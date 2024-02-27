Что такое кабинет Lamoda Seller и как он работает

Ламода — это маркетплейс, который специализируется на продаже одежды и обуви. Расскажем, что можно на нём продавать, как зарегистрироваться в качестве селлера и что есть в личном кабинете.
Также рассмотрим, как создать карточку товара, какие риски есть у селлеров и какую схему работы выбрать. А ещё расскажем об основных комиссиях и тарифах, которые нужно платить за работу на Lamoda.
Кто может продавать на Lamoda
У сервиса есть несколько важных требований к селлерам. Отбор на Ламоде достаточно жёсткий — попасть туда может быть непросто. С другой стороны, это защищает покупателей от недобросовестных продавцов и подделок. Поэтому для того, чтобы стать пселлером, важно заранее подготовить все документы и предоставить их — это повысит шансы попасть на площадку.
Основные требования Ламоды:
- Селлер должен быть юридическим лицом, зарегистрированным на территории России.
- Товарный знак должен быть зарегистрирован.
- У селлера должны быть все необходимые декларации соответствия и сертификаты.
- Все этикетки и вшивные ярлыки должны быть оформлены в соответствии со стандартами.
- Товар должен быть правильно упакован.
- Юридические лица должны использовать электронный документооборот.
Для самозанятых работа на Ламоде не подходит. Но они могут попробовать продавать товары на Ozon или Wildberries — там требования к селлерам менее жёсткие.
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Что можно продавать на Lamoda
В отличие от Ozon, Wildberries и других классических маркетплейсах, Ламода специализируется на одежде, обуви, аксессуарах, товарах для дома и парфюмерии. На маркетплейсе есть три категории, с которых покупатели начинают выбирать товар:
- Женщинам.
- Мужчинам.
- Детям.
В зависимости от выбранной категории пользователь выбирает и подкатегории. Для женщин и мужчин они одинаковые:
- Новинки.
- Одежда.
- Обувь.
- Аксессуары.
- Спорт.
- Красота.
- Дом.
В разделе для детей также есть подкатегории «Игрушки», «Уход» и «Школа». В разделах для мужчин и женщин есть дополнительная категория Resale — в ней продают вещи, которые уже кто-то носил. Обычно это одежда или обувь, которую надели один-два раза, например, потому что она не подошла по размеру. В этом случае её возвращают и готовят к перепродаже.
Есть и стандартная категория Sale, в которой продаются новые товары со скидками от продавцов. Кроме того, у покупателей есть возможность посмотреть только премиум-товары или отфильтровать вещи по брендам.
Товары из всех этих категорий селлеры могут продавать на Ламоде. В зависимости от выбранной категории у продавца должно быть определённое количество артикулов. Например, если селлер торгует одеждой, нужно завести на Ламоду не меньше 50 артикулов, а если продаёт товары для спорта — 20 артикулов.
Есть определённые требования и к количеству товара по определённым размерам: важно, чтобы одежда самых распространённых размеров была представлены в достаточном количестве. Сервис подчёркивает, что ассортимент должен быть согласован экспертами Lamoda.
Важно: если селлер продаёт товары под товарным знаком, понадобятся документы, подтверждающие право использования товарного знака. Упаковка и этикетки должны соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза. А товары, которые селлер хочет продавать, должны соответствовать законодательству РФ.
Как начать работу на Ламоде
Для начала работы нужно заполнить анкету для партнёров. В ней надо ввести основную информацию: ФИО, контакты, форму юридического лица, категорию товара, название бренда, документ, подтверждающий право на Товарные знаки, количество артикулов и другую информацию.
После этого селлеры заключают с сервисом договор — подписать его можно дистанционно, а подписанный документ можно отправить через электронный документооборот.
После согласования условий и подписания документов селлеры загружают карточки товаров в личный кабинет, а сами товары отправляют на склад. Теперь, когда покупатели будут оформлять заказ на Ламоде, сервис будет доставлять его заказчикам и переводить деньги продавцу. Процессы могут немного различаться в зависимости от того, какую схему работы выбирает селлер.
Есть три варианта сотрудничества с Ламодой.
- Маркетплейс Ламода. При этом варианте селлер оформляет карточки товара на Lamoda и отправляет товары на склад, а сотрудники маркетплейса хранят и доставляют заказы сами. Когда покупатель заказывает товары на Lamoda, сотрудники сервиса подтверждают заказ и доставляют его до покупателя.
- Фулфилмент и доставка. При этом варианте селлер размещает товары в своём интернет-магазине или на других маркетплейсах, но отправляет товары на склад Lamoda. Покупатель заказывает товар в магазине селлера, но хранением и доставкой заказа занимается Ламода. При этом, если селлер готов хранить товар у себя, а доставку хочет делегировать сервису, можно настроить и такой вариант.
- Единый сток. При этом варианте селлер оформляет карточки товара на Lamoda, но может торговать и в своём интернет-магазине. Товар он отправляет на склад Lamoda и, когда покупатель оформляет заказ (хоть на Lamoda, хоть в интернет-магазине), Ламода сама подтверждает его и доставляет домой к покупателю или в пункт выдачи.
Выбирать схему работы стоит, в первую очередь, с учётом того, где собирается торговать селлер. Если только на Ламоде, подойдёт вариант работы с маркетплейсом. Если только в своём интернет-магазине, то будет удобно делегировать Ламоде фулфилмент и доставку. А если селлер собирается работать и в своём интернет-магазине, и на Ламоде, то подойдёт формат «Единый сток».
Для каждой модели работы есть дополнительные требования к селлерам. Обычно они связаны с минимальным количеством продаж — эти требования стоит изучить отдельно.
Главный склад Ламоды расположен в Московской области. Он один, поэтому, чтобы отгрузить товар, заявку нужно подавать заранее. Из-за этого можно упустить возможность зайти с сезонными товарами, например, новогодними украшениями для дома. Чтобы вовремя начать продажи, нужно планировать поставки за несколько месяцев.
Пример:
В мае начинающий селлер понимает, что вот-вот начнётся сезон отпусков и на маркетплейсах будет повышенный спрос на купальники. Он спешно закупает партию товара и уже готов отправить её на склад. Но процесс регистрации и начала работы оказывается не таким быстрым, как предполагал селлер, поэтому время для ближайшей поставки на склад ему могут предложить только через пару месяцев. Это будет уже не так выгодно: старт сезона будет упущен.
Чтобы избежать такой ситуации, лучше заранее отправить заявку на маркетплейс и позаботиться о том, чтобы к началу сезона товар был и на сайте маркетплейса, и на складе.
Как заполнить карточку товара
Карточку товара можно заполнить с помощью шаблона или напрямую в Seller Center. Нужно будет ввести всю ключевую информацию о товаре:
- бренд;
- наименование;
- название товара;
- шкала размеров;
- система размеров;
- коллекция;
- тип товара.
Для некоторых категорий, например, для верхней одежды, нужно будет заполнить колонку «Описание». Также нужно станет указать дополнительную информацию о товаре, установить цену и добавить изображения.
Важно: селлеры Ламоды устанавливают стоимость товара сами. Но сервис может показать им рекомендованную цену — её рассчитывают исходя из продаж похожих товаров. А ещё селлеры могут сами устанавливать скидки и настраивать акции, но это необязательно.
Сколько нужно платить за работу с Lamoda
Комиссию селлеры платят только за выкупленные товары. Процентная ставка может зависеть от стоимости товара, объема поставок и других нюансов, поэтому её рассчитывают индивидуально. Свою ставку селлер узнаёт на этапе заключения договора. Судя по отзывам селлеров, она может составлять от 35% до 70%.
По сравнению с другими маркетплейсами, это высокая ставка, однако на Ламоде продавцы могут продавать товары по полной стоимости, а значит — разницу можно компенсировать. Многие стараются выходить на Lamoda с высокомаржинальными товарами, потому что торговля недорогими вещами может оказаться невыгодной. Но в каждом случае нужно просчитывать всё индивидуально.
Возвраты и хранение тоже платные. Также у сервиса есть дополнительные платные услуги. За фиксированную стоимость сотрудники сервиса могут:
- Забрать товар со склада селлера и доставить его на склад Lamoda. Также можно доставить до склада селлера возвращённый товар. Это возможно только для селлеров со складами, которые находятся в пределах трассы А-107. Стоимость зависит от тоннажа и начинается от 4 100 рублей.
- Фотосъёмка товаров. У Ламоды довольно жёсткие требования к фотографиям, поэтому селлеры часто предпочитают делегировать фотосъёмку специалистам площадки. Стоимость зависит от товара, например, съёмка игрушки обойдётся в 350 рублей, съёмка мужской одежды — в 800 рублей, а интерьерная съёмка постельного белья — в 909 рублей.
Можно подключить и другие услуги, например, маркировку остатков товара цифровым кодом. Кроме того, сотрудники Lamoda предлагают маркетинговые услуги. Их согласовывают с селлерами отдельно. За дополнительную плату можно настроить рассылки, продвижение в социальных сетях, рекламу на баннерах или в рекомендациях. Есть и оффлайн-реклама, например, в торговых центрах. Но и стоимость её ощутимо дороже, поэтому она больше подходит для крупных компаний и узнаваемых брендов.
Как и в работе с любым другим маркетплейсом, селлеры рискуют, запуская бизнес на Ламоде. Можно не угадать с товаром, переплатить за хранение на складе в несезон или ошибиться при установке цены. К тому же, Ламода, в целом, довольно требовательный сервис, который выставляет жёсткие условия для продавцов. Однако, если селлер заранее изучил все особенности сервиса и его аудитории, подобрал подходящую нишу и правильно оформил все документы, его риски будут заметно снижены.