Что такое кабинет Lamoda Seller и как он работает

Ламода — это маркетплейс, который специализируется на продаже одежды и обуви. Расскажем, что можно на нём продавать, как зарегистрироваться в качестве селлера и что есть в личном кабинете.

Также рассмотрим, как создать карточку товара, какие риски есть у селлеров и какую схему работы выбрать. А ещё расскажем об основных комиссиях и тарифах, которые нужно платить за работу на Lamoda.

Кто может продавать на Lamoda

У сервиса есть несколько важных требований к селлерам. Отбор на Ламоде достаточно жёсткий — попасть туда может быть непросто. С другой стороны, это защищает покупателей от недобросовестных продавцов и подделок. Поэтому для того, чтобы стать пселлером, важно заранее подготовить все документы и предоставить их — это повысит шансы попасть на площадку.

Основные требования Ламоды:

Селлер должен быть юридическим лицом, зарегистрированным на территории России. Товарный знак должен быть зарегистрирован. У селлера должны быть все необходимые декларации соответствия и сертификаты. Все этикетки и вшивные ярлыки должны быть оформлены в соответствии со стандартами. Товар должен быть правильно упакован. Юридические лица должны использовать электронный документооборот.

Для самозанятых работа на Ламоде не подходит. Но они могут попробовать продавать товары на Ozon или Wildberries — там требования к селлерам менее жёсткие.

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Что можно продавать на Lamoda

В отличие от Ozon, Wildberries и других классических маркетплейсах, Ламода специализируется на одежде, обуви, аксессуарах, товарах для дома и парфюмерии. На маркетплейсе есть три категории, с которых покупатели начинают выбирать товар:

Женщинам.

Мужчинам.

Детям.

В зависимости от выбранной категории пользователь выбирает и подкатегории. Для женщин и мужчин они одинаковые:

Новинки.

Одежда.

Обувь.

Аксессуары.

Спорт.

Красота.

Дом.

В разделе для детей также есть подкатегории «Игрушки», «Уход» и «Школа». В разделах для мужчин и женщин есть дополнительная категория Resale — в ней продают вещи, которые уже кто-то носил. Обычно это одежда или обувь, которую надели один-два раза, например, потому что она не подошла по размеру. В этом случае её возвращают и готовят к перепродаже.

Есть и стандартная категория Sale, в которой продаются новые товары со скидками от продавцов. Кроме того, у покупателей есть возможность посмотреть только премиум-товары или отфильтровать вещи по брендам.

Товары из всех этих категорий селлеры могут продавать на Ламоде. В зависимости от выбранной категории у продавца должно быть определённое количество артикулов. Например, если селлер торгует одеждой, нужно завести на Ламоду не меньше 50 артикулов, а если продаёт товары для спорта — 20 артикулов.

Есть определённые требования и к количеству товара по определённым размерам: важно, чтобы одежда самых распространённых размеров была представлены в достаточном количестве. Сервис подчёркивает, что ассортимент должен быть согласован экспертами Lamoda.

Важно: если селлер продаёт товары под товарным знаком, понадобятся документы, подтверждающие право использования товарного знака. Упаковка и этикетки должны соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза. А товары, которые селлер хочет продавать, должны соответствовать законодательству РФ.

Как начать работу на Ламоде

Для начала работы нужно заполнить анкету для партнёров. В ней надо ввести основную информацию: ФИО, контакты, форму юридического лица, категорию товара, название бренда, документ, подтверждающий право на Товарные знаки, количество артикулов и другую информацию.

После этого селлеры заключают с сервисом договор — подписать его можно дистанционно, а подписанный документ можно отправить через электронный документооборот.

После согласования условий и подписания документов селлеры загружают карточки товаров в личный кабинет, а сами товары отправляют на склад. Теперь, когда покупатели будут оформлять заказ на Ламоде, сервис будет доставлять его заказчикам и переводить деньги продавцу. Процессы могут немного различаться в зависимости от того, какую схему работы выбирает селлер.

Есть три варианта сотрудничества с Ламодой.

Маркетплейс Ламода. При этом варианте селлер оформляет карточки товара на Lamoda и отправляет товары на склад, а сотрудники маркетплейса хранят и доставляют заказы сами. Когда покупатель заказывает товары на Lamoda, сотрудники сервиса подтверждают заказ и доставляют его до покупателя. Фулфилмент и доставка. При этом варианте селлер размещает товары в своём интернет-магазине или на других маркетплейсах, но отправляет товары на склад Lamoda. Покупатель заказывает товар в магазине селлера, но хранением и доставкой заказа занимается Ламода. При этом, если селлер готов хранить товар у себя, а доставку хочет делегировать сервису, можно настроить и такой вариант. Единый сток. При этом варианте селлер оформляет карточки товара на Lamoda, но может торговать и в своём интернет-магазине. Товар он отправляет на склад Lamoda и, когда покупатель оформляет заказ (хоть на Lamoda, хоть в интернет-магазине), Ламода сама подтверждает его и доставляет домой к покупателю или в пункт выдачи.

Выбирать схему работы стоит, в первую очередь, с учётом того, где собирается торговать селлер. Если только на Ламоде, подойдёт вариант работы с маркетплейсом. Если только в своём интернет-магазине, то будет удобно делегировать Ламоде фулфилмент и доставку. А если селлер собирается работать и в своём интернет-магазине, и на Ламоде, то подойдёт формат «Единый сток».

Для каждой модели работы есть дополнительные требования к селлерам. Обычно они связаны с минимальным количеством продаж — эти требования стоит изучить отдельно.

Главный склад Ламоды расположен в Московской области. Он один, поэтому, чтобы отгрузить товар, заявку нужно подавать заранее. Из-за этого можно упустить возможность зайти с сезонными товарами, например, новогодними украшениями для дома. Чтобы вовремя начать продажи, нужно планировать поставки за несколько месяцев.

Пример: В мае начинающий селлер понимает, что вот-вот начнётся сезон отпусков и на маркетплейсах будет повышенный спрос на купальники. Он спешно закупает партию товара и уже готов отправить её на склад. Но процесс регистрации и начала работы оказывается не таким быстрым, как предполагал селлер, поэтому время для ближайшей поставки на склад ему могут предложить только через пару месяцев. Это будет уже не так выгодно: старт сезона будет упущен. Чтобы избежать такой ситуации, лучше заранее отправить заявку на маркетплейс и позаботиться о том, чтобы к началу сезона товар был и на сайте маркетплейса, и на складе.

Как заполнить карточку товара

Карточку товара можно заполнить с помощью шаблона или напрямую в Seller Center. Нужно будет ввести всю ключевую информацию о товаре:

бренд;

наименование;

название товара;

шкала размеров;

система размеров;

коллекция;

тип товара.

Для некоторых категорий, например, для верхней одежды, нужно будет заполнить колонку «Описание». Также нужно станет указать дополнительную информацию о товаре, установить цену и добавить изображения.

Важно: селлеры Ламоды устанавливают стоимость товара сами. Но сервис может показать им рекомендованную цену — её рассчитывают исходя из продаж похожих товаров. А ещё селлеры могут сами устанавливать скидки и настраивать акции, но это необязательно.

Сколько нужно платить за работу с Lamoda

Комиссию селлеры платят только за выкупленные товары. Процентная ставка может зависеть от стоимости товара, объема поставок и других нюансов, поэтому её рассчитывают индивидуально. Свою ставку селлер узнаёт на этапе заключения договора. Судя по отзывам селлеров, она может составлять от 35% до 70%.

По сравнению с другими маркетплейсами, это высокая ставка, однако на Ламоде продавцы могут продавать товары по полной стоимости, а значит — разницу можно компенсировать. Многие стараются выходить на Lamoda с высокомаржинальными товарами, потому что торговля недорогими вещами может оказаться невыгодной. Но в каждом случае нужно просчитывать всё индивидуально.

Возвраты и хранение тоже платные. Также у сервиса есть дополнительные платные услуги. За фиксированную стоимость сотрудники сервиса могут:

Забрать товар со склада селлера и доставить его на склад Lamoda. Также можно доставить до склада селлера возвращённый товар. Это возможно только для селлеров со складами, которые находятся в пределах трассы А-107. Стоимость зависит от тоннажа и начинается от 4 100 рублей. Фотосъёмка товаров. У Ламоды довольно жёсткие требования к фотографиям, поэтому селлеры часто предпочитают делегировать фотосъёмку специалистам площадки. Стоимость зависит от товара, например, съёмка игрушки обойдётся в 350 рублей, съёмка мужской одежды — в 800 рублей, а интерьерная съёмка постельного белья — в 909 рублей.

Можно подключить и другие услуги, например, маркировку остатков товара цифровым кодом. Кроме того, сотрудники Lamoda предлагают маркетинговые услуги. Их согласовывают с селлерами отдельно. За дополнительную плату можно настроить рассылки, продвижение в социальных сетях, рекламу на баннерах или в рекомендациях. Есть и оффлайн-реклама, например, в торговых центрах. Но и стоимость её ощутимо дороже, поэтому она больше подходит для крупных компаний и узнаваемых брендов.

Как и в работе с любым другим маркетплейсом, селлеры рискуют, запуская бизнес на Ламоде. Можно не угадать с товаром, переплатить за хранение на складе в несезон или ошибиться при установке цены. К тому же, Ламода, в целом, довольно требовательный сервис, который выставляет жёсткие условия для продавцов. Однако, если селлер заранее изучил все особенности сервиса и его аудитории, подобрал подходящую нишу и правильно оформил все документы, его риски будут заметно снижены.