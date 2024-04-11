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Как ИП перейти на НПД в 2026 году

С УСН можно перейти на НПД в любой день — и перестать платить страховые взносы. С патентом переход возможен только после окончания его действия или уведомления налоговой. За счёт этого перехода в 2026 году ИП может сэкономить минимум 57 390 ₽, плюс при нулевом доходе не нужно будет платить налог.

18.03.2026
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НПД работает одинаково для ИП и самозанятых физлиц: нет обязательных страховых взносов и налог 4–6%. Разница только в статусе: ИП сохраняет расчётный счёт и бизнес-сервисы, которые недоступны обычному самозанятому. Поэтому закрывать ИП ради самозанятости не нужно — достаточно сменить режим.

В статье — простая инструкция по переходу ИП на НПД: как понять, подходите ли вы под режим, как оформить документы для ФНС и о чём уведомить контрагентов. Разберём, при каком доходе переход окупается, а когда лучше остаться на прежнем режиме.

Коротко
ИП может перейти на НПД с любого налогового режима, но порядок зависит от текущей системы:
— С УСН и ЕСХН — зарегистрируйтесь в приложении «Мой налог» и уведомьте налоговую об отказе от прежнего режима за месяц.
— С АУСН — только с 1 января, если изначально работали на АУСН или перешли на него с начала года. Если же перешли на АУСН в течение года с УСН или НПД — придётся подождать 12 месяцев с даты перехода.
— При ПСН — дождитесь окончания патента или прекратите его досрочно.
Перед переходом нужно прекратить трудовые отношения с сотрудниками и сдать отчётность по старому режиму. На НПД действует лимит дохода 2,4 млн ₽ в год, нельзя нанимать работников и доступны не все сферы деятельности. Важно соблюдать эти ограничения.

Что такое НПД

НПД — налог на профессиональный доход. Рассмотрим, какие преимущества даёт этот режим.

ПреимуществаЧто это значит
Низкие ставки4% с доходов от физлиц, 6% — от юрлиц и ИП (ст. 10 Закона №422-ФЗ)
Налоговый вычет в размере 10 000 ₽Вычет временно снижает ставку: до 3% с доходов от физлиц и до 4% — от юрлиц и ИП. Пониженные ставки действуют, пока не израсходуете весь бонус в размере 10 000 ₽ (ст. 12 Закона №422-ФЗ)
Освобождение от взносовНе платите обязательные взносы ИП за себя (57 390 ₽ в 2026 году) и дополнительные взносы при доходе свыше 300 000 ₽ (п. 1.2 ст. 430 НК РФ)
Автоматический учётДоходы, чеки и налог фиксируются в приложении «Мой налог», там же можно платить налог и выставлять счета
Нет отчётностиНе нужно сдавать в госорганы декларации и отчёты
Работа без кассыПрименять онлайн-кассу не обязательно (п. 2.2 ст. 2 Закона №54-ФЗ)
Нет дохода — нет налогаЕсли дохода нет, платить налог не нужно

Кому подходит НПД

Применять режим могут как физлица, так и индивидуальные предприниматели. Чтобы работать на НПД, нужно соблюдать три условия.

Обратите внимание: режим НПД доступен не только гражданам РФ, но и иностранным гражданам из стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения), а также гражданам Украины.

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1. Работать без наёмных сотрудников

На НПД нельзя нанимать работников по трудовым договорам (п. 4 ч. 2 ст. 4 Закона №422-ФЗ). Подрядчиков по договорам ГПХ привлекать можно.

2. Зарабатывать не более 2,4 млн ₽ в год

Считается совокупный доход с начала календарного года. Если превысите лимит — потеряете право на НПД автоматически (п. 8 ч. 2 ст. 4 Закона №422-ФЗ).

3. Заниматься разрешённой деятельностью

Конкретного перечня ОКВЭД для НПД нет, но в законе перечислены ограничения (ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Закона №422-ФЗ).

❌ На НПД нельзя✅ Подходит для НПД
Перепродавать чужие товарыРепетиторство, консультации, коучинг
Торговать подакцизной и маркируемой продукциейДизайн, маркетинг, копирайтинг
Добывать и продавать полезные ископаемыеФото- и видеосъёмка
Заниматься майнингом и торговлей криптовалютойРазработка ПО, вёрстка сайтов
Работать агентом, комиссионером или доверенным лицомУборка, доставка, ремонт
Оказывать услуги бывшему работодателю, если с увольнения прошло менее двух летСдача жилого помещения в аренду
Совмещать НПД с другими режимами, например с УСН или ПСНХендмейд, изготовление товаров своими руками

ИП и самозанятость: как совмещать и в чём преимущества

Сферы деятельности самозанятых

Если все три условия выполнены — режим НПД вам доступен.

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Как ИП перейти на НПД

ИП может перейти на НПД с любого налогового режима — чаще всего с УСН, ПСН, ЕСХН или АУСН. Но перед переходом важно правильно завершить применение прежней системы.

Шаг 1. Прекратить трудовые отношения с сотрудниками

Плательщики НПД не могут иметь наёмных работников. Если у вас есть сотрудники, нужно расторгнуть с ними трудовые договоры.

Шаг 2. Зарегистрироваться в приложении «Мой налог»

Зарегистрироваться на НПД можно за 10 минут без визита в налоговую. Выберите удобный способ регистрации. 

В приложение «Мой налог»:

  • По паспорту — нужно отсканировать документ и сделать селфи. 
  • Через Личный кабинет налогоплательщика — по ИНН и паролю. 
  • Через портал «Госуслуги» — по логину и паролю. 

Также зарегистрироваться можно в веб-версии «Мой налог» на сайте ФНС или через уполномоченные банки. Кстати, Точка Банк входит в их число.

Заявление формируется автоматически, статус самозанятого присваивается онлайн. Датой постановки на учёт считается дата подачи заявления (ч. 10 ст. 5 Закона №422-ФЗ).

Шаг 3. При необходимости снять с учёта онлайн-кассу

ИП на НПД могут работать с кассой или без неё. Если хотите оставить кассу для удобства клиентов — продолжайте её использовать. А чтобы работать без кассы, действуйте по алгоритму:

  1. Сформируйте отчёт о закрытии фискального накопителя.
  2. Подайте в ФНС заявление о снятии онлайн-кассы с учёта. Это можно сделать на бумаге в налоговой или электронно — через кабинет ККТ, «Госуслуги», изготовителя кассы или оператора фискальных данных.

Шаг 4. Уведомить налоговую об отказе от текущего режима

Подать уведомление можно несколькими способами:

  • Лично в ИФНС или заказным письмом с описью вложения.
  • Через личный кабинет на сайте ФНС.
  • Через приложение «Мой налог» — сразу после регистрации появится баннер с предложением отказаться от УСН. Электронная подпись для этого не нужна.
  • Через Точка Банк — сформировать документ можно прямо в интернет-банке. Для этого потребуется подключённая платная Онлайн-бухгалтерия и электронная подпись (УКЭП). Если электронной подписи нет, сформируем документ на бумаге, чтобы вы подали его в ФНС самостоятельно.

В Точка Банке также можно заказать подготовку закрывающей декларации по УСН, квитанций на оплату налога и страховых взносов, КУДиР. Услуга доступна для ИП без сотрудников, которые не платят НДС и работают на УСН «Доходы» или совмещают УСН «Доходы» с патентом.

Теперь рассмотрим, какие уведомления нужно подать:

  • УСН — подаётся единая форма КНД 1154004 в течение месяца с даты регистрации в качестве плательщика НПД. Новая форма уведомления действует с 31 июля 2026 года.
  • ЕСХН — подаётся форма 26.1-7 в тот же месячный срок.
  • ПСН — здесь два варианта: либо дождаться окончания срока действия патента, либо досрочно прекратить патентную деятельность, подав форму 26.5-4, и после этого зарегистрироваться на НПД.
  • АУСН — уведомление подаётся через личный кабинет налогоплательщика до 31 декабря, переход на НПД вступает в силу с 1 января следующего года. Кроме того, 1 января нужно обязательно зарегистрироваться в приложении «Мой налог». 

Важный нюанс для АУСН: если в течение года ИП уже переходил на АУСН с УСН или НПД, перейти на НПД можно не раньше чем через 12 месяцев с даты того перехода (ч. 1.1 ст. 4 Закона №17-ФЗ).

Если не подать уведомление вовремя — налоговая аннулирует регистрацию на НПД задним числом. ИП окажется на прежнем режиме и обязан будет уплатить все налоги и взносы за этот период.


Восстановить регистрацию без повторного прохождения процедуры нельзя. А повторная регистрация возможна только при отсутствии долгов перед бюджетом — это касается всех налогов, взносов и штрафов, как по ИП, так и по физлицу.

Наталья БанноваНаталья Баннова
Наталья БанноваЭксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса в Точка Банке

Шаг 5. Рассчитать и уплатить страховые взносы

После регистрации на НПД пересчитайте страховые взносы: они начисляются только за дни работы на прежнем режиме, поэтому важно знать точную дату перехода.

Формула: (годовой взнос ÷ 12) × полные месяцы + (годовой взнос ÷ 12 ÷ дней в месяце перехода) × дней до даты перехода.

Пример: переход 15 марта 2026 года, взносы за весь 2026 год — 57 390 ₽. То есть полностью отработаны два месяца — январь и февраль. А в марте отработано 14 дней из 31.

(57 390 ÷ 12) × 2 + (57 390 ÷ 12 ÷ 31) × 14 = 9 565 + 2 159,84 = 11 724,84.

А если доход превысил 300 000 ₽ — дополнительно 1% с превышения, но не более 321 818 ₽ в 2026 году.

Сроки уплаты: фиксированные взносы — до 28 декабря текущего года, допвзносы — до 1 июля следующего года.

Страховые взносы ИП в 2026 году: сколько и как платить

Шаг 6. Подать декларацию и уплатить оставшиеся налоги

Сдайте декларацию по прежнему режиму после перехода на НПД, чтобы не ошибиться в расчётах.

УСН: формально срок подачи декларации — до 25 апреля следующего года, уплаты налога — до 28 апреля (письмо ФНС от 14.02.2023 №СД-4-3/1762@). Но лучше не ждать: подайте декларацию до 25-го числа месяца, следующего за месяцем перехода на НПД, и тогда же уплатите налог — до 28-го. Так вы корректно рассчитаете доходы и сумму налога по УСН (п. 2 ст. 346.23 НК РФ).

ЕСХН: специально установленных сроков нет, поэтому декларацию можно подать в общие сроки — до 25 марта следующего года, а налог уплатить до 28 марта следующего года (п. 5 ст. 346.9 и п. 2 ст. 346.10 НК РФ). Однако мы рекомендуем не затягивать и сдать отчётность до 25-го числа следующего месяца, а налог уплатить до 28-го числа следующего месяца.

ПСН: декларация не подаётся. При досрочном прекращении патента его стоимость пересчитают пропорционально фактическому сроку — переплату можно вернуть или зачесть.

АУСН: декларация не подаётся — налог рассчитывается автоматически налоговым органом. Убедитесь, что все доходы и расходы за период до перехода корректно отражены в личном кабинете.

Шаг 7. Уведомить контрагентов

Направьте контрагентам письменное уведомление о переходе на НПД. Сообщите, что теперь формируете чеки через «Мой налог» — это особенно важно для заказчиков-юрлиц: без чека они не смогут учесть оплату в расходах. Если же ранее вы были плательщиком НДС, то также уведомите, что больше им не являетесь.

Переоформлять договоры не нужно. При этом если в договоре был выделен НДС, то можно заключить дополнительное соглашение без НДС — это не обязательно, а только рекомендовано, так как ИП на НПД перестаёт быть плательщиком НДС (письмо ФНС от 20.02.2019 №СД-4-3/2899@). 

Если же цена в договоре останется с выделенным НДС, плательщик НПД при желании сможет выставить счёт-фактуру для контрагента. Однако в таком случае ему придётся самостоятельно подать декларацию по НДС и уплатить налог в бюджет.

Когда переход выгоден: пример расчёта

Сравним нагрузку для ИП-фотографа с доходом 1,5 млн ₽ в год. Представим, что все клиенты у него — физлица.

УСН «Доходы»: налог 6% от дохода = 90 000 ₽. Но ИП без сотрудников может уменьшить этот налог на сумму уплаченных страховых взносов — фиксированных (57 390 ₽) и дополнительных 1% с дохода свыше 300 000 ₽ (12 000 ₽). 

Итого взносов — 69 390 ₽, они вычитаются из налога, и доплатить останется всего 20 610 ₽. Общая сумма расходов на налоги и взносы — те же 90 000 ₽, просто часть уходит в виде взносов, а часть — в виде налога.

НПД (4%): налог = 60 000 ₽, взносы = 0 ₽. Итого: 60 000 ₽.

Экономия — 30 000 ₽ в год. При доходах ближе к 2,4 млн ₽ разница растёт: на УСН взносы увеличиваются за счёт 1% с суммы свыше 300 000 ₽, а на НПД их нет.

Разберём, какой режим выгоднее — НПД или УСН «Доходы» 6% без сотрудников — в зависимости от двух факторов: с кем работает ИП и каков его доход.

Клиенты-физлица → НПД 4% → НПД выгоднее УСН «Доходы» 6%

  • Чем ниже доход, тем выгода ощутимее: на НПД взносов нет совсем, а на УСН — минимум 57 390 ₽, что при небольшом доходе может превышать сам налог.
  • Чем выше доход, тем выгода больше: на УСН налог растёт, а уменьшить его можно только за счёт взносов — в итоге взносы полностью «съедаются» налогом и реальной экономии не дают. А на НПД взносов нет и ставка ниже.

Клиенты-юрлица и ИП → НПД 6% → Выгодный режим зависит от дохода

  • Если доход до 1 087 800 ₽ в год, НПД выгоднее: несмотря на одинаковую ставку налога, на УСН придётся платить взносы, которые не покрываются полностью за счёт уменьшения налога на взносы.
  • Если доход 1 087 800 ₽ в год или выше, налог на УСН полностью покрывает взносы, и итоговая нагрузка на обоих режимах выравнивается: ни один из них не имеет преимущества. Поэтому переходить с УСН на НПД не имеет смысла.

Пояснение: при доходе 1 087 800 ₽ налог УСН = 65 268 ₽ и взносы = 65 268 ₽, из которых 57 390 ₽ фиксированные + 7 878 ₽ допвзнос 1% с суммы сверх 300 000 ₽.

НПД vs УСН: сравнение

ПараметрНПДУСН 
Ставка4% / 6%6% «Доходы» или 15% «Доходы минус расходы», возможны региональные льготы
НДСНетДа, при доходе свыше
20 млн ₽ в 2026 году
Страховые взносыДобровольно57 390 ₽ + 1% сверх
300 000 ₽
Лимит дохода2,4 млн ₽490,5 млн ₽
СотрудникиНельзя наниматьНе более 130 человек
ОтчётностьНетДекларация раз в год и КУДиР. При наличии НДС — декларации по НДС раз в квартал
Онлайн-кассаНе нужнаОбязательна при работе с физлицами, исключений мало
Пенсионный стажНе идёт без добровольных взносовИдёт

Как оформлять продажи ИП на НПД

Все продажи фиксируются в приложении «Мой налог».

1. Оформить новую продажу

Создайте чек в разделе «Новая продажа». Укажите:

  • Дату продажи.
  • Наименование товара или услуги.
  • Стоимость.
  • Статус покупателя: физическое лицо, ИП или юридическое лицо.

Для покупателей-организаций дополнительно укажите ИНН и наименование. Если организация иностранная, отметьте это в соответствующем поле.

2. Передать чек покупателю

Отправить чек можно прямо из приложения — на электронную почту, в мессенджер или другим удобным способом.

Сроки передачи зависят от формы оплаты (ч. 3 ст. 14 Закона №422-ФЗ):

  • Наличные или карта — сразу, в момент расчёта.
  • Перевод с расчётного счёта — не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты. На практике контрагенты-юрлица часто прописывают в договоре более короткий срок — до следующего рабочего дня.

За нарушение сроков самозанятому грозит штраф: 20% от суммы расчёта за первое нарушение, 100% — за повторное в течение шести месяцев (ст. 129.13 НК РФ). А заказчик-юрлицо без чека не сможет учесть расходы в налоговой базе.

3. Уплатить налог

ФНС рассчитает сумму автоматически и до 12-го числа следующего месяца пришлёт уведомление в приложение. Уплатить налог нужно до 28-го числа следующего месяца — прямо в приложении или через банк по реквизитам из налогового уведомления.

Налог НПД у ИП: как считать, сроки уплаты

Чем ИП на НПД отличается от самозанятого

По данным ФНС, на начало 2026 года в России зарегистрировано более 15,6 млн плательщиков НПД. Из них около 780 000 — ИП, остальные — физлица. Различия между ними смотрите в таблице.

КритерийИП на НПДФизлица на НПД без статуса ИП
Расчётный счёт, торговый эквайринг, онлайн-кассаМожет открыть расчётный счёт и подключить сервисы для бизнесаНедоступны, только личная карта
Превышение лимита 2,4 млн ₽ в годМожет перейти на УСН или другой режимТеряет право на НПД и платит НДФЛ от 13% либо оформляет ИП для перехода на другой режим
Лицензии и сертификацияМожет получать лицензии и сертифицировать продукциюНе может
Доверие заказчиковВыше — меньше рисков для контрагентаНиже — если физлицо потеряет статус НПД, заказчик рискует стать налоговым агентом
Пособия при добровольном страхованииБольничные, декретные, пособие по уходу за ребёнкомТолько больничные
РегистрацияНужна регистрация ИП в ФНС + постановка на учёт как плательщика НПДДостаточно встать на учёт как плательщик НПД в приложении «Мой налог»
ЗакрытиеПроцедура ликвидации ИП + снятие с учёта в приложении «Мой налог»Пара кликов в приложении «Мой налог», чтобы сняться с учёта

Чем отличается ИП на НПД от самозанятого

ИП на НПД сохраняет все преимущества самозанятости — те же ставки 4 и 6%, отсутствие обязательных взносов, — но открывает доступ к расчётному счёту, торговому эквайрингу, сертификации и гибкой смене режима. Для серьёзной коммерческой деятельности статус ИП предпочтительнее.

Наталья БанноваНаталья Баннова
Наталья БанноваЭксперт по налогообложению и ликвидации бизнеса в Точка Банке

Может ли самозанятый стать ИП на НПД

Да, достаточно зарегистрировать ИП — подавать отдельное уведомление о применении спецрежима не нужно, статус плательщика НПД сохранится автоматически.

Шаг 1. Выбрать коды ОКВЭД: один основной, остальные дополнительные.

Шаг 2. Подать заявление на регистрацию ИП:

  • Лично — в ИФНС с госпошлиной 800 ₽, через МФЦ или у нотариуса.
  • Онлайн — на сайте ФНС, через «Госуслуги» или Точка Банк. Госпошлины нет, но нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. При регистрации ИП через Точка Банк подготовим за вас заявление и поможем разобраться с электронной подписью.

Шаг 3. Проверить в личном кабинете ФНС, что статус НПД сохранился. Для подтверждения можно сформировать справку о постановке на учёт в приложении «Мой налог».

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

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Что делать при утрате права на НПД

Следите за тремя параметрами: доход не более 2,4 млн ₽ с начала года, отсутствие наёмных сотрудников, допустимый вид деятельности. При нарушении любого из них регистрацию на НПД аннулируют, и ИП автоматически окажется на ОСНО — с НДС, НДФЛ и обязательной отчётностью.

Порядок действий при утрате права на НПД: 

  1. Сняться с учёта НПД в приложении «Мой налог» в связи с утратой права.
  2. В течение 20 календарных дней с даты снятия подать уведомление о переходе на УСН, АУСН, ЕСХН или патент (ч. 6 ст. 15 Закона №422-ФЗ). Если выбираете ОСНО — заявление не нужно.

Если же ИП решит добровольно отказаться от НПД, а не потеряет право на него, перейти на УСН или ЕСХН получится только с 1 января следующего года.

Вопросы по теме

Можно ли перейти на НПД не с 1 января?

С большинства режимов перейти на НПД можно в любой день года. Исключение — АУСН: уведомление нужно подать до 31 декабря, и переход вступит в силу только с 1 января. А если в течение года вы уже переходили на АУСН с УСН или НПД, то вернуться на НПД можно только спустя 12 месяцев с даты такого перехода.

Сохранится ли ОГРНИП?

Да. Переход на НПД — смена режима, а не ликвидация ИП. Все реквизиты остаются прежними.

Что будет с расчётным счётом?

Продолжайте пользоваться тем же счётом. Рекомендуем сообщить банку о смене режима — это может повлиять на тариф обслуживания.

Можно ли вернуться с НПД на УСН?

Да, но есть особенности:


— При добровольном отказе от НПД — с 1 января следующего года, уведомление нужно подать до 31 декабря. 


— При утрате права на НПД — в течение 20 календарных дней с даты снятия с учёта.

Прерывается ли пенсионный стаж на НПД?

Если не платить добровольные взносы в СФР — стаж прерывается. А если платить — перерыва не будет.

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Как ИП перейти на НПД в 2026 году: пошаговая инструкция — Точка Банк