ИП → НПД 6% → Выгодный режим зависит от дохода
- Если доход до 1 087 800 ₽ в год, НПД выгоднее: несмотря на одинаковую ставку налога, на УСН придётся платить взносы, которые не покрываются полностью за счёт уменьшения налога на взносы.
- Если доход 1 087 800 ₽ в год или выше, налог на УСН полностью покрывает взносы, и итоговая нагрузка на обоих режимах выравнивается: ни один из них не имеет преимущества. Поэтому переходить с УСН на НПД не имеет смысла.
Пояснение: при доходе 1 087 800 ₽ налог УСН = 65 268 ₽ и взносы = 65 268 ₽, из которых 57 390 ₽ фиксированные + 7 878 ₽ допвзнос 1% с суммы сверх 300 000 ₽.
НПД vs УСН: сравнение
|Параметр
|НПД
|УСН
|Ставка
|4% / 6%
|6% «Доходы» или 15% «Доходы минус расходы», возможны региональные льготы
|НДС
|Нет
|Да, при доходе свыше
20 млн ₽ в 2026 году
|Страховые взносы
|Добровольно
|57 390 ₽ + 1% сверх
300 000 ₽
|Лимит дохода
|2,4 млн ₽
|490,5 млн ₽
|Сотрудники
|Нельзя нанимать
|Не более 130 человек
|Отчётность
|Нет
|Декларация раз в год и КУДиР. При наличии НДС — декларации по НДС раз в квартал
|Онлайн-касса
|Не нужна
|Обязательна при работе с физлицами, исключений мало
|Пенсионный стаж
|Не идёт без добровольных взносов
|Идёт
Как оформлять продажи ИП на НПД
Все продажи фиксируются в приложении «Мой налог».
1. Оформить новую продажу
Создайте чек в разделе «Новая продажа». Укажите:
- Дату продажи.
- Наименование товара или услуги.
- Стоимость.
- Статус покупателя: физическое лицо, ИП или юридическое лицо.
Для покупателей-организаций дополнительно укажите ИНН и наименование. Если организация иностранная, отметьте это в соответствующем поле.
2. Передать чек покупателю
Отправить чек можно прямо из приложения — на электронную почту, в мессенджер или другим удобным способом.
Сроки передачи зависят от формы оплаты (ч. 3 ст. 14 Закона №422-ФЗ):
- Наличные или карта — сразу, в момент расчёта.
- Перевод с расчётного счёта — не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты. На практике контрагенты-юрлица часто прописывают в договоре более короткий срок — до следующего рабочего дня.
За нарушение сроков самозанятому грозит штраф: 20% от суммы расчёта за первое нарушение, 100% — за повторное в течение шести месяцев (ст. 129.13 НК РФ). А заказчик-юрлицо без чека не сможет учесть расходы в налоговой базе.
3. Уплатить налог
ФНС рассчитает сумму автоматически и до 12-го числа следующего месяца пришлёт уведомление в приложение. Уплатить налог нужно до 28-го числа следующего месяца — прямо в приложении или через банк по реквизитам из налогового уведомления.
Чем ИП на НПД отличается от самозанятого
По данным ФНС, на начало 2026 года в России зарегистрировано более 15,6 млн плательщиков НПД. Из них около 780 000 — ИП, остальные — физлица. Различия между ними смотрите в таблице.
|Критерий
|ИП на НПД
|Физлица на НПД без статуса ИП
|Расчётный счёт, торговый эквайринг, онлайн-касса
|Может открыть расчётный счёт и подключить сервисы для бизнеса
|Недоступны, только личная карта
|Превышение лимита 2,4 млн ₽ в год
|Может перейти на УСН или другой режим
|Теряет право на НПД и платит НДФЛ от 13% либо оформляет ИП для перехода на другой режим
|Лицензии и сертификация
|Может получать лицензии и сертифицировать продукцию
|Не может
|Доверие заказчиков
|Выше — меньше рисков для контрагента
|Ниже — если физлицо потеряет статус НПД, заказчик рискует стать налоговым агентом
|Пособия при добровольном страховании
|Больничные, декретные, пособие по уходу за ребёнком
|Только больничные
|Регистрация
|Нужна регистрация ИП в ФНС + постановка на учёт как плательщика НПД
|Достаточно встать на учёт как плательщик НПД в приложении «Мой налог»
|Закрытие
|Процедура ликвидации ИП + снятие с учёта в приложении «Мой налог»
|Пара кликов в приложении «Мой налог», чтобы сняться с учёта
Может ли самозанятый стать ИП на НПД
Да, достаточно зарегистрировать ИП — подавать отдельное уведомление о применении спецрежима не нужно, статус плательщика НПД сохранится автоматически.
Шаг 1. Выбрать коды ОКВЭД: один основной, остальные дополнительные.
Шаг 2. Подать заявление на регистрацию ИП:
- Лично — в ИФНС с госпошлиной 800 ₽, через МФЦ или у нотариуса.
- Онлайн — на сайте ФНС, через «Госуслуги» или Точка Банк. Госпошлины нет, но нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. При регистрации ИП через Точка Банк подготовим за вас заявление и поможем разобраться с электронной подписью.
Шаг 3. Проверить в личном кабинете ФНС, что статус НПД сохранился. Для подтверждения можно сформировать справку о постановке на учёт в приложении «Мой налог».
Что делать при утрате права на НПД
Следите за тремя параметрами: доход не более 2,4 млн ₽ с начала года, отсутствие наёмных сотрудников, допустимый вид деятельности. При нарушении любого из них регистрацию на НПД аннулируют, и ИП автоматически окажется на ОСНО — с НДС, НДФЛ и обязательной отчётностью.
Порядок действий при утрате права на НПД:
- Сняться с учёта НПД в приложении «Мой налог» в связи с утратой права.
- В течение 20 календарных дней с даты снятия подать уведомление о переходе на УСН, АУСН, ЕСХН или патент (ч. 6 ст. 15 Закона №422-ФЗ). Если выбираете ОСНО — заявление не нужно.
Если же ИП решит добровольно отказаться от НПД, а не потеряет право на него, перейти на УСН или ЕСХН получится только с 1 января следующего года.